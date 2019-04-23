[»ç¼³] ¿ï»ê»ê´Ü Æ¯Á¤´ë±â¿À¿°¹°Áú °ü¸®µµ ¼ÕºÁ¾ß

¿©¼ö »ê´ÜÀÇ »ó´ç¼ö ±â¾÷µéÀÌ ÃøÁ¤ ¾÷Ã¼¿Í Â¥°í ´ë±â¿À¿°¹èÃâ·®À» Á¶ÀÛÇÑ »ç½ÇÀÌ È¯°æºÎ Á¶»ç °á°ú ¹àÇôÁö¸é¼ ÈÄÆøÇ³ÀÌ °Å¼¼´Ù. Æ¯È÷ ¿©¼öÃ³·³ ÈÇÐ¾÷Ã¼µéÀÌ ¹ÐÁýÇØ ÀÖ´Â ¿ï»ê »ê´Ü ±â¾÷µéÀÇ ¹èÃâ·® ÃøÁ¤ ÀûÀý¼º¿¡µµ ¹®Á¦°¡ Á¦±âµÇ°í ÀÖ´Ù. ‘ÀÚÀ²’À» ¸íºÐÀ¸·Î ±â¾÷Ã¼¿¡ ¸Ã°Ü ³õÀº ¹èÃâ·® ÃøÁ¤ ½Ã½ºÅÛÀ» ¼ÕºÁ¾ß ÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. Áö¿ª È¯°æ´ÜÃ¼¿Í ½ÃÀÇÈ¸¿¡¼µµ ¿ï»ê »ê´Ü ±â¾÷Ã¼µéÀÇ Àü¼ö Á¶»ç¸¦ ÅëÇØ È¯°æ¿À¿°¹°ÁúÀ» ¹èÃâÀ» ¸·¾Æ ½Ã¹ÎµéÀÇ ¾ÈÀüÀ» È®º¸ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ·± »óÈ²¿¡¼ ÀÌ¹ø¿¡´Â Àü±¹ÀÇ »ó´ç¼ö ±â¾÷µéÀÌ ¹ß¾Ï¼º ´ë±â¿À¿°¹°ÁúÀ» ÃøÁ¤Á¶Â÷ ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÅ Ãæ°ÝÀ» ´õÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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