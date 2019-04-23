¿ï»ê Çö´ë, ¾Æ½Ã¾Æ Ã¨½º¸®±× 16°­ È®Á¤ ´ÙÀ½ ±âÈ¸·Î

ÈÄ¹Ý 37ºÐ µ¿Á¡°ñ Çã¿ë
°¡¿Í»çÅ° ¿øÁ¤ 2-2 ¹«½ÂºÎ
|23ÀÏ ÀÏº» °¡¿Í»çÅ°ÀÇ µµµµ·ÎÅ° À°»ó °æ±âÀå¿¡¼ ¿¸° AFC Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× HÁ¶ 4Â÷Àü °¡¿Í»çÅ° ÇÁ·ÐÅ»·¹¿ÍÀÇ ¿øÁ¤°æ±â¿¡¼ ¿ï»ê Çö´ë ¹Ú¿ë¿ì°¡ Àü¹Ý 17ºÐ µ¿Á¡°ñÀ» ³ÖÀÚ µ¿·áµéÀÌ ÇÔ²² ±â»µÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹ÇÁ·ÎÃà±¸¿¬¸Í Á¦°ø
¿ï»êÀº 23ÀÏ ÀÏº» °¡¿Í»çÅ°ÀÇ µµµµ·ÎÅ° À°»ó °æ±âÀå¿¡¼ ¿¸° AFC Ã¨ÇÇ¾ð½º¸®±× HÁ¶ 4Â÷Àü¿¡¼ °¡¿Í»çÅ°¸¦ »ó´ë·Î 2-1·Î ¾Õ¼´ø ÈÄ¹Ý 37ºÐ µ¿Á¡°ñÀ» Çã¿ëÇÏ°í 2-2·Î ºñ°å´Ù.
Á¶º°¸®±× HÁ¶¿¡¼ 2½Â2¹«(½ÂÁ¡ 8)¸¦ °ÅµÐ ¿ï»êÀº 3À§ °¡¿Í»çÅ°(½ÂÁ¡ 4)¿Í ½ÂÁ¡ Â÷¸¦ 4·Î À¯ÁöÇÏ¸ç 16° È®Á¤ ±âÈ¸¸¦ Á¶º°¸®±× 5Â÷ÀüÀ¸·Î ¹Ì·ç°Ô µÆ´Ù.
ÁÖ´Ï¿À¸¦ ÃÖÀü¹æ ¿øÅé ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿·Î ³»¼¼¿î ¿ï»êÀº Àü¹Ý 7ºÐ ¸¸¿¡ ¼±Á¦°ñÀ» ³»ÁÖ°í ºÒ¾ÈÇÏ°Ô Ãâ¹ßÇß´Ù.
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Á»Ã³·³ µæÁ¡ ±âÈ¸¸¦ ¸¸µéÁö ¸øÇÏ´ø ¿ï»êÀº Àü¹Ý 17ºÐ ½ÅÁøÈ£ÀÇ ¿ÞÂÊ ÄÚ³ÊÅ±À» °ñ Áö¿ª ¿À¸¥ÂÊ¿¡¼ µµ»ç¸®´ø ¹Ú¿ë¿ì°¡ ¿À¸¥¹ß·Î º¼ÀÇ ¹æÇâÀ» ¹Ù²ã ‘ÅÂ±ØÀü»ç Ãâ½Å’ °ñÅ°ÆÛ Á¤¼º·æÀÌ ¹öÆ¾ °¡¿Í»çÅ°ÀÇ °ñ ±×¹°À» Èçµé¾î ½ÂºÎÀÇ ±ÕÇüÀ» ¸ÂÃè´Ù.
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ÁÖ´Ï¿À´Â Àü¹Ý 31ºÐ ±èÀÎ¼ºÀÇ ÆÐ½º¸¦ ÀÌ¾î¹Þ¾Æ Æä³ÎÆ¼Áö¿ª Á¤¸éÀ» °ú°¨ÇÏ°Ô µ¹ÆÄÇÑ µÚ °¡¿Í»çÅ°ÀÇ °ñÅ°ÆÛ Á¤¼º·æ°ú ÀÏ´ëÀÏ »óÈ²¿¡¼ ¿À¸¥¹ß ½¸À¸·Î Ãß°¡°ñÀ» ²È¾Ò´Ù. ÁÖ´Ï¿ÀÀÇ ½¸Àº ±ÞÇÏ°Ô ¶Ù¾î³ª¿Â Á¤¼º·æÀÇ ¿Þ¼Õ¿¡ ¸Â°í °ñ´ë·Î »¡·Áµé¾ú´Ù.
¿ï»êÀº Àü¹Ý Á¡À¯À²¿¡¼ 28-72·Î µÚÁ³Áö¸¸ 3Â÷·Ê ½¸ °¡¿îµ¥ 2°³ÀÇ À¯È¿½¸À» ¸ðµÎ µæÁ¡À¸·Î ¸¸µå´Â ÁýÁß·ÂÀÌ µ¸º¸¿´´Ù.
ÈÄ¹Ý¿¡µµ ¿ï»êÀº °¡¿Í»çÅ°ÀÇ ÃÑ°ø¼¼¸¦ ¸Â¾Æ ¼öºñº®À» ³»¸®¸é¼ ¿ª½ÀÀ¸·Î ¹Þ¾ÆÄ¡´Â Àü¼úÀ» ±¸»çÇß´Ù.
µ¿Á¡°ñÀ» ³ë¸®´ø °¡¿Í»çÅ°´Â ÈÄ¹Ý 28ºÐ ÄÚ³ÊÅ± »óÈ²¿¡¼ ¸¶¿ÍÅ¸¸® °¡ÁÖ¾ÆÅ°ÀÇ ½¸ÀÌ °ñ¸ÁÀ» Èçµé¾úÁö¸¸ ºÎ½ÉÀÇ ¿ÀÇÁ»çÀÌµå ±ê¹ßÀÌ ¿À¸£¸é¼ ¹«È¿°¡ µÆ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ °¡¿Í»çÅ°´Â ÈÄ¹Ý 37ºÐ °í¹Ù¾ß½ÃÀÇ ½¸ÀÌ °ñÅ°ÆÛ¿¡ ¸·Çô Èê·¯³ª¿Â º¼À» Áö³Ù °ÔÀÌ°¡ ¹Ð¾î ³Ö¾î ±ØÀûÀÎ µ¿Á¡°ñÀ» »Ì¾Æ³»°í ÆÐ¹èÀÇ ¼ö··¿¡¼ ¹þ¾î³ª ¹«½ÂºÎ·Î °æ±â¸¦ ³¡³Â´Ù.
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