Çö´ë¸ðºñ½º ¸ºÇü ¾çµ¿±Ù¡¤ÇÔÁöÈÆ¡¤¹®ÅÂÁ¾ ¡®FA¡¯

KBL 65¸í ¸í´Ü ¹ßÇ¥…5¿ù 1∼15ÀÏ ¿ø±¸´Ü°ú Çù»ó
Çù»ó °á·Ä¶© 5¿ù 16∼20ÀÏ Å¸±¸´Ü ¿µÀÔÀÇÇâ¼ Á¦Ãâ
|Áö³ 21ÀÏ 2018-2019 SKT 5GX ÇÁ·Î³ó±¸ Ã¨ÇÇ¾ð°áÁ¤Àü ¿ì½ÂÀ» È®Á¤ÇÑ ÈÄ È¯È£ÇÏ°í ÀÖ´Â Çö´ë¸ðºñ½º ¾çµ¿±Ù, ÇÔÁöÈÆ, ¹®ÅÂÁ¾. ¿¬ÇÕ´º½º ÀÚ·á»çÁø
KBLÀº 2018-2019½ÃÁðÀÌ ³¡³ µÚ FA ÀÚ°ÝÀ» ¾ò´Â ¼±¼ö 65¸íÀÇ ¸í´ÜÀ» 23ÀÏ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÀÌ °¡¿îµ¥ Å¸ ±¸´ÜÀ¸·Î ÀÌÀûÇÒ °æ¿ì º¸»ó ±ÔÁ¤ÀÌ Àû¿ëµÇ´Â º¸¼ö 30À§ ÀÌ³» ¼±¼ö´Â ±èÁ¾±Ô, ±è½Ã·¡(ÀÌ»ó LG), ÃÖºÎ°æ(SK), Â÷¹ÙÀ§(ÀüÀÚ·£µå), ÇÏ½ÂÁø(KCC)±îÁö 5¸íÀÌ´Ù.
¶Ç º¸¼ö ¼øÀ§ 30À§ ÀÌ³»Áö¸¸ ¸¸35¼¼ ÀÌ»óÀ¸·Î º¸»ó ¾øÀÌ ´Ù¸¥ ±¸´ÜÀ¸·Î °¥ ¼ö ÀÖ´Â ¼±¼ö´Â ¾çµ¿±Ù, ÇÔÁöÈÆ, ¹®ÅÂÁ¾(ÀÌ»ó Çö´ë¸ðºñ½º), ±èÅÂ¼ú(»ï¼º), Á¤¿µ»ï(ÀüÀÚ·£µå), ÀüÅÂÇ³(KCC), ¾çÈñÁ¾(ÀÎ»ï°ø»ç), ±è¿µÈ¯(kt)À¸·Î ÃÑ 8¸íÀÌ´Ù.
FA ÀÚ°ÝÀ» ¾òÀº ¼±¼öµéÀº 5¿ù 1ÀÏºÎÅÍ 15ÀÏ±îÁö ¿ø¼Ò¼Ó ±¸´Ü°ú Çù»óÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Çù»óÀÌ °á·ÄµÈ ¼±¼öµé¿¡ ´ëÇÑ ¿µÀÔ ÀÇÇâ¼ Á¦Ãâ ±â°£Àº 5¿ù 16ÀÏºÎÅÍ 20ÀÏ±îÁö´Ù.
ÇÑ ±¸´ÜÀ¸·ÎºÎÅÍ ¿µÀÔ ÀÇÇâ¼¸¦ ¹ÞÀº FA´Â ±× ±¸´ÜÀ¸·Î ÀÌÀûÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
¶Ç 2°³ ±¸´Ü ÀÌ»óÀ¸·ÎºÎÅÍ ¿µÀÔ ÀÇÇâ¼¸¦ ¹ÞÀº ¼±¼ö´Â ÀÌÀû Ã¹ÇØ ¿¬ºÀ ÃÖ°í¾× ±âÁØ 90% ÀÌ»óÀÇ Á¶°ÇÀ» Á¦½ÃÇÑ ±¸´Ü Áß ¼±¼ö°¡ ¼±ÅÃÇØ °è¾àÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¿¹¸¦ µé¾î A ±¸´ÜÀÌ Ã¹ÇØ ¿¬ºÀ 1¾ï¿ø, B ±¸´ÜÀÌ 9,000¸¸¿ø, C ±¸´ÜÀÌ 8,000¸¸¿øÀ» Á¦½ÃÇßÀ» °æ¿ì ¼±¼ö´Â A¿Í B ±¸´Ü Áß ÀÚ½ÅÀÇ Çà¼±Áö¸¦ ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÃÖ°í¾× 1¾ï¿øÀÇ 80%¸¸ ½á³½ C ±¸´ÜÀ¸·Î´Â °¥ ¼ö ¾ø´Ù.
º¸»ó ±ÔÁ¤Àº º¸»ó ¼±¼ö 1¸í°ú ÀÚÀ¯°è¾à¼±¼ö Àü³â º¸¼öÀÇ 50% ¶Ç´Â FA Àü³â º¸¼öÀÇ 200% Áß ÇÏ³ª¸¦ ÅÃÇÏ°Ô µÈ´Ù.
º¸»ó ¼±¼ö´Â º¸È£ ¼±¼ö 4¸íÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¼±¼ö Áß¿¡ ÇÑ ¸íÀÌ µÈ´Ù. ÀÌ¶§ º¸È£ ¼±¼ö 4¸í¿¡´Â ¿µÀÔÇÑ FA°¡ ¹Ýµå½Ã Æ÷ÇÔµÇ¾î¾ß ÇÏ¹Ç·Î ±âÁ¸ ¼±¼ö Áß¿¡¼´Â 3¸íÀ» º¸È£ ¼±¼ö·Î ¹À» ¼ö ÀÖ´Â ¼ÀÀÌ´Ù.
Å¸ ±¸´Ü ¿µÀÔ ÀÇÇâ¼¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÑ ¼±¼ö´Â 5¿ù 24ÀÏºÎÅÍ 5ÀÏ°£ ¿ø¼Ò¼Ó ±¸´Ü°ú ÀçÇù»óÇÑ´Ù.
FA ¼³¸íÈ¸´Â 29ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ¼¿ï °³²±¸ KBL ¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿¸°´Ù.
¿¬ÇÕ´º½º
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