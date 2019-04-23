ÅëÇÕ°Ë»ö
»ó¼¼°Ë»ö

»ó¼¼°Ë»ö

 
°Ë»ö±â°£

  ~  
¼½¼Çº°
°Ë»ö¿µ¿ª
ÄÜÅÙÃ÷ ¹üÀ§
°Ë»ö¾î

»ó´Ü¿©¹é
´º½ºNOW
¿­±â/´Ý±â
´Ý±â ´º½ºNOW
¾îÂ÷ÇÇ ³ª¿Ã '¾ç¼º' ¡¦¹ÚÀ¯ÃµÀº ¿Ö °á¹é È£¼ÒÇß³ª
2½Ã°£ Àü
¹®Èñ»ó ÀÇÀå, ÇÑ±¹´ç ¸ö½Î¿ò Ç×ÀÇ¿¡ '¼îÅ©'¡¦º´¿øú¼
2½Ã°£ Àü
¹ÚÀ¯Ãµ, 'Èñ´ëÀÇ °ÅÁþ¼î' ³¡À¸·Î ¿¬¿¹°è ÅðÃâ
2½Ã°£ Àü
±è°ü¿µ, ¿À½ÅÈ¯ »çº¸ÀÓ °áÁ¤¡¦"´ç ¾È±úÁú °Í"
2½Ã°£ Àü
»êºÒ Ã¥ÀÓ¿¡ '¹«¸­ ²ÝÀº' ÇÑÀü »çÀå¡¦ÀÌ´Þ ½Ç¹«TF ±¸¼º
2½Ã°£ Àü
ÇÑ±¹´ç, '½º½º·Î ¿Õµû' ´çÇß´Ù?
2½Ã°£ Àü
¼¼¿ùÈ£ Æ¯Á¶À§, 'DVR Á¶ÀÛ' ÀÇÈ¤ °ËÂû¿¡ ¼ö»ç¿äÃ»
2½Ã°£ Àü
"¹ÚÀ¯Ãµ ÅðÃâ ÃË±¸"¡¦¸¶¾à ¾ç¼º ¹ÝÀÀ¿¡ ÆÒµé ºñ³­
2½Ã°£ Àü
ÙþÁöÁöÀ² ÇÑ ´Þ ³Ñ°Ô ¹Ú½º±Ç¡¦Áøº¸-º¸¼ö °¢°¢ °áÁýÁß
2½Ã°£ Àü
Æú´õºíÆù 1¼¼´ë °úÁ¦´Â¡¦³»±¸¼º ÀÌ¾î ÁÖ¸§¡¤ÆíÀÇ±â´É µî ÁöÀû
2½Ã°£ Àü
"'ÇÑ±¹ °ÔÀÓ ´Ã ¶È°°´Ù, ¹ßÀü ¾ø´Ù?'¡¦°ú°Å¿¡¼­ ÇØ´ä Ã£ÀÚ"
2½Ã°£ Àü
LGÀüÀÚ ÈÞ´ëÀüÈ­ ±¹³» »ý»ê Áß´Ü¡¦º£Æ®³²À¸·Î °ÅÁ¡ ÀÌµ¿
2½Ã°£ Àü
"Åë½Å3»ç, ³×ÀÌ¹ö¡¤Ä«Ä«¿À ¸ÁÁ¢¼Ó·á ¹Þ°í ±¸±Û¿£ °øÂ¥"
2½Ã°£ Àü
¹Ì±¹µµ ¿¬¸»ºÎÅÍ µå·Ð ÅÃ¹è °³½Ã¡¦±¸±Û °è¿­»ç Ã¹ ½ÂÀÎ
2½Ã°£ Àü
»ï¼º "°¶·°½Ã Æúµå Ú¸Ãâ½Ã ¿¬±â¡¦¹®Á¦ ¿øÀÎ Ã¶ÀúÈ÷ Á¶»ç"
1ÀÏ Àü
"¾ÖÇÃ ¾ó±¼ÀÎ½Ä ¿À·ù·Î µµµÏ ¸ô·È´Ù" ´º¿å10´ë 1Á¶¿ø ¼Ò¼Û
1ÀÏ Àü
"¾ÖÇÃ, ³»³â 5G ¾ÆÀÌÆù Ãâ½ÃÇÒ µí¡¦»ï¼º¡¤Ä÷ÄÄ¼­ Åë½ÅÄ¨ Á¶´Þ"
1ÀÏ Àü
GPSÆÇ 'Y2K ¹ö±×' ÁÖÀÇº¸¡¦ÀÏºÎ ±â±â '¸ÔÅë' »ç·Êµµ
1ÀÏ Àü
LGU+ 5G ±âÁö±¹, ¼öµµ±Ç¡¤´ëÀü¡¤±¤ÁÖ µî 5°³ ½Ãµµ¿¡¸¸ ¼³Ä¡
1ÀÏ Àü
¼­¿ï½Ã±³À°Ã», ÇÑÀ¯ÃÑ ¹ýÀÎ Ãë¼Ò Ã³ºÐ Åëº¸
2ÀÏ Àü
»ó´Ü¿©¹é
HOME ½ºÆ÷Ã÷ ³ó±¸
Çö´ë¸ðºñ½º ¸ºÇü ¾çµ¿±Ù¡¤ÇÔÁöÈÆ¡¤¹®ÅÂÁ¾ ¡®FA¡¯
14¸é ±â»çº¸±â ½Å¹®º¸±â JPG / PDF
  • ¿¬ÇÕ´º½º
  • ½ÂÀÎ 2019.04.23 22:30
  • ´ñ±Û 0

KBL 65¸í ¸í´Ü ¹ßÇ¥…5¿ù 1∼15ÀÏ ¿ø±¸´Ü°ú Çù»ó
Çù»ó °á·Ä¶© 5¿ù 16∼20ÀÏ Å¸±¸´Ü ¿µÀÔÀÇÇâ¼­ Á¦Ãâ
 

Áö³­ 21ÀÏ 2018-2019 SKT 5GX ÇÁ·Î³ó±¸ Ã¨ÇÇ¾ð°áÁ¤Àü ¿ì½ÂÀ» È®Á¤ÇÑ ÈÄ È¯È£ÇÏ°í ÀÖ´Â Çö´ë¸ðºñ½º ¾çµ¿±Ù, ÇÔÁöÈÆ, ¹®ÅÂÁ¾. ¿¬ÇÕ´º½º ÀÚ·á»çÁø


ÇÁ·Î³ó±¸ ÀÚÀ¯°è¾à¼±¼ö(FA) Çù»óÀÌ 5¿ù 1ÀÏºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ´Ù.

KBLÀº 2018-2019½ÃÁðÀÌ ³¡³­ µÚ FA ÀÚ°ÝÀ» ¾ò´Â ¼±¼ö 65¸íÀÇ ¸í´ÜÀ» 23ÀÏ ¹ßÇ¥Çß´Ù.

ÀÌ °¡¿îµ¥ Å¸ ±¸´ÜÀ¸·Î ÀÌÀûÇÒ °æ¿ì º¸»ó ±ÔÁ¤ÀÌ Àû¿ëµÇ´Â º¸¼ö 30À§ ÀÌ³» ¼±¼ö´Â ±èÁ¾±Ô, ±è½Ã·¡(ÀÌ»ó LG), ÃÖºÎ°æ(SK), Â÷¹ÙÀ§(ÀüÀÚ·£µå), ÇÏ½ÂÁø(KCC)±îÁö 5¸íÀÌ´Ù.

¶Ç º¸¼ö ¼øÀ§ 30À§ ÀÌ³»Áö¸¸ ¸¸35¼¼ ÀÌ»óÀ¸·Î º¸»ó ¾øÀÌ ´Ù¸¥ ±¸´ÜÀ¸·Î °¥ ¼ö ÀÖ´Â ¼±¼ö´Â ¾çµ¿±Ù, ÇÔÁöÈÆ, ¹®ÅÂÁ¾(ÀÌ»ó Çö´ë¸ðºñ½º), ±èÅÂ¼ú(»ï¼º), Á¤¿µ»ï(ÀüÀÚ·£µå), ÀüÅÂÇ³(KCC), ¾çÈñÁ¾(ÀÎ»ï°ø»ç), ±è¿µÈ¯(kt)À¸·Î ÃÑ 8¸íÀÌ´Ù.

FA ÀÚ°ÝÀ» ¾òÀº ¼±¼öµéÀº 5¿ù 1ÀÏºÎÅÍ 15ÀÏ±îÁö ¿ø¼Ò¼Ó ±¸´Ü°ú Çù»óÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Çù»óÀÌ °á·ÄµÈ ¼±¼öµé¿¡ ´ëÇÑ ¿µÀÔ ÀÇÇâ¼­ Á¦Ãâ ±â°£Àº 5¿ù 16ÀÏºÎÅÍ 20ÀÏ±îÁö´Ù.

ÇÑ ±¸´ÜÀ¸·ÎºÎÅÍ ¿µÀÔ ÀÇÇâ¼­¸¦ ¹ÞÀº FA´Â ±× ±¸´ÜÀ¸·Î ÀÌÀûÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

¶Ç 2°³ ±¸´Ü ÀÌ»óÀ¸·ÎºÎÅÍ ¿µÀÔ ÀÇÇâ¼­¸¦ ¹ÞÀº ¼±¼ö´Â ÀÌÀû Ã¹ÇØ ¿¬ºÀ ÃÖ°í¾× ±âÁØ 90% ÀÌ»óÀÇ Á¶°ÇÀ» Á¦½ÃÇÑ ±¸´Ü Áß ¼±¼ö°¡ ¼±ÅÃÇØ °è¾àÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

¿¹¸¦ µé¾î A ±¸´ÜÀÌ Ã¹ÇØ ¿¬ºÀ 1¾ï¿ø, B ±¸´ÜÀÌ 9,000¸¸¿ø, C ±¸´ÜÀÌ 8,000¸¸¿øÀ» Á¦½ÃÇßÀ» °æ¿ì ¼±¼ö´Â A¿Í B ±¸´Ü Áß ÀÚ½ÅÀÇ Çà¼±Áö¸¦ ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÃÖ°í¾× 1¾ï¿øÀÇ 80%¸¸ ½á³½ C ±¸´ÜÀ¸·Î´Â °¥ ¼ö ¾ø´Ù.

º¸»ó ±ÔÁ¤Àº º¸»ó ¼±¼ö 1¸í°ú ÀÚÀ¯°è¾à¼±¼ö Àü³â º¸¼öÀÇ 50% ¶Ç´Â FA Àü³â º¸¼öÀÇ 200% Áß ÇÏ³ª¸¦ ÅÃÇÏ°Ô µÈ´Ù.

º¸»ó ¼±¼ö´Â º¸È£ ¼±¼ö 4¸íÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¼±¼ö Áß¿¡ ÇÑ ¸íÀÌ µÈ´Ù. ÀÌ¶§ º¸È£ ¼±¼ö 4¸í¿¡´Â ¿µÀÔÇÑ FA°¡ ¹Ýµå½Ã Æ÷ÇÔµÇ¾î¾ß ÇÏ¹Ç·Î ±âÁ¸ ¼±¼ö Áß¿¡¼­´Â 3¸íÀ» º¸È£ ¼±¼ö·Î ¹­À» ¼ö ÀÖ´Â ¼ÀÀÌ´Ù.

Å¸ ±¸´Ü ¿µÀÔ ÀÇÇâ¼­¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÑ ¼±¼ö´Â 5¿ù 24ÀÏºÎÅÍ 5ÀÏ°£ ¿ø¼Ò¼Ó ±¸´Ü°ú ÀçÇù»óÇÑ´Ù.

FA ¼³¸íÈ¸´Â 29ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ¼­¿ï °­³²±¸ KBL ¼¾ÅÍ¿¡¼­ ¿­¸°´Ù.

¿¬ÇÕ´º½º


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

¿¬ÇÕ´º½º ´Ù¸¥±â»ç º¸±â

icon¿À´ÃÀÇ ÀÎ±â±â»ç
  • ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü, ¿¡³ÊÁö È¿À²È­ °èÈ¹ ¹ßÇ¥
  • Çö´ëÂ÷, ±âÈÄº¯È­ ´ëÀÀ ÃÖ¿ì¼ö ±â¾÷À¸·Î ¼±Á¤
  • ÀØÀ»¸¸ÇÏ¸é ¹ß»ýÇÏ´Â ½Ã³»¹ö½º »ç°í ½Ã¹ÎµéÀº ºÒ¾ÈÇÏ´Ù
  • [±â°í] ¡®¿ï»ê¿Ü°û¼øÈ¯µµ·Î Á¶±â °Ç¼³¡¯ ÇÔ²² ÁöÇý ¸ð¾Æ¾ß
  • ¿ï»ê Å»ÇÙ´ÜÃ¼ ½Å°í¸® 4È£±â ¿î¿µÇã°¡ Ãë¼Ò ¼Ò¼Û ÁøÇà
    • Çö´ëÂ÷, ±âÈÄº¯È­ ´ëÀÀ ÃÖ¿ì¼ö ±â¾÷À¸·Î ¼±Á¤ Çö´ëÂ÷, ±âÈÄº¯È­ ´ëÀÀ ÃÖ¿ì¼ö ±â¾÷À¸·Î ¼±Á¤
    ¿©¹é

    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2019 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
    Back to Top