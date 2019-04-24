¹Ì±¹µµ ¿¬¸»ºÎÅÍ µå·Ð ÅÃ¹è °³½Ã¡¦±¸±Û °è¿­»ç Ã¹ ½ÂÀÎ

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.24 16:00
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¿ÃÇØ ¸»ºÎÅÍ ¹Ì±¹¿¡¼­µµ µå·Ð(¹«ÀÎ±â)À» ÀÌ¿ëÇÑ °øÁß ¹è¼Û »ç¾÷ÀÌ ½ÃÀÛµÈ´Ù.

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±¸±Û ÁöÁÖÈ¸»ç '¾ËÆÄºª'ÀÇ ÀÚÈ¸»çÀÎ À®Ç×°øÀº ¿ÃÇØ ¸»ºÎÅÍ ¹Ì±¹ ¹öÁö´Ï¾Æ¿Í ºí·¢½º¹ö±×ÀÇ ¿Ü°û Áö¿ª¿¡¼­ µå·ÐÀ» ÀÌ¿ëÇØ ±â¾÷¿¡¼­ °¡Á¤À¸·Î »óÇ°À» ½Ç¾î³ª¸£´Â »ó¾÷ ¼­ºñ½º¸¦ °³½ÃÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù.

FAA´Â À®Ç×°øÀÌ È£ÁÖ¿¡¼­ ÁøÇàÇÑ ¼öÃµ°ÇÀÇ ¾ÈÀüºñÇà »ç·Ê µî ¹æ´ëÇÑ ÀÚ·á¿Í ¹®¼­¸¦ ÅëÇØ FAAÀÇ ¾ÈÀü¿ä°ÇÀ» ÃæÁ·ÇÑ´Ù´Â Á¡À» ÀÔÁõÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

WSJÀº "ÀÌ¹ø FAAÀÇ °áÁ¤Àº °æÀïÀÌ Ä¡¿­ÇÑ »õ·Î¿î ½ÃÀå¿¡ ¶Ù¾îµç À®Ç×°ø¿¡°Ô ±ÔÁ¦ Çõ¸í°ú °°Àº °Í"ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÇöÀç ¾Æ¸¶Á¸°ú ´Ù¸¥ ±â¾÷µéµµ À½½ÄÀÌ³ª ÀÛÀº ¼ÒºñÀç¸¦ ÁÖ°ÅÁö·Î ¹è´ÞÇÏ±â À§ÇÑ µå·Ð ¿î¿ë¿¡ ½ÂÀÎÀ» ¹ÞÀ¸·Á°í ¾Ö¸¦ ¾²°í ÀÖ´Ù.

À®Ç×°øÀº ÃÖ±Ù È£ÁÖ Äµ¹ö¶ó ºÏºÎ¿¡¼­ »ó¾÷¿ë µå·Ð ¹è´Þ ¼­ºñ½º¸¦ ½ÃÀÛÇß°í ÇÉ¶õµå Çï½ÌÅ°¿¡¼­µµ Á¤½Ä ¼­ºñ½º °³½Ã¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù.

ÀÏ´Ü »ç¾÷Àº ½ÂÀÎ¹Þ¾ÒÁö¸¸ µå·Ð ¿î¿ë¿¡´Â ¸î °¡Áö Á¦¾àÀÌ µû¸¥´Ù.

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ÆÄÀÏ·µ ÇÑ »ç¶÷´ç µ¿½Ã¿¡ Á¶Á¾ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â µå·ÐÀÌ ÃÖ´ë 5´ë·Î Á¦ÇÑµÇ°í À§Çè ¹°ÁúÀ» µå·Ð¿¡ ½ÇÀ» ¼öµµ ¾ø´Ù.

»ó¾÷¿ë ¹è¼Û µå·ÐÀº ³· ½Ã°£´ë¿¡¸¸ ¿î¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ°í ÀÎ±¸ ¹ÐÁý Áö¿ª¿¡¼­´Â ¾ÆÁ÷ ¿î¿ëÀÌ Çã¿ëµÇÁö ¾Ê´Â´Ù.

¾÷°è Ãø¿¡¼­´Â FAAÀÇ ÀÌ¹ø °áÁ¤ÀÌ »ó¾÷¿ë µå·Ð ¼­ºñ½ºÀÇ ¹°²¿¸¦ Æ®´Â °ÍÀÌ¶ó¸ç È¯¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù.

¾÷°è °ü°èÀÚ´Â FAA°¡ »ó¾÷¿ë µå·Ð °ü·Ã ±ÔÁ¦°¡ ¿ÏÀüÈ÷ ¸¶·ÃµÇÁö ¾ÊÀº »óÈ²¿¡¼­µµ µå·Ð ÀÎÁõÀ» Çã°¡ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½À» ¹àÈù °ÍÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

¹Ì±¹ÀÌ µå·Ð ¹è¼Û ¼­ºñ½º °æÀï¿¡¼­ µÚÁö°í ÀÖ´Ù´Â ¾÷°èÀÇ ¾Ð¹Úµµ ÀÌ¹ø °áÁ¤¿¡ ÀÏÁ¤ ºÎºÐ ÀÛ¿ëÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

ÀÌ¹Ì È£ÁÖ, ½Ì°¡Æ÷¸£, ÇÉ¶õµå, ½ºÀ§½º µîÁö¿¡¼­´Â µå·Ð ¹è¼Û ¼­ºñ½º°¡ ½ÃÇàµÇ°í ÀÖ´Ù.

¾÷°è´Â FAA°¡ »ç¾÷À» ´õ Áö¿¬½ÃÅ°¸é ¹Ì±¹ ³» ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÀ» ÀúÇØÇÏ°í ¾÷Ã¼µéÀÌ ¿Ü±¹ ½ÃÀå¿¡ ´«À» µ¹¸± ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù°í ÁÖÀåÇØ¿Ô´Ù.

FAAÀÇ µå·Ð ÅÃ¹è ¿î¿µÀ» À§ÇÑ ±ÔÄ¢ ½ÃÇàÀÌ ³»³â ¶Ç´Â 2021³â¿¡³ª °¡´ÉÇÒ °ÍÀ¸·Î °üÃøµÆÀ¸³ª »ó¾÷¿ë µå·Ð ½ÃÀÛÀÌ ¿¹»óº¸´Ù »¡¶óÁ³´Ù.

FAA´Â ÀÛ³â 5¿ù µå·Ð ±ÔÁ¦ ¹æ¹ýÀ» Æò°¡ÇÏ°í µå·ÐÀÇ ¾ÈÀü ºñÇàÀ» µ½±â À§ÇÑ »ç¾÷ 10°³¸¦ ½ÂÀÎÇÑ µ¥ ÀÌ¾î ¿ÃÇØ 1¿ù¿¡´Â ¾ß°£°ú ÀÎ±¸ ¹ÐÁý Áö¿ª¿¡¼­µµ µå·Ð ¿îÇàÀ» Çã¿ëÇÏ´Â ¹ý¾ÈÀ» Á¦¾ÈÇß´Ù.

ÀÏ·¹ÀÎ Â÷¿À ¹Ì±¹ ±³ÅëºÎ Àå°üÀº "µå·ÐÀÇ ¾ÈÀüÀ» ½ÃÇèÇÏ°í µå·ÐÀ» °æÁ¦¿¡ ÅëÇÕÇÏ±â À§ÇÑ Áß¿äÇÑ ÁøÀü"ÀÌ¶ó¸ç "µå·Ð ±â¼úÀÌ Áö¼ÓÇØ¼­ ¹ßÀüÇÏ°í ÀáÀç·ÂÀÌ ½ÇÇöµÇ´Â °úÁ¤¿¡¼­ ¾ÈÀüÀº °è¼ÓÇØ¼­ ¿ì¸®ÀÇ ÃÖ¿ì¼± °úÁ¦°¡ µÉ °Í"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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