ÙþÁöÁöÀ² ÇÑ ´Þ ³Ñ°Ô ¹Ú½º±Ç¡¦Áøº¸-º¸¼ö °¢°¢ °áÁýÁß

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.24 16:05
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¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ ±¹Á¤ ÁöÁöÀ²ÀÌ Ã»¿Í´ëÀÇ ÀÎ»ç°ËÁõ ºÎ½Ç°ú ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÇ ¸·¸» ³í¶õ µî °¡°¨ ¿øÀÎÀÌ ¾ù°¥¸®¸ç 5ÁÖÂ° 40%´ë ÈÄ¹Ý ¹Ú½º±Ç¿¡ °¤Çû´Ù. 

ÇÑ±¹´çÀÇ Àå¿Ü ÅõÀï°ú ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ¿©´ç°ú Ã»¿Í´ëÀÇ ºñ³­À¸·Î ´ëÄ¡ ±¹¸éÀÌ Áö¼ÓµÇ¸é¼­ ÁöÁöÃþ ¶ÇÇÑ ¾ç Áø¿µÀ¸·Î °áÁýÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ´Ù. 

¿©·ÐÁ¶»ç Àü¹®±â°ü ¸®¾ó¹ÌÅÍ°¡ 22ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ 4¿ù 3ÁÖÂ÷ ÁÖÁßÁý°è(¸®¾ó¹ÌÅÍ ÀÚÃ¼Á¶»ç, 4¿ù 15~17ÀÏ Àü±¹ À¯±ÇÀÚ 1514¸í ´ë»ó, Ç¥º»¿ÀÂ÷´Â 95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡¼­ ±2.5%p, ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº Áß¾Ó¼±°Å¿©·ÐÁ¶»ç½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ ÂüÁ¶)¿¡ µû¸£¸é ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ ±¹Á¤¼öÇà ±àÁ¤Æò°¡´Â 47.6%·Î ÀüÁÖ ´ëºñ 0.4%p·Î ¼ÒÆø »ó½ÂÇß´Ù. 

ºÎÁ¤Æò°¡µµ 46.5%·Î ÀüÁÖ ´ëºñ 0.3%p ³»¸®´Âµ¥ ±×Ä¡¸ç ±àÁ¤°ú ºÎÁ¤Æò°¡ÀÇ °ÝÂ÷´Â 1.1%p¿¡ ºÒ°úÇß´Ù. 

±¹Á¤¼öÇà ÁöÁöÀ²Àº 3¿ù 3ÁÖ 47.2%¸¦ ±â·ÏÇÑ ÀÌÈÄ 5ÁÖ ¿¬¼Ó 47~48%¸¦ ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù

ÇÑ±¹°¶·´ÀÌ ¸ÅÁÖ Á¤±âÀûÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÏ´Â µ¥ÀÏ¸®¿ÀÇÇ´Ï¾ð(ÇÑ±¹°¶·´ ÀÚÃ¼Á¶»ç, 4¿ù 3ÁÖ Á¶»ç´Â 4¿ù 16~18ÀÏ À¯±ÇÀÚ 1001¸í ´ë»ó, Ç¥º»¿ÀÂ÷´Â 95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡ ±3.1%p, ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº Áß¾Ó¼±°Å¿©·ÐÁ¶»ç½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ ÂüÁ¶)¿¡¼­µµ ¹® ´ëÅë·ÉÀÇ ±¹Á¤¼öÇà ±àÁ¤Æò°¡´Â 4¿ù 2ÁÖ¿Í 4¿ù 3ÁÖ ¿¬¼Ó 47%¿Í 48%·Î °°Àº ¼öÁØÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

ÀÌ°°Àº ¹Ú½º±Ç Çü¼ºÀº ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿ä¼Òº¸´Ù´Â ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¿ä¼ÒµéÀÌ ¼­·Î ¸ÂºÎµúÇô ¸¸µé¾îÁø »ê¹°ÀÌ¶ó´Â Æò°¡°¡ ´õ Å©´Ù.

ÃÖ±Ù ±¹Á¤¼öÇà Æò°¡¿¡ ¹ÌÄ£ »ç°ÇµéÀ» »ìÆìº¸¸é ºÏ¹Ì Á¤»óÈ¸´ã, ±èÇÐÀÇ Àü ¹ý¹«Â÷°ü CD »ç°Ç, ±èÀÇ°â Àü Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎ ºÎµ¿»ê Åõ±â ÀÇÈ¤, ÇÑ¹Ì Á¤»óÈ¸´ã, Àå°ü·Çå¹ýÀçÆÇ°ü ÈÄº¸ÀÚ ÀÎ»çÃ»¹®È¸, ¼¼¿ùÈ£ ¸Á¾ð, 5·18¸Á¾ð Ã³¹ú µîÀÌ´Ù. 

°¢ »ç¾ÈµéÀº ÀÌ¸¦ ÃßÁøÇÏ°Å³ª ÈûÀ» ½Æ´Â Áø¿µµé¿¡ ´ëºÎºÐ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡¸é¼­ ÁöÁöÀ²ÀÌ ´äº¸ÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù. 

Å« ¼º°ú ¾øÀÌ ³¡³­ ºÏ¹Ì È¸´ã°ú ºÎµ¿»ê Åõ±â ÀÇÈ¤À» ÁøÇÏ°Ô ³²±ä ±èÀÇ°â ´ëº¯ÀÎ »çÅð, ºÎ½Ç°ËÁõ ³í¶õÀ» ÀÏÀ¸Å² °³°¢°ú Çå¹ýÀçÆÇ°ü ÈÄº¸ ¼±Á¤Àº ¿©±Ç¿¡ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´Ù.

°°Àº ±â°£ ºÒ°ÅÁø ±èÇÐÀÇ Àü Â÷°ü ÀÌ½´, ¼¼¿ùÈ£ ÇÇÇØ À¯°¡Á·À» ÇâÇÑ ¸·¸», 5·18¸Á¾ð ÀÇ¿øµé¿¡ ´ëÇÑ ´ç À±¸®À§ÀÇ ºÎ½ÇÇÑ Ã³¹ú µîÀº ¿©±Ç¿¡ ±àÁ¤ÀûÀÎ ÀÛ¿ëÀ» Çß´Ù´Â °Ô Àü¹®°¡µéÀÇ ºÐ¼®ÀÌ´Ù.

ÀÌ½´º°·Î ¿©¾ßÀÇ Èñºñ°¡ ±Ø¸íÇÏ°Ô °¥¸° µ¥´Ù Á¤±¹¸¶Àú ¼±°ÅÁ¦ °³Æí ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢(½Å¼ÓÃ³¸®¾È°Ç) »óÁ¤À» µÎ°í ¾ó¾îºÙÀ¸¸é¼­ ¾çÃøÀ» ÁöÁöÇÏ´Â ÁöÁöÃþÀÇ °áÁýÇö»óµµ ´«¿¡ ¶ç°í ÀÖ´Ù.

ÇÑ±¹´çÀº Áö³­ 20ÀÏ ÁÖ¸»À» ¸Â¾Æ ±¤È­¹® ±¤Àå°ú Ã»¿Í´ë ¾Õ¿¡¼­ ´ë±Ô¸ð Àå¿ÜÅõÀïÀ» ¹úÀÌ¸ç ¹® ´ëÅë·ÉÀ» ºñ³­Çß°í, ÀÌ¿¡ Ã»¿Í´ë¿Í ¿©´çÀº Àß¸øµÈ ÅõÀïÀÌ¶ó°í °­ÇÏ°Ô ºñÆÇÇÏ¸ç ±¹È¸·Î µ¹¾Æ¿Ã °ÍÀ» ÃË±¸Çß´Ù. 

¸®¾ó¹ÌÅÍ 4¿ù 2ÁÖÂ÷ ÁÖ°£Áý°è¿¡ µû¸£¸é ¹ÎÁÖ´ç ÁöÁöÀ²Àº 36.8%¿¡¼­ 37.6%·Î 0.8%p, ÇÑ±¹´ç ÁöÁöÀ²Àº 30.8%¿¡¼­ 32.0%·Î 1.2%p °¢°¢ »ó½ÂÇß´Ù. 

Á¤ÀÇ´çÀÌ 9.3%¿¡¼­ 7.0%·Î 2.3%p, ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀÌ 4.9%¿¡¼­ 4.8%·Î 0.1%p, ¹ÎÁÖÆòÈ­´çÀÌ 2.5%¿¡¼­ 1.7%·Î 0.8%p·Î ¸ðµÎ ÇÏ¶ôÇÑ °Í°ú ´ëÁ¶ÀûÀÌ´Ù. 

¸®¾ó¹ÌÅÍ ÀÌÅÃ¼ö ´ëÇ¥´Â "¹ÎÁÖ´ç, ÇÑ±¹´ç °£¿¡ Á¤ÀïÀÌ ±²ÀåÈ÷ ½ÉÈ­µÇ´Ùº¸´Ï (ÁöÁöÃþÀÌ °áÁýÇØ) ¾ç´çÀÇ ÁöÁöÀ²ÀÌ ¿Ã¶ú´Ù"¸ç "¼±°Å ½ÃÁð¿¡³ª ³ªÅ¸³ª´Â Çö»óÀÌÁö¸¸ ¿ö³« ±¸µµ°¡ ¸íÈ®ÇÏ´Ùº¸´Ï ¼±°Å ¶§°¡ ¾Æ´Ñµ¥µµ ¾ç´çÀÇ ÁöÁöÀ²ÀÌ ¿Ã¶ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

´Ù¸¸ ÀÌ°°Àº ½ò¸²Çö»ó¿¡µµ ¿©¾ß ¸ðµÎ °­°æÇÑ ´ëÀÀ ±âÁ¶¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ¾î ÀÚÄ© ÁöÁöÃþ ´ëÄ¡ ±¸µµ°¡ ÃÑ¼± ¶§±îÁö ÀÌ¾îÁö´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä´Â ¿ì·Áµµ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. 

ÇÑ±¹´çÀÇ ÇÑ Àç¼±ÀÇ¿øÀº "ÀÌ Á¤ºÎ°¡ ¾î¶² »ç¾ÈÀÌµç ´Ù ¹Ð¾îºÙÀÎ´Ù´Â »ç½ÇÀ» ÁßµµÃþ¿¡°Ô ¾Ë¸®±â À§ÇØ Àå¿Ü·Î ³ª°¡¼­ ÅõÀïÀ» ÇÏ´Â °Í"ÀÌ¶ó¸ç "³Ê¹« ´çÇß±â ¶§¹®¿¡ Çù»ó Å×ÀÌºí·Î µ¹¾Æ¿Ã ¸íºÐµµ ¾ø´Ù"°í °­Á¶Çß´Ù. 

Çù»óÀ¸·Î °æÁ÷µÈ ±¹È¸¸¦ Ç®¾î³ª°¡±âº¸´Ù °­ÇÑ Àå¿ÜÅõÀïÀ¸·Î ÁßµµÃþÀ» Æ÷¼·ÇØ Ã»¿Í´ë¿Í ¿©´çÀ» ¾Ð¹ÚÇÏ°Ú´Ù´Â Àü·«ÀÌ´Ù. 

¹ÎÁÖ´ç ÁöµµºÎ °ü°èÀÚµµ "±¹È¸°¡ Á»Ã³·³ Á¤±¹ ¿î¿µÀÇ µ¹ÆÄ±¸¸¦ Ã£Áö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²¿¡¼­ ¿©·Ð¸¶Àú ³ª´µ´Â °ÍÀº ºÎ´ã½º·¯¿î Ãø¸éÀÌ ÀÖ´Ù"¸é¼­µµ "4Â÷ ³²ºÏÈ¸´ã µî ±¹È¸°¡ ÇÔ²² ´ëºñÇØ¾ß ÇÒ ¼÷Á¦°¡ ³²Àº ¸¸Å­ ÇÑ±¹´çÀÌ Àå¿ÜÅõÀïÀ» ¸ØÃß°í ´Ù½Ã ±¹È¸¿¡¼­ Çö¾ÈÀ» ³íÀÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù"°í ÀÏ¹æÀûÀÎ ÇÑ±¹´çÀÇ ±¹È¸ º¹±Í¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù.

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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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