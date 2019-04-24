ÙþÁöÁöÀ² ÇÑ ´Þ ³Ñ°Ô ¹Ú½º±Ç¡¦Áøº¸-º¸¼ö °¢°¢ °áÁýÁß

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ÇÑ±¹´çÀÇ Àå¿Ü ÅõÀï°ú ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ¿©´ç°ú Ã»¿Í´ëÀÇ ºñ³À¸·Î ´ëÄ¡ ±¹¸éÀÌ Áö¼ÓµÇ¸é¼ ÁöÁöÃþ ¶ÇÇÑ ¾ç Áø¿µÀ¸·Î °áÁýÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ´Ù.
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ºÎÁ¤Æò°¡µµ 46.5%·Î ÀüÁÖ ´ëºñ 0.3%p ³»¸®´Âµ¥ ±×Ä¡¸ç ±àÁ¤°ú ºÎÁ¤Æò°¡ÀÇ °ÝÂ÷´Â 1.1%p¿¡ ºÒ°úÇß´Ù.
±¹Á¤¼öÇà ÁöÁöÀ²Àº 3¿ù 3ÁÖ 47.2%¸¦ ±â·ÏÇÑ ÀÌÈÄ 5ÁÖ ¿¬¼Ó 47~48%¸¦ ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù
ÇÑ±¹°¶·´ÀÌ ¸ÅÁÖ Á¤±âÀûÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÏ´Â µ¥ÀÏ¸®¿ÀÇÇ´Ï¾ð(ÇÑ±¹°¶·´ ÀÚÃ¼Á¶»ç, 4¿ù 3ÁÖ Á¶»ç´Â 4¿ù 16~18ÀÏ À¯±ÇÀÚ 1001¸í ´ë»ó, Ç¥º»¿ÀÂ÷´Â 95% ½Å·Ú¼öÁØ¿¡ ±3.1%p, ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº Áß¾Ó¼±°Å¿©·ÐÁ¶»ç½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ ÂüÁ¶)¿¡¼µµ ¹® ´ëÅë·ÉÀÇ ±¹Á¤¼öÇà ±àÁ¤Æò°¡´Â 4¿ù 2ÁÖ¿Í 4¿ù 3ÁÖ ¿¬¼Ó 47%¿Í 48%·Î °°Àº ¼öÁØÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
ÀÌ°°Àº ¹Ú½º±Ç Çü¼ºÀº ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿ä¼Òº¸´Ù´Â ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¿ä¼ÒµéÀÌ ¼·Î ¸ÂºÎµúÇô ¸¸µé¾îÁø »ê¹°ÀÌ¶ó´Â Æò°¡°¡ ´õ Å©´Ù.
ÃÖ±Ù ±¹Á¤¼öÇà Æò°¡¿¡ ¹ÌÄ£ »ç°ÇµéÀ» »ìÆìº¸¸é ºÏ¹Ì Á¤»óÈ¸´ã, ±èÇÐÀÇ Àü ¹ý¹«Â÷°ü CD »ç°Ç, ±èÀÇ°â Àü Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎ ºÎµ¿»ê Åõ±â ÀÇÈ¤, ÇÑ¹Ì Á¤»óÈ¸´ã, Àå°ü·Çå¹ýÀçÆÇ°ü ÈÄº¸ÀÚ ÀÎ»çÃ»¹®È¸, ¼¼¿ùÈ£ ¸Á¾ð, 5·18¸Á¾ð Ã³¹ú µîÀÌ´Ù.
°¢ »ç¾ÈµéÀº ÀÌ¸¦ ÃßÁøÇÏ°Å³ª ÈûÀ» ½Æ´Â Áø¿µµé¿¡ ´ëºÎºÐ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡¸é¼ ÁöÁöÀ²ÀÌ ´äº¸ÇÏ°Ô ¸¸µé¾ú´Ù.
Å« ¼º°ú ¾øÀÌ ³¡³ ºÏ¹Ì È¸´ã°ú ºÎµ¿»ê Åõ±â ÀÇÈ¤À» ÁøÇÏ°Ô ³²±ä ±èÀÇ°â ´ëº¯ÀÎ »çÅð, ºÎ½Ç°ËÁõ ³í¶õÀ» ÀÏÀ¸Å² °³°¢°ú Çå¹ýÀçÆÇ°ü ÈÄº¸ ¼±Á¤Àº ¿©±Ç¿¡ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´Ù.
°°Àº ±â°£ ºÒ°ÅÁø ±èÇÐÀÇ Àü Â÷°ü ÀÌ½´, ¼¼¿ùÈ£ ÇÇÇØ À¯°¡Á·À» ÇâÇÑ ¸·¸», 5·18¸Á¾ð ÀÇ¿øµé¿¡ ´ëÇÑ ´ç À±¸®À§ÀÇ ºÎ½ÇÇÑ Ã³¹ú µîÀº ¿©±Ç¿¡ ±àÁ¤ÀûÀÎ ÀÛ¿ëÀ» Çß´Ù´Â °Ô Àü¹®°¡µéÀÇ ºÐ¼®ÀÌ´Ù.
ÀÌ½´º°·Î ¿©¾ßÀÇ Èñºñ°¡ ±Ø¸íÇÏ°Ô °¥¸° µ¥´Ù Á¤±¹¸¶Àú ¼±°ÅÁ¦ °³Æí ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢(½Å¼ÓÃ³¸®¾È°Ç) »óÁ¤À» µÎ°í ¾ó¾îºÙÀ¸¸é¼ ¾çÃøÀ» ÁöÁöÇÏ´Â ÁöÁöÃþÀÇ °áÁýÇö»óµµ ´«¿¡ ¶ç°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ±¹´çÀº Áö³ 20ÀÏ ÁÖ¸»À» ¸Â¾Æ ±¤È¹® ±¤Àå°ú Ã»¿Í´ë ¾Õ¿¡¼ ´ë±Ô¸ð Àå¿ÜÅõÀïÀ» ¹úÀÌ¸ç ¹® ´ëÅë·ÉÀ» ºñ³Çß°í, ÀÌ¿¡ Ã»¿Í´ë¿Í ¿©´çÀº Àß¸øµÈ ÅõÀïÀÌ¶ó°í °ÇÏ°Ô ºñÆÇÇÏ¸ç ±¹È¸·Î µ¹¾Æ¿Ã °ÍÀ» ÃË±¸Çß´Ù.
¸®¾ó¹ÌÅÍ 4¿ù 2ÁÖÂ÷ ÁÖ°£Áý°è¿¡ µû¸£¸é ¹ÎÁÖ´ç ÁöÁöÀ²Àº 36.8%¿¡¼ 37.6%·Î 0.8%p, ÇÑ±¹´ç ÁöÁöÀ²Àº 30.8%¿¡¼ 32.0%·Î 1.2%p °¢°¢ »ó½ÂÇß´Ù.
Á¤ÀÇ´çÀÌ 9.3%¿¡¼ 7.0%·Î 2.3%p, ¹Ù¸¥¹Ì·¡´çÀÌ 4.9%¿¡¼ 4.8%·Î 0.1%p, ¹ÎÁÖÆòÈ´çÀÌ 2.5%¿¡¼ 1.7%·Î 0.8%p·Î ¸ðµÎ ÇÏ¶ôÇÑ °Í°ú ´ëÁ¶ÀûÀÌ´Ù.
¸®¾ó¹ÌÅÍ ÀÌÅÃ¼ö ´ëÇ¥´Â "¹ÎÁÖ´ç, ÇÑ±¹´ç °£¿¡ Á¤ÀïÀÌ ±²ÀåÈ÷ ½ÉÈµÇ´Ùº¸´Ï (ÁöÁöÃþÀÌ °áÁýÇØ) ¾ç´çÀÇ ÁöÁöÀ²ÀÌ ¿Ã¶ú´Ù"¸ç "¼±°Å ½ÃÁð¿¡³ª ³ªÅ¸³ª´Â Çö»óÀÌÁö¸¸ ¿ö³« ±¸µµ°¡ ¸íÈ®ÇÏ´Ùº¸´Ï ¼±°Å ¶§°¡ ¾Æ´Ñµ¥µµ ¾ç´çÀÇ ÁöÁöÀ²ÀÌ ¿Ã¶ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
´Ù¸¸ ÀÌ°°Àº ½ò¸²Çö»ó¿¡µµ ¿©¾ß ¸ðµÎ °°æÇÑ ´ëÀÀ ±âÁ¶¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ¾î ÀÚÄ© ÁöÁöÃþ ´ëÄ¡ ±¸µµ°¡ ÃÑ¼± ¶§±îÁö ÀÌ¾îÁö´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä´Â ¿ì·Áµµ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ±¹´çÀÇ ÇÑ Àç¼±ÀÇ¿øÀº "ÀÌ Á¤ºÎ°¡ ¾î¶² »ç¾ÈÀÌµç ´Ù ¹Ð¾îºÙÀÎ´Ù´Â »ç½ÇÀ» ÁßµµÃþ¿¡°Ô ¾Ë¸®±â À§ÇØ Àå¿Ü·Î ³ª°¡¼ ÅõÀïÀ» ÇÏ´Â °Í"ÀÌ¶ó¸ç "³Ê¹« ´çÇß±â ¶§¹®¿¡ Çù»ó Å×ÀÌºí·Î µ¹¾Æ¿Ã ¸íºÐµµ ¾ø´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
Çù»óÀ¸·Î °æÁ÷µÈ ±¹È¸¸¦ Ç®¾î³ª°¡±âº¸´Ù °ÇÑ Àå¿ÜÅõÀïÀ¸·Î ÁßµµÃþÀ» Æ÷¼·ÇØ Ã»¿Í´ë¿Í ¿©´çÀ» ¾Ð¹ÚÇÏ°Ú´Ù´Â Àü·«ÀÌ´Ù.
¹ÎÁÖ´ç ÁöµµºÎ °ü°èÀÚµµ "±¹È¸°¡ Á»Ã³·³ Á¤±¹ ¿î¿µÀÇ µ¹ÆÄ±¸¸¦ Ã£Áö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²¿¡¼ ¿©·Ð¸¶Àú ³ª´µ´Â °ÍÀº ºÎ´ã½º·¯¿î Ãø¸éÀÌ ÀÖ´Ù"¸é¼µµ "4Â÷ ³²ºÏÈ¸´ã µî ±¹È¸°¡ ÇÔ²² ´ëºñÇØ¾ß ÇÒ ¼÷Á¦°¡ ³²Àº ¸¸Å ÇÑ±¹´çÀÌ Àå¿ÜÅõÀïÀ» ¸ØÃß°í ´Ù½Ã ±¹È¸¿¡¼ Çö¾ÈÀ» ³íÀÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù"°í ÀÏ¹æÀûÀÎ ÇÑ±¹´çÀÇ ±¹È¸ º¹±Í¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù.
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