ÇÑ±¹´ç, '½º½º·Î ¿Õµû' ´çÇß´Ù?

ÇÑ±¹´çÀÇ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí ³íÀÇ, ¾î´À ÁöÁ¡¿¡¼ ½ºÅÜÀÌ ²¿¿´³ª
23ÀÏ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç, ¹ÎÁÖÆòÈ´ç, Á¤ÀÇ´ç µî ¿©¾ß 4´çÀÌ ÀÇ¿øÃÑÈ¸¸¦ ¿°í ¼±°ÅÁ¦ °³Æí¾È µî¿¡ ´ëÇÑ ½Å¼ÓÃ³¸®¾È°Ç(ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢) »óÁ¤À» °¢°¢ ´ç·ÐÀ¸·Î ÃßÀÎÇß´Ù.
ÀÌ·± °¡¿îµ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº ±ä±Þ ÀÇ¿øÃÑÈ¸¸¦ ¼ÒÁýÇØ Àå¿ÜÁýÈ¸ µî ¿ø¿ÜÅõÀïÀ» ¼±¾ðÇÏ¸ç ±¹È¸ ¾ÈÆÆÀ¸·Î '°á»ç Ç×Àü'À» ¿¹°íÇß´Ù.
ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ³ª°æ¿ø ¿ø³»´ëÇ¥´Â ÀÇ¿øÃÑÈ¸¿¡¼ "ÇÑ±¹´çÀÌ ºñ·Ê´ëÇ¥¸¦ ÆóÁöÇÏ°í ÀÇ¿øÁ¤¼ö¸¦ 270¼®À¸·Î ÁÙÀÌ´Â ¾ÈÀ» ³»³ù´Âµ¥ ¿Ö ³íÀÇ¸¦ ÇÏÁö ¾Ê´À³Ä"¸ç ¼±°ÅÁ¦ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ »óÁ¤¿¡ ´ëÇØ ºñÆÇ °µµ¸¦ ³ô¿´´Ù.
ÇÑ±¹´çÀÇ ±Ø·ÄÇÑ ¹Ý´ë¿¡ ¿©¾ß 4´çÀº "ÆÐ¾ÅÀ» ÀÚÃÊÇÑ °ÍÀº ÇÑ±¹´ç º»ÀÎ"ÀÌ¶ó´Â ¹ÝÀÀÀÌ´Ù.
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç È«¿µÇ¥ ¿ø³»´ëÇ¥´Â ÀÇ¿øÃÑÈ¸¿¡¼ "ÇÑ±¹´ç¿¡¼ ¼±°Å¹ýÀ» ºñ·ÔÇØ °ø¼öÃ³¹ýÀ» ¹Ý´ëÇß±â ¶§¹®¿¡ Çù»ó ÀÚÃ¼°¡ ÀÌ·ç¾îÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù"¸ç "±×·¸´Ùº¸´Ï ºÒ°¡ÇÇÇÏ°Ô ±¹È¸¹ý 85Á¶ 2Ç×ÀÇ ½Å¼ÓÃ³¸® Á¶Ç×À» Åä´ë·Î ÇÕÀÇ¸¦ ÇÑ °Í"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
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Á¤ÀÇ´ç ÀÌÁ¤¹Ì ´ëÇ¥µµ "ÇÑ±¹´çÀÌ Áö³ 12¿ù ¾à¼ÓÇÑ ¼±°ÅÁ¦ ÇÕÀÇ¸¦ ÈÞÁöÁ¶°¢ ¸¸µéÁö ¾Ê¾Ò´Ù¸é ¿©±â±îÁö ¿Ã ÀÏµµ ¾ø¾úÀ» °Í"ÀÌ¶ó¸é¼ "'¿Õµû'¿Í 'ÆÐ½Ì'À» ÀÚÃ³ÇÑ °ÍÀº ÇÑ±¹´ç ½º½º·Î"¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
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°á·ÐºÎÅÍ ¸»ÇÏÀÚ¸é, ÇÑ±¹´ç¿£ Áö³ÇØ 11¿ùºÎÅÍ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí ³íÀÇ¿¡ Âü¿©ÇÒ Åë·Î°¡ ÃæºÐÈ÷ ¿·ÁÀÖ¾ú´Ù.
¸ÕÀú ±¹È¸¿¡¼± Áö³ÇØ 11¿ùºÎÅÍ ¿ÃÇØ 1¿ù±îÁö Á¤Ä¡°³ÇõÆ¯º°À§¿øÈ¸(Á¤°³Æ¯À§) ³» Á¦1¼ÒÀ§¿øÈ¸¿¡¼ ¼±°ÅÁ¦µµ °³ÇõÀ» ³íÀÇÇØ¿Ô´Ù.
¿ø³»¿¡¼ ¼±°ÅÁ¦ °³ÇõÀ» À§ÇÑ Á¤´ç °£ ÇÕÀÇ¸¦ ÀÌ²ø¾î³»ÀÚ´Â ÃëÁö¿´´Ù.
ÇÑ±¹´ç¿¡¼µµ Á¤À¯¼·, ÀåÁ¦¿ø, ±èÀç¿ø ÀÇ¿ø µîÀÌ Á¤°³Æ¯À§ Á¦1¼ÒÀ§¿øÈ¸¿¡ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù.
Æ¯È÷ Áö³ÇØ 12¿ù 15ÀÏ¿£ ¿©¾ß 5´ç ¿ø³»´ëÇ¥ °£ ¼±°ÅÁ¦ °³Çõ ÇÕÀÇ¹®ÀÌ ¸¶·ÃµÇ¸é¼ Á¤°³Æ¯À§¿¡¼ÀÇ ³íÀÇµµ º»°ÝÈµÆ´Ù.
´ç½Ã ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç È«¿µÇ¥, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ³ª°æ¿ø, ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ±è°ü¿µ, ¹ÎÁÖÆòÈ´ç Àåº´¿Ï, Á¤ÀÇ´ç À±¼ÒÇÏ ¿ø³»´ëÇ¥ µî ¿©¾ß 5´ç ¿ø³»´ëÇ¥´Â ÇÕÀÇ¹®À» ÅëÇØ "¿¬µ¿Çü ºñ·Ê´ëÇ¥Á¦ µµÀÔÀ» À§ÇÑ ±¸Ã¼Àû ¹æ¾ÈÀ» Àû±Ø °ËÅäÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌÈÄ Á¤°³Æ¯À§ Á¦1¼ÒÀ§¿¡¼± ¿©¾ß 5´çÀÇ ÇÕÀÇ¹®À» Áß½ÉÀ¸·Î ³íÀÇ ÀïÁ¡À» Á¤¸®ÇÏ°í ÀÇ¿ø Á¤¼ö, ¼®ÆÐÀ²Á¦ µµÀÔ µîÀ» ³íÀÇÇß´Ù.
Á¤°³Æ¯À§¿¡¼ ÇÑ±¹´ç ¶ÇÇÑ ¼±°ÅÁ¦ °³ÇõÀ» ³íÀÇÇØ¿Ô´Ù´Â °ÍÀº ÇÑ±¹´ç °£»çÀÎ ÀåÁ¦¿ø ÀÇ¿øÀÇ ¹ß¾ð¿¡¼µµ Ã£¾Æº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
´ç½Ã Àå ÀÇ¿øÀº Áö³ 1¿ù 8ÀÏ Á¤°³Æ¯À§ Á¦1¼ÒÀ§ È¸ÀÇ¿¡¼ Á¤°³Æ¯À§¿¡ ´ëÇØ "Áö±Ý±îÁö °£»ç¸¦ ¸Ã°í ÁøÇàÇØ ¿Â °¡¿îµ¥ ÀÇ¿øÁ¤¼ö ¹®Á¦, Áö¿ª±¸ ¼±Ãâ¹æ½Ä ¹®Á¦, ¼®ÆÐÀ² ¹®Á¦ µî ÀüºÎ ´Ù ¿¬µ¿Çü ºñ·Ê´ëÇ¥Á¦¿Í ¿¬µ¿µÈ Áß¿äÇÑ »ç¾ÈÀ» ÇùÀÇÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
Áï, Áö³ÇØ¸¸ º¸´õ¶óµµ ÇÑ±¹´çÀº ¿ø³»´ëÇ¥ °£ ÇÕÀÇ´Â ¹°·Ð ±¹È¸ Á¤°³Æ¯À§¿¡¼ ÃæºÐÈ÷ ¼±°ÅÁ¦µµ¸¦ ³íÀÇÇÒ ÀÚ¸®°¡ ÀÖ¾ú´Ù.
ÇÏÁö¸¸ Á¤°³Æ¯À§¿¡¼ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí ³íÀÇ¿¡¼ ÇÑ±¹´çÀÇ ¹ß¸ñÀ» ÀâÀº °ÍÀº ´Ù¸§ ¾Æ´Ñ ÇÑ±¹´çÀÌ¾ú´Ù.
2¿ù ÀÓ½Ã±¹È¸¸¦ ¾ÕµÎ°í ÇÑ±¹´çÀº ´Ù¸¥ ´ç°ú ´Þ¸® ¾Æ¹«·± Çù»ó¾Èµµ ³»³õÁö ¾Ê¾Æ ¼ö¼ö¹æ°üÇÑ´Ù´Â ÁöÀûÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô´Ù.
Çù»ó¾Èµµ ¾øÀÌ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí¿¡ ¹Ý´ë ÀÔÀå¸¸À» ¹àÈù´Ù´Â °ÍÀÌ¾ú´Ù.
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ÇÑ±¹´ç ±èÀç¿ø ÀÇ¿øÀº "¿ì¸® ´çÀÌ µµ³óº¹ÇÕ¼±°Å±¸Á¦ ÀÇ°ßÀ» ¸ð¾Æ È®Á¤ÇÑ ¹Ù ¾ø´Ù"°í, ÃÖ±³ÀÏ ÀÇ¿øÀº "µµ³óº¹ÇÕ¼±°Å±¸Á¦´Â ÇÑ±¹´ç ´ç·ÐÀÌ ¾Æ´Ï¸ç ÇöÀç ÇÑ±¹´ç ¾ÈÀÌ ¾ø´Â »óÅÂ"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÇöÀç Á¤°³Æ¯À§´Â 1¿ù 24ÀÏ ÇÑ±¹´çÀÌ ±¹È¸ º¸ÀÌÄàÀ» ¼±¾ðÇÑ µÚ·Î Áö±Ý±îÁö °ø½Ä ³íÀÇ°¡ Áß´ÜµÈ »óÅÂ´Ù. ´ç½Ã ÇÑ±¹´çÀº Á¶ÇØÁÖ Áß¾Ó¼±°üÀ§¿ø ÀÓ¸í °Çà¿¡ ¹Ý¹ßÇÏ¸ç ±¹È¸ ÀÏÁ¤À» Àü¸é °ÅºÎÇß´Ù.
¡Þ ÁÂÆÄµ¶Àç ¹Ý´ëÇÑ´Ù¸é¼ '±Ç·Â±¸Á¶ °³Æí Á¦¾È'Àº ¹«½Ã
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Á¦1¿©´çÀÎ ÇÑ±¹´çÀÇ ÇÕÀÇ ¾øÀÌ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí¾ÈÀ» º»È¸ÀÇ¿¡ »óÁ¤ÇÏ·Á ÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÁöÁ¤ °úÁ¤¿¡¼µµ ÇÑ±¹´çÀ» ¹èÁ¦Çß´Ù°í º¸±ä ¾î·Æ´Ù.
ÇÑ±¹´ç ½º½º·Î Çù»ó Å×ÀÌºíÁ¶Â÷ ¾ÉÁö ¾ÊÀ¸·Á°í Çß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÇöÀç ¿©¾ß 4´ç¿¡¼± ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÁöÁ¤ ³íÀÇ°¡ ½ÃÀÛµÇ°í ³ª¼ºÎÅÍ Áö±Ý±îÁö ÇÑ±¹´ç°úÀÇ ÇÕÀÇ¸¦ ¿¾îµÎ°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 3¿ù 13ÀÏ ½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀº ÇÑ±¹´ç¿¡ ´ëÅë·É ºÐ±ÇÀ» À§ÇÑ '¿øÆ÷ÀÎÆ® ±Ç·Â±¸Á¶' ³íÀÇ¸¦ Á¦¾ÈÇß´Ù.
3¿ù 10ÀÏ ÇÑ±¹´çÀÌ ºñ·Ê´ëÇ¥¸¦ ¾ø¾Ö´Â °³Æí¾ÈÀ» ³»³õÀ¸¸ç ¼±°ÅÁ¦ °³Æí°ú ÇÔ²² ´ëÅë·É ºÐ±ÇÀ» ¿ä±¸Çß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
³ª°æ¿ø ¿ø³»´ëÇ¥´Â "´ëÅë·É ºÐ±ÇÀ» À§ÇÑ ³»°¢Á¦ °³ÇåÀÌ ¾Æ´Ï°í¼± ¿¬µ¿Çü ºñ·Ê´ëÇ¥Á¦¿¡ Âù¼ºÇÒ ¼ö ¾ø´Ù"¸ç ¼±°ÅÁ¦ °³Æí¿¡ ¾Õ¼ ¶Ç´Â µ¿½Ã¿¡ °³ÇåÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ½É ÀÇ¿øÀº "ÇÑ±¹´çÀÌ (¼±°ÅÁ¦ °³Çõ) ÇÕÀÇ¿¡ ÀÓÇÑ´Ù¸é (ÇÑ±¹´çÀÌ ÁÖÀåÇÏ´Â) '¿øÆ÷ÀÎÆ® ±Ç·Â±¸Á¶' ³íÀÇ¿¡ Ã¥ÀÓÀ» ´ÙÇÏ°Ú´Ù"¸ç "ÇÏÁö¸¸ ÇÕÀÇ¿¡´Â ¼±ÈÄ°¡ ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ±Ç·Â±¸Á¶ °³ÆíÀÌ ÁøÇàµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ª°æ¿ø ¿ø³»´ëÇ¥°¡ ¿ì¼± ¼±°ÅÁ¦ °³Çõ¿¡ ÇùÁ¶ÇØÁÖ½Ã±æ ºÎÅ¹µå¸°´Ù"°í Á¦¾ÈÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÇÑ±¹´çÀº ½É ÀÇ¿øÀÇ Á¦¾È¿¡ º°´Ù¸¥ ÀÔÀåÀ» ³»³õÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÇÑ±¹´çÀÌ ÁÂÆÄµ¶Àç ¿î¿îÇÏ°í ÀÖÁö¸¸, Áß¿ä ±¹»ç¸¦ ÇùÀÇÇÏ´Â ¹ÎÁÖÀûÀÎ °úÁ¤¿¡ Âü¿©ÇÏÁö ¾Ê°í ½º½º·Î °í¸³À» ÀÚÃÊÇÑ Àåº»ÀÎÀº ´Ù¸§¾Æ´Ñ ÇÑ±¹´ç ÀÚ½ÅÀÎ ¼ÀÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ¿©¾ß 4´çÀº ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÁöÁ¤ ÀÌÈÄ¿¡µµ ÇÑ±¹´ç°úÀÇ ÇùÀÇ¿¡ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇô¿À°í ÀÖ´Ù.
22ÀÏ ¿©¾ß 4´çÀº ¼±°ÅÁ¦‧°³Çõ¹ý¾È µî¿¡ ´ëÇÑ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÇÕÀÇ¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇÏ¸ç ÇÑ±¹´ç°úÀÇ ÇÕÀÇ ¶ÇÇÑ ¸í½ÃÇß´Ù.
¿©¾ß 4´çÀº ÇÕÀÇ¾È¿¡¼ "(¼±°ÅÁ¦ °³Æí¾È µî) ÀÌµé ¹ý¾ÈµéÀÇ ½Å¼ÓÃ³¸®¾È°Ç ÁöÁ¤ ÈÄ 4´çÀº Áï½Ã ÇÑ±¹´ç°ú ¼º½ÇÈ÷ Çù»ó¿¡ ÀÓÇÏ°í ÇÑ±¹´çÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¿©¾ß ÇÕÀÇÃ³¸®¸¦ À§ÇØ ³¡±îÁö ³ë·ÂÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÇöÀç ÇÑ±¹´çÀº ¿©¾ß 4´çÀÇ Á¦¾ÈÀº ¹«½ÃÇÑ Ã¤ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢À» "¸ñ¼û °É°í ¸·¾Æ¾ß ÇÑ´Ù"¸ç "ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÁöÁ¤ ½Ã 20´ë ±¹È¸´Â ¾ø´Ù"°í ¸Â¼°í ÀÖ´Ù.
Á¾ÇÕÇÏÀÚ¸é, ÇÑ±¹´çÀº Áö³ÇØ 11¿ù Á¤°³Æ¯À§¿¡¼ºÎÅÍ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÁöÁ¤ÀÌ µÈ´Ù°í ÇØ¼ ÇÑ±¹´çÀÌ ¾ÕÀ¸·Î ³íÀÇ¿¡ Âü¿©ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â °Íµµ ¾Æ´Ï´Ù. µû¶ó¼ ÇÑ±¹´çÀÌ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí ³íÀÇ¿¡¼ ¹èÁ¦µÈ Àû ¾ø´Ù´Â ½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀÇ ¸»Àº '»ç½Ç'ÀÌ´Ù.
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