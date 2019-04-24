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ÇÑ±¹´ç, '½º½º·Î ¿Õµû' ´çÇß´Ù?
Online
  • ³ëÄÆ´º½º
  • ½ÂÀÎ 2019.04.24 16:10
  • ´ñ±Û 0

ÇÑ±¹´çÀÇ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí ³íÀÇ, ¾î´À ÁöÁ¡¿¡¼­ ½ºÅÜÀÌ ²¿¿´³ª

23ÀÏ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç, ¹ÎÁÖÆòÈ­´ç, Á¤ÀÇ´ç µî ¿©¾ß 4´çÀÌ ÀÇ¿øÃÑÈ¸¸¦ ¿­°í ¼±°ÅÁ¦ °³Æí¾È µî¿¡ ´ëÇÑ ½Å¼ÓÃ³¸®¾È°Ç(ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢) »óÁ¤À» °¢°¢ ´ç·ÐÀ¸·Î ÃßÀÎÇß´Ù. 

ÀÌ·± °¡¿îµ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº ±ä±Þ ÀÇ¿øÃÑÈ¸¸¦ ¼ÒÁýÇØ Àå¿ÜÁýÈ¸ µî ¿ø¿ÜÅõÀïÀ» ¼±¾ðÇÏ¸ç ±¹È¸ ¾ÈÆÆÀ¸·Î '°á»ç Ç×Àü'À» ¿¹°íÇß´Ù. 

ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ³ª°æ¿ø ¿ø³»´ëÇ¥´Â ÀÇ¿øÃÑÈ¸¿¡¼­ "ÇÑ±¹´çÀÌ ºñ·Ê´ëÇ¥¸¦ ÆóÁöÇÏ°í ÀÇ¿øÁ¤¼ö¸¦ 270¼®À¸·Î ÁÙÀÌ´Â ¾ÈÀ» ³»³ù´Âµ¥ ¿Ö ³íÀÇ¸¦ ÇÏÁö ¾Ê´À³Ä"¸ç ¼±°ÅÁ¦ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ »óÁ¤¿¡ ´ëÇØ ºñÆÇ °­µµ¸¦ ³ô¿´´Ù. 

ÇÑ±¹´çÀÇ ±Ø·ÄÇÑ ¹Ý´ë¿¡ ¿©¾ß 4´çÀº "ÆÐ¾ÅÀ» ÀÚÃÊÇÑ °ÍÀº ÇÑ±¹´ç º»ÀÎ"ÀÌ¶ó´Â ¹ÝÀÀÀÌ´Ù.

´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç È«¿µÇ¥ ¿ø³»´ëÇ¥´Â ÀÇ¿øÃÑÈ¸¿¡¼­ "ÇÑ±¹´ç¿¡¼­ ¼±°Å¹ýÀ» ºñ·ÔÇØ °ø¼öÃ³¹ýÀ» ¹Ý´ëÇß±â ¶§¹®¿¡ Çù»ó ÀÚÃ¼°¡ ÀÌ·ç¾îÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù"¸ç "±×·¸´Ùº¸´Ï ºÒ°¡ÇÇÇÏ°Ô ±¹È¸¹ý 85Á¶ 2Ç×ÀÇ ½Å¼ÓÃ³¸® Á¶Ç×À» Åä´ë·Î ÇÕÀÇ¸¦ ÇÑ °Í"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.  

±¹È¸ Á¤Ä¡°³ÇõÆ¯À§ À§¿øÀåÀÎ ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ÀÇ¿ø ¶ÇÇÑ "ÇÑ±¹´çÀº ¼±°ÅÁ¦µµ ³íÀÇ°úÁ¤¿¡¼­ ¹èÁ¦µÈ ÀûÀÌ ¾ø´Ù"¸ç "½º½º·Î ¼±°ÅÁ¦µµ °³ÇõÀ» ¿øÃµ ºÀ¼âÇÏ°í ½º½º·Î¸¦ ¹èÁ¦ÇÑ °Í"ÀÌ¶ó°í ÀÏ°¥Çß´Ù.

Á¤ÀÇ´ç ÀÌÁ¤¹Ì ´ëÇ¥µµ "ÇÑ±¹´çÀÌ Áö³­ 12¿ù ¾à¼ÓÇÑ ¼±°ÅÁ¦ ÇÕÀÇ¸¦ ÈÞÁöÁ¶°¢ ¸¸µéÁö ¾Ê¾Ò´Ù¸é ¿©±â±îÁö ¿Ã ÀÏµµ ¾ø¾úÀ» °Í"ÀÌ¶ó¸é¼­ "'¿Õµû'¿Í 'ÆÐ½Ì'À» ÀÚÃ³ÇÑ °ÍÀº ÇÑ±¹´ç ½º½º·Î"¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

ÇÑ±¹´çÀº Á¤¸» Áö³­ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí ³íÀÇ¿¡¼­ ½º½º·Î ¿Õµû¸¦ ÀÚÃ³ÇßÀ»±î? 

¡Þ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí, ÇÑ±¹´çµµ Á¤°³Æ¯À§¿¡¼­ ³íÀÇ 

°á·ÐºÎÅÍ ¸»ÇÏÀÚ¸é, ÇÑ±¹´ç¿£ Áö³­ÇØ 11¿ùºÎÅÍ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí ³íÀÇ¿¡ Âü¿©ÇÒ Åë·Î°¡ ÃæºÐÈ÷ ¿­·ÁÀÖ¾ú´Ù. 

¸ÕÀú ±¹È¸¿¡¼± Áö³­ÇØ 11¿ùºÎÅÍ ¿ÃÇØ 1¿ù±îÁö Á¤Ä¡°³ÇõÆ¯º°À§¿øÈ¸(Á¤°³Æ¯À§) ³» Á¦1¼ÒÀ§¿øÈ¸¿¡¼­ ¼±°ÅÁ¦µµ °³ÇõÀ» ³íÀÇÇØ¿Ô´Ù.  

¿ø³»¿¡¼­ ¼±°ÅÁ¦ °³ÇõÀ» À§ÇÑ Á¤´ç °£ ÇÕÀÇ¸¦ ÀÌ²ø¾î³»ÀÚ´Â ÃëÁö¿´´Ù.

ÇÑ±¹´ç¿¡¼­µµ Á¤À¯¼·, ÀåÁ¦¿ø, ±èÀç¿ø ÀÇ¿ø µîÀÌ Á¤°³Æ¯À§ Á¦1¼ÒÀ§¿øÈ¸¿¡ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù.

Æ¯È÷ Áö³­ÇØ 12¿ù 15ÀÏ¿£ ¿©¾ß 5´ç ¿ø³»´ëÇ¥ °£ ¼±°ÅÁ¦ °³Çõ ÇÕÀÇ¹®ÀÌ ¸¶·ÃµÇ¸é¼­ Á¤°³Æ¯À§¿¡¼­ÀÇ ³íÀÇµµ º»°ÝÈ­µÆ´Ù. 

´ç½Ã ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç È«¿µÇ¥, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ³ª°æ¿ø, ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ±è°ü¿µ, ¹ÎÁÖÆòÈ­´ç Àåº´¿Ï, Á¤ÀÇ´ç À±¼ÒÇÏ ¿ø³»´ëÇ¥ µî ¿©¾ß 5´ç ¿ø³»´ëÇ¥´Â ÇÕÀÇ¹®À» ÅëÇØ "¿¬µ¿Çü ºñ·Ê´ëÇ¥Á¦ µµÀÔÀ» À§ÇÑ ±¸Ã¼Àû ¹æ¾ÈÀ» Àû±Ø °ËÅäÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌÈÄ Á¤°³Æ¯À§ Á¦1¼ÒÀ§¿¡¼± ¿©¾ß 5´çÀÇ ÇÕÀÇ¹®À» Áß½ÉÀ¸·Î ³íÀÇ ÀïÁ¡À» Á¤¸®ÇÏ°í ÀÇ¿ø Á¤¼ö, ¼®ÆÐÀ²Á¦ µµÀÔ µîÀ» ³íÀÇÇß´Ù.  

Á¤°³Æ¯À§¿¡¼­ ÇÑ±¹´ç ¶ÇÇÑ ¼±°ÅÁ¦ °³ÇõÀ» ³íÀÇÇØ¿Ô´Ù´Â °ÍÀº ÇÑ±¹´ç °£»çÀÎ ÀåÁ¦¿ø ÀÇ¿øÀÇ ¹ß¾ð¿¡¼­µµ Ã£¾Æº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. 

´ç½Ã Àå ÀÇ¿øÀº Áö³­ 1¿ù 8ÀÏ Á¤°³Æ¯À§ Á¦1¼ÒÀ§ È¸ÀÇ¿¡¼­ Á¤°³Æ¯À§¿¡ ´ëÇØ "Áö±Ý±îÁö °£»ç¸¦ ¸Ã°í ÁøÇàÇØ ¿Â °¡¿îµ¥ ÀÇ¿øÁ¤¼ö ¹®Á¦, Áö¿ª±¸ ¼±Ãâ¹æ½Ä ¹®Á¦, ¼®ÆÐÀ² ¹®Á¦ µî ÀüºÎ ´Ù ¿¬µ¿Çü ºñ·Ê´ëÇ¥Á¦¿Í ¿¬µ¿µÈ Áß¿äÇÑ »ç¾ÈÀ» ÇùÀÇÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.  

Áï, Áö³­ÇØ¸¸ º¸´õ¶óµµ ÇÑ±¹´çÀº ¿ø³»´ëÇ¥ °£ ÇÕÀÇ´Â ¹°·Ð ±¹È¸ Á¤°³Æ¯À§¿¡¼­ ÃæºÐÈ÷ ¼±°ÅÁ¦µµ¸¦ ³íÀÇÇÒ ÀÚ¸®°¡ ÀÖ¾ú´Ù. 

ÇÏÁö¸¸ Á¤°³Æ¯À§¿¡¼­ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí ³íÀÇ¿¡¼­ ÇÑ±¹´çÀÇ ¹ß¸ñÀ» ÀâÀº °ÍÀº ´Ù¸§ ¾Æ´Ñ ÇÑ±¹´çÀÌ¾ú´Ù.

2¿ù ÀÓ½Ã±¹È¸¸¦ ¾ÕµÎ°í ÇÑ±¹´çÀº ´Ù¸¥ ´ç°ú ´Þ¸® ¾Æ¹«·± Çù»ó¾Èµµ ³»³õÁö ¾Ê¾Æ ¼ö¼ö¹æ°üÇÑ´Ù´Â ÁöÀûÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô´Ù. 

Çù»ó¾Èµµ ¾øÀÌ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí¿¡ ¹Ý´ë ÀÔÀå¸¸À» ¹àÈù´Ù´Â °ÍÀÌ¾ú´Ù. 

ÀÌ¿¡ 1¿ù 24ÀÏ ÀåÁ¦¿ø ÀÇ¿øÀÌ µµ³óº¹ÇÕ¼±°Å±¸Á¦ µîÀ» ´ãÀº 'Çù»ó¾È °¡¾È'À» Á¦½ÃÇßÁö¸¸, °°Àº ´ç Á¤°³Æ¯À§ À§¿øµéÀÌ ¸ÕÀú ³ª¼­¼­ ÇØ´ç °¡¾ÈÀ» ¹®Á¦ »ï¾Ò´Ù. 

ÇÑ±¹´ç ±èÀç¿ø ÀÇ¿øÀº "¿ì¸® ´çÀÌ µµ³óº¹ÇÕ¼±°Å±¸Á¦ ÀÇ°ßÀ» ¸ð¾Æ È®Á¤ÇÑ ¹Ù ¾ø´Ù"°í, ÃÖ±³ÀÏ ÀÇ¿øÀº "µµ³óº¹ÇÕ¼±°Å±¸Á¦´Â ÇÑ±¹´ç ´ç·ÐÀÌ ¾Æ´Ï¸ç ÇöÀç ÇÑ±¹´ç ¾ÈÀÌ ¾ø´Â »óÅÂ"¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÇöÀç Á¤°³Æ¯À§´Â 1¿ù 24ÀÏ ÇÑ±¹´çÀÌ ±¹È¸ º¸ÀÌÄàÀ» ¼±¾ðÇÑ µÚ·Î Áö±Ý±îÁö °ø½Ä ³íÀÇ°¡ Áß´ÜµÈ »óÅÂ´Ù. ´ç½Ã ÇÑ±¹´çÀº Á¶ÇØÁÖ Áß¾Ó¼±°üÀ§¿ø ÀÓ¸í °­Çà¿¡ ¹Ý¹ßÇÏ¸ç ±¹È¸ ÀÏÁ¤À» Àü¸é °ÅºÎÇß´Ù.

¡Þ ÁÂÆÄµ¶Àç ¹Ý´ëÇÑ´Ù¸é¼­ '±Ç·Â±¸Á¶ °³Æí Á¦¾È'Àº ¹«½Ã 

Á¤°³Æ¯À§ Áß´ÜÀ» °¡Á®¿Ô´ø ÇÑ±¹´çÀº ¿©¾ß 4´çÀÌ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÁöÁ¤À» ³íÀÇÇÏÀÚ µÇ·Á ÀÇÈ¸¹ÎÁÖÁÖÀÇ ÆÄ±«¶ó°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù. 

Á¦1¿©´çÀÎ ÇÑ±¹´çÀÇ ÇÕÀÇ ¾øÀÌ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí¾ÈÀ» º»È¸ÀÇ¿¡ »óÁ¤ÇÏ·Á ÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÁöÁ¤ °úÁ¤¿¡¼­µµ ÇÑ±¹´çÀ» ¹èÁ¦Çß´Ù°í º¸±ä ¾î·Æ´Ù.

ÇÑ±¹´ç ½º½º·Î Çù»ó Å×ÀÌºíÁ¶Â÷ ¾ÉÁö ¾ÊÀ¸·Á°í Çß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. 

ÇöÀç ¿©¾ß 4´ç¿¡¼± ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÁöÁ¤ ³íÀÇ°¡ ½ÃÀÛµÇ°í ³ª¼­ºÎÅÍ Áö±Ý±îÁö ÇÑ±¹´ç°úÀÇ ÇÕÀÇ¸¦ ¿­¾îµÎ°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷°í ÀÖ´Ù.  

Áö³­ 3¿ù 13ÀÏ ½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀº ÇÑ±¹´ç¿¡ ´ëÅë·É ºÐ±ÇÀ» À§ÇÑ '¿øÆ÷ÀÎÆ® ±Ç·Â±¸Á¶' ³íÀÇ¸¦ Á¦¾ÈÇß´Ù.

3¿ù 10ÀÏ ÇÑ±¹´çÀÌ ºñ·Ê´ëÇ¥¸¦ ¾ø¾Ö´Â °³Æí¾ÈÀ» ³»³õÀ¸¸ç ¼±°ÅÁ¦ °³Æí°ú ÇÔ²² ´ëÅë·É ºÐ±ÇÀ» ¿ä±¸Çß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.  

³ª°æ¿ø ¿ø³»´ëÇ¥´Â "´ëÅë·É ºÐ±ÇÀ» À§ÇÑ ³»°¢Á¦ °³ÇåÀÌ ¾Æ´Ï°í¼± ¿¬µ¿Çü ºñ·Ê´ëÇ¥Á¦¿¡ Âù¼ºÇÒ ¼ö ¾ø´Ù"¸ç ¼±°ÅÁ¦ °³Æí¿¡ ¾Õ¼­ ¶Ç´Â µ¿½Ã¿¡ °³ÇåÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ ½É ÀÇ¿øÀº "ÇÑ±¹´çÀÌ (¼±°ÅÁ¦ °³Çõ) ÇÕÀÇ¿¡ ÀÓÇÑ´Ù¸é (ÇÑ±¹´çÀÌ ÁÖÀåÇÏ´Â) '¿øÆ÷ÀÎÆ® ±Ç·Â±¸Á¶' ³íÀÇ¿¡ Ã¥ÀÓÀ» ´ÙÇÏ°Ú´Ù"¸ç "ÇÏÁö¸¸ ÇÕÀÇ¿¡´Â ¼±ÈÄ°¡ ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ±Ç·Â±¸Á¶ °³ÆíÀÌ ÁøÇàµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ª°æ¿ø ¿ø³»´ëÇ¥°¡ ¿ì¼± ¼±°ÅÁ¦ °³Çõ¿¡ ÇùÁ¶ÇØÁÖ½Ã±æ ºÎÅ¹µå¸°´Ù"°í Á¦¾ÈÇß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ÇÑ±¹´çÀº ½É ÀÇ¿øÀÇ Á¦¾È¿¡ º°´Ù¸¥ ÀÔÀåÀ» ³»³õÁö ¾Ê¾Ò´Ù. 

ÇÑ±¹´çÀÌ ÁÂÆÄµ¶Àç ¿î¿îÇÏ°í ÀÖÁö¸¸, Áß¿ä ±¹»ç¸¦ ÇùÀÇÇÏ´Â ¹ÎÁÖÀûÀÎ °úÁ¤¿¡ Âü¿©ÇÏÁö ¾Ê°í ½º½º·Î °í¸³À» ÀÚÃÊÇÑ Àåº»ÀÎÀº ´Ù¸§¾Æ´Ñ ÇÑ±¹´ç ÀÚ½ÅÀÎ ¼ÀÀÌ´Ù. 

ÇÑÆí ¿©¾ß 4´çÀº ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÁöÁ¤ ÀÌÈÄ¿¡µµ ÇÑ±¹´ç°úÀÇ ÇùÀÇ¿¡ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇô¿À°í ÀÖ´Ù. 

22ÀÏ ¿©¾ß 4´çÀº ¼±°ÅÁ¦‧°³Çõ¹ý¾È µî¿¡ ´ëÇÑ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÇÕÀÇ¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇÏ¸ç ÇÑ±¹´ç°úÀÇ ÇÕÀÇ ¶ÇÇÑ ¸í½ÃÇß´Ù. 

¿©¾ß 4´çÀº ÇÕÀÇ¾È¿¡¼­ "(¼±°ÅÁ¦ °³Æí¾È µî) ÀÌµé ¹ý¾ÈµéÀÇ ½Å¼ÓÃ³¸®¾È°Ç ÁöÁ¤ ÈÄ 4´çÀº Áï½Ã ÇÑ±¹´ç°ú ¼º½ÇÈ÷ Çù»ó¿¡ ÀÓÇÏ°í ÇÑ±¹´çÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¿©¾ß ÇÕÀÇÃ³¸®¸¦ À§ÇØ ³¡±îÁö ³ë·ÂÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ÇöÀç ÇÑ±¹´çÀº ¿©¾ß 4´çÀÇ Á¦¾ÈÀº ¹«½ÃÇÑ Ã¤ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢À» "¸ñ¼û °É°í ¸·¾Æ¾ß ÇÑ´Ù"¸ç "ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÁöÁ¤ ½Ã 20´ë ±¹È¸´Â ¾ø´Ù"°í ¸Â¼­°í ÀÖ´Ù. 

Á¾ÇÕÇÏÀÚ¸é, ÇÑ±¹´çÀº Áö³­ÇØ 11¿ù Á¤°³Æ¯À§¿¡¼­ºÎÅÍ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÁöÁ¤ÀÌ µÈ´Ù°í ÇØ¼­ ÇÑ±¹´çÀÌ ¾ÕÀ¸·Î ³íÀÇ¿¡ Âü¿©ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â °Íµµ ¾Æ´Ï´Ù. µû¶ó¼­ ÇÑ±¹´çÀÌ ¼±°ÅÁ¦ °³Æí ³íÀÇ¿¡¼­ ¹èÁ¦µÈ Àû ¾ø´Ù´Â ½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀÇ ¸»Àº '»ç½Ç'ÀÌ´Ù.

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

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