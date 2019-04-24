±è°ü¿µ, ¿À½ÅÈ¯ »çº¸ÀÓ °áÁ¤¡¦"´ç ¾È±úÁú °Í"

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  • ½ÂÀÎ 2019.04.24 16:10
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¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ¼ÕÇÐ±Ô ´ëÇ¥¿Í ±è°ü¿µ ¿ø³»´ëÇ¥°¡ 24ÀÏ ÀÚ´ç ¼Ò¼Ó ±¹È¸ »ç¹ý°³ÇõÆ¯À§ °£»ç ¿À½ÅÈ¯ ÀÇ¿ø¿¡ ´ëÇÑ »ç·º¸ÀÓÀ» °áÁ¤Çß´Ù. ¿À ÀÇ¿øÀº ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢¿¡ ¹Ý´ëÇ¥¸¦ Çà»çÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù. 

¼Õ ´ëÇ¥´Â ÀÌ³¯ ±¹È¸¿¡¼­ ¿­¸° ÃÖ°íÀ§¿øÈ¸ÀÇ ÈÄ ±âÀÚµé°ú ¸¸³ª "´çÀ» ´ëÇ¥ÇØ¼­ ³ª°£ »ç°³Æ¯À§ À§¿øÀº ´çÀÇ ÀÔÀåÀ» ÀÇ°á¿¡ ¹Ý¿µÇÏ´Â°Ô ´ç¿©ÇÑ Ã¥¹«"¶ó¸ç "³» ¼Ò½ÅÀÖ¾î ¹Ý´ëÇÏ°Ú´Ù´Â °ÍÀº ´ç¿¡ ³ª¸¦ ¹Ù²ã´Þ¶ó´Â ¿äÃ»À» ÇÑ °ÍÀ¸·Î º»´Ù"¶ó°í ¸»Çß´Ù.  

ÀÌ¾î "¿ø³»´ëÇ¥°¡ 4´ç ÇÕÀÇ¹®À» ¾î·Æ°Ô ¸¸µé°í ÀÇÃÑ¿¡¼­ ¾ÆÁÖ ¾î·Á¿î °úÁ¤ ÅëÇØ ÃßÀÎ¹Þ¾Ò´Âµ¥ Çå½ÅÂ¦Ã³·³ ³»¹ö¸±¼ø ¾ø´Ù"°í µ¡ºÙ¿´´Ù.  

±è ¿ø³»´ëÇ¥´Â ºñ°ø°³·Î ÀüÈ¯µÈ ÃÖ°íÀ§¿øÈ¸ÀÇ¿¡¼­ "¿À ÀÇ¿øÀÇ ±ÛÀº »çº¸ÀÓÀ» ½ÃÄÑ´Þ¶ó´Â °ÍÀ¸·Î ÀÐÈù´Ù"¸ç "»çº¸ÀÓÀ» ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ ÁÖÀ§¿¡¼­ ´çÀÌ ±úÁö´Â °Å ¾Æ´Ñ°¡ ¿ì·ÁÇÏ´Âµ¥, ±×·¯Áö´Â ¾ÊÀ» °ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÑ´Ù"¶ó°í ¾ð±ÞÇß´Ù.  

¿À ÀÇ¿øÀº 24ÀÏ »õº® ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ "ÂüÀ¸·Î ±æ°í ±ä ¹ãÀ» º¸³Â´Ù"¸ç "´çÀÇ ºÐ¿­À» ¸·°í ÀúÀÇ ¼Ò½ÅÀ» ÁöÅ°±â À§ÇØ »ç°³Æ¯À§ À§¿øÀ¸·Î¼­ ¿©¾ß 4´çÀÌ ÇÕÀÇÇÑ °ø¼öÃ³ ¼³Ä¡¾ÈÀÇ ½Å¼ÓÃ³¸®¾È°Ç ÁöÁ¤¾È¿¡ ¹Ý´ëÇ¥¸¦ ´øÁö°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù. 

ÁØ¿¬µ¿Çü ºñ·Ê´ëÇ¥Á¦, °íÀ§°øÁ÷ÀÚºñ¸®¼ö»çÃ³, °Ë°æ¼ö»ç±ÇÁ¶Á¤¹ý¾ÈÀ» ´ãÀº ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢Àº ¿©¾ß 4´çÀÌ °¢°¢ ÃßÀÎÇß´Ù ÇÏ´õ¶óµµ, ¿À´Â 25ÀÏ Á¤°³Æ¯À§¿Í »ç°³Æ¯À§¿¡¼­ Åë°ú°¡ µÅ¾ß º»°ÝÀûÀ¸·Î Ãâ¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 

»ç°³Æ¯À§ À§¿øÀº 18¸íÀ¸·Î ±¹È¸¹ý»ó À§¿ø 5ºÐÀÇ3 ÀÌ»ó(11¸í ÀÌ»ó)ÀÌ Âù¼ºÇØ¾ß Åë°úµÈ´Ù. ¹Ý´ëÀÔÀåÀÎ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀ» °¨¾ÈÇÏ¸é ¿À ÀÇ¿øÀÌ ¹Ý´ëÇ¥¸¦ ´øÁú °æ¿ì ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢Àº Á¦µ¿ÀÌ °É¸®´Â ¼ÀÀÌ´Ù. 

¿À ÀÇ¿øÀÇ »çº¸ÀÓÀ» ÅëÇØ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ¿­Â÷´Â Ãâ¹ßÇÒ ¿©Áö°¡ »ý°åÀ¸³ª, ±è ¿ø³»´ëÇ¥´Â '¸» ¹Ù²Ù±â' ³í¶õÀÌ ÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù.

¾Õ¼­ ±è ¿ø³»´ëÇ¥´Â Áö³­ 22ÀÏ ¿©¾ß 4´ç(ÇÑ±¹´ç Á¦¿Ü) °£ ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÇÕÀÇ Á÷ÈÄ ºê¸®ÇÎ¿¡¼­ "»ç·º¸ÀÓÀ» °­ÇàÇÒ °ÍÀÌ³Ä"¶ó´Â ±âÀÚµéÀÇ Áú¹®¿¡ "±×·± ÀÏÀº ¾øÀ» °Í"ÀÌ¶ó°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ¾Õ¼­ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ÃÖ°íÀ§¿øÈ¸ÀÇ Á÷ÈÄ¿¡´Â "±×·±(»ç·º¸ÀÓ) ¾Ö±â°¡ ¾îµð¼­ ³ª¿À´ÂÁö ¸ð¸£°Ú´Ù"¸ç "±×·± ÀÏÀº ¾ø´Ù"°í ÀÏÃàÇß¾ú´Ù. 

Áö³­ 23ÀÏ ÀÇÃÑ µÚ ºê¸®ÇÎ¿¡¼± "ÀÇ¿øµéÀÇ ÃÑÀÇ¸¦ ¸ð¾Æ ´ç ÀÔÀåÀÌ Á¤ÇØÁ³±â ¶§¹®¿¡ (Á¤°³Æ¯À§·»ç°³Æ¯À§ À§¿øµéÀÇ) Æò¼ÒÀÇ ¼Ò½Å°ú ´Ù¸¥ ÀÇ°ßÀÌ ÀÖ´Ù°í ÇÏ´õ¶óµµ Á¶À²ÇØ ¼º¾ÈÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.  

Æ¯È÷ °ø¼öÃ³ ¼öÁ¤¾È¿¡ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ÀÔÀåÀ» º¸ÀÎ ¿À ÀÇ¿ø¿¡ ´ëÇØ¼± "¿ø³»´ëÇ¥°¡ ÃÖÁ¾ ÇÕÀÇÇÑ ¾ÈÀÌ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç¿¡¼­ ÃßÀÎµÆ±â ¶§¹®¿¡ ÃæºÐÈ÷ °í·ÁÇØ »ç°³Æ¯À§¿¡ ÀÓÇÒ °Í"ÀÌ¶ó¸ç "¹Ý´ëÇÏ´Â ±×·± ÀÏÀº ¹ß»ýÇÏÁö ¾ÊÀ»°Å´Ù. ±×·¸°Ô µÇÁö ¾Êµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù"°í °­Á¶Çß´Ù. 

ÀÌ ¹ß¾ð¿¡ ¾Õ¼­ ºñ°ø°³·Î ÁøÇàµÈ ÀÇÃÑ¿¡¼­´Â ÆÐ½ºÆ®Æ®·¢ ÃßÀÎ¿¡ ´ëÇÑ Âù¹ÝÀÌ ±Ø¸íÇÏ°Ô ¾ù°¥¸®¸é¼­ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç ¼Ò¼Ó ÀÇ¿ø Áß Âù¼º 12¸í ´ë ¹Ý´ë 11¸íÀ¸·Î °¡°áµÆ´Ù. 

ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ 'ÀÇ¿ø 3ºÐÀÇ 2 µ¿ÀÇ' ´ç·Ð Ç¥°á ÁÖÀå°ú '°ú¹Ý¼ö Âù¼º, ÀÚÀ¯Ç¥°á' °ßÇØ°¡ ºÎµúÇû´Ù. ÈÄÀÚ·Î Á¤¸®µÇ¸é¼­ Ç¥°áÀÌ ÀÌ·ïÁ³´Âµ¥, ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ Ãß°¡ÀûÀÎ »ç· º¸ÀÓÀ» ÇÏÁö ¾Ê´Â Á¶°ÇºÎ·Î Ç¥°á Ã³¸®°¡ µ¿ÀÇµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. 

±è ¿ø³»´ëÇ¥°¡ Á¶°ÇºÎ Ç¥°áÀ» ¾î±â°í ±âÁ¸ ÀÔÀåÀ» ¹Ù²ã°¡¸é¼­ »çº¸ÀÓÀ» ÃßÁøÇß±â¿¡ ´çÀÇ ³»È«ÀÌ Æø¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °üÃøÀÌ ³ª¿Â´Ù.  

¼Õ ´ëÇ¥´Â ±è ¿ø³»´ëÇ¥°¡ ¸»À» ¹Ù²å´Ù´Â ÁöÀû¿¡ ´ëÇØ "¿ø³»´ëÇ¥°¡ »çº¸ÀÓ ÇÏÁö ¾Ê°Ú´Ù´Â ¸»Àº ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù"¸ç "»çº¸ÀÓÇÏÁö ¸»¶ó°í °­¿ä °°Àº ¾ê±âµéÀÌ ¸¹ÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥, ¿ø³»´ëÇ¥´Â »çº¸ÀÓ ¾ÈÇÏ°Ú´Ù°í ÇÑ ÀÏÀº ¾ø´Ù°í µé¾ú´Ù"¶ó°í ºÎÀÎÇß´Ù.

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    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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