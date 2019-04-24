¹ÚÀ¯Ãµ, 'Èñ´ëÀÇ °ÅÁþ¼î' ³¡À¸·Î ¿¬¿¹°è ÅðÃâ

"Àú´Â °áÄÚ ¸¶¾àÀ» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù"
°¡¼ö °â ¹è¿ì ¹ÚÀ¯Ãµ(33)Àº Áö³ 10ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ÀÚÃ»ÇØ ÃëÀçÁø ¾Õ¿¡ ¼¹´Ù. Àü ¿¬ÀÎÀÌÀÚ ³²¾ç±×·ì Ã¢¾÷ÁÖÀÇ ¿Ü¼Õ³àÀÎ È²ÇÏ³ª(31) ¾¾ÀÇ ¸¶¾à Åõ¾à ÇøÀÇ¿Í ¿¬°üÀÌ ÀÖ´Â ¿¬¿¹ÀÎÀ¸·Î °Å·ÐµÇÀÚ Á÷Á¢ ÀÔÀ» ¿°Ú´Ù¸ç ³ª¼± °ÍÀÌ´Ù.
´ç½Ã ¹ÚÀ¯ÃµÀº "°áÄÚ ¸¶¾àÀ» ÇÑ ÀûÀÌ ¾øÀ¸¸ç È²ÇÏ³ª¿¡°Ô ¸¶¾àÀ» ±ÇÀ¯ÇÑ Àûµµ ¾ø´Ù"´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷¸é¼ ¿¹ÀüÃ³·³ ´Ù½Ã ¿¬¿¹ÀÎÀ¸·Î¼ È°µ¿À» ÆîÄ¡°í ½Í´Ù´Â ÀÇÁö¸¦ º¸¿´´Ù. Æ¯È÷ ±×´Â 'ÀºÅð'¿Í 'ÀÎ»ý'À» ¿î¿îÇÏ¸é¼±îÁö °á¹éÀ» È£¼ÒÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
"Àú´Â ´Ù½Ã ¿¬±âÇÏ°í È°µ¿ÇÏ±â À§ÇØ ÇÏ·çÇÏ·ç Àú¸¦ Ã¤ÂïÁú ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·± Á¦°¡ ±×·± ³ë·ÂÀÌ ¹°°ÅÇ°ÀÌ µÇ´Â ¸¶¾àÀ» º¹¿ëÇß´Ù´Â °Ç »ó»óÇÒ ¼öµµ ¾ø´Â ÀÏÀÔ´Ï´Ù. ¿¬¿¹ÀÎ ¹ÚÀ¯ÃµÀ¸·Î¼ È°µ¿À» Áß´ÜÇÏ°í ÀºÅðÇÏ´Â °ÍÀ» ³Ñ¾î, Á¦ ÀÎ»ý ÀüºÎ°¡ ºÎÁ¤´çÇÏ´Â °ÍÀÌ±â¿¡ Àý¹ÚÇÑ ¸¶À½À¸·Î ¿Ô½À´Ï´Ù"
"ÇÏ´ÃÀ» ºÁ¿ä! ±âµµÇÒ°Ô¿ä!". ¹ÚÀ¯ÃµÀÌ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¸¶Ä¡°í ÀÚ¸®¸¦ ¶°³ª´Â ¼ø°£, ÃëÀç ±âÀÚµé »çÀÌ¿¡ ¸ô·¡ ³¢¾îÀÖ´ø ÇÑ ¿©¼ºÀº ÀÌ °°ÀÌ ¿ÜÄ¡¸ç ±×¸¦ ÀÀ¿øÇß´Ù. ¶Ç, ±âÀÚÈ¸°ßÀÌ ³¡³ ÀÌÈÄ ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ÆÒµéÀº '¾ó¸¶³ª ¾ï¿ïÇÏ¸é Àú·²±î' 'ÀÏ´Ü ¹Ï¾îº¸ÀÚ'´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. ±×·¸°Ô ¹ÚÀ¯ÃµÀº ÆÒµéÀÇ ¸¶À½À» ºÙÀâ´Âµ¥ ¼º°øÇß´Ù. ÀÌÈÄ ±×´Â °æÂû Á¶»ç¿¡¼µµ "¸¶¾àÀ» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù"´Â ÀÔÀåÀ» °í¼öÇÏ¸ç °á¹éÀ» ÁÖÀåÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸, ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ±âÀÚÈ¸°ßÀº Èñ´ëÀÇ '°ÅÁþ¼î'¿´À½ÀÌ 23ÀÏ µå·¯³µ´Ù. °æÂûÀº ±¹¸³°úÇÐ¼ö»ç¿¬±¸¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ Ã¼¸ð¿¡¼ ÇÊ·ÎÆùÀÌ °ËÃâµÆ´Ù´Â Åëº¸¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í ¹àÇû´Ù. °æÂûÀº Áö³ 16ÀÏ ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ÀÚÅÃ°ú Â÷·® µîÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÀ» ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ ±×ÀÇ ¸ð¹ß°ú ´Ù¸®ÅÐÀ» È®º¸ÇØ ±¹°ú¼ö¿¡ °¨Á¤À» ÀÇ·ÚÇß´Âµ¥, ´Ù¸®ÅÐ¿¡¼ ÇÊ·ÎÆùÀÌ °ËÃâµÈ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
¸¶¾à ¹ÝÀÀ°Ë»ç °á°ú ¾ç¼º¹ÝÀÀÀÌ ³ª¿Ô´Ù´Â ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ÆÒµéÀº ¹ÚÀ¯Ãµ¿¡ ´ëÇÑ ¹è½Å°¨°ú ½Ç¸Á°¨À» °¨ÃßÁö ¸øÇß´Ù. ÀÏºÎ ÆÒµéÀº ¼º¸í¼¸¦ ³»°í '´õ ÀÌ»ó ¹ÚÀ¯ÃµÀ» ÁöÁöÇÒ ¼ö ¾ø´Ù'°í ¼±¾ðÇß´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ¿ª½Ã ±×¿¡°Ô µîÀ» µ¹·È´Ù. ¾¾Á¦½º´Â 24ÀÏ ¾ð·ÐÀ» ÅëÇØ ÀÔÀå¹®À» ³»°í "¹ÚÀ¯Ãµ°ú ½Å·Ú°ü°è¸¦ È¸º¹ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í ÆÇ´ÜÇØ Àü¼Ó °è¾à ÇØÁö¸¦ °áÁ¤Çß´Ù"°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î "¹ÚÀ¯ÃµÀº ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ ¸»¾¸µå¸° ´ë·Î ¿¬¿¹°è¸¦ ÀºÅðÇÒ °ÍÀÌ¸ç ÇâÈÄ ¸ðµç ÀÏÁ¤À» Àü¸é Ãë¼ÒÇÏ°í ÀçÆÇºÎÀÇ °áÁ¤¿¡ µû¸¦ °Í"ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¾¾Á¦½º´Â "¹ÚÀ¯ÃµÀÇ °á¹é ÁÖÀåÀ» ¹Ï°í ¼ö»ç »óÈ²À» ÁöÄÑº¸´ø Áß ¾îÁ¦ ±¹°ú¼ö °Ë»ç °á°ú°¡ ¾ç¼º ¹ÝÀÀÀ¸·Î ³ª¿Ô´Ù´Â °ÍÀ» ±â»ç¸¦ ÅëÇØ ¾Ë°Ô µÆ´Ù"¸ç "¹ÚÀ¯ÃµÀÇ Áø¼úÀ» ¹Ï°í Á¶»ç °á°ú¸¦ ±â´Ù·ÈÁö¸¸ ÀÌ¿Í °°Àº °á°ú¸¦ Á¢ÇÑ Áö±Ý Âü´ãÇÑ ½É°æ"ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ "ÀÌ¹ø »ç¾ÈÀÇ ½É°¢¼º°ú Ã¥ÀÓÀ» Åë°¨ÇÏ¸ç ´Ù½Ã´Â ÀÌ·± ÀÏÀÌ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï Ã¶ÀúÇÑ °ü¸®¿Í °³¼±À» À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù. ³¡À¸·Î ¾¾Á¦½º´Â "´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ºÒ¹Ì½º·¯¿î ÀÏ·Î ½É·Á¸¦ ³¢ÃÄ µå¸° Á¡ ¸Ó¸® ¼÷¿© ±íÀÌ »ç°úµå¸°´Ù"°í »ç°úÇß´Ù.
¾¾Á¦½º´Â ¹ÚÀ¯Ãµ°ú ¿¬À» ²÷¾ú´Ù°í ¹àÈ÷¸é¼ '¿¬¿¹°è ÀºÅð'¶ó´Â Ç¥ÇöÀ» ½èÁö¸¸ '¿¬¿¹°è ÅðÃâ'ÀÌ¶ó´Â Ç¥ÇöÀÌ ´õ ÀûÀýÇØ º¸ÀÎ´Ù. ¹°·Ð, ¿¬¿¹°è¿¡´Â ¸¶¾à Åõ¿©·Î ¹°ÀÇ¸¦ ÀÏÀ¸Å² ÀÌÈÄ º¹±Í¿¡ ¼º°øÇÑ ÀÌµéÀÌ Á¸ÀçÇÑ´Ù. ÇÏÁö¸¸, ¹ÚÀ¯ÃµÀº '°ÅÁþ¼î'·Î ´ëÁßÀ» ±â¸¸ÇÏ´Â Çàµ¿±îÁö Çß´Ù´Â Á¡¿¡¼ ÇâÈÄ ´Ù½Ã ¿¬¿¹°è¿¡ ¹ßÀ» µéÀÌ±â°¡ ¾î·Á¿ï °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
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