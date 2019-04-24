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¹ÚÀ¯Ãµ, 'Èñ´ëÀÇ °ÅÁþ¼î' ³¡À¸·Î ¿¬¿¹°è ÅðÃâ
Online
  • ³ëÄÆ´º½º
  • ½ÂÀÎ 2019.04.24 16:10
  • ´ñ±Û 0

"Àú´Â °áÄÚ ¸¶¾àÀ» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù" 

°¡¼ö °â ¹è¿ì ¹ÚÀ¯Ãµ(33)Àº Áö³­ 10ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ÀÚÃ»ÇØ ÃëÀçÁø ¾Õ¿¡ ¼¹´Ù. Àü ¿¬ÀÎÀÌÀÚ ³²¾ç±×·ì Ã¢¾÷ÁÖÀÇ ¿Ü¼Õ³àÀÎ È²ÇÏ³ª(31) ¾¾ÀÇ ¸¶¾à Åõ¾à ÇøÀÇ¿Í ¿¬°üÀÌ ÀÖ´Â ¿¬¿¹ÀÎÀ¸·Î °Å·ÐµÇÀÚ Á÷Á¢ ÀÔÀ» ¿­°Ú´Ù¸ç ³ª¼± °ÍÀÌ´Ù.  

´ç½Ã ¹ÚÀ¯ÃµÀº "°áÄÚ ¸¶¾àÀ» ÇÑ ÀûÀÌ ¾øÀ¸¸ç È²ÇÏ³ª¿¡°Ô ¸¶¾àÀ» ±ÇÀ¯ÇÑ Àûµµ ¾ø´Ù"´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷¸é¼­ ¿¹ÀüÃ³·³ ´Ù½Ã ¿¬¿¹ÀÎÀ¸·Î¼­ È°µ¿À» ÆîÄ¡°í ½Í´Ù´Â ÀÇÁö¸¦ º¸¿´´Ù. Æ¯È÷ ±×´Â 'ÀºÅð'¿Í 'ÀÎ»ý'À» ¿î¿îÇÏ¸é¼­±îÁö °á¹éÀ» È£¼ÒÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.  

"Àú´Â ´Ù½Ã ¿¬±âÇÏ°í È°µ¿ÇÏ±â À§ÇØ ÇÏ·çÇÏ·ç Àú¸¦ Ã¤ÂïÁú ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·± Á¦°¡ ±×·± ³ë·ÂÀÌ ¹°°ÅÇ°ÀÌ µÇ´Â ¸¶¾àÀ» º¹¿ëÇß´Ù´Â °Ç »ó»óÇÒ ¼öµµ ¾ø´Â ÀÏÀÔ´Ï´Ù. ¿¬¿¹ÀÎ ¹ÚÀ¯ÃµÀ¸·Î¼­ È°µ¿À» Áß´ÜÇÏ°í ÀºÅðÇÏ´Â °ÍÀ» ³Ñ¾î, Á¦ ÀÎ»ý ÀüºÎ°¡ ºÎÁ¤´çÇÏ´Â °ÍÀÌ±â¿¡ Àý¹ÚÇÑ ¸¶À½À¸·Î ¿Ô½À´Ï´Ù"

"ÇÏ´ÃÀ» ºÁ¿ä! ±âµµÇÒ°Ô¿ä!". ¹ÚÀ¯ÃµÀÌ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¸¶Ä¡°í ÀÚ¸®¸¦ ¶°³ª´Â ¼ø°£, ÃëÀç ±âÀÚµé »çÀÌ¿¡ ¸ô·¡ ³¢¾îÀÖ´ø ÇÑ ¿©¼ºÀº ÀÌ °°ÀÌ ¿ÜÄ¡¸ç ±×¸¦ ÀÀ¿øÇß´Ù. ¶Ç, ±âÀÚÈ¸°ßÀÌ ³¡³­ ÀÌÈÄ ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ÆÒµéÀº '¾ó¸¶³ª ¾ï¿ïÇÏ¸é Àú·²±î' 'ÀÏ´Ü ¹Ï¾îº¸ÀÚ'´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. ±×·¸°Ô ¹ÚÀ¯ÃµÀº ÆÒµéÀÇ ¸¶À½À» ºÙÀâ´Âµ¥ ¼º°øÇß´Ù. ÀÌÈÄ ±×´Â °æÂû Á¶»ç¿¡¼­µµ "¸¶¾àÀ» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù"´Â ÀÔÀåÀ» °í¼öÇÏ¸ç °á¹éÀ» ÁÖÀåÇß´Ù.

ÇÏÁö¸¸, ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ±âÀÚÈ¸°ßÀº Èñ´ëÀÇ '°ÅÁþ¼î'¿´À½ÀÌ 23ÀÏ µå·¯³µ´Ù. °æÂûÀº ±¹¸³°úÇÐ¼ö»ç¿¬±¸¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ Ã¼¸ð¿¡¼­ ÇÊ·ÎÆùÀÌ °ËÃâµÆ´Ù´Â Åëº¸¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í ¹àÇû´Ù. °æÂûÀº Áö³­ 16ÀÏ ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ÀÚÅÃ°ú Â÷·® µîÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÀ» ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­ ±×ÀÇ ¸ð¹ß°ú ´Ù¸®ÅÐÀ» È®º¸ÇØ ±¹°ú¼ö¿¡ °¨Á¤À» ÀÇ·ÚÇß´Âµ¥, ´Ù¸®ÅÐ¿¡¼­ ÇÊ·ÎÆùÀÌ °ËÃâµÈ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. 

¸¶¾à ¹ÝÀÀ°Ë»ç °á°ú ¾ç¼º¹ÝÀÀÀÌ ³ª¿Ô´Ù´Â ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ÆÒµéÀº ¹ÚÀ¯Ãµ¿¡ ´ëÇÑ ¹è½Å°¨°ú ½Ç¸Á°¨À» °¨ÃßÁö ¸øÇß´Ù. ÀÏºÎ ÆÒµéÀº ¼º¸í¼­¸¦ ³»°í '´õ ÀÌ»ó ¹ÚÀ¯ÃµÀ» ÁöÁöÇÒ ¼ö ¾ø´Ù'°í ¼±¾ðÇß´Ù. 

¼Ò¼Ó»ç ¿ª½Ã ±×¿¡°Ô µîÀ» µ¹·È´Ù. ¾¾Á¦½º´Â 24ÀÏ ¾ð·ÐÀ» ÅëÇØ ÀÔÀå¹®À» ³»°í "¹ÚÀ¯Ãµ°ú ½Å·Ú°ü°è¸¦ È¸º¹ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í ÆÇ´ÜÇØ Àü¼Ó °è¾à ÇØÁö¸¦ °áÁ¤Çß´Ù"°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î "¹ÚÀ¯ÃµÀº ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼­ ¸»¾¸µå¸° ´ë·Î ¿¬¿¹°è¸¦ ÀºÅðÇÒ °ÍÀÌ¸ç ÇâÈÄ ¸ðµç ÀÏÁ¤À» Àü¸é Ãë¼ÒÇÏ°í ÀçÆÇºÎÀÇ °áÁ¤¿¡ µû¸¦ °Í"ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.  

¾¾Á¦½º´Â "¹ÚÀ¯ÃµÀÇ °á¹é ÁÖÀåÀ» ¹Ï°í ¼ö»ç »óÈ²À» ÁöÄÑº¸´ø Áß ¾îÁ¦ ±¹°ú¼ö °Ë»ç °á°ú°¡ ¾ç¼º ¹ÝÀÀÀ¸·Î ³ª¿Ô´Ù´Â °ÍÀ» ±â»ç¸¦ ÅëÇØ ¾Ë°Ô µÆ´Ù"¸ç "¹ÚÀ¯ÃµÀÇ Áø¼úÀ» ¹Ï°í Á¶»ç °á°ú¸¦ ±â´Ù·ÈÁö¸¸ ÀÌ¿Í °°Àº °á°ú¸¦ Á¢ÇÑ Áö±Ý Âü´ãÇÑ ½É°æ"ÀÌ¶ó°í Çß´Ù.  

±×·¯¸é¼­ "ÀÌ¹ø »ç¾ÈÀÇ ½É°¢¼º°ú Ã¥ÀÓÀ» Åë°¨ÇÏ¸ç ´Ù½Ã´Â ÀÌ·± ÀÏÀÌ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï Ã¶ÀúÇÑ °ü¸®¿Í °³¼±À» À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù"°í ¹àÇû´Ù. ³¡À¸·Î ¾¾Á¦½º´Â "´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ºÒ¹Ì½º·¯¿î ÀÏ·Î ½É·Á¸¦ ³¢ÃÄ µå¸° Á¡ ¸Ó¸® ¼÷¿© ±íÀÌ »ç°úµå¸°´Ù"°í »ç°úÇß´Ù.  

¾¾Á¦½º´Â ¹ÚÀ¯Ãµ°ú ¿¬À» ²÷¾ú´Ù°í ¹àÈ÷¸é¼­ '¿¬¿¹°è ÀºÅð'¶ó´Â Ç¥ÇöÀ» ½èÁö¸¸ '¿¬¿¹°è ÅðÃâ'ÀÌ¶ó´Â Ç¥ÇöÀÌ ´õ ÀûÀýÇØ º¸ÀÎ´Ù. ¹°·Ð, ¿¬¿¹°è¿¡´Â ¸¶¾à Åõ¿©·Î ¹°ÀÇ¸¦ ÀÏÀ¸Å² ÀÌÈÄ º¹±Í¿¡ ¼º°øÇÑ ÀÌµéÀÌ Á¸ÀçÇÑ´Ù. ÇÏÁö¸¸, ¹ÚÀ¯ÃµÀº '°ÅÁþ¼î'·Î ´ëÁßÀ» ±â¸¸ÇÏ´Â Çàµ¿±îÁö Çß´Ù´Â Á¡¿¡¼­ ÇâÈÄ ´Ù½Ã ¿¬¿¹°è¿¡ ¹ßÀ» µéÀÌ±â°¡ ¾î·Á¿ï °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

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    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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