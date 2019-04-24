¾îÂ÷ÇÇ ³ª¿Ã '¾ç¼º' ¡¦¹ÚÀ¯ÃµÀº ¿Ö °á¹é È£¼ÒÇß³ª

¿¬¿¹°è ÀºÅð±îÁö ³»°Ç °ÅÁþ ºÎÀÎ
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"±¹°ú¼ö °Ë»ç °á°ú µÚÁý±â ¾î·Á¿ö…´ã´ç º¯È£»çµµ ¸ô¶úÀ» °Í"
¸¶¾à ÇøÀÇ·Î ¿¬¿¹°è ÀºÅð±îÁö ³»°É¾ú´ø °¡¼ö °â ¹è¿ì ¹ÚÀ¯ÃµÀÌ ³¡³» '»ç¸éÃÊ°¡'¿¡ ³õ¿´´Ù.
½º½º·Î °æÂû Á¶»ç ÀÌÀüºÎÅÍ °á¹éÀ» È£¼ÒÇØ¿ÔÁö¸¸ ±¹¸³°úÇÐ¼ö»ç¿¬±¸¿ø(ÀÌÇÏ ±¹°ú¼ö) ¸¶¾à ¹ÝÀÀ°Ë»ç °á°ú ¾ç¼º¹ÝÀÀÀÌ ³ª¿Ô±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇØ ¹ÚÀ¯ÃµÀº ¸¶¾à Åõ¾à »ç½ÇÀÌ ÀÖÀ½¿¡µµ °ÅÁþ ºÎÀÎÀ» °ÅµìÇÑ ¼ÀÀÌ µÆ´Ù.
24ÀÏ ÇöÀç ¹ÚÀ¯Ãµ ¼Ò¼Ó»çÀÎ ¾¾Á¦½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(ÀÌÇÏ ¾¾Á¦½º)´Â ¹ÚÀ¯Ãµ°ú ½Å·Ú°ü°è¸¦ È¸º¹ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í ÆÇ´ÜÇØ Àü¼Ó °è¾à ÇØÁö¸¦ °áÁ¤Çß´Ù. ±âÀÚÈ¸°ß ¾à¼Ó´ë·Î ¹ÚÀ¯ÃµÀÌ ¿¬¿¹°è¸¦ ÀºÅðÇÒ ¿¹Á¤ÀÓÀ» ¹àÈ÷±âµµ Çß´Ù.
±×·¸´Ù¸é ¿Ö ¹ÚÀ¯ÃµÀº È²ÇÏ³ª¾¾¿¡°Ô Áö¸ñµÈ ÈÄºÎÅÍ Áö±Ý±îÁö ²ÙÁØÈ÷ ÀÚ½ÅÀÇ ¸¶¾à Åõ¾à ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇØ¿Ô´ø °ÍÀÏ±î. ÃÖ±Ù ¸¶¾à ÇøÀÇ¸¦ ¹ÞÀº À¯¸íÀÎµé Áß ±âÀÚÈ¸°ß±îÁö ¿¾î ´©±¸º¸´Ù Àû±ØÀûÀ¸·Î ÀÚ½ÅÀ» º¯È£Çß±â¿¡ ±× ¹ÝÀÛ¿ëµµ ´õ Å« »óÈ²ÀÌ´Ù.
20³â ³Ñ°Ô ¾÷°è¿¡ Á¾»çÇÑ ¿¬¿¹ ±âÈ¹»ç °ü°èÀÚ´Â ÀÌ³¯ CBS³ëÄÆ´º½º¿¡ "¾Æ¸¶ ¹ÚÀ¯Ãµ ±âÀÚÈ¸°ßÀÌ ±×·¸°Ô ±ÞÇÏ°Ô ÀÌ·ïÁø °Ô ÀÏº» ºñÀÚ ¹®Á¦ ¶§¹®ÀÌ¶ó°í ¾Ë°í ÀÖ´Ù. ¸¶¾à µî ÇøÀÇ°¡ ÀÖ°Ô µÇ¸é ÁÖ·ÂÀ¸·Î È°µ¿ÇØ¾ß ÇÏ´Â ÀÏº» ÂÊ ¼öÀÍÀÌ ¸·È÷´Â »óÈ²ÀÌ¶ó ±×·¸°Ô ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¬ °Í"ÀÌ¶ó°í ±Í¶êÇß´Ù.
±âÀÚÈ¸°ßÀ» ÁÖÃÖÇß´ø ¾¾Á¦½º°¡ °ü·Ã »ç½ÇÀ» ÀÎ½ÄÇÏ°í ÀÖ¾ú´ÂÁö¿¡ ´ëÇØ¼´Â "ÀÏ´Ü ±×·¸°Ô±îÁö º»ÀÎÀÌ ¾Æ´Ï¶ó´Âµ¥ ´ç¿¬È÷ ¹Ï±â´Â ÇßÀ» °Å´Ù. »ç½Ç ¼º¹üÁË ÀÌ½´±îÁö´Â ¾¾Á¦½º¿¡¼µµ ¾î¶»°Ôµç ´ëÀÀÇßÁö ¾Ê³ª. Áö±ÝÀº ¸¹ÀÌ ¹è½Å°¨À» ´À³¢´Â »óÈ²ÀÏ °Í"ÀÌ¶ó¸é¼µµ "´Ù¸¸ ¹ÚÀ¯ÃµÀÌ ¿ø·¡ ÀÚÁÖ ¿°»öÀÌ³ª Å»»öÀ» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø »ç½ÇÀÌ ÀÖ´øµ¥ ±×·± ÀÇ½ÉÀ» ÇÑ ¹ø Á¤µµ´Â Çß¾î¾ß ÇÏ´Â °Ô ¾Æ´Ñ°¡ ½Í´Ù"¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.
¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ÀÌ·± ¼±ÅÃÀº ¾î¶² °Ë»ç¿¡¼µç ¸¶¾àÀÌ °É¸®Áö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ¶ó´Â 'ÀÚ½Å°¨'°úµµ ±ä¹ÐÇÏ°Ô ¿¬°áµÅ ÀÖ´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù.
ÀÌ °ü°èÀÚ´Â "ÀÏ´Ü Å»»ö µî »çÀü¿¡ Çß´ø Çàµ¿µéÀ» º¼ ¶§ ¸¶¾àÀ» Åõ¾àÇÑ ÈÄ °É¸®Áö ¾Ê°Ô Á¶Ä¡ÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ¾Ë¾Ò´ø °Í °°°í, ½ÇÁ¦ ±×°ÍÀÌ ¸ÔÈú °Å¶ó´Â »ý°¢ÀÌ Â£¾ú´Ù°í º»´Ù. ¾îÂ÷ÇÇ °É¸®¸é ¿¬¿¹°è »ý¸íÀº ³¡ÀÌ°í, ¿î ÁÁ°Ô °É¸®Áö ¾ÊÀ» ¼öµµ ÀÖÀ¸´Ï ¿©·ÐÀ» Àâ±â À§ÇØ °·ÂÇÏ°Ô ³ª°¬À» °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù"°í ÀÌ¾ß±âÇß´Ù.
ÀÌ¾î "±×·¯³ª ÀÌ Á¤µµ ¹üÁË¸¦ ÀúÁú·¯ º» ÀûÀº ¾ø¾úÀ¸´Ï ½Ã°£Â÷ °ø°ÝÀ¸·Î ¾Ð¼ö¼ö»öÀÌ ÁøÇàµÉ ÁÙÀº »ó»óµµ ¸øÇßÀ» °Í °°´Ù. ÀÌ¹Ì °æÂûÀº ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ¼ö¹ýÀ» ¾Ë°í ´Ù¸¥ ¸ð±ÙÀ» Ã¤ÃëÇÏ±â À§ÇØ ¾Ð¼ö¼ö»öÀ» ÁøÇàÇß´Ù°í º¸ÀÎ´Ù. ±¸¼Ó¿µÀåµµ À¯·Ê¾øÀÌ ºü¸£´Ù. °æÂûÀÌ Áõ°Å ÀÎ¸êÀ» ¿ì·ÁÇØ °ø°³ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø È²¾¾ Áö¸ñÀÚ°¡ ¸ÕÀú ÀÚ±â¶ó°í ³ª¼± °Íµµ ±¥¾ÂÁË ¿µ¿ªÀÌ µÉ °Í"ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¹ýÁ¶°èÀÇ ÆÇ´Üµµ ÀÌ¿Í À¯»çÇÏ´Ù. ±¹°ú¼ö¿¡¼ Á¤¹Ð °Ë»ç¸¦ ÁøÇàÇÑ ÀÌ»ó, °á°ú´Â µÚÁý±â ¾î·Æ°í ¸¶¾à Åõ¾à ÇøÀÇ°¡ ÀÎÁ¤µÈ´Ù´Â ÆÇ´ÜÀÌ´Ù. °æÂûÀÇ Áõ°Å °ü·Ã º¸µµ°¡ ³ª¿Ã ¶§¸¶´Ù ºÎÀÎÇß´ø ¹ÚÀ¯Ãµ ¹ý·ü´ë¸®ÀÎ ±ÇÃ¢¹ü º¯È£»ç ¿ª½Ã »óÈ²À» ¸ô¶ú´Ù´Â ÀÇ°ß¿¡ ÈûÀÌ ½Ç¸°´Ù.
ÇÑ ¹ýÁ¶°è ÀÎ»ç´Â "¸ð¹ß °£ÀÌ °Ë»ç¿¡¼ À½¼ºÀÌ ³ª¿Ô´Âµ¥ ±¹°ú¼ö Á¤¹Ð °Ë»ç¿¡¼ ¾ç¼ºÀÌ ³ª¿À´Â °æ¿ì°¡ ´ç¿¬È÷ ¸¹Áö ¾Ê´Ù. ºñÀ²·Î µûÁö¸é 20~30% Á¤µµ"¶ó¸ç "¾îÂ·µç ¸íÈ®ÇÑ Áõ°Å·Î Ã¤ÅÃµÇ´Â °ÍÀº ±¹°ú¼ö °Ë»ç °á°úÀÌ±â ¶§¹®¿¡ º»ÀÎÀÌ ÀÇµµÀûÀ¸·Î Åõ¾àÇÏÁö ¾ÊÀº Æ¯º°ÇÑ »óÈ² Áõ°Å°¡ ³ª¿ÀÁö ¾Ê´Â ÀÌ»ó, ¸¶¾àÀ» Åõ¾àÇß´Ù´Â »ç½Ç ÀÚÃ¼¸¦ µÚÁý±â´Â ¾î·Æ´Ù"°í ÀÌ¾ß±âÇß´Ù.
±Ç º¯È£»ç¿¡ ´ëÇØ¼µµ "¹ÚÀ¯ÃµÀÌ ´ã´ç º¯È£»ç¿¡°Ô ¼ÖÁ÷ÇÏ°Ô ÀÌ¾ß±âÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ¸´Ï °è¼Ó ±×·± ÀÔÀåÀÌ ³ª¿ÔÀ» °ÍÀÌ´Ù. ±×°Ô ¾Æ´Ï¶ó¸é ÇÔ²² Áõ°ÅÀÎ¸êÀ» Çß´Ù´Â ÀÌ¾ß±äµ¥ ³³µæÇÏ±â ¾î·Æ´Ù. º¯È£»ç¶ó¸é °ÅÁþ ºÎÀÎÀ¸·Î ¾ó¸¶³ª ºÒ¸®ÇØÁö´ÂÁö ¾Ë°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¿¬¿¹ÀÎÀÌ¶ó¸é ´õ ±×·¸±â ¶§¹®¿¡ ¼·Î Àü·«Àû Â÷¿ø¿¡¼ ¸»À» ¸ÂÃèÀ» °¡´É¼ºÀº °ÅÀÇ ¾ø´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
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