[´º½º ¿¡¼¼ÀÌ] ÀÏºÎ Æ¯Á¤¼¼·ÂÀÇ ¹ßÈ£ ¡®4·19Á÷ÈÄ È¥¶õ¡¯ ´à¾Ò´Ù

³ÃÁ¤ÇÏ°Ô µûÁ® º» 4·19ÀÌÈÄÀÇ º¯È
´ëÅë·ÉÁß½ÉÁ¦→³»°¢Ã¥ÀÓÁ¦°¡ °íÀÛ
¹«ÇÑ Á¤Àï ¼Ó »çÈ¸È¥¶õ ±ØÄ¡·Î ´Þ·Á
´ëÅë·ÉÁß½ÉÁ¦→³»°¢Ã¥ÀÓÁ¦°¡ °íÀÛ
¹«ÇÑ Á¤Àï ¼Ó »çÈ¸È¥¶õ ±ØÄ¡·Î ´Þ·Á
10°³¿ù°£ ¹ú¾îÁø µ¥¸ð ¹«·Á 2Ãµ°Ç
¾ð·Ð ÀÚÀ¯ ¹æÁ¾¿¡ ‘±èÀÏ¼º ¸¸¼¼’±îÁö
5•16Äíµ¥Å¸¿¡ Á¤°¡¼µµ ‘¿Ã °ÍÀÌ ¿Ô´Ù'
“Çõ¸íÀÌ¶ó´Â °Ô ¹¹¾ß? ±â²¯ÇØ¾ß °üÃ» ÀÌ¸§¸¸ ¹Ù²ð »ÓÀÌÀÝ¾Æ.” ¹«¶óÄ«¹Ì ÇÏ·çÅ°°¡ ¾´ ¼Ò¼³ <»ó½ÇÀÇ ½Ã´ë>¿¡¼ ¿© ÁÖÀÎ°ø ¹Ìµµ¸®´Â ³²ÀÚ Ä£±¸¿¡°Ô ¸»ÇÑ´Ù. Çõ¸íÀÌ¶õ “¸ðµÎµé ¶È°°Àº Ã¥À» ÀÐ°í ¶È°°Àº ¸»À» Áö²¬ÀÌ¸ç °¨µ¿ÇÑ Ã´ÇÏ°í ÀÖ´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä°í?”°í. ±×·¯¸é¼ “±×Àú ¼¹ÎÀÏ »ÓÀÎ ³ª´Â º¯º¯ÂúÀº °÷¿¡¼ ±×·°Àú·° »ì¾Æ°¥ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù”°í ÇÑ´Ù.
Áö³ 4¿ù19ÀÏÀº 4þÄ19Çõ¸í 59ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀÌÇÑ ³¯ÀÌ´Ù. ÇÏ·ç Àü 4¿ù18ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¼ººÏ±¸ °í·Á´ë¿¡¼ °í·Á´ë»ýµéÀÌ °¢ ÇÐ°ú ±ê¹ßÀ» µé°í ±³¹® ¹ÛÀ¸·Î ´Þ·Á ³ª°¡°í ÀÖ¾ú´Ù. °í·Á´ë´Â 4·19Çõ¸íÀÇ µµÈ¼±ÀÎ 4·18ÀÇ°Å¸¦ ±â³äÇÏ±â À§ÇØ ¸Å³â °ºÏ±¸ ±¹¸³ 4·19¹ÎÁÖ¹¦Áö±îÁö ¸¶¶óÅæÀ» ÇÏ´Â ‘4·18±¸±¹ ´ëÀåÁ¤’À» ¿¾î¿Ô´Ù.
4·19Çõ¸í 59ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Æ Çõ¸í¿¡ ÁÖµµÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÑ Çõ¸íÀ¯°øÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¼ÈÆÀÌ 7³â ¸¸¿¡ ÀÌ·ïÁ® 40¸íÀÌ ÇÑ²¨¹ø¿¡ Æ÷»óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. 1960³â 4·19 Çõ¸íÀÇ µµÈ¼±ÀÌ µÆ´ø 3·15 ¸¶»êÀÇ°Å¿Í °ü·ÃµÈ Çü»ç»ç°ÇºÎ ±â·ÏÀÌ 2016³â ¹ß±¼µÇ¸é¼ °¡´ÉÇß´Ù.
¿¬¼¼´ë ±¹¹®°ú ±³¼ö·Î 4.19Çõ¸í ´ç½Ã ½Ã±¹¼±¾ð¹® ±âÃÊ À§¿øÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ°í ±³¼ö´Ü ½ÃÀ§¸¦ ÁÖµµÇß´ø °í ±Ç¿Àµ· ¼±»ý µî 40¸í¿¡°Ô °Ç±¹ÈÆÀåÀÌ ¼ÈÆµÆ´Ù. 4·19Çõ¸í¿¡ ÁÖµµÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÑ °øÀûÀ¸·Î Á¤ºÎ Æ÷»óÀ» ¹ÞÀº »ç¶÷Àº ÃÑ 1121¸í¿¡ ÀÌ¸¥´Ù.
4·19Çõ¸íÀÇ Ãæ°ÝÀº ÀÌµëÇØ(1961³â) 5·16±º»ç Äíµ¥Å¸¿Í 1980³â´ë ¹ÎÁÖÈ¹°°á, ±×¸®°í 2017³â ÃÐºÒÇõ¸íÀÇ ÆÄ³ë¶ó¸¶·Î ÀÌ¾îÁø´Ù.
4·19Çõ¸íÀÇ ¾ðÀú¸®ºÎÅÍ ´õµë¾î º¸±â·Î ÇÏÀÚ. 1950³âºÎÅÍ 1960³â±îÁö ´ëÅë·É°ú ºÎÅë·É, ±¹È¸ÀÇ¿ø, Áö¹æÀÇ¿øÀ» »Ì´Â Àü±¹Àû ¼±°Å°¡ ¹«·Á ÀÏ°ö Â÷·Ê Ä¡·¯Á³´Ù. 1948³â °Ç±¹ ´ç½Ã ¿ì¸® ±¹¹ÎÀÇ Àý¹ÝÀº ¹®¸ÍÀÌ¾ú´Ù. ¹®¸Í·üÀº 1960³â±îÁö 10%·Î ÁÙ¾úÁö¸¸ ±¹¹ÎÀÇ ´Ù¼ö°¡ ÀÚ±â Ã¥ÀÓÀ¸·Î Á¤Ä¡Àû ¼±ÅÃÀ» ÇÒ ¼ö ¾ø´Â »çÈ¸ÀÇ ¼öÁØ¿¡´Â Å« º¯È°¡ ¾ø¾ú´Ù.
´ç½Ã ¿ì¸®»çÈ¸´Â ½Ã¹Î»çÈ¸°¡ ¾Æ´Ï¶ó ¼Ò³ó(á³ÒÜ)»çÈ¸¿´´Ù. ±×¸®°í ¸ðµç ¼±°Å´Â ºÎÁ¤¼±°Å¿´´Ù. ´ëºÎºÐÀÇ ¼±°Å´Â À¯±ÇÀÚ°¡ ±× ÀÚ½ÅÀ» µ¿¿øÇÏ´Â µ¿¸®, Ä£Á·, °ü±Ç, Á¤´çÀÇ Áö½Ã¸¦ µû¸£´Â ¼±°Å¿´´Ù. ±×·¯´Ï ¼±°Å ¶§¸¶´Ù Àü±¹Àº ´ë¸³Àû ¿¬°í¿Í ±ÇÀ§°¡ ÀÏÀ¸Å°´Â °Å´ë ¼Ò¿ëµ¹ÀÌ¿¡ ÈÖ¸»·È´Ù. ±ÇÀ§ÁÖÀÇ Á¤Ä¡´Â ´Ù¼öÀÇ À¯±ÇÀÚ°¡ Æ¯Á¤ Á¤Ä¡ÀÎÀ» °¡ºÎÀåÀÇ ±ÇÀ§·Î ¹Þµå´Â ¿¹¿ÜÀûÀÎ »óÈ²¿¡¼ ¼º¸³µÈ´Ù.
¼¼°è´ëÀü ÈÄ¿¡ µ¶¸³ÇÑ ¿©·¯ ÈÄÁø±¹ÀÇ Á¤Ä¡´Â ÀÏ¹ÝÀûÀ¸·Î ±ÇÀ§ÁÖÀÇ Á¤Ä¡¿´´Ù. ¼º±ÞÇÑ ¹ÎÁÖÁ¤Ä¡´Â ¿ÀÈ÷·Á Àç¾ÓÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ ³ª¶óÀÇ 70³â ¿ª»ç°¡ ºñ±³Àû ¼º°øÀûÀÌ¾ú´Ù¸é ÀÌ½Â¸¸°ú ¹ÚÁ¤Èñ µÎ »ç¶÷ÀÌ ´ëÅë·ÉÀ¸·Î ÀÌ¾îÁø ±ÇÀ§ÁÖÀÇ Á¤Ä¡¿¡ ±× ÇÑÆíÀÇ °ø·Î°¡ µ¹·ÁÁ®¾ß ÇÔÀº ´ÙÅùÀÇ ¿©Áö°¡ ¾ø´Ù.
4·19¸¦ ¸Â¾Æ ÀÌ½Â¸¸ ´ëÅë·ÉÀº ³»°¢Á¦ °³Çå¿¡ µ¿ÀÇÇÑ´Ù´Â ¼º¸í°ú ÇÔ²² ÇÏ¾ßÇß´Ù. ÀÌÈÄ 1³â°£ Áý±Ç ¹ÎÁÖ´çÀÌ ¹úÀÎ ³»°¢Á¦ ½ÇÇèÀº ¸í¹éÇÑ ½ÇÆÐ¿´´Ù. 5·16 Äíµ¥Å¸ ÀÌÈÄ ´ëÅë·É Áß½ÉÁ¦´Â º¸´Ù ±»°ÇÈ÷ º¹±¸µÆ´Ù. (1962³â Á¦5Â÷ °³Çå). ÀÌÈÄ ´ëÅë·É Á÷¼±Á¦´Â ÀÌ ³ª¶ó ¹ÎÁÖÁ¤Ä¡¸¦ »óÂ¡ÇÏ´Â Á¦µµ·Î Á¤ÂøÇß´Ù.
±ÇÀ§ÁÖÀÇ Á¤Ä¡¸¦ Å¸µµÇÑ 4·19¸¦ °¡¸®ÄÑ Åë»ó ‘Çõ¸í’À¸·Î ÄªÇÏÁö¸¸ °úµµÇÑ ¸éÀÌ ¾øÁö ¾Ê´Ù. ‘ÀÚÀ¯ ¹ÎÁÖ’ ±×°ÍÀº 12³â ÀüÀÇ °Ç±¹ÀÌ Ãß±¸ÇÑ ÃÖ°íÀÇ ÀÌ³äÀÌ¾ú´Ù. ³ÃÁ¤ÇÏ°Ô µûÁú ¶§ 4·19°¡ ÃÊ·¡ÇÑ º¯È´Â Á¤ºÎ ÇüÅÂ¸¦ ´ëÅë·ÉÁß½ÉÁ¦¿¡¼ ³»°¢Ã¥ÀÓÁ¦·Î ±³Ã¼ÇÑ °ÍÀÌ °íÀÛÀÌ¾ú´Ù. ¹ÎÁÖ´ç Áý±Ç 10°³¿ù°£ ±¹¹«À§¿øÀÇ Æò±Õ ÀçÀÓ±â°£Àº 2°³¿ù¿¡ ºÒ°úÇß´Ù.
Á¤Ä¡°¡ ¹«ÇÑ Á¤ÀïÀ» °ÅµìÇÏ´Â °¡¿îµ¥ »çÈ¸´Â Å©°Ô ¹æÁ¾Çß´Ù. ±× 10°³¿ù °£ Àü±¹ µµÃ³¿¡¼ µµÇÕ 2000°ÇÀÇ µ¥¸ð°¡ ÀÖ¾ú´Ù. µåµð¾î ÁöÇÏ¿¡ Àáº¹ÇØ ÀÖ´ø ¹Ý±¹°¡ ¼¼·ÂÀÌ °í°³¸¦ µé°í ‘±èÀÏ¼º ¸¸¼¼’¸¦ ¿ÜÄ¡±â±îÁö Çß´Ù. “¾ð·ÐÀÚÀ¯ÀÇ Ãâ¹ßÀº ±èÀÏ¼º ¸¸¼¼¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ´Âµ¥ ÀÖ´Âµ¥”¶ó°í ³ë·¡ÇÑ ½ÃÀÎµµ ÀÖ¾ú´Ù. ±×µéÀº ÀÚÀ¯°¡ ¾îµð¼ ¿Ô´ÂÁö ¾ËÁö ¸øÇÏ°í ±úÃãÀ» Ãß°í ÀÖ¾ú´Ù.
±×¿Í °°Àº À§±âÀÇ »çÅÂ´Â ÀÌÀüÀÇ ±ÇÀ§ÁÖÀÇ Á¤Ä¡°¡ ¾î¶² ¿ªÇÒÀ» °¨´çÇß´ÂÁö¸¦ ¹Ý¸é±³»ç·Î ÀÏ±ú¿ü´Ù. ÀÏ´ÜÀÇ ±ºÀÎµéÀÌ 5·16ÀÌ¶ó´Â ¶Ç ÇÏ³ªÀÇ Á¤º¯À» ÀÏÀ¸Ä×À» ¶§ »çÈ¸´Â ½ÉÁö¾î Á¤Ä¡±îÁöµµ ¿Ã °ÍÀÌ ¿Ô´Ù´Â ½ÄÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. ±×¶§±îÁöÀÇ Á¤Ä¡´Â Á¶¼±¿ÕÁ¶ ½Ã´ë¿¡ ÅÂ¾î³ª µ¶¸³¿îµ¿¿¡ Á¾»çÇÑ ´ÄÀº ¸í¸Á°¡µé¿¡ ÀÇÇØ ÁÂ¿ìµÆ´Ù.
±×µéÀº 4·19¿Í 5·16ÀÌ¶õ ¿¬¼Ó Á¤º¯À¸·Î ÅðÁøÇß´Ù. ¼¼°è ½ÃÀåÀº ÈÄÁø±¹ÀÌ ´É·Â°ú ÀÇÁö¸¸ ÀÖ´Ù¸é °ø¾÷È¸¦ ÀÌ·ê ¼ö ÀÖ´Â Èñ¸ÁÀÇ ±¸Á¶·Î ¹Ù²î°í ÀÖ¾ú´Ù. ±×·± Âü¿¡ ±º´ë½Ä ±ÔÀ²·Î ´Ü°áÇÏ°í ½Ç¿ëÀû ÇàÁ¤À¸·Î ÈÆ·ÃµÈ ÀþÀº Á¤Ä¡¼¼·ÂÀÌ ³ª¶ó ¸¸µé±â ¿ª»çÀÇ »õ·Î¿î ÁÖ¿ªÀ¸·Î µîÀåÇß´Ù. ±¸ÅÂ·Î ¸ô·Á 쫒°Ü³ ¼Ò¼ö Á¤Ä¡ÀÎÀ» Á¦¿ÜÇÑ ´ë´Ù¼ö ±¹¹Î¿¡°Õ Ä¿´Ù¶õ Çà¿îÀÌ¾ú´Ù.
4·19Çõ¸í 59ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Æ ¿©¾ß´Â ÇÑ ¸ñ¼Ò¸®·Î “¹ÎÁÖÁÖÀÇ¸¦ ¼öÈ£ÇÑ 4·19Á¤½ÅÀ» °è½ÂÇÏ°Ú´Ù.”°í ¹àÈ÷¸é¼ °ø¹æÀ» ¹ú¿´´Ù. ¼·Î »ó´ë ´çÀÌ ¹ÎÁÖÁÖÀÇ Á¤½ÅÀ» ÈÑ¼ÕÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
¿©´çÀº “4·19Á¤½ÅÀº ¹ÎÁÖÁÖÀÇ°¡ À§±â¿¡ Ã³ÇÒ ¶§¸¶´Ù ºÎÈ°ÇØ ºÎ¸¶Ç×Àï°ú 5·18±¤ÁÖ¹ÎÁÖÈ¿îµ¿, 6¿ù ¹ÎÁÖÇ×Àï, ÃÐºÒÇõ¸íÀ¸·Î ÀÌ¾îÁ® ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ³ª¾Æ°¥ ±æÀ» ¹àÈ÷´Â È¶ºÒÀÌ µÆ´Ù”°í Æò°¡Çß´Ù.
¾ß´ç ´ëº¯ÀÎÀº “‘¹ÎÁÖ’¶ó´Â ¹ýÄ¡°¡ ÈÑ¼ÕµÇ°í ÀÏºÎ ¼¼·ÂÀÌ ±¹¹ÎÀÌ ºÎ¿©ÇÏÁöµµ ¾ÊÀº ±Ç·ÂÀ» ÈÖµÎ¸£¸ç »çÈ¸ Àü¹ÝÀ» È£·ÉÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç ¿©±ÇÀ» ÇâÇØ ³¯À» ¼¼¿ü´Ù. ±â³ä½Ä¿¡¼´Â ÀÏÁ¦È÷ Èñ»ýÀÚµéÀ» Ãß¸ðÇÏ°í 4·19Á¤½Å °è½ÂÀ» ´ÙÁüÇÏÀÚ´Â ÇÑ ¸ñ¼Ò¸®¿´´Ù.
“¼ö½Ê ³â ÀûÆó¸¦ ÇØ¼ÒÇÏ°í ³°Àº Ã¼Á¦¸¦ ³Ñ¾î »õ·Î¿î ½Ã´ë·Î °¡¾ßÇÑ´Ù”´Â ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â ±âÁ¸ÀÇ °¥µî ¿äÀÎÀ» ¼ö·ÅÇÏ´Â ³ë·ÂÀ» ÇØ¾ß °¥µîÀ» ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. Á¤Ä¡°¡ ¹«ÇÑ Á¤ÀïÀ» °ÅµìÇÏ´Â °¡¿îµ¥ »çÈ¸´Â Å©°Ô ¹æÁ¾ÇØÁ³´Ù. ¿äÁò ¿ì¸® »çÈ¸¸¦ º¸¸é ÀÏºÎ Æ¯Á¤ ¼¼·ÂÀÇ ¾ÈÇÏ¹«ÀÎ½Ä ¹ßÈ£°¡ 4·19 Á÷ÈÄÀÇ È¥¶õÀ» °í½º¶õÈ÷ ¶°¿Ã¸®°Ô ÇÑ´Ù.
¾ð·Ð ÀÚÀ¯ ¹æÁ¾¿¡ ‘±èÀÏ¼º ¸¸¼¼’±îÁö
5•16Äíµ¥Å¸¿¡ Á¤°¡¼µµ ‘¿Ã °ÍÀÌ ¿Ô´Ù'
|4.19 Çõ¸íÀº ±ÇÀ§ÁÖÀÇ Á¤Ä¡¸¦ Å¸µµÇÑ Çõ¸íÀÌ¾úÀ¸³ª Á¦´ë·Î °è½ÂµÇÁö ¸øÇß´Ù. »çÁøÀº ´ëÇÐ±³¼öµé±îÁö ³ª¼± ½ÃÀ§Çà·Ä.
|±èº´±æ ÁÖÇÊ
Áö³ 4¿ù19ÀÏÀº 4þÄ19Çõ¸í 59ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀÌÇÑ ³¯ÀÌ´Ù. ÇÏ·ç Àü 4¿ù18ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¼ººÏ±¸ °í·Á´ë¿¡¼ °í·Á´ë»ýµéÀÌ °¢ ÇÐ°ú ±ê¹ßÀ» µé°í ±³¹® ¹ÛÀ¸·Î ´Þ·Á ³ª°¡°í ÀÖ¾ú´Ù. °í·Á´ë´Â 4·19Çõ¸íÀÇ µµÈ¼±ÀÎ 4·18ÀÇ°Å¸¦ ±â³äÇÏ±â À§ÇØ ¸Å³â °ºÏ±¸ ±¹¸³ 4·19¹ÎÁÖ¹¦Áö±îÁö ¸¶¶óÅæÀ» ÇÏ´Â ‘4·18±¸±¹ ´ëÀåÁ¤’À» ¿¾î¿Ô´Ù.
4·19Çõ¸í 59ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Æ Çõ¸í¿¡ ÁÖµµÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÑ Çõ¸íÀ¯°øÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¼ÈÆÀÌ 7³â ¸¸¿¡ ÀÌ·ïÁ® 40¸íÀÌ ÇÑ²¨¹ø¿¡ Æ÷»óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. 1960³â 4·19 Çõ¸íÀÇ µµÈ¼±ÀÌ µÆ´ø 3·15 ¸¶»êÀÇ°Å¿Í °ü·ÃµÈ Çü»ç»ç°ÇºÎ ±â·ÏÀÌ 2016³â ¹ß±¼µÇ¸é¼ °¡´ÉÇß´Ù.
¿¬¼¼´ë ±¹¹®°ú ±³¼ö·Î 4.19Çõ¸í ´ç½Ã ½Ã±¹¼±¾ð¹® ±âÃÊ À§¿øÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ°í ±³¼ö´Ü ½ÃÀ§¸¦ ÁÖµµÇß´ø °í ±Ç¿Àµ· ¼±»ý µî 40¸í¿¡°Ô °Ç±¹ÈÆÀåÀÌ ¼ÈÆµÆ´Ù. 4·19Çõ¸í¿¡ ÁÖµµÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÑ °øÀûÀ¸·Î Á¤ºÎ Æ÷»óÀ» ¹ÞÀº »ç¶÷Àº ÃÑ 1121¸í¿¡ ÀÌ¸¥´Ù.
4·19Çõ¸íÀÇ Ãæ°ÝÀº ÀÌµëÇØ(1961³â) 5·16±º»ç Äíµ¥Å¸¿Í 1980³â´ë ¹ÎÁÖÈ¹°°á, ±×¸®°í 2017³â ÃÐºÒÇõ¸íÀÇ ÆÄ³ë¶ó¸¶·Î ÀÌ¾îÁø´Ù.
4·19Çõ¸íÀÇ ¾ðÀú¸®ºÎÅÍ ´õµë¾î º¸±â·Î ÇÏÀÚ. 1950³âºÎÅÍ 1960³â±îÁö ´ëÅë·É°ú ºÎÅë·É, ±¹È¸ÀÇ¿ø, Áö¹æÀÇ¿øÀ» »Ì´Â Àü±¹Àû ¼±°Å°¡ ¹«·Á ÀÏ°ö Â÷·Ê Ä¡·¯Á³´Ù. 1948³â °Ç±¹ ´ç½Ã ¿ì¸® ±¹¹ÎÀÇ Àý¹ÝÀº ¹®¸ÍÀÌ¾ú´Ù. ¹®¸Í·üÀº 1960³â±îÁö 10%·Î ÁÙ¾úÁö¸¸ ±¹¹ÎÀÇ ´Ù¼ö°¡ ÀÚ±â Ã¥ÀÓÀ¸·Î Á¤Ä¡Àû ¼±ÅÃÀ» ÇÒ ¼ö ¾ø´Â »çÈ¸ÀÇ ¼öÁØ¿¡´Â Å« º¯È°¡ ¾ø¾ú´Ù.
¼¼°è´ëÀü ÈÄ¿¡ µ¶¸³ÇÑ ¿©·¯ ÈÄÁø±¹ÀÇ Á¤Ä¡´Â ÀÏ¹ÝÀûÀ¸·Î ±ÇÀ§ÁÖÀÇ Á¤Ä¡¿´´Ù. ¼º±ÞÇÑ ¹ÎÁÖÁ¤Ä¡´Â ¿ÀÈ÷·Á Àç¾ÓÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ ³ª¶óÀÇ 70³â ¿ª»ç°¡ ºñ±³Àû ¼º°øÀûÀÌ¾ú´Ù¸é ÀÌ½Â¸¸°ú ¹ÚÁ¤Èñ µÎ »ç¶÷ÀÌ ´ëÅë·ÉÀ¸·Î ÀÌ¾îÁø ±ÇÀ§ÁÖÀÇ Á¤Ä¡¿¡ ±× ÇÑÆíÀÇ °ø·Î°¡ µ¹·ÁÁ®¾ß ÇÔÀº ´ÙÅùÀÇ ¿©Áö°¡ ¾ø´Ù.
4·19¸¦ ¸Â¾Æ ÀÌ½Â¸¸ ´ëÅë·ÉÀº ³»°¢Á¦ °³Çå¿¡ µ¿ÀÇÇÑ´Ù´Â ¼º¸í°ú ÇÔ²² ÇÏ¾ßÇß´Ù. ÀÌÈÄ 1³â°£ Áý±Ç ¹ÎÁÖ´çÀÌ ¹úÀÎ ³»°¢Á¦ ½ÇÇèÀº ¸í¹éÇÑ ½ÇÆÐ¿´´Ù. 5·16 Äíµ¥Å¸ ÀÌÈÄ ´ëÅë·É Áß½ÉÁ¦´Â º¸´Ù ±»°ÇÈ÷ º¹±¸µÆ´Ù. (1962³â Á¦5Â÷ °³Çå). ÀÌÈÄ ´ëÅë·É Á÷¼±Á¦´Â ÀÌ ³ª¶ó ¹ÎÁÖÁ¤Ä¡¸¦ »óÂ¡ÇÏ´Â Á¦µµ·Î Á¤ÂøÇß´Ù.
±ÇÀ§ÁÖÀÇ Á¤Ä¡¸¦ Å¸µµÇÑ 4·19¸¦ °¡¸®ÄÑ Åë»ó ‘Çõ¸í’À¸·Î ÄªÇÏÁö¸¸ °úµµÇÑ ¸éÀÌ ¾øÁö ¾Ê´Ù. ‘ÀÚÀ¯ ¹ÎÁÖ’ ±×°ÍÀº 12³â ÀüÀÇ °Ç±¹ÀÌ Ãß±¸ÇÑ ÃÖ°íÀÇ ÀÌ³äÀÌ¾ú´Ù. ³ÃÁ¤ÇÏ°Ô µûÁú ¶§ 4·19°¡ ÃÊ·¡ÇÑ º¯È´Â Á¤ºÎ ÇüÅÂ¸¦ ´ëÅë·ÉÁß½ÉÁ¦¿¡¼ ³»°¢Ã¥ÀÓÁ¦·Î ±³Ã¼ÇÑ °ÍÀÌ °íÀÛÀÌ¾ú´Ù. ¹ÎÁÖ´ç Áý±Ç 10°³¿ù°£ ±¹¹«À§¿øÀÇ Æò±Õ ÀçÀÓ±â°£Àº 2°³¿ù¿¡ ºÒ°úÇß´Ù.
Á¤Ä¡°¡ ¹«ÇÑ Á¤ÀïÀ» °ÅµìÇÏ´Â °¡¿îµ¥ »çÈ¸´Â Å©°Ô ¹æÁ¾Çß´Ù. ±× 10°³¿ù °£ Àü±¹ µµÃ³¿¡¼ µµÇÕ 2000°ÇÀÇ µ¥¸ð°¡ ÀÖ¾ú´Ù. µåµð¾î ÁöÇÏ¿¡ Àáº¹ÇØ ÀÖ´ø ¹Ý±¹°¡ ¼¼·ÂÀÌ °í°³¸¦ µé°í ‘±èÀÏ¼º ¸¸¼¼’¸¦ ¿ÜÄ¡±â±îÁö Çß´Ù. “¾ð·ÐÀÚÀ¯ÀÇ Ãâ¹ßÀº ±èÀÏ¼º ¸¸¼¼¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ´Âµ¥ ÀÖ´Âµ¥”¶ó°í ³ë·¡ÇÑ ½ÃÀÎµµ ÀÖ¾ú´Ù. ±×µéÀº ÀÚÀ¯°¡ ¾îµð¼ ¿Ô´ÂÁö ¾ËÁö ¸øÇÏ°í ±úÃãÀ» Ãß°í ÀÖ¾ú´Ù.
±×¿Í °°Àº À§±âÀÇ »çÅÂ´Â ÀÌÀüÀÇ ±ÇÀ§ÁÖÀÇ Á¤Ä¡°¡ ¾î¶² ¿ªÇÒÀ» °¨´çÇß´ÂÁö¸¦ ¹Ý¸é±³»ç·Î ÀÏ±ú¿ü´Ù. ÀÏ´ÜÀÇ ±ºÀÎµéÀÌ 5·16ÀÌ¶ó´Â ¶Ç ÇÏ³ªÀÇ Á¤º¯À» ÀÏÀ¸Ä×À» ¶§ »çÈ¸´Â ½ÉÁö¾î Á¤Ä¡±îÁöµµ ¿Ã °ÍÀÌ ¿Ô´Ù´Â ½ÄÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. ±×¶§±îÁöÀÇ Á¤Ä¡´Â Á¶¼±¿ÕÁ¶ ½Ã´ë¿¡ ÅÂ¾î³ª µ¶¸³¿îµ¿¿¡ Á¾»çÇÑ ´ÄÀº ¸í¸Á°¡µé¿¡ ÀÇÇØ ÁÂ¿ìµÆ´Ù.
±×µéÀº 4·19¿Í 5·16ÀÌ¶õ ¿¬¼Ó Á¤º¯À¸·Î ÅðÁøÇß´Ù. ¼¼°è ½ÃÀåÀº ÈÄÁø±¹ÀÌ ´É·Â°ú ÀÇÁö¸¸ ÀÖ´Ù¸é °ø¾÷È¸¦ ÀÌ·ê ¼ö ÀÖ´Â Èñ¸ÁÀÇ ±¸Á¶·Î ¹Ù²î°í ÀÖ¾ú´Ù. ±×·± Âü¿¡ ±º´ë½Ä ±ÔÀ²·Î ´Ü°áÇÏ°í ½Ç¿ëÀû ÇàÁ¤À¸·Î ÈÆ·ÃµÈ ÀþÀº Á¤Ä¡¼¼·ÂÀÌ ³ª¶ó ¸¸µé±â ¿ª»çÀÇ »õ·Î¿î ÁÖ¿ªÀ¸·Î µîÀåÇß´Ù. ±¸ÅÂ·Î ¸ô·Á 쫒°Ü³ ¼Ò¼ö Á¤Ä¡ÀÎÀ» Á¦¿ÜÇÑ ´ë´Ù¼ö ±¹¹Î¿¡°Õ Ä¿´Ù¶õ Çà¿îÀÌ¾ú´Ù.
4·19Çõ¸í 59ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Æ ¿©¾ß´Â ÇÑ ¸ñ¼Ò¸®·Î “¹ÎÁÖÁÖÀÇ¸¦ ¼öÈ£ÇÑ 4·19Á¤½ÅÀ» °è½ÂÇÏ°Ú´Ù.”°í ¹àÈ÷¸é¼ °ø¹æÀ» ¹ú¿´´Ù. ¼·Î »ó´ë ´çÀÌ ¹ÎÁÖÁÖÀÇ Á¤½ÅÀ» ÈÑ¼ÕÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
¿©´çÀº “4·19Á¤½ÅÀº ¹ÎÁÖÁÖÀÇ°¡ À§±â¿¡ Ã³ÇÒ ¶§¸¶´Ù ºÎÈ°ÇØ ºÎ¸¶Ç×Àï°ú 5·18±¤ÁÖ¹ÎÁÖÈ¿îµ¿, 6¿ù ¹ÎÁÖÇ×Àï, ÃÐºÒÇõ¸íÀ¸·Î ÀÌ¾îÁ® ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ³ª¾Æ°¥ ±æÀ» ¹àÈ÷´Â È¶ºÒÀÌ µÆ´Ù”°í Æò°¡Çß´Ù.
¾ß´ç ´ëº¯ÀÎÀº “‘¹ÎÁÖ’¶ó´Â ¹ýÄ¡°¡ ÈÑ¼ÕµÇ°í ÀÏºÎ ¼¼·ÂÀÌ ±¹¹ÎÀÌ ºÎ¿©ÇÏÁöµµ ¾ÊÀº ±Ç·ÂÀ» ÈÖµÎ¸£¸ç »çÈ¸ Àü¹ÝÀ» È£·ÉÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç ¿©±ÇÀ» ÇâÇØ ³¯À» ¼¼¿ü´Ù. ±â³ä½Ä¿¡¼´Â ÀÏÁ¦È÷ Èñ»ýÀÚµéÀ» Ãß¸ðÇÏ°í 4·19Á¤½Å °è½ÂÀ» ´ÙÁüÇÏÀÚ´Â ÇÑ ¸ñ¼Ò¸®¿´´Ù.
“¼ö½Ê ³â ÀûÆó¸¦ ÇØ¼ÒÇÏ°í ³°Àº Ã¼Á¦¸¦ ³Ñ¾î »õ·Î¿î ½Ã´ë·Î °¡¾ßÇÑ´Ù”´Â ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â ±âÁ¸ÀÇ °¥µî ¿äÀÎÀ» ¼ö·ÅÇÏ´Â ³ë·ÂÀ» ÇØ¾ß °¥µîÀ» ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. Á¤Ä¡°¡ ¹«ÇÑ Á¤ÀïÀ» °ÅµìÇÏ´Â °¡¿îµ¥ »çÈ¸´Â Å©°Ô ¹æÁ¾ÇØÁ³´Ù. ¿äÁò ¿ì¸® »çÈ¸¸¦ º¸¸é ÀÏºÎ Æ¯Á¤ ¼¼·ÂÀÇ ¾ÈÇÏ¹«ÀÎ½Ä ¹ßÈ£°¡ 4·19 Á÷ÈÄÀÇ È¥¶õÀ» °í½º¶õÈ÷ ¶°¿Ã¸®°Ô ÇÑ´Ù.
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