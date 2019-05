ignore v. 무시하다 (disregard, neglect)

[ignɔ́ːr] (연상) 그녀는 “이거, 노”(→이그노)하면서 내말을 무조건 무시했다.

He ignored my suggestion.



그는 나의 제의를 무시했다.파. ignorance .무지 ignorant .무지한, 모르는[mə́ːrməːr] (연상) 벤치에 앉은 연인들이 “뭐, 뭐”(→머:머:)하면서소곤거리고 있네.She murmured her thanks.그녀는 감사하다고 속삭였다.[ʌ́tər] (연상) 말(語)이 터져 나오는, 즉 어(語) 터져(→어터) 나오는것이 말하는 것, 입 밖에 소리를 내는 것이다.He uttered his thoughts. 그는 자기 생각을 말했다.utter darkness 칠흑 같은 어둠

