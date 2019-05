“BTS, 비틀스 잇는 최고 스타”극찬

방탄소년단, 美 CBS 인기 토크쇼 ‘스티븐 콜베어쇼’ 출연

비틀스 첫 공연 펼친 ‘에드 설리번 극장’ 입성

새 앨범 타이틀곡 ‘Boy With Luv’ 등 무대



그룹 방탄소년단이 15일(현지시간) 미국 CBS 인기 토크쇼 '더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어'에 출연했다.





그룹 방탄소년단이 미국 CBS 인기 토크쇼 ‘더 레이트 쇼 위드 스티븐 콜베어'(이하 ‘스티븐 콜베어쇼')에 출연했다.

방탄소년단은 15일(이하 현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼 에드 설리번 극장에서 진행된 스티븐 콜베어쇼에서 토크와 함께 노래로 무대를 장식했다.



스티븐 콜베어는 방송에서 방탄소년단을 비틀스 이후 1년 안에 3개 앨범이 ‘빌보드 200' 1위에 오른 첫 그룹이며 전 세계적인 음악 현상이자 글로벌 슈퍼그룹이라고 소개했다.

방탄소년단은 비틀스 노래 중 좋아하는 곡이 있느냐는 물음에 1968년 발표된 히트곡 ‘헤이 주드'(Hey Jude)를 꼽고 일부 소절을 노래했다.





이들은 또 팬클럽 아미에 대해 “아미는 우리의 원동력이며 가장 열성적인 팬들이다. 고맙고 사랑한다”고 사례했다.마지막으로 방탄소년단은 새 앨범 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv) 무대를 선보였다.특히 에드 설리번 극장은 비틀스가 미국 TV쇼에서 첫 공연을 펼친 장소로 유명하다.이날 일곱 멤버 모두 정장을 입고 펼친 퍼포먼스를 비롯해 흑백으로 처리된 무대 영상, 'BTS 마니아'(BTS Mania)라고 쓰인 플래카드를 들고 환호하는 관객 모습이 재현돼 마치 비틀스가 미국을 방문해 무대에 오른 모습을 연상시켰다.스티븐 콜베어쇼는 이날 방탄소년단 출연에 앞서 스페셜 예고 영상을 먼저 공개했다.영상에서 스티븐 콜베어는 비틀스가 미국에서 처음 출연한 TV 프로그램인 ‘에드 설리번 쇼'의 에드 설리번으로 분장해 방탄소년단과 함께 등장했다.그는 방탄소년단을 비틀스 이후 55년 3개월 6일 만에 쇼에 출연한 스타로 소개하며 전 세계를 휩쓸고 있는 새로운 돌풍을 'BTS 마니아'라고 소개했다.방탄소년단은 18~19일 미국 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 ‘러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프'(LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF) 투어를 이어간다.

