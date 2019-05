volunteer n. 자원자, 지원병 v. 자발적으로 하다.

[vɑ̀ləntíər] (연상) 그녀는 그 일을 자발적으로 하겠다고 발랑 튀어(→발런티어)

자원자로 나섰다.



He volunteered to do the job.그는 자발적으로 그 일을 하겠다고 지원했다.파. voluntary a. 자발적인 voluntarily ad. 자발적으로

grumble v. 투덜거리다(complain) n. 불평.



[grʌ́mbəl] (연상) 그는(→그럼벌)을 받는다고 하면서Don't grumble at the food.음식 투정 좀 하지 마.

diminish v. (크기 등을) 줄이다; 줄다

[dəmíniʃ] (연상) 휴대용 의자를 접어서 디미니 쉬(쉽게)(→디미니쉬) 줄어든다.

The heat diminished after the shower.

소나기가 지나간 뒤에 더위가 한 풀 꺾였다.

파. diminution n. 감소, 축소 diminutive a. 소형의 부피가

