¡°¾Ï°¢È­ ±×¸° ¼±»çÀÎµéÀÇ ¹ß»ó·ÀÇÁö·¼Ø¾¾·¾È¸ñµµ »ìÆì¾ß¡±

¡á ¿ï»ê¸ÅÀÏ-¹Ý±¸´ëÆ÷·³ °øµ¿ ±âÈ¹ '´ëÇÑ¹Î±¹ ÀÎ·ùÀ¯»ê ´ë°îÃµ¾Ï°¢È±º'
13. Å¹¿ùÇÑ º¸ÆíÀû°¡Ä¡¸¦ º¸´Â ´Ù¸¥ ¹æ¹ý
¾Ï°¢È °í·¡´Â °í±â·»À·±â¸§À» ÁÖ´Â ÃÖ»óÀÇ °¡Ä¡… ¿À·¡ ±â¾ïÇÏ±â À§ÇÑ ¼ö´Ü
ÀÚ¿¬ Çö»óÀ» Ãß»óÀûÀÎ ¹æ¹ýÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÑ °á°ú°¡ ÃµÀü¸® °¢¼® ±âÇÏ¹«´Ì ÀÏ¼öµµ
|°î¼±ÀÇ °è°î°ú »ï°¢¸»´Ü¸é(ß²ÊÅØÇÓ¨Øü)ÀÇ »ê ÁöÇüÀ» °¡Áø ´ë°îÃµ ÁÖº¯ °æ°ü°ú ¾Ï°¢È¸¦ ´Ù¾çÇÑ ½Ã°¢À¸·Î ÇØ¼®ÇÏ´Â ³ë·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
#Çü»óºÐ¼® ÁýÂø ¹þ¾î³ª ¼±»çÀÇ ¹ß»ó¿¡ ÁÖ¸ñ
|±èÇÑÅÂ ¿ï»êÇÐ¿¬±¸¼¾ÅÍÀå
¼ÖÁ÷È÷ ¹ÙÀ§±×¸²ÀÇ Çü»óÀ» ´«¿©°Ü ºÃÁö¸¸ ¸Ó¸®¿Í °¡½¿¿¡ Àß ´êÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ³ªÀÇ ¼Ò¾ç ºÎÁ·À» Å¿Çß´Ù. ‘Å¹¿ùÇÑ º¸ÆíÀû °¡Ä¡’°¡ ÀÖ´Ù´Â ¿¹¼úÇ° ¾Õ¿¡¼ ÀÌ·¸°Ô ÁÖ´ª µé ¼ö ¾ø´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µé¾ú´Ù. Å¹¿ùÇÏ´Ù¸é ¿ï¸²ÀÌ ÀÖÀ» °ÍÀÌ¸ç, º¸ÆíÀûÀÌ¶ó¸é ÇÑ Á¶°¢ÀÇ ¿µ°¨ÀÌ¶óµµ ¾òÀ» °Í ¾Æ´Ñ°¡!
¾î´À ³¯ Àú ¹Ì¼úÇ°À» Ä¿´Ù¶õ ¾×ÀÚÀÇ ¾È°ú ¹ÛÀ¸·Î ³ª´²º¸±â·Î Çß´Ù. ±×·¨´õ´Ï ¾ûÅ² ¸¶À½ÀÌ Á¶±Ý Ç®¾îÁ³´Ù. Å¹¿ùÇÏ°Ô ´À²¸Áö´Â Á¡ÀÌ ÀÖ°í, º¸ÆíÀûÀ¸·Î ÀÌÇØÇÒ¸¸ÇÑ °ÍÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ¿¹ÄÁ´ë ´ÙÀ½°ú °°Àº °ÍÀÌ¾ú´Ù.
‘µ¿±¼Ã³·³ ±í°í ¾îµÎ¿î °ñÂ¥±â¿¡ ÃµÃß¿¡ ±æÀÌ ÀüÇÒ »ç°ÇÀ» ÀÏÀ¸Å² ¹ß»ó, ÃßÀ§¸¦ ¸·°í ½Ä·®À» È®º¸ÇØ¾ß ÇÏ´Â ¾î·Á¿î Ã³Áö¿¡¼ ¹ÙÀ§¿¡ Çü»óÀ» »õ±â·Á°í ÇÑ ÀÇÁö, º¯º¯ÂúÀº µµ±¸·Î½á ¼öÃµ³â Àü½ÂÇÒ ÀÛÇ°À» ºúÀº ¼Ø¾¾, °í·¡¶ó´Â ¸ÔÀ»°Å¸®¸¦ ÁÖ¿ä ¼ÒÀç·Î ¼±ÅÃÇÑ ¾È¸ñ’ µîÀÌ´Ù.
¹ß»óþÄÀÇÁöþÄ¼Ø¾¾þÄ¾È¸ñÀº ´©±¸³ª ¾î´À Á¤µµ Áö´Ï°í ¹ßÈÖÇÑ´Ù. ´ë°îÃµ ¼±»çÀÎÀº ±×¶§ ±× »óÈ²¿¡¼ µµ¾àÇß´Ù´Â °ÍÀÌ ºñ¹üÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
ÇÇÄ«¼Ò Ç³ÀÇ ±×¸²Àº Áö±ÝÀº º¸Åë»ç¶÷µµ ±×¸°´Ù. ´Ù¸¸ ±×¶§ ±× »óÈ²¿¡¼ ±×¸± ¼ö ÀÖ¾ú°Ú´À³Ä´Â ÀÀ´ä¿¡ ºñÀ¯µÉ ¼ö ÀÖ´Ù.
¿ì¸®´Â ´ë°îÃµ ¾Ï°¢È°¡ ¹ß°ßµÈ ÀÌ·¡ 40³â ÀÌ»ó ½Ã¼±À» Á¼°Ô °íÂø½ÃÄÑ ¿Ô´Ù. Çü»óºÐ¼®, »õ±ä ¼ö¹ý,Á¦ÀÛ¿¬´ë µî¿¡ °ñ¸ôÇß´Ù. ¶Ç ±×¸²ÀÇ Ç³È ¼Óµµ¿Í ½Éµµ¿¡ ¼³¿Õ¼³·¡Çß´Ù. ¶Ò¹æ½×±â¿¡´Ù ÅÍ³Î¶Õ±â °°Àº ¿ä»óÇÑ º¸Àü¹æ½Ä¿¡ ¸Ó¸®¸¦ ½âÇû´Ù.
Àü¹®°¡¿Í Á¤Ä¡ ±Ç·ÂÀÇ ´ÙÅù¿¡ ÇÔ¸ôµÅ ´©¸± °Íµµ ¸ø ´©·È´Ù´Â °ÍÀ» ±ú´Þ¾Ò´Ù. ±×·± ÀÚ°¢ÀÌ µé¸é¼, º¸¼®»Ó ¾Æ´Ï¶ó º¸¼®À» ²¸¾È°í ÀÖ´Â ¹ÝÁöµµ ÇÔ²² ºÁ¾ß°Ú´Ù°í ¸¶À½À» °íÃÄ ¸Ô¾ú´Ù. ¾Ï°¢ÈÀÇ ¼¼¼¼ÇÑ Çü»ó¿¡ °íÂø½ÃÅ² ´«À» ÁÖº¯°æ°üÀ¸·Î µ¹·È´Ù.
±×¶§ºÎÅÍ ³ª´Â ¹ÙÀ§±×¸²À» º¸´Ù ´õ ÀÚ¼¼È÷ º¸·Á°í ¹ßµ¸¿ò ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. ¶Ç Çö´ë ÀÛ°¡µéÀÌ ¹ÙÀ§±×¸²À» ³ª¸§´ë·Î ÀÌ¸ðÀú¸ð ÀçÇöÇÏ´Â ÀÛÇ°¿¡´Â ½Ã¼±À» °ÅµÐ´Ù. ´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±ºÀº Ã¢ÀÇ¸¦ ÀÚ±Ø¹Þ´Â °÷ÀÌÁö º»¶ß°í º¯ÇüÇÒ ´ë»óÀÌ¶ó°í ¿©±âÁö ¾Ê±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
¿ì¸®´Â Áö³ 40³â ÀÌ»ó ¾Ï°¢È Çü»óÀÇ ÇØ¼®¿¡ Æ¯È÷ ÁýÁßÇØ ¿Ô´Ù. ¸Á¿ø°æÀ» ´Þ¾Æ¼ º¸·Á°í Çß°í, ¹ßÀ» Àû½Ã¸ç ´Ù°¡¼ º¸·Á°í Çß´Ù. ±× °á°ú Èñ¹ÌÇÑ µµ»ó¿¡ ½Ç¸ÁÇÏ°í, ¼³È¤ ÆÇµ¶Çß´Ù ÇÏ´õ¶óµµ ‘±×·¡¼ ¾îÂ·´Ù´Â °Çµ¥’¶ó´Â ´À³¦¿¡ ºüÁö°ï Çß´Ù.
È¤½Ã ³ªÃ³·³ ¼Ò¾ç°áÇÌÀ» Å¿ÇÏ¸ç ³«½ÉÇÑ ºÐÀÌ ÀÖ´Ù¸é, ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ¾×ÀÚÀÇ ¾ÈÆÆÀ» ÇÔ²² º¼ °ÍÀ» ±ÇÇÏ°í ½Í´Ù.
#¾×ÀÚ ¹Ù±ù¿¡¼ ºñ¹üÇÑ µµ¾à ¿©°ÇÀ» º»´Ù
´ë°îÃµ ¿À¼Ö±æÀº ¾×ÀÚ¿Í °°´Ù. ³ª´Â ¾×ÀÚÀÇ ¾ðÀú¸®¸¦ °ÉÀ¸¸é¼ 3000~7000³âÀü ¼±»çÀÎÀÌ ½ÃµµÇß´ø ³î¶ó¿î ¹ß»óÀÌ ³ª¿¡°Ôµµ ¹ø¶àÀÌ±æ ¹Ù¶õ´Ù.
±×¸®°í ¾ÆµæÈ÷ ¸Õ ½ÃÀý ÀÌ°÷ÀÌ ¿ø½Ã¸²À¸·Î µ¤¿´À» »óÈ²À» »ó»óÇØ º»´Ù. ½£ÀÇ ¾ÆÄ¡·Î µ¤Èù Á¼Àº °ñÂ¥±â´Â ±¼°ú °°¾ÒÀ» °ÍÀÌ´Ù.
±¼Àº ¹º°¡? ÀÎ·ù°¡ ¾ß»ý¿¡¼ »ì¾Æ°¡±â À§ÇØ Ã³À½ Ã£Àº ÇÇ½ÅÃ³¸ç Ã¢Á¶ÀÇ »ê½ÇÀÌ´Ù.
¼¾çÀÇ ¾Ï°¢È´Â ´ëÃ¼·Î ±¼¼Ó¿¡¼ ¹ß°ßµÈ´Ù. ¹°¿¡ Àß ³ì´Â ¼®È¸¾Ï Áö´ë°¡ ¸¹°í ¶¥¼Ó ±¼ÀÌ Àß ¹ß´ÞµÆ±â ¶§¹®ÀÏ °ÍÀÌ´Ù. ¹Ý¸é¿¡ ±¼ÀÌ Èñ¼ÒÇÑ ÀÌ ¶¥¿¡¼´Â ½£ÀÌ ÇÏ´ÃÀ» °¡¸° Á¼°í ±íÀº °è°îÀ» ¹Ý µ¿±¼·Î ¿©°åÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ÃµÀü¸®°¢¼® ¾ÕÀÇ Á¼°í ±¼°îÁø ÇÏÃµÀº °ÅÀÇ ¹Ý µ¿±¼ÀÌ´Ù.
³ª´Â 2012³â ÀÌ ÁöÇüÀ» ±íÀÌ »ý°¢Çß´Ù. µå·Ð ¸¶½ºÅÍ¿¡°Ô ÀÇ·ÚÇØ »çÁøÀ» Âï¾ú´Ù. ÈñÇÑÇÑ ¸ð½ÀÀÌ º¸¿´´Ù.
¹ìÀÇ ¶Ç¾Æ¸® °°Àº °î·ù°¡ º¸¿´´Ù. ½É»êÀ¯°îµµ ¾Æ´Ñ °÷¿¡ ³ªÅ¸³ ±íÀº °î·ù´Â ½Ã¼±À» »¡¾Æµé¿´´Ù. ³ôÀÌ°¡ °°Àº ¼ö¹é °³ÀÇ »êÀÌ º¸¿´´Ù. ºÀ°íµ¿ÀÏ¼º(ÜèÍÔÔÒìéàõ)Àº ÀÌ Áö´ë°¡ °ø·æ½Ã´ë È£¼öÀÇ ÆòÆòÇÑ ¹Ù´ÚÀÓÀ» ¾Ë°Ô Çß´Ù. ´ë°îÃµ¿¡ ±ðÀÎ »êÀÇ ´Ü¸éµéÀº »ï°¢ÇüÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù. »ï°¢¸»´Ü¸é(ß²ÊÅØÇÓ¨Øü)ÀÌ ÁÖ´Â Æ¯¼ºÀÌ ÀÌÃ¤·Î¿ü´Ù.
°î·ùÀÇ ¿ø°ú »ï°¢ µµÇü, ¼±»çÀÎÀÌ ÀÌ ÁöÇüÀ» ¸ô¶úÀ»±î? ¾È°æ°ú ¸Á¿ø°æÀÇ µµ¿òÀ» ¹Þ´Â Çö´ëÀÎ °üÁ¡À¸·Î ´äÇÏ±â ¾î·Æ´Ù. Áü½ÂÀÇ ¹ßÀÚ±¹¸¸ ºÁµµ ¾î¶² Áü½ÂÀÌ ¾î´À ¹æÇâÀ¸·Î °¬´ÂÁö ¾Ë¾Æ³»´Â ¿ø½Ã½Ã°¢À¸·Î ºÁ¾ß ´äÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÁßÃ¸µÈ ¿ø°ú »ï°¢¿¡ ´ëÇÑ Æ¯º°ÇÑ ÀÎ»óÀº ÀÎ·ù º¸ÆíÀû ½É»óÀ» ÀÚ±ØÇß´Ù. °á±¹ ±×°ÍÀº ¿øÁÖÀ²°ú »ï°¢ÇÔ¼ö¸¦ ¸¸µç °¡Àå ±âº»ÀûÀÎ Âø»óÀ» ¹èÅÂÇß´Ù. ÀÎ·ùÇÐÀÇ ¾Æ¹öÁö¶ó ºÒ¸®´Â E. Å¸ÀÏ·¯´Â “ÀÎ°£ÀÇ »ç°í¿Í ÀÇÁö´Â ¹°°á°ú À¯ÀüÀÚ ¹è¿, ±×¸®°í µ¿½Ä¹°ÀÇ ¼ºÀå ¾çÅÂ¿¡ Áö¹èµÈ´Ù”°í Çß´Ù.
³ª´Â ±×¶§ »çÁøÀ» ÆÄ°ÝÀûÀ¸·Î ½Å¹®ÀÇ 1¸é Àü¸é¿¡ ½Ç¾ú´Ù. ¿©·¯ »ç¶÷µéÀÌ ±× »çÁøÀ» ½ºÅ©·¦Çß´Ù. ±×¸®°í °è°î °÷°÷¿¡ µ¿ÆÇ¿¡ »õ°Ü ¾Ï°¢È ÇØ¼³¿¡ È°¿ëÇÑ´Ù. ´ë°îÃµÀ» »õÀÇ ´«À¸·Î º¸¸é ¼±»çÀÎÀÌ ¾î¶² ½Ã¼±À¸·Î ÀÌ°÷À» ¼±ÅÃÇÏ°í ¾×ÀÚ·Î È°¿ëÇß´ÂÁö Á» ´õ ÀÌÇØÇÏ°Ô µÈ´Ù.
#¾×ÀÚ ¾ÈÂÊ¿¡¼ ‘¸ÔÀ»°Å¸®’ÀÇ Áø¼±¹Ì¸¦ º»´Ù
´ë°îÃµ ¿À¼Ö±æÀº ¾×ÀÚ¿Í °°´Ù. ³ª´Â ¾×ÀÚÀÇ ¾ðÀú¸®¸¦ °ÉÀ¸¸é¼ 3000~7000³âÀü ¼±»çÀÎÀÌ ½ÃµµÇß´ø ³î¶ó¿î ¹ß»óÀÌ ³ª¿¡°Ôµµ ¹ø¶àÀÌ±æ ¹Ù¶õ´Ù.
±×¸®°í ¾ÆµæÈ÷ ¸Õ ½ÃÀý ÀÌ°÷ÀÌ ¿ø½Ã¸²À¸·Î µ¤¿´À» »óÈ²À» »ó»óÇØ º»´Ù. ½£ÀÇ ¾ÆÄ¡·Î µ¤Èù Á¼Àº °ñÂ¥±â´Â ±¼°ú °°¾ÒÀ» °ÍÀÌ´Ù.
±¼Àº ¹º°¡? ÀÎ·ù°¡ ¾ß»ý¿¡¼ »ì¾Æ°¡±â À§ÇØ Ã³À½ Ã£Àº ÇÇ½ÅÃ³¸ç Ã¢Á¶ÀÇ »ê½ÇÀÌ´Ù.
¼¾çÀÇ ¾Ï°¢È´Â ´ëÃ¼·Î ±¼¼Ó¿¡¼ ¹ß°ßµÈ´Ù. ¹°¿¡ Àß ³ì´Â ¼®È¸¾Ï Áö´ë°¡ ¸¹°í ¶¥¼Ó ±¼ÀÌ Àß ¹ß´ÞµÆ±â ¶§¹®ÀÏ °ÍÀÌ´Ù. ¹Ý¸é¿¡ ±¼ÀÌ Èñ¼ÒÇÑ ÀÌ ¶¥¿¡¼´Â ½£ÀÌ ÇÏ´ÃÀ» °¡¸° Á¼°í ±íÀº °è°îÀ» ¹Ý µ¿±¼·Î ¿©°åÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ÃµÀü¸®°¢¼® ¾ÕÀÇ Á¼°í ±¼°îÁø ÇÏÃµÀº °ÅÀÇ ¹Ý µ¿±¼ÀÌ´Ù.
³ª´Â 2012³â ÀÌ ÁöÇüÀ» ±íÀÌ »ý°¢Çß´Ù. µå·Ð ¸¶½ºÅÍ¿¡°Ô ÀÇ·ÚÇØ »çÁøÀ» Âï¾ú´Ù. ÈñÇÑÇÑ ¸ð½ÀÀÌ º¸¿´´Ù.
¹ìÀÇ ¶Ç¾Æ¸® °°Àº °î·ù°¡ º¸¿´´Ù. ½É»êÀ¯°îµµ ¾Æ´Ñ °÷¿¡ ³ªÅ¸³ ±íÀº °î·ù´Â ½Ã¼±À» »¡¾Æµé¿´´Ù. ³ôÀÌ°¡ °°Àº ¼ö¹é °³ÀÇ »êÀÌ º¸¿´´Ù. ºÀ°íµ¿ÀÏ¼º(ÜèÍÔÔÒìéàõ)Àº ÀÌ Áö´ë°¡ °ø·æ½Ã´ë È£¼öÀÇ ÆòÆòÇÑ ¹Ù´ÚÀÓÀ» ¾Ë°Ô Çß´Ù. ´ë°îÃµ¿¡ ±ðÀÎ »êÀÇ ´Ü¸éµéÀº »ï°¢ÇüÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù. »ï°¢¸»´Ü¸é(ß²ÊÅØÇÓ¨Øü)ÀÌ ÁÖ´Â Æ¯¼ºÀÌ ÀÌÃ¤·Î¿ü´Ù.
°î·ùÀÇ ¿ø°ú »ï°¢ µµÇü, ¼±»çÀÎÀÌ ÀÌ ÁöÇüÀ» ¸ô¶úÀ»±î? ¾È°æ°ú ¸Á¿ø°æÀÇ µµ¿òÀ» ¹Þ´Â Çö´ëÀÎ °üÁ¡À¸·Î ´äÇÏ±â ¾î·Æ´Ù. Áü½ÂÀÇ ¹ßÀÚ±¹¸¸ ºÁµµ ¾î¶² Áü½ÂÀÌ ¾î´À ¹æÇâÀ¸·Î °¬´ÂÁö ¾Ë¾Æ³»´Â ¿ø½Ã½Ã°¢À¸·Î ºÁ¾ß ´äÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÁßÃ¸µÈ ¿ø°ú »ï°¢¿¡ ´ëÇÑ Æ¯º°ÇÑ ÀÎ»óÀº ÀÎ·ù º¸ÆíÀû ½É»óÀ» ÀÚ±ØÇß´Ù. °á±¹ ±×°ÍÀº ¿øÁÖÀ²°ú »ï°¢ÇÔ¼ö¸¦ ¸¸µç °¡Àå ±âº»ÀûÀÎ Âø»óÀ» ¹èÅÂÇß´Ù. ÀÎ·ùÇÐÀÇ ¾Æ¹öÁö¶ó ºÒ¸®´Â E. Å¸ÀÏ·¯´Â “ÀÎ°£ÀÇ »ç°í¿Í ÀÇÁö´Â ¹°°á°ú À¯ÀüÀÚ ¹è¿, ±×¸®°í µ¿½Ä¹°ÀÇ ¼ºÀå ¾çÅÂ¿¡ Áö¹èµÈ´Ù”°í Çß´Ù.
³ª´Â ±×¶§ »çÁøÀ» ÆÄ°ÝÀûÀ¸·Î ½Å¹®ÀÇ 1¸é Àü¸é¿¡ ½Ç¾ú´Ù. ¿©·¯ »ç¶÷µéÀÌ ±× »çÁøÀ» ½ºÅ©·¦Çß´Ù. ±×¸®°í °è°î °÷°÷¿¡ µ¿ÆÇ¿¡ »õ°Ü ¾Ï°¢È ÇØ¼³¿¡ È°¿ëÇÑ´Ù. ´ë°îÃµÀ» »õÀÇ ´«À¸·Î º¸¸é ¼±»çÀÎÀÌ ¾î¶² ½Ã¼±À¸·Î ÀÌ°÷À» ¼±ÅÃÇÏ°í ¾×ÀÚ·Î È°¿ëÇß´ÂÁö Á» ´õ ÀÌÇØÇÏ°Ô µÈ´Ù.
|µ¿½É¿ø, ¸¶¸§¸ð, ³ª¼±¹«´Ì°¡ °¡µæÇÑ ±¹º¸ Á¦147È£ ¿ïÁÖ ÃµÀü¸®°¢¼®.
#¾×ÀÚ ¾ÈÂÊ¿¡¼ ‘¸ÔÀ»°Å¸®’ÀÇ Áø¼±¹Ì¸¦ º»´Ù
³ª´Â ¹ÙÀ§±×¸²¿¡¼ Áø¼±¹Ì¸¦ º¸¸ç, Áø¼±¹ÌÀÇ ±Ã±Ø °¡Ä¡°¡ ‘¸ÔÀ»°Å¸®’¶ó´Â »ý°¢¿¡ ÀÌ¸£·¶´Ù.
Áø¼±¹Ì(òØà¼Ú¸)¶õ ¹«¾ùÀÎ°¡? 2014³â ¸ù°ñ ¾ËÅ¸ÀÌ»ê¸Æ ¾Ï°¢È¸¦ ´ä»çÇÒ ¶§ ÇÑ ÇÐÀÚ·ÎºÎÅÍ ¹Ì(Ú¸)¿¡ ´ëÇÑ ÇØ¼®À» µé¾ú´Ù. ¾ç(åÏ)°ú ´ë(ÓÞ)°¡ °áÇÕµÈ ±ÛÀÚ·Î, ¸ÔÀ»°Å¸®ÀÎ ¾çÀÌ ¸¹À½¿¡¼ ¹ÌÀû °¨ÈïÀÌ »ý±ä´Ù´Â °ÍÀÌ¾ú´Ù.
±×·¸´Ù¸é ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È¿¡ µîÀåÇÏ´Â °í·¡°¡ ÀÇ¹ÌÇÏ´Â °ÍÀÌ Ç³¿äÇÑ ¸ÔÀ»°Å¸® ±×¸²ÀÌ°í ±×°ÍÀ» ¾Æ¸§´ä´Ù°í Ç¥ÇöÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¶Ç Áø(òØ)Àº ºñ¼ö ºñ(Ýâ). °í±â À°(ë¿). Â÷¸² »ó(ßÉ)ÀÇ °áÇÕÀÌ´Ù. Ä®·Î ´ÙµëÀº °í±â¸¦ »ó¿¡ °¡Áö·±È÷ ³õÀº °ÍÀÌ¾ß¸»·Î »îÀÇ Áø½ÇÀ» Ç¥¹æÇÑ´Ù. ¼±(à¼)Àº ¾ç(åÏ)ÀÌ ³×¸ð ¹ÝµíÇÑ »ó¿¡ ¾ñÀº ¸ð¾çÀÎµ¥, ±×·± Çü»óÀÌ ÂøÇÑ »óÅÂ´Ù. ÀÌ·± ÇØ¼®Àº ‘¼³¹®ÇØÀÚ’¸¦ ºñ·Ô, ÇÑ¹®ÇÐÀÚ ½Ã¶óÄ«¿Í ½ÃÁîÄ«(ÛÜô¹ð¡) ¿¬±¸¼°¡ µÞ¹ÞÄ§ÇÑ´Ù.
¿©±â¼ ¼±»çÀÎÀÌ ±×¸²À» »õ±ä ÀÇ¹Ì¸¦ Ä¶ ¼ö ÀÖ´Ù°í º»´Ù.
±×µé¿¡°Ô °í·¡´Â °í±â¿Í »À¿Í ±â¸§À» ÁÖ´Â ÃÖ»óÀÇ °¡Ä¡ Áï Áø¼±¹Ì¿´´Ù. ¼±»çÀÎÀº ¹«¾ùº¸´Ù ±×°ÍÀ» ¿À·¡ ±â¾ïÇÏ±â À§ÇØ ±×·È´Ù. ¹Ì¼úÇÐÀÚµéÀº ‘±â¾ïÇÏ±â’´Â ±×¸²ÀÇ ¿øÃÊÀû ¿ä¼Ò·Î °£ÁÖÇÑ´Ù. Àß ÀØ¾î¹ö¸®´Â ÀÎ°£ ³úÀÇ ÇÑ°è¸¦ º¸¿ÏÇÑ´Ù´Â ÀÌ·ÐÀÌ´Ù.
¼±»çÀÎµéÀº ¿¾ ¿ï»ê¸¸¿¡¼ »õ³¢¸¦ ³º°í ±æ·¶´ø °í·¡°¡ ±â·ÂÀÌ ¼èÀÜÇßÀ» ¶§ °¡ÀåÀÚ¸®·Î ¸ô¾Æ Àâ¾ÒÀ» °ÍÀÌ´Ù. ±× °í·¡´Â ¹«¾ùº¸´Ù ÁÁ°í ¾Æ¸§´ä°í ¼±ÇÑ Á¸Àç¿´´Ù. ±×°ÍÀ» ÀØÁö ¾Ê±â À§ÇØ ±×·ÈÀ¸¸ç, ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿À±æ ±â¿øÇÏ¸ç »õ°åÀ» °ÍÀÌ´Ù.
¶Ç ¼±»çÀÎÀº ±â¾ïÀ» ³Ñ¾î °í·¡°¡ ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿À±â¸¦ ¼Ò¸ÁÇß´Ù. µû¶ó¼ °í·¡ Çü»óÀ» ¹ÙÀ§¿¡ ´Ü´ÜÈ÷ »õ±â°í º½ÀÌ µÇ¸é µ¹¾Æ¿À±â¸¦ Ã¶½â°°ÀÌ ¹Ï¾ú´Ù.
Áö±Ý ¿ì¸®´Â °í·¡ÀÇ À°ÁúÀº ¹Ì°î°ú Ãà»êÀ¸·Î, °í·¡ÀÇ »À´Â Ã¶°°ú ¾Ë·ç¹Ì´½À¸·Î, °í·¡ÀÇ ±â¸§Àº ¿øÀ¯·Î ´ëÃ¼µÈ ½Ã´ë¿¡ »ê´Ù.
³Ê¿Í ³ª´Â ´ëÃ¼µÈ ÀÌ·± ÀÏ¿¡ Á¾»çÇÑ´Ù. ±× ¼Ó¿¡ ³ª °°Àº ¹ü»óÇÑ Á¸Àçµµ ´ë°îÃµÀ» °Å´Ò¸ç ±â¹ßÇÑ Âø»óÀ» ¾ò¾î °³ÀÎÀûÀÎ Áø¼±¹Ì¸¦ ´Þ¼ºÇÒ ±Ã¸®¸¦ ÇÑ´Ù.
ÇÑÆí ÃµÀü¸® ±âÇÏ¹«´Ì ±×¸²µµ °°Àº ¹æ½ÄÀ¸·Î ÇØ¼®µÈ´Ù.
ÀÌ ¾Ï°¢ÈÀÇ ±âÇÏ¹«´Ì´Â ³ó°æ½Ã´ë ¼Ò»êÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. ³ó°æÀÇ Ç³ÈäÀº »îÀÇ Áú°ú Á÷°áµÈ´Ù. ÇÏ´Ã°ú ¶¥, ºñ¿Í ¹Ù¶÷Àº Àý´ëÀûÀÌ´Ù. ÀÌ·± Çö»óÀ» ±â¾ïÇÏ°í ½Í¾úÀ» °ÍÀÌ´Ù. ±×·±µ¥ ÀÚ¿¬Çö»óÀº ³Ê¹« Å©°í ³Ð¾ú´Ù. ¾ËÂ¥¸¸ ±×¸®°í °ÑÀº ¹ö·Á¾ß Çß´Ù. ±âÇÏÇÐÀû Ãß»óÈ¶õ ºñ»óÇÑ ¹æ¹ýÀÌ °í¾ÈµÇ¾ú°í ±× °á°ú µ¿½É¿ø. ¸¶¸§¸ð. ³ª¼± ¹«´Ì°¡ µîÀåÇß´Ù.
ÀÌ·± ±×¸²ÀÌ »õ°ÜÁø ´ë°îÃµ Àú ¾Æ·¡¿¡´Â ÀÎ·ùÀÇ ¸ÔÀ»°Å¸®¸¦ Ã¢Á¶ÇÏ´Â ¿ï»ê°úÇÐ±â¼ú¿ø(UNIST)ÀÌ ÀÖ´Ù. ±×°÷¿¡¼´Â µ¿½É¿ø¿¡¼ ¿øÀÚ ±Ëµµ¸¦ º¸¸ç ¸¶¸§¸ð¿¡¼ ºÐÀÚ ¸ðÇüÀ», ³ª¼±¿¡¼´Â À¯ÀüÀÚ ¹è¿À» ÆÄ¾ÇÇÑ´Ù. ±×¸®°í ½Å¼öÁ¾»ê¾÷¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¸ÔÀ»°Å¸®¸¦ Ã¢Á¶ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿¹³ª Áö±ÝÀÌ³ª ¸ÔÀ»°Å¸®ÀÇ Áö¼Ó°¡´É¼º¿¡ Á¤¼ºÀ» ´ÙÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ´ë°îÃµ ¾Ï°¢È¸¦ º»´Ù´Â °ÍÀº ÀÎ·ùÀÇ ¿µ¿øÇÑ °úÁ¦ÀÎ ¸ÔÀ»°Å¸®¸¦ ±â¾ïÇÏ°í Áö¼ÓÀûÀÎ »êÃâ¹æ¾ÈÀ» ½ÅÅ¹¹Þ´Â ÇàÀ§´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ