[기적의 영단어-필수단어편⑩] exceed, commend, protect

exceed v. (한도 등을) 초과하다.

(연상) 이크ex)! (이 밭에 뿌려야 할 양보다)

씨(cee)를 더(→익시;드)



뿌렸군!He exceeded the speed limit. 그는 제한속도를 초과했다.파. excessive a. 과도한, 지나친. excessn. 과도, 초과

commend v. 추천하다 (recommend); 칭찬하다

(praise)

(연상) com(컴퓨터)보다 men(사람)을



더(→컴멘드)주세요.He was commended for his excellentjob performance.그는 일을 잘 해서 칭찬을 받았다.

protect v. 보호하다(guard), 막다.

(연상) 프로(pro) 권투선수들은 택(턱)(tect)

(→프러택(트))을 보호해야 한다. (급소니까)

We ought to protect our children from

danger.

우리의 아이들을 위험에서 지켜야 한다.

파. protection a. 보호. protective

a. 보호하는

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의