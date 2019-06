쉽고 재미있는 해설 곁들어진 클래식 무대 이어져

▲ 울산시립교향악단의 2019 디스커버리 시리즈 ‘클래식 할 뻔(FUN)’ 공연 두 번째 무대인 베르디의 오페라 ‘라 트라비아타’공연이 14일 오후 8시 울산문화예술회관 대공연장 무대에서 선보인다.

6월에는 울산지역 주요 공연장에서 해설이 있는 클래식 무대들이 이어진다. 오페라부터 탱고, 영화음악 등 다양한 래퍼토리를 지휘자들과 연주자들의 쉽고 재미있는 해설과 만날 수 있다. 신록의 계절, 6월 해설과 함께 만나는 클래식 음악 여행을 떠나보자.







◆뻔(FUN)한 해설의 오페라 ‘라 트라비아타’울산시립교향악단의 2019 디스커버리 시리즈 ‘클래식 할 뻔(FUN)’ 공연 두번째 무대인 베르디의 오페라 ‘라 트라비아타’공연이 14일 오후 8시 울산문화예술회관 대공연장 무대에서 펼쳐진다.오페라 ‘라 트라비아타’는 사교계 여성과 평범한 청년의 비극적인 사랑 이야기를 다룬 명작 오페라로 손꼽히고 있다.오케스트라의 연주와 소프라노 이윤경, 테너 신상근, 바리톤 김진추가 출연해 수준 높은 오페라 아리아의 진수를 들려줄 예정이다. 특히 지휘 및 해설을 맡은 서희태는 재치 있는 유머와 관객의 눈높이에 맞는 유익한 해설로 관객들을 만난다. 입장료 전석 1만 원(회관 회원 30%, 단체 20%, 학생 및 청소년증 소지자는 50% 할인). 예매 및 공연 문의 052-275-9623~8.◆ 이색 음악회 ‘앙상블 더 하프’앙상블 '더 하프’가 오는 20일 오후 8시 울주문화예술회관에서 연주회를 갖는다. 이번 공연은 ‘하프’ 악기에 대한 경계를 허물고, 부드럽고 우아한 선율과 경쾌한 리듬, 함께 즐길 수 있는 음악으로 관객들에게 더욱 가까이 다가가고자 기획됐다.공연에서는 바흐의 토카타와 푸가(Bach - Tocatta & Fuque d minor BWV 5), 피아졸라의 리베르탱고(A.Piazzolla ?Libertango) 등 고전 음악부터 애니메이션<스노우맨>의 ‘H. Blake - Walking in the air’와 <알라딘>의 ‘A. Menken - A whole new world’, 영화 <미션>의 ‘Gabriel’s Oboe - Nella fantasia’ 등 현대 음악까지 이해하기 쉬운 해설로 다채로운 레퍼토리를 선보인다. 협연에는 바이올리니스트 피호영과 보이소프라노 정재민, 타악기에는 박혜령이 함께 한다. 전석 1만5,000원. 문의 울주문화예술회관(www.uljuart.or.kr), 052-229-9500.◆ 해설이 있는 청소년 음악회울산시립청소년교향악단은 오는 15일 오후 5시 울산문화예술회관 소공연장에서 친숙한 클래식 선율을 쉽고 재미있는 해설을 곁들여 들려주는 ‘해설이 있는 음악회’를 개최한다.울산시립청소년교향악단 송유진 지휘자가 지휘와 해설을 맡은 이번 무대는 모차르트의 오페라 가운데서도 가장 걸작으로 손꼽히는 「피가로의 결혼」 중 ‘서곡’으로 막이 오른다. 이어 울산시립교향악단 지성호 악장과 박주연 비올라 수석 단원 협연으로 모차르트의 「신포니아 콘체르탄테 K364」가 울려 퍼진다. 또 SMI 현악4중주팀이 특별출연해 피아졸라의 대표곡 ‘망각(Oblivion)’, ‘아버지 안녕히(Adios Nonino)’를 펼치며, 하이든의 「놀람 교향곡」이 피날레를 장식한다. 입장료 전석 1,000원. 예매 및 공연문의 052-275-9623~8. 고은정기자

