¡°¾Ï°¢È­ ÀÎ±Ù ¼±»çÀ¯Àû ¿¬±¸ ÅëÇØ `Á¦ÀÛ Áý´Ü' ±Ô¸íÇØ¾ß¡±

¡á ¿ï»ê¸ÅÀÏ-¹Ý±¸´ëÆ÷·³ °øµ¿ ±âÈ¹ '´ëÇÑ¹Î±¹ ÀÎ·ùÀ¯»ê ´ë°îÃµ¾Ï°¢È±º'
14. ´ë°îÃµ¾Ï°¢È Á¦ÀÛ ½Ã±â·Áý´ÜÀº?
È²¼ºµ¿ ‘°ñÃË ¹ÚÈù °í·¡»À’
¾Ï°¢È Á¦ÀÛ ½Å¼®±â½Ã´ë±îÁö
ÀÔ¾Ï·±¼È¼ ¹ß±¼µÈ ÇÔÁ¤ ÈçÀû
»ç³Éµ¹ À¯±¸´Â Ã»µ¿±â½Ã´ë ¿¬°ü
»ç³Éµ¹ À¯±¸´Â Ã»µ¿±â½Ã´ë ¿¬°ü
¼ö·Æ·¾î·Î »ý»ê ¼ö´Ü Áý´Ü
´ë°îÃµ °¡±î¿î °÷ »ýÈ° °¡´É¼º
´ë°îÃµ °¡±î¿î °÷ »ýÈ° °¡´É¼º
´ë°îÃµ ¼±»ç½Ã´ë À¯Àû Á¶»ç·Î
¾Ï°¢È ‘Á¦ÀÛ Áý´Ü’ Ã£¾Æ³»¾ß
¿ï»ê ´ë°î¸® ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢ÈÀ¯ÀûÀ» º¸È£ÇÏ±â À§ÇÑ ±Ùº»ÀûÀÎ ¼÷Á¦°¡ Á¶±Ý¾¿ Ç®¸®°í ÀÖ´Â µíÇÏ´Ù. ¹®ÈÀçÃ»°ú ¿ï»ê±¤¿ª½Ã°¡ »ç¿¬´ïÀÇ ¼öÀ§¸¦ ³·Ãß´Â ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÏ¿© Á¢Á¡À» Ã£°í ÀÖ°í ¶Ç ½ÇÁ¦·Î ´ïÀÇ ¼öÀ§°¡ ¸¹ÀÌ ³·¾ÆÁ³´Ù ÇÏ´Ï ¸Å¿ì ´ÙÇà½º·¯¿î ÀÏÀÌ´Ù.
¹Ý±¸´ëÀ¯Àû º¸È£¸¦ À§ÇÑ »ç¿¬´ïÀÇ ‘¼öÀ§Á¶Àý¹®Á¦’´Â ÇÑ±¹¾Ï°¢ÈÇÐÈ¸¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÇÐ°è¿¡¼ ÀÌ¹Ì ¿À·¡ÀüºÎÅÍ ´ïÀÇ ¼öÀ§¸¦ ³·ÃßÀÚ°í Á¦±âÇØ¿Ô´ø »çÇ×ÀÌ´Ù. ±×¸®°í ±×°Í¸¸ÀÌ À¯ÀûÀ» Á¦´ë·Î º¸È£ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸Å¿ì ÀÚ¿¬½º·¯¿î ¹æ¾ÈÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇØ¿Ô´Ù.
#½Å¼®±â~Ã»µ¿±â½Ã´ë Á¦ÀÛ ÃßÁ¤
´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±ºÀÇ Á¦ÀÛ ½Ã±â¿¡ ´ëÇÏ¿© Áö±Ý±îÁö ¿¬±¸ÇÑ ¹Ù¿¡ ÀÇÇÏ¸é ‘¿ïÁÖ ´ë°î¸® ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È’´Â ½Å¼®±â½Ã´ë ¸»¿¡¼ Ã»µ¿±â½Ã´ë¿¡, ‘¿ïÁÖ ÃµÀü¸® °¢¼®’Àº ½Å¼®±â½Ã´ë ¸» ¶Ç´Â Ã»µ¿±â½Ã´ë¿¡¼ Ã¶±â½Ã´ë¸¦ °ÅÃÄ »ï±¹½Ã´ë¿Í ÅëÀÏ½Å¶ó¿¡ Á¦ÀÛµÈ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ‘´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º’ÀÌ Á¶¼ºµÈ ÁÖµÈ ½Ã±â´Â ½Å¼®±â½Ã´ë¿¡¼ Ã»µ¿±â½Ã´ë¿¡ ÀÌ¸£´Â ¼±»ç½Ã´ëÀÎ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌÁ¦ ÅÂÈ°À¯¿ª°ú ¿ï»ê¸¸ Áö¿ª¿¡ ºÐÆ÷ÇÑ ¼±»ç½Ã´ëÀÇ À¯Àû Áß¿¡¼ ´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±ºÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¹Ý°æ 20§° ³»¿ÜÀÇ ¹üÀ§¿¡ ÀÖ´Â À¯ÀûµéÀ» »ìÆìº¸°Ú´Ù.
½Å¼®±â½Ã´ë À¯ÀûÀ¸·Î´Â ÅÂÈ°À¯¿ª¿¡ ±Ã±ÙÁ¤¸®, Áß»êµ¿, ¾à»çµ¿À¯ÀûÀÌ ºÐÆ÷ÇÏ°í ÀÖ°í ¿ï»ê¸¸ Áö¿ª¿¡¼ ºÎ°îµ¿, È²¼ºµ¿, È²¼ºµ¿ ¼¼Á× ÆÐÃÑ, ¼º¾Ïµ¿ ÆÐÃÑ µîÀÌ È®ÀÎµÇ¾ú´Ù.
¿ï»ê¸¸ Áö¿ªÀÇ ½Å¼®±â½Ã´ë ÆÐÃÑÀ¯Àû¿¡¼ È®ÀÎµÇ´Â µ¿¹°»À·Î´Â »ç½¿, ³ë·ç, ¼ö´Þ, ¸äµÅÁö, °í·¡, »ó¾î, ´Ù¶û¾î µîÀÌ´Ù. ¾Ï°¢È¿¡ »õ°ÜÁø µ¿¹°µéÀÌ ´ç½Ã´ëÀÇ µ¿¹°»óÀ» ¹Ý¿µÇÑ´Ù°í º¼ ¶§, Èï¹Ì·Î¿î Á¡Àº ÀÌ·¯ÇÑ µ¿¹°»óÀÌ ‘´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º’¿¡¼µµ È®ÀÎµÇ°í ÀÖ´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. Æ¯È÷ ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È¿¡¼´Â °í·¡, »ó¾î, °ÅºÏ, »ç½¿, ¸äµÅÁö, Ç¥¹ü, È£¶ûÀÌ µî ÇØ¾çµ¿¹°°ú À°Áöµ¿¹°ÀÌ µÎ·ç ³ªÅ¸³´Ù.
¾Ï°¢È ‘Á¦ÀÛ Áý´Ü’ Ã£¾Æ³»¾ß
|¸ñÃ¥ÀÌ ¼³Ä¡µÈ ÇÔÁ¤ À¯±¸ µîÀÌ ÃâÅäµÈ ¿ïÁÖ±º ÀÔ¾Ï¸® À¯Àû ¹ß±¼ ´ç½Ã ¸ð½À. ÇÔÁ¤À» È°¿ëÇÑ °í·¡ÀâÀÌ´Â ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È ±×¸²¿¡¼µµ È®ÀÎµÇ°í ÀÖ´Â ¸¸Å Ã»µ¿±â ½Ã´ë ´ë°îÃµ°ú ¿¬°áµÈ ÅÂÈ° ÀÎ±Ù¿¡¼ °ÅÁÖÇÏ´ø Áý´ÜÀÌ ¾Ï°¢È¸¦ ±×·ÈÀ» °¡´É¼ºµµ ÀÖ´Ù.¿ï»ê¹®ÈÀç¿¬±¸¿ø Á¦°ø
¿ï»ê ´ë°î¸® ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢ÈÀ¯ÀûÀ» º¸È£ÇÏ±â À§ÇÑ ±Ùº»ÀûÀÎ ¼÷Á¦°¡ Á¶±Ý¾¿ Ç®¸®°í ÀÖ´Â µíÇÏ´Ù. ¹®ÈÀçÃ»°ú ¿ï»ê±¤¿ª½Ã°¡ »ç¿¬´ïÀÇ ¼öÀ§¸¦ ³·Ãß´Â ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÏ¿© Á¢Á¡À» Ã£°í ÀÖ°í ¶Ç ½ÇÁ¦·Î ´ïÀÇ ¼öÀ§°¡ ¸¹ÀÌ ³·¾ÆÁ³´Ù ÇÏ´Ï ¸Å¿ì ´ÙÇà½º·¯¿î ÀÏÀÌ´Ù.
¹Ý±¸´ëÀ¯Àû º¸È£¸¦ À§ÇÑ »ç¿¬´ïÀÇ ‘¼öÀ§Á¶Àý¹®Á¦’´Â ÇÑ±¹¾Ï°¢ÈÇÐÈ¸¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÇÐ°è¿¡¼ ÀÌ¹Ì ¿À·¡ÀüºÎÅÍ ´ïÀÇ ¼öÀ§¸¦ ³·ÃßÀÚ°í Á¦±âÇØ¿Ô´ø »çÇ×ÀÌ´Ù. ±×¸®°í ±×°Í¸¸ÀÌ À¯ÀûÀ» Á¦´ë·Î º¸È£ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸Å¿ì ÀÚ¿¬½º·¯¿î ¹æ¾ÈÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇØ¿Ô´Ù.
‘¿ïÁÖ ´ë°î¸® ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È’(±¹º¸ Á¦285È£)¿Í ÇÔ²² ‘¿ïÁÖ ÃµÀü¸® °¢¼®’(±¹º¸ Á¦147È£)ÀÌ ¼ÓÇØ ÀÖ´Â ‘´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º’À» Á¦´ë·Î º¸È£ÇÏ´Â ÀÏÀº ¸Å¿ì Áß¿äÇÑ ÀÏÀÌ´Ù. ¿Ö³ÄÇÏ¸é ‘´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º’ÀÌ °®°í ÀÖ´Â ¼¼°è¹®È»çÀû º¸Æí¼º°ú µ¶Ã¢¼ºÀ» ÆÄ¾ÇÇÏ¿© ¼¼°èÀ¯»ê µîÀç¸¦ À§ÇÑ ÃßÁøÀü·«À» ´Ù½Ã ¼ö¸³ÇÏ´Âµ¥ Àý´ëÀûÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
‘´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º’Àº 2010³â 1¿ù ¼¼°èÀ¯»ê µîÀç¸¦ À§ÇÑ ÀáÁ¤¸ñ·Ï¿¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ´Â »óÅÂÀÌ´Ù. 2015³â¿¡´Â ¹®ÈÀçÃ»ÀÇ Áö¿øÀ» ¹Þ¾Æ ¡º¼¼°èÀ¯»ê µîÀç ÃßÁøÀ» À§ÇÑ ´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±ºÀÇ ¼¼°èÀ¯»êÀû °¡Ä¡ µµÃâ¡»(¿¬±¸ Ã¥ÀÓ:ÀÌÇýÀº ±³¼ö)ÀÌ¶ó´Â ¿¬±¸°á°ú¹°ÀÌ ³ª¿Â ¹Ù ÀÖ´Ù, ÇÊÀÚµµ ÀÌ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ ¿¬±¸ ÀÎ·ÂÀÇ ÀÏ¿øÀ¸·Î Âü¿©ÇÏ¿© ¸î °³ÀÇ ÁÖÁ¦¸¦ ¸Ã¾Æ ¿¬±¸ÇÏ¿´´Ù.
¿©±â¿¡¼´Â ¿¬±¸³»¿ë Áß ´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±ºÀÇ Á¦ÀÛ ½Ã±â ¹× Á¦ÀÛ Áý´Ü°ú °ü·ÃÇÑ À¯Àû ÁÖº¯ÀÇ °í°íÇÐÀû Ãø¸éÀ» ¼Ò°³ÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù. ±×°ÍÀº ¼¼°èÀ¯»ê µîÀç±âÁØÀÌ µÇ´Â ‘Å¹¿ùÇÑ º¸ÆíÀû °¡Ä¡(OUV)’ µµÃâÀ» À§ÇÑ °ü·Ã ÀÚ·áÀÇ ÇÑ ºÎºÐÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù.
‘´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º’Àº 2010³â 1¿ù ¼¼°èÀ¯»ê µîÀç¸¦ À§ÇÑ ÀáÁ¤¸ñ·Ï¿¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ´Â »óÅÂÀÌ´Ù. 2015³â¿¡´Â ¹®ÈÀçÃ»ÀÇ Áö¿øÀ» ¹Þ¾Æ ¡º¼¼°èÀ¯»ê µîÀç ÃßÁøÀ» À§ÇÑ ´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±ºÀÇ ¼¼°èÀ¯»êÀû °¡Ä¡ µµÃâ¡»(¿¬±¸ Ã¥ÀÓ:ÀÌÇýÀº ±³¼ö)ÀÌ¶ó´Â ¿¬±¸°á°ú¹°ÀÌ ³ª¿Â ¹Ù ÀÖ´Ù, ÇÊÀÚµµ ÀÌ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ ¿¬±¸ ÀÎ·ÂÀÇ ÀÏ¿øÀ¸·Î Âü¿©ÇÏ¿© ¸î °³ÀÇ ÁÖÁ¦¸¦ ¸Ã¾Æ ¿¬±¸ÇÏ¿´´Ù.
¿©±â¿¡¼´Â ¿¬±¸³»¿ë Áß ´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±ºÀÇ Á¦ÀÛ ½Ã±â ¹× Á¦ÀÛ Áý´Ü°ú °ü·ÃÇÑ À¯Àû ÁÖº¯ÀÇ °í°íÇÐÀû Ãø¸éÀ» ¼Ò°³ÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù. ±×°ÍÀº ¼¼°èÀ¯»ê µîÀç±âÁØÀÌ µÇ´Â ‘Å¹¿ùÇÑ º¸ÆíÀû °¡Ä¡(OUV)’ µµÃâÀ» À§ÇÑ °ü·Ã ÀÚ·áÀÇ ÇÑ ºÎºÐÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù.
|¹ÚÈñÇö ¼¿ï½Ã¸³´ë ¸í¿¹±³¼ö
´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±ºÀÇ Á¦ÀÛ ½Ã±â¿¡ ´ëÇÏ¿© Áö±Ý±îÁö ¿¬±¸ÇÑ ¹Ù¿¡ ÀÇÇÏ¸é ‘¿ïÁÖ ´ë°î¸® ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È’´Â ½Å¼®±â½Ã´ë ¸»¿¡¼ Ã»µ¿±â½Ã´ë¿¡, ‘¿ïÁÖ ÃµÀü¸® °¢¼®’Àº ½Å¼®±â½Ã´ë ¸» ¶Ç´Â Ã»µ¿±â½Ã´ë¿¡¼ Ã¶±â½Ã´ë¸¦ °ÅÃÄ »ï±¹½Ã´ë¿Í ÅëÀÏ½Å¶ó¿¡ Á¦ÀÛµÈ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ‘´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º’ÀÌ Á¶¼ºµÈ ÁÖµÈ ½Ã±â´Â ½Å¼®±â½Ã´ë¿¡¼ Ã»µ¿±â½Ã´ë¿¡ ÀÌ¸£´Â ¼±»ç½Ã´ëÀÎ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌÁ¦ ÅÂÈ°À¯¿ª°ú ¿ï»ê¸¸ Áö¿ª¿¡ ºÐÆ÷ÇÑ ¼±»ç½Ã´ëÀÇ À¯Àû Áß¿¡¼ ´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±ºÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¹Ý°æ 20§° ³»¿ÜÀÇ ¹üÀ§¿¡ ÀÖ´Â À¯ÀûµéÀ» »ìÆìº¸°Ú´Ù.
½Å¼®±â½Ã´ë À¯ÀûÀ¸·Î´Â ÅÂÈ°À¯¿ª¿¡ ±Ã±ÙÁ¤¸®, Áß»êµ¿, ¾à»çµ¿À¯ÀûÀÌ ºÐÆ÷ÇÏ°í ÀÖ°í ¿ï»ê¸¸ Áö¿ª¿¡¼ ºÎ°îµ¿, È²¼ºµ¿, È²¼ºµ¿ ¼¼Á× ÆÐÃÑ, ¼º¾Ïµ¿ ÆÐÃÑ µîÀÌ È®ÀÎµÇ¾ú´Ù.
¿ï»ê¸¸ Áö¿ªÀÇ ½Å¼®±â½Ã´ë ÆÐÃÑÀ¯Àû¿¡¼ È®ÀÎµÇ´Â µ¿¹°»À·Î´Â »ç½¿, ³ë·ç, ¼ö´Þ, ¸äµÅÁö, °í·¡, »ó¾î, ´Ù¶û¾î µîÀÌ´Ù. ¾Ï°¢È¿¡ »õ°ÜÁø µ¿¹°µéÀÌ ´ç½Ã´ëÀÇ µ¿¹°»óÀ» ¹Ý¿µÇÑ´Ù°í º¼ ¶§, Èï¹Ì·Î¿î Á¡Àº ÀÌ·¯ÇÑ µ¿¹°»óÀÌ ‘´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º’¿¡¼µµ È®ÀÎµÇ°í ÀÖ´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. Æ¯È÷ ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È¿¡¼´Â °í·¡, »ó¾î, °ÅºÏ, »ç½¿, ¸äµÅÁö, Ç¥¹ü, È£¶ûÀÌ µî ÇØ¾çµ¿¹°°ú À°Áöµ¿¹°ÀÌ µÎ·ç ³ªÅ¸³´Ù.
#°í·¡ µî ÇØ¾ç µ¿¹° ´ë°îÃµ À¯ÀÔ
¶ÇÇÑ ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È¿¡¼ Àß ¾Ë·ÁÁø °ÍÀº ¿©·¯ Á¾·ùÀÇ °í·¡¿Í °í·¡»ç³ÉÀå¸éÀÌ ¹¦»çµÈ ±×¸²ÀÌ´Ù. ±×¸®°í ½Å¼®±â½Ã´ëÀÇ ±âÈÄº¯È¿¡ ´ëÇÑ ¿¬±¸°á°ú¿¡ ±Ù°ÅÇÏ¿© ½Å¼®±â½Ã´ë Áß±â¿¡ ¿ï»êÁö¿ªÀº ÇöÀçº¸´Ù ÇØ¼ö¸éÀÌ ³ô¾Æ ÅÂÈ° Áß·ù±îÁö ¹Ù´Ù°¡ ÀÌ¾îÁ³À» °ÍÀÌ¶ó À¯ÃßÇÏ°í ÀÖ´Ù. ½Å¼®±â½Ã´ë Áß±â¿¡´Â ÅÂÈ° Áß·ù±îÁö ¹Ù´å¹°ÀÌ À¯ÀÔµÇ¸é¼ ÇØ¾çµ¿¹°ÀÇ À¯ÀÔµµ ÀÚ¿¬½º·¹ ÀÌ·ç¾îÁ³À» °ÍÀÌ´Ù. ÇØ¾çµ¿¹°ÀÇ À¯ÀÔÀº ÀÌ µ¿¹°µéÀ» »ç³ÉÇÏ±â À§ÇÑ ½Å¼®±âÀÎÀÇ È°µ¿¿µ¿ªÀÌ ÀÌ Áö¿ª¿¡±îÁö È®´ëµÇ¾ú´Ù°í ÆÇ´ÜµÈ´Ù.
±×·± ÀÇ¹Ì¿¡¼ È²¼ºµ¿ ¼¼Á× ÆÐÃÑÀ¯Àû¿¡¼ ÃâÅäµÈ °í·¡»À´Â ÇÔÃàÇÏ´Â ¹Ù°¡ ¸Å¿ì Å©´Ù. Áï È²¼ºµ¿ ¼¼Á×ÆÐÃÑÀÇ A±¸°£ À¯¹°Æ÷ÇÔÃþ 1Ãþ¿¡¼ °ß°©°ñ°ú °æÃß¿¡ °ñÃËÀÌ ¹ÚÈù °í·¡»À 2Á¡ÀÌ ÃâÅäµÇ¾ú´Ù. »ç½¿»À·Î ¸¸µç ÀÛ»ìÀÌ ¹ÚÈù °í·¡»À´Â ½Å¼®±â½Ã´ëÀÇ °í·¡»ç³É ¹æ¹ý Áß ÇÏ³ª¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È¿¡¼µµ ÀÛ»ì¿¡ ¸ÂÀº °í·¡ ±×¸²ÀÌ È®ÀÎµÇ¹Ç·Î ÀÛ»ìÀÌ ¹ÚÈù °í·¡»ÀÀÇ ÃâÅä´Â ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È Á¦ÀÛ½Ã±âÀÇ »óÇÑÀ» ½Å¼®±â½Ã´ë·Î º¸´Â ÁÖ¿äÇÑ ±Ù°Å°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
¿ï»êÁö¿ªÀº Ã»µ¿±â½Ã´ë À¯ÀûÀÌ ¸Å¿ì Á¶¹ÐÇÏ°Ô ºÐÆ÷ÇÏ°í ÀÖ´Â ÆíÀ¸·Î ¿ï»ê¸¸ Áö¿ªº¸´Ù ÅÂÈ° À¯¿ªÀ» ºñ·ÔÇÑ ³»·ú¿¡ ÁÖ·Î ºÐÆ÷ÇÏ°í ÀÖ´Ù. À¯ÀûÀÇ ¼º°Ýµµ ¼ö·ÆþÄ¾î·ÎÀ¯Àû, ¸¶À»À¯Àû, ³ó°æÀ¯Àû, È¯È£À¯Àû, ¸ÅÀåÀ¯Àû, ÀÇ·ÊÀ¯Àû µî ¸Å¿ì ´Ù¾çÇÏ´Ù. ±×¸¸Å Ã»µ¿±â½Ã´ë¿¡ ÀÌ Áö¿ªÀÇ ÀÎ±¸ ¹Ðµµ°¡ ³ô¾Ò´ø °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
´ëÇ¥ÀûÀÎ À¯ÀûÀ¸·Î ºÀ°è¸®, È°Ãµ¸®, ÀÎº¸¸® ¹ø´äµé, »ïÁ¤¸®, ¼ÇÏ¸®, ±¸·®¸®, ÃµÀü¸® À¯Àû(ÀÌ»ó ´ë°îÃµ), ±³µ¿¸®, ½ÅÈ¸®, ÀÔ¾Ï¸®, Ãµ»ó¸®, ±¼È¸®, ¾ßÀ½µ¿, ¿Áµ¿, ¹«°Åµ¿ ¿ÁÇö À¯Àû(ÀÌ»ó ÅÂÈ°), ¸Å°îµ¿, Ãµ°îµ¿, ÀåÇöµ¿, ¿¬¾Ïµ¿, ¼µ¿, ¾à»çµ¿ À¯Àû(ÀÌ»ó µ¿Ãµ°), ±×¸®°í ³»·úÀÇ °Ë´Ü¸®, ¹æ±â¸®, ¿Ü±¤¸® À¯Àû µîÀÌ ÀÖ´Ù.
´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±×¸²ÀÇ ÁÖÁ¦´Â ÁÖ·Î ¼ö·ÆþÄ¾î·Î¹®È¿Í °ü·ÃµÈ °ÍÀÌ°í ÀÏºÎºÐ¿¡ ´ëÇÏ¿© ³ó°æ¹®È¿Í ¿¬°üµÈ °ÍÀ¸·Î ÇØ¼®ÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ±×¸²ÀÇ ÁÖÁ¦¿Í ½±°Ô ´ëºñÇØ º¼ ¼ö ÀÖ´Â À¯ÀûÀ¸·Î ÀÔ¾Ï¸® À¯Àû°ú ±¼È¸® À¯ÀûÀ» µé ¼ö ÀÖ´Ù. µÎ À¯ÀûÀº ÅÂÈ°°ú ´ë°îÃµÀÌ ÇÕ·ùÇÏ´Â ÁöÁ¡¿¡¼ °¡±î¿î °÷¿¡ ÀÖ´Ù´Â °øÅëÁ¡µµ ÀÖ´Ù.
ÀÔ¾Ï¸® À¯ÀûÀº ´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º¿¡¼ ¹Ý°æ 5§° ³»¿Ü¿¡ À§Ä¡ÇÏ°í ÀÖ´Â ´ë±Ô¸ðÀÇ ¸¶À»À¯ÀûÀÌ´Ù. ÀÌ À¯Àû¿¡¼ È®ÀÎµÈ Áß¿äÇÑ ³»¿ëÀº ³»ºÎ¿¡ ¸ñÃ¥ÀÌ ¼³Ä¡µÈ ÇÔÁ¤À¯±¸ 27±â¿Í µ¹µµ³¢, °¡¶ô¹ÙÄû µî ÀÏ¹ÝÀûÀÎ »ýÈ° µµ±¸¿Í ÇÔ²² ±×¹°Ãß°¡ 62Á¡À¸·Î °¡Àå ¸¹ÀÌ ÃâÅäµÇ¾ú´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È¿¡¼ Àß ¾Ë·ÁÁø °ÍÀº ¿©·¯ Á¾·ùÀÇ °í·¡¿Í °í·¡»ç³ÉÀå¸éÀÌ ¹¦»çµÈ ±×¸²ÀÌ´Ù. ±×¸®°í ½Å¼®±â½Ã´ëÀÇ ±âÈÄº¯È¿¡ ´ëÇÑ ¿¬±¸°á°ú¿¡ ±Ù°ÅÇÏ¿© ½Å¼®±â½Ã´ë Áß±â¿¡ ¿ï»êÁö¿ªÀº ÇöÀçº¸´Ù ÇØ¼ö¸éÀÌ ³ô¾Æ ÅÂÈ° Áß·ù±îÁö ¹Ù´Ù°¡ ÀÌ¾îÁ³À» °ÍÀÌ¶ó À¯ÃßÇÏ°í ÀÖ´Ù. ½Å¼®±â½Ã´ë Áß±â¿¡´Â ÅÂÈ° Áß·ù±îÁö ¹Ù´å¹°ÀÌ À¯ÀÔµÇ¸é¼ ÇØ¾çµ¿¹°ÀÇ À¯ÀÔµµ ÀÚ¿¬½º·¹ ÀÌ·ç¾îÁ³À» °ÍÀÌ´Ù. ÇØ¾çµ¿¹°ÀÇ À¯ÀÔÀº ÀÌ µ¿¹°µéÀ» »ç³ÉÇÏ±â À§ÇÑ ½Å¼®±âÀÎÀÇ È°µ¿¿µ¿ªÀÌ ÀÌ Áö¿ª¿¡±îÁö È®´ëµÇ¾ú´Ù°í ÆÇ´ÜµÈ´Ù.
±×·± ÀÇ¹Ì¿¡¼ È²¼ºµ¿ ¼¼Á× ÆÐÃÑÀ¯Àû¿¡¼ ÃâÅäµÈ °í·¡»À´Â ÇÔÃàÇÏ´Â ¹Ù°¡ ¸Å¿ì Å©´Ù. Áï È²¼ºµ¿ ¼¼Á×ÆÐÃÑÀÇ A±¸°£ À¯¹°Æ÷ÇÔÃþ 1Ãþ¿¡¼ °ß°©°ñ°ú °æÃß¿¡ °ñÃËÀÌ ¹ÚÈù °í·¡»À 2Á¡ÀÌ ÃâÅäµÇ¾ú´Ù. »ç½¿»À·Î ¸¸µç ÀÛ»ìÀÌ ¹ÚÈù °í·¡»À´Â ½Å¼®±â½Ã´ëÀÇ °í·¡»ç³É ¹æ¹ý Áß ÇÏ³ª¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È¿¡¼µµ ÀÛ»ì¿¡ ¸ÂÀº °í·¡ ±×¸²ÀÌ È®ÀÎµÇ¹Ç·Î ÀÛ»ìÀÌ ¹ÚÈù °í·¡»ÀÀÇ ÃâÅä´Â ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È Á¦ÀÛ½Ã±âÀÇ »óÇÑÀ» ½Å¼®±â½Ã´ë·Î º¸´Â ÁÖ¿äÇÑ ±Ù°Å°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
¿ï»êÁö¿ªÀº Ã»µ¿±â½Ã´ë À¯ÀûÀÌ ¸Å¿ì Á¶¹ÐÇÏ°Ô ºÐÆ÷ÇÏ°í ÀÖ´Â ÆíÀ¸·Î ¿ï»ê¸¸ Áö¿ªº¸´Ù ÅÂÈ° À¯¿ªÀ» ºñ·ÔÇÑ ³»·ú¿¡ ÁÖ·Î ºÐÆ÷ÇÏ°í ÀÖ´Ù. À¯ÀûÀÇ ¼º°Ýµµ ¼ö·ÆþÄ¾î·ÎÀ¯Àû, ¸¶À»À¯Àû, ³ó°æÀ¯Àû, È¯È£À¯Àû, ¸ÅÀåÀ¯Àû, ÀÇ·ÊÀ¯Àû µî ¸Å¿ì ´Ù¾çÇÏ´Ù. ±×¸¸Å Ã»µ¿±â½Ã´ë¿¡ ÀÌ Áö¿ªÀÇ ÀÎ±¸ ¹Ðµµ°¡ ³ô¾Ò´ø °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
´ëÇ¥ÀûÀÎ À¯ÀûÀ¸·Î ºÀ°è¸®, È°Ãµ¸®, ÀÎº¸¸® ¹ø´äµé, »ïÁ¤¸®, ¼ÇÏ¸®, ±¸·®¸®, ÃµÀü¸® À¯Àû(ÀÌ»ó ´ë°îÃµ), ±³µ¿¸®, ½ÅÈ¸®, ÀÔ¾Ï¸®, Ãµ»ó¸®, ±¼È¸®, ¾ßÀ½µ¿, ¿Áµ¿, ¹«°Åµ¿ ¿ÁÇö À¯Àû(ÀÌ»ó ÅÂÈ°), ¸Å°îµ¿, Ãµ°îµ¿, ÀåÇöµ¿, ¿¬¾Ïµ¿, ¼µ¿, ¾à»çµ¿ À¯Àû(ÀÌ»ó µ¿Ãµ°), ±×¸®°í ³»·úÀÇ °Ë´Ü¸®, ¹æ±â¸®, ¿Ü±¤¸® À¯Àû µîÀÌ ÀÖ´Ù.
|°í·¡ »ç³ÉÀÇ ÇÑ ¹æ¹ýÀ» ¾Ë·ÁÁÖ´Â È²¼ºµ¿ À¯ÀûÀÇ ‘ÀÛ»ì ¹ÚÈù °í·¡»À'.
´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±×¸²ÀÇ ÁÖÁ¦´Â ÁÖ·Î ¼ö·ÆþÄ¾î·Î¹®È¿Í °ü·ÃµÈ °ÍÀÌ°í ÀÏºÎºÐ¿¡ ´ëÇÏ¿© ³ó°æ¹®È¿Í ¿¬°üµÈ °ÍÀ¸·Î ÇØ¼®ÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ±×¸²ÀÇ ÁÖÁ¦¿Í ½±°Ô ´ëºñÇØ º¼ ¼ö ÀÖ´Â À¯ÀûÀ¸·Î ÀÔ¾Ï¸® À¯Àû°ú ±¼È¸® À¯ÀûÀ» µé ¼ö ÀÖ´Ù. µÎ À¯ÀûÀº ÅÂÈ°°ú ´ë°îÃµÀÌ ÇÕ·ùÇÏ´Â ÁöÁ¡¿¡¼ °¡±î¿î °÷¿¡ ÀÖ´Ù´Â °øÅëÁ¡µµ ÀÖ´Ù.
ÀÔ¾Ï¸® À¯ÀûÀº ´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º¿¡¼ ¹Ý°æ 5§° ³»¿Ü¿¡ À§Ä¡ÇÏ°í ÀÖ´Â ´ë±Ô¸ðÀÇ ¸¶À»À¯ÀûÀÌ´Ù. ÀÌ À¯Àû¿¡¼ È®ÀÎµÈ Áß¿äÇÑ ³»¿ëÀº ³»ºÎ¿¡ ¸ñÃ¥ÀÌ ¼³Ä¡µÈ ÇÔÁ¤À¯±¸ 27±â¿Í µ¹µµ³¢, °¡¶ô¹ÙÄû µî ÀÏ¹ÝÀûÀÎ »ýÈ° µµ±¸¿Í ÇÔ²² ±×¹°Ãß°¡ 62Á¡À¸·Î °¡Àå ¸¹ÀÌ ÃâÅäµÇ¾ú´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù.
#ÀÔ¾Ï¸® ÇÔÁ¤ À¯±¸ ÅëÇØ Ã»µ¿±â½Ã´ë ¾Ï°¢È Á¦ÀÛ °¡´É¼º
ÇÔÁ¤ È°¿ë¹ýÀº ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È¿¡¼µµ º¼ ¼ö ÀÖ´Â ¹Ù¿Í °°ÀÌ Ã»µ¿±â½Ã´ëÀÇ ¿©·¯ »ç³É ¼ö¹ý Áß ÇÏ³ªÀÌ´Ù. ÀÌ ½Ã±âÀÇ ÇÔÁ¤Àº Áü½ÂÀ¸·ÎºÎÅÍ »ç¶÷ÀÇ »ý¸í°ú Áý, ³óÀÛ¹°À» º¸È£ÇÏ°Å³ª Áü½ÂÀ» »ç³ÉÇÏ±â À§ÇÑ ÀåÄ¡ÀÌ´Ù. ÀÔ¾Ï¸® À¯Àû ¿Ü¿¡ ¿Áµ¿, ¿¬¾Ïµ¿, »ó¿¬¾Ï À¯Àû¿¡¼µµ ÇÔÁ¤À¯±¸°¡ È®ÀÎµÈ´Ù. ±×¸®°í ÀÔ¾Ï¸® À¯Àû¿¡¼ ÁÖ¸ñÇÒ ¸¸ÇÑ Á¡Àº ÃâÅäµÈ ±×¹°ÃßÀÇ ÁÖ°ÅÁö ´ç ÃâÅä ºóµµ·Î¼ ±× ºñÀ²ÀÌ 47%·Î ÀÎ±ÙÀÇ Ãµ»ó¸® À¯Àû(5%)ÀÌ³ª °Ë´Ü¸® À¯Àû(9%)¿¡ ºñÇØ ¸Å¿ì ³ôÀº ÆíÀÌ´Ù.
ÀÔ¾Ï¸® À¯Àû¿¡¼ È®ÀÎµÈ ÇÔÁ¤À¯±¸ÀÇ ¼ö³ª ±×¹°ÃßÀÇ ÃâÅäºñÀ²Àº Ã»µ¿±â½Ã´ë¿¡ ¼ö·Æ·¾î·Î°¡ ¿©ÀüÈ÷ È¤Àº ÀÏºÎ Áý´Ü¿¡°Ô »ýÈ°°æÁ¦¿¡¼ Áß¿äÇÑ »ý»ê ºÐ¾ß¿´´Ù´Â °ÍÀ» ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù. µû¶ó¼ Ã»µ¿±â½Ã´ë¿¡ ÅÂÈ°À¯¿ª¿¡ »ì¾Ò´ø Áý´Ü Áß ÀÏºÎ°¡ ¼ö·Æ·¾î·Î¿Í °ü·ÃµÈ ¾Ï°¢È¸¦ ´ë°îÃµº¯¿¡ »õ°åÀ» °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù.
¼ö·Æ·¾î·Î¿ë µµ±¸·Î ÈçÈ÷ °Å·ÐµÇ´Â ¼®ÃË, ¼®Ã¢ ÀÌ¿Ü¿¡ ±×µ¿¾È Å©°Ô ÁÖ¸ñ¹ÞÁö ¸øÇß´ø Ã»µ¿±â½Ã´ëÀÇ »ç³Éµ¹¿¡ ´ëÇÏ¿© °ËÅäÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù. »ç³Éµ¹Àº ÀÎ·ù°¡ Áß±â±¸¼®±â½Ã´ëºÎÅÍ µ¹¿¡ ÁÙÀ» ¹¾î ÆÈ¸ÅÁúÇÏ¿© »ç¿ëÇØ¿Â Áß¿äÇÑ »ç³Éµµ±¸ÀÌ´Ù. ¿ï»êÁö¿ªÀÇ Ã»µ¿±â½Ã´ë ¸¶À»À¯Àû¿¡¼µµ »ç³Éµ¹ÀÌ È®ÀÎµÇ´Âµ¥ ¸íÄªÀº ¼®±¸, ¿ø±¸, ¼®È¯, Å¸°Ý±¸ µî ´Ù¾çÇÑ ÀÌ¸§À¸·Î ºÒ¸®°í ÀÖ´Ù.
´ë±Ô¸ðÀÇ À¯ÀûÀÎ ±¼È¸® À¯Àû¿¡¼ »ç³Éµ¹ÀÌ ´Ù·® ÃâÅäµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù. ÀÌ À¯Àû¿¡¼ ÃâÅäµÈ »ç³Éµ¹Àº °æµµ°¡ ³ôÀº ¾È»ê¾ÏÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁ³À¸¸ç Å©±â´Â ´ëºÎºÐ Áö¸§ 6cm ³»¿ÜÀÌ´Ù. ¿©·¯ Á¡ÀÇ »ç³Éµ¹ÀÌ ÃâÅäÇÏ¿´´Ù´Â °ÍÀº Ã»µ¿±â½Ã´ë¿¡ ¼ö·Æ·¾î·Î°¡ Áß¿äÇÑ »ý»ê ¼ö´ÜÀÌ¾úÀ½À» º¸¿©ÁÖ´Â °ÍÀÌ´Ù.
ÇÔÁ¤ È°¿ë¹ýÀº ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È¿¡¼µµ º¼ ¼ö ÀÖ´Â ¹Ù¿Í °°ÀÌ Ã»µ¿±â½Ã´ëÀÇ ¿©·¯ »ç³É ¼ö¹ý Áß ÇÏ³ªÀÌ´Ù. ÀÌ ½Ã±âÀÇ ÇÔÁ¤Àº Áü½ÂÀ¸·ÎºÎÅÍ »ç¶÷ÀÇ »ý¸í°ú Áý, ³óÀÛ¹°À» º¸È£ÇÏ°Å³ª Áü½ÂÀ» »ç³ÉÇÏ±â À§ÇÑ ÀåÄ¡ÀÌ´Ù. ÀÔ¾Ï¸® À¯Àû ¿Ü¿¡ ¿Áµ¿, ¿¬¾Ïµ¿, »ó¿¬¾Ï À¯Àû¿¡¼µµ ÇÔÁ¤À¯±¸°¡ È®ÀÎµÈ´Ù. ±×¸®°í ÀÔ¾Ï¸® À¯Àû¿¡¼ ÁÖ¸ñÇÒ ¸¸ÇÑ Á¡Àº ÃâÅäµÈ ±×¹°ÃßÀÇ ÁÖ°ÅÁö ´ç ÃâÅä ºóµµ·Î¼ ±× ºñÀ²ÀÌ 47%·Î ÀÎ±ÙÀÇ Ãµ»ó¸® À¯Àû(5%)ÀÌ³ª °Ë´Ü¸® À¯Àû(9%)¿¡ ºñÇØ ¸Å¿ì ³ôÀº ÆíÀÌ´Ù.
ÀÔ¾Ï¸® À¯Àû¿¡¼ È®ÀÎµÈ ÇÔÁ¤À¯±¸ÀÇ ¼ö³ª ±×¹°ÃßÀÇ ÃâÅäºñÀ²Àº Ã»µ¿±â½Ã´ë¿¡ ¼ö·Æ·¾î·Î°¡ ¿©ÀüÈ÷ È¤Àº ÀÏºÎ Áý´Ü¿¡°Ô »ýÈ°°æÁ¦¿¡¼ Áß¿äÇÑ »ý»ê ºÐ¾ß¿´´Ù´Â °ÍÀ» ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù. µû¶ó¼ Ã»µ¿±â½Ã´ë¿¡ ÅÂÈ°À¯¿ª¿¡ »ì¾Ò´ø Áý´Ü Áß ÀÏºÎ°¡ ¼ö·Æ·¾î·Î¿Í °ü·ÃµÈ ¾Ï°¢È¸¦ ´ë°îÃµº¯¿¡ »õ°åÀ» °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù.
¼ö·Æ·¾î·Î¿ë µµ±¸·Î ÈçÈ÷ °Å·ÐµÇ´Â ¼®ÃË, ¼®Ã¢ ÀÌ¿Ü¿¡ ±×µ¿¾È Å©°Ô ÁÖ¸ñ¹ÞÁö ¸øÇß´ø Ã»µ¿±â½Ã´ëÀÇ »ç³Éµ¹¿¡ ´ëÇÏ¿© °ËÅäÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù. »ç³Éµ¹Àº ÀÎ·ù°¡ Áß±â±¸¼®±â½Ã´ëºÎÅÍ µ¹¿¡ ÁÙÀ» ¹¾î ÆÈ¸ÅÁúÇÏ¿© »ç¿ëÇØ¿Â Áß¿äÇÑ »ç³Éµµ±¸ÀÌ´Ù. ¿ï»êÁö¿ªÀÇ Ã»µ¿±â½Ã´ë ¸¶À»À¯Àû¿¡¼µµ »ç³Éµ¹ÀÌ È®ÀÎµÇ´Âµ¥ ¸íÄªÀº ¼®±¸, ¿ø±¸, ¼®È¯, Å¸°Ý±¸ µî ´Ù¾çÇÑ ÀÌ¸§À¸·Î ºÒ¸®°í ÀÖ´Ù.
´ë±Ô¸ðÀÇ À¯ÀûÀÎ ±¼È¸® À¯Àû¿¡¼ »ç³Éµ¹ÀÌ ´Ù·® ÃâÅäµÈ ¹Ù ÀÖ´Ù. ÀÌ À¯Àû¿¡¼ ÃâÅäµÈ »ç³Éµ¹Àº °æµµ°¡ ³ôÀº ¾È»ê¾ÏÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁ³À¸¸ç Å©±â´Â ´ëºÎºÐ Áö¸§ 6cm ³»¿ÜÀÌ´Ù. ¿©·¯ Á¡ÀÇ »ç³Éµ¹ÀÌ ÃâÅäÇÏ¿´´Ù´Â °ÍÀº Ã»µ¿±â½Ã´ë¿¡ ¼ö·Æ·¾î·Î°¡ Áß¿äÇÑ »ý»ê ¼ö´ÜÀÌ¾úÀ½À» º¸¿©ÁÖ´Â °ÍÀÌ´Ù.
#ÀÔ¾Ï·±¼È À¯Àû ÅëÇØ Á¦ÀÛ½Ã±â ±Ô¸íÇØ¾ß
ÅÂÈ° º»·ù¿¡ ÀÖ´Â ÀÔ¾Ï¸® À¯Àû°ú ±¼È¸® À¯ÀûÀº ‘´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º’À¸·ÎºÎÅÍ °¡±î¿î °÷¿¡ ÀÖ´Ù. ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÀÔ¾Ï¸® À¯ÀûÀº ¹Ý°æ 5§°, ±¼È¸® À¯ÀûÀÌ ¹Ý°æ 10§° ÀÌ³»ÀÇ ÁöÁ¡¿¡ ÀÖ´Ù. µÎ À¯Àû ¸ðµÎ ´ë±Ô¸ðÀÇ °ÅÁ¡À¯ÀûÀ¸·Î ³ó°æÀÌ È°¹ßÈ÷ ÀÌ·ç¾îÁø À¯ÀûÀ¸·Î Á¶»çµÇ¾ú´Ù.
±×¿Í µ¿½Ã¿¡ ¼ö·Æ·¾î·Î¿ÍÀÇ °ü·Ã¼ºµµ ³ôÀº À¯ÀûÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù. ´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º°ú °í°íÀ¯Àû°úÀÇ »ó°ü¼ºÀ» ¸íÈ®ÇÏ°Ô Áõ¸íÇÒ ¼ö ¾øÁö¸¸ Àû¾îµµ ÀÌ µÎ À¯ÀûÀ» ÅëÇØ ³ó°æ Áý´ÜÀÌ¸é¼µµ ¼ö·Æ·¾î·Î¿¡ ºñÁßÀ» µÎ¾ú´ø Áý´ÜÀÌ Áö¸®ÀûÀ¸·Î ´ë°îÃµ°ú °¡±î¿î °÷¿¡¼ »ýÈ°ÇÏ¿´À» °¡´É¼ºÀ» °í·ÁÇØº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
‘´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º’°ú °ü·ÃÇÏ¿© Áö±Ý±îÁö ¹ß±¼Á¶»çÇÑ ¼±»ç½Ã´ëÀÇ °í°íÇÐÀû ÀÚ·á Áß ÀÏºÎ¸¸À» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¾çÀÚ °£ÀÇ ¿¬°á°í¸®¸¦ ¼Ò°³ÇÏ°íÀÚ ÇÏ¿´´Ù. ÀÌÁ¦ ¿ì¸®´Â ‘´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º’ÀÇ ¼¼°èÀ¯»ê µîÀç¸¦ À§ÇØ¼ ÀÎ±ÙÀÇ ¼±»ç½Ã´ë À¯ÀûÀ» ´õ ¹ß±¼Á¶»çÇÏ°í ¸¹Àº ÀÚ·á¸¦ È®º¸ÇÏ¿© Å¹¿ùÇÑ º¸ÆíÀû °¡Ä¡¸¦ ÀÔÁõÇÏ´Â °ÍÀÌ ²À ÇÊ¿äÇÏ°í ½ÇÃµÇÒ ÀÏÀÓÀ» ±â¾ïÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ±×·³À¸·Î½á ´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±ºÀ» ³²±ä ‘»ç¶÷µé’ Áï ¾Ï°¢ÈÀÇ Á¦ÀÛ Áý´ÜÀ» Ã£¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
ÅÂÈ° º»·ù¿¡ ÀÖ´Â ÀÔ¾Ï¸® À¯Àû°ú ±¼È¸® À¯ÀûÀº ‘´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º’À¸·ÎºÎÅÍ °¡±î¿î °÷¿¡ ÀÖ´Ù. ¹Ý±¸´ë ¾Ï°¢È¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÀÔ¾Ï¸® À¯ÀûÀº ¹Ý°æ 5§°, ±¼È¸® À¯ÀûÀÌ ¹Ý°æ 10§° ÀÌ³»ÀÇ ÁöÁ¡¿¡ ÀÖ´Ù. µÎ À¯Àû ¸ðµÎ ´ë±Ô¸ðÀÇ °ÅÁ¡À¯ÀûÀ¸·Î ³ó°æÀÌ È°¹ßÈ÷ ÀÌ·ç¾îÁø À¯ÀûÀ¸·Î Á¶»çµÇ¾ú´Ù.
±×¿Í µ¿½Ã¿¡ ¼ö·Æ·¾î·Î¿ÍÀÇ °ü·Ã¼ºµµ ³ôÀº À¯ÀûÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù. ´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º°ú °í°íÀ¯Àû°úÀÇ »ó°ü¼ºÀ» ¸íÈ®ÇÏ°Ô Áõ¸íÇÒ ¼ö ¾øÁö¸¸ Àû¾îµµ ÀÌ µÎ À¯ÀûÀ» ÅëÇØ ³ó°æ Áý´ÜÀÌ¸é¼µµ ¼ö·Æ·¾î·Î¿¡ ºñÁßÀ» µÎ¾ú´ø Áý´ÜÀÌ Áö¸®ÀûÀ¸·Î ´ë°îÃµ°ú °¡±î¿î °÷¿¡¼ »ýÈ°ÇÏ¿´À» °¡´É¼ºÀ» °í·ÁÇØº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
‘´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º’°ú °ü·ÃÇÏ¿© Áö±Ý±îÁö ¹ß±¼Á¶»çÇÑ ¼±»ç½Ã´ëÀÇ °í°íÇÐÀû ÀÚ·á Áß ÀÏºÎ¸¸À» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¾çÀÚ °£ÀÇ ¿¬°á°í¸®¸¦ ¼Ò°³ÇÏ°íÀÚ ÇÏ¿´´Ù. ÀÌÁ¦ ¿ì¸®´Â ‘´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±º’ÀÇ ¼¼°èÀ¯»ê µîÀç¸¦ À§ÇØ¼ ÀÎ±ÙÀÇ ¼±»ç½Ã´ë À¯ÀûÀ» ´õ ¹ß±¼Á¶»çÇÏ°í ¸¹Àº ÀÚ·á¸¦ È®º¸ÇÏ¿© Å¹¿ùÇÑ º¸ÆíÀû °¡Ä¡¸¦ ÀÔÁõÇÏ´Â °ÍÀÌ ²À ÇÊ¿äÇÏ°í ½ÇÃµÇÒ ÀÏÀÓÀ» ±â¾ïÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. ±×·³À¸·Î½á ´ë°îÃµ ¾Ï°¢È±ºÀ» ³²±ä ‘»ç¶÷µé’ Áï ¾Ï°¢ÈÀÇ Á¦ÀÛ Áý´ÜÀ» Ã£¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ