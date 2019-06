▲ 피아니스트 민세정, 베이시스트 오재영, 드러머 곽지웅이 함께하는 '민세정 트리오'.

울주문화예술회관은 6월 문화가 있는 날’을 맞아 ‘하우스 콘서트-민세정 트리오’의 재즈콘서트를 마련한다.

민세정 트리오는 피아니스트 민세정, 베이시스트 오재영, 드러머 곽지웅이 함께한다.

이들은 탄탄한 그루브를 중심으로 위트 넘치고 따스한 음악을 연주하며, 서정적인 멜로디 위에 그들이 전하고픈 메시지를 담아낸다.



이번 무대에서는 민세정의 자작곡인 ‘Choro’, ‘Consider How Lilies Grow’과 ‘히사이시 조-하울의 움직이는 성’, ‘바트 하워드-Fly me to the moon’ 등 유명 애니메이션 및 영화 OST와 가요에 이르는 다양한 레퍼토리로 재즈의 선율을 전한다.피아니스트 민세정은 북텍사스주립대학교 재즈 퍼포먼스 석사를 마치고, 정통 재즈에 기반을 둔 테크닉과 음악적 역량을 가진 뮤지션이다. 클래식, 탱고, 남미 음악 등 다양한 민속음악에 기반을 둔 자작곡을 꾸준히 발매하고, 다양한 장르와 소재를 활용한 기획공연을 만들며 청중과 소통하고 있다.베이시스트겸 작곡가, 편곡가로 활동 중인 오재영은 경희대학교 포스트모던 음악과를 졸업했다. Charles Mingus Project Band인 ‘Jump Mingus’ 리더 이자 베이시스트로, 제17회 울산 재즈 페스티벌에 초청된 바 있으며 2018년에는 Seoul Music Week 국내 쇼케이스 Jazz부문에 선정됐다.드러머 곽지웅은 서울재즈아카데미와 동아방송예대를 졸업하고, 한국 최대의 라틴밴드 ‘Cobana’, 전통뉴올리언즈재즈밴드 ‘Lush life’를 비롯한 여러 스타일의밴드에서 연주하며 경력을 쌓았다. 현재 싱어송라이터 이한철, 재주소년 등 여러 아티스트들과 라이브 및 레코딩 세션 드러머로 활동중이다.울주문화예술회관 관계자는 “재즈 특유의 리듬에 더해진 섬세하고 감성적인 연주로 예술성과 대중성이 만나 여름밤을 물들일 특별한 공연이 될 것”이라면서 “많으 시민들이 아티스트와 가장 가까운 자리에서 함께 호흡하고 소통하는 시간이 되길 바란다” 고 말했다. 26일 오후 8시 울주문화예술회관 공연장. 전석 1만원. 문의 울주문화예술회관(www.uljuart.or.kr), 052-229-9500. 고은정기자

