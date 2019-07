replace v. 제자리에 놓다; 대체하다 (반) remove 제거하다

(연상) ① re (다시)+ place (놓다)(→리프레리스) = 제자리에 놓다; 대체하다

② 시골 마을, 리 (里)의 place (장소)(→리플레이스) = 도시의 땅이 부족해서 리 의 place 로 대체하고 있다.



수풀에

더

퍼뜨리

a

팩

터

Machines can't replace people in this work.이 일은 기계가 사람을 대신할 수 없다. 파. replacement n. 복직; 대체, 보충v. 펴다, 퍼뜨리다; 유포하다 n. 퍼짐; 보급(연상) 풀은 맨 땅보다는(sprea)(d)(→스프레드) 씨앗을 많이는 데 숲이 더 울창해지는 이유가 바로 이거야.He spread the map out on the table. 그는 탁자위에 지도를 펼쳤다.the spread of knowledge 지식의 보급v.(연상) 여러 개의 팩 중(하나의)(→어팩트)지면 다른 팩에 영향을 미친다.Nicotine adversely affects the functioning of the heart and arteries. 니코틴은 심장과 혈관에 나쁜 영향을 미친다.파. affecting a. 감동시키는 affectation n. 꾸미기, 가장

