울산대학교병원(병원장 정융기)은 혈액종양내과 고수진 교수가 최근 서울 드래곤시티 호텔에서 개최된 제45차 대한암학회 학술대회 및 제5차 국제암컨퍼런스에서 ‘2019년 제 11회 대한암학회 로슈 암학회 학술상’을 수상했다고 2일 밝혔다.



대한암학회는 학회지 ‘Cancer Research and Treatment’에 2018년 제1저자로 게재한 ‘의료인의 말기 의사결정 경험 및 의견-Experiences and Opinions Related to End-of-Life Discussion: From Oncologists' and Resident Physicians' Perspectives’ 이라는 주제의 연구논문이 연구 업적이 우수할 뿐만 아니라 우리나라 종양학 발전에 기여했다는 평가를 했다.고수진 교수는 147명의 종양전문의와 229명의 전공의들을 대상으로 말기 암환자 및 보호자와의 의사소통 시 느끼는 어려움 정도를 파악하고 장애 요인 및 의사소통 증진을 위한 개선 방안을 제시했다.의료진의 말기 의사결정에 대해 환자 및 보호자의 만족도가 낮기 때문에 의사소통 능력의 향상이 필요하다고 했다. 이를 위해 말기판단 도구 및 의사소통 기술에 대한 교육과 훈련을 포함한 다양한 지원이 필요하다고 강조했다고 교수는 논문에서 “우리나라 문화의 특성 상 환자와 가족이 함께 말기 의사결정을 하는 것이 필요하다. 의료진이 충분히 의사소통하기 위해서는 암이 전이 또는 재발되거나 항암치료의 중단이 예상되는 시점에 말기 의사결정을 시작하는 것이 바람직하다”고 밝혔다.

