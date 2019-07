방탄소년단, 일본 10번째 싱글 오리콘차트 ‘정상’

‘Lights/Boy With Luv' 데일리 1위

한국가수 최초 선주문량 100만장 기록

방탄소년단 일본 새 싱글 ‘라이츠/보이 위드 러브'(Lights/Boy With Luv)이미지. 연합뉴스







그룹 방탄소년단(BTS)이 일본에서 낸 싱글로 오리콘차트 정상을 차지했다.4일 오리콘 최신 차트에 따르면 전날 발매된 방탄소년단의 10번째 싱글 ‘라이츠/보이 위드 러브'(Lights/Boy With Luv)는 역대 해외 아티스트 싱글 가운데 첫날 판매 최고 기록을 세우며 데일리 싱글 차트 1위에 올랐다.특히 이번 싱글은 선주문량 100만장을 기록하며 일본 내 방탄소년단의 뜨거운 인기를 확인시켜줬다.선주문량은 5월 10일부터 지난 1일까지 방탄소년단의 일본 레이블인 유니버설뮤직재팬에서 집계한 수량으로, 일본에서 싱글 100만장 출하를 달성한 한국 가수는 방탄소년단이 처음이다.이번 싱글에는 희망을 노래하는 신곡 ‘라이츠'(Lights), 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100'에서 8위를 기록한 ‘작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv) 일본어 버전, 지난해 8월 발매한 ‘러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer) 타이틀곡 ‘아이돌'(IDOL) 일본어 버전 등 3곡이 수록됐다.방탄소년단은 6~7일 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 13~14일 시즈오카 스타디움 에코파에서 ‘러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프'(LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF) 스타디움 투어를 이어간다.

