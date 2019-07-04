¡°À¯»êÁö±¸ ÁÖ¹Î µîÀç Âü¿©¡¦ º¸Á¸¡¤°ü¸® ¼±¼øÈ¯ ±¸Á¶ ¸¸µé¾î¾ß¡±

¡á ¿ï»ê¸ÅÀÏ-¹Ý±¸´ëÆ÷·³ °øµ¿ ±âÈ¹ '´ëÇÑ¹Î±¹ ÀÎ·ùÀ¯»ê ´ë°îÃµ¾Ï°¢È±º'
17. À¯»êµîÀç¿Í ¸¶À»ÁÖ¹Î Âü¿© °Å¹ö³Í½º
´ëÇ¥¼º °®´Â ÁÖ¹Î´ÜÃ¼ ÀÚ»ý·ÂþÄµ¶¸³¼º È®º¸ °¡´ÉÅä·Ï Çà·ÀçÁ¤Àû Áö¿ø ÇÊ¿ä
À¯³×½ºÄÚµµ Áö¿ª ÁÖ¹Î Âü¿©·¿ªÇÒ °Á¶… ‘°øµ¿Ã¼’µµ µîÀç Àü·« ¸ñÇ¥¿¡ Æ÷ÇÔ
Áö¿ª ÁÖ¹Îµé °ø½ÄÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÑ ¹éÁ¦¿ª»çÁö±¸ ‘ÅëÇÕ°ü¸®À§¿øÈ¸’ Âü°íÇØ¾ß
|´ë°îÃµ¾Ï°¢È±ºÀÇ À¯³×½ºÄÚ ¼¼°èÀ¯»ê µîÀç¿Í ÇâÈÄ º¸Á¸þÄ°ü¸®¸¦ À§ÇØ¼± À¯»êÁö¿ª ¸¶À» ÁÖ¹ÎµéÀÌ µîÀç È°µ¿¿¡ ´Éµ¿ÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï À¯µµÇÏ´Â ÁÖ¹ÎÂü¿©Çü °Å¹ö³Í½º ±¸¼ºÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. »çÁøÀº ¹Ý±¸´ë ÀÎ±ÙÀÇ ¹Ý±¸¸¶À» ¸ð½À. ¿ï»ê¸ÅÀÏ Æ÷Åä¹ðÅ©
|±èÀçÈ« ¿ï»ê´ë ÇàÁ¤ÇÐ°ú ±³¼ö
¿ï»ê½Ã°¡ ´ë°îÃµ¾Ï°¢È±ºÀÇ ¼¼°èÀ¯»ê µîÀç¿¡ ÃÑ·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù ¼¼°èÀ¯»ê µîÀç ±â¹Ý ¸¶·ÃÀ» À§ÇÑ ÇÐ¼ú¿¬±¸ ¿ë¿ª°ú ¿ª»ç°ü±¤ÀÚ¿øÈ ¿ë¿ªÀ» Âø¼öÇÏ°í, À¯³×½ºÄÚ µîÀç±â¿ø ½Ã¹Î´ÜÀ» ¸ðÁý ÇÏ´Â µî ´Ù¾çÇÑ Á¤Ã¥À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù. µ¿½Ã¿¡ Áö¿ª ¾ð·Ð°ú ¹æ¼ÛÀÌ ¿¬ÀÏ ´ë°îÃµ¾Ï°¢È±ºÀÇ ¼¼°èÀ¯»êµîÀç °ü·Ã Æ¯Áý º¸µµ¸¦ ÇÏ¸é¼ ¿ï»ê½Ã¹ÎµéÀÇ °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÌ·¯ÇÑ ´º½º¿¡ ´ã´ãÇÏ¸é¼µµ °ÆÁ¤ÇÏ´Â ÁÖ¹Îµéµµ ÀÖ´Ù. ¹Ù·Î ¾Ï°¢È ÀÎ±Ù ÁÖ¹ÎµéÀÌ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î 2~3³â µ¿¾È ¾Ï°¢È ¼¼°èÀ¯»êµîÀç ÃßÁø°úÁ¤¿¡¼ ÀÏ¾î ³¯ ¼ö ÀÖ´Â ÀÏµéÀº ¹°·Ð µîÀç ÀÌÈÄÀÇ ºÒÈ®½Ç¼ºÀ» ¿°·ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ÀÁö¸¶À» ´ë°î¸® ÇÑ½Ç¸¶À»°ú ¹Ý±¸¸¶À» ÁÖ¹ÎµéÀº »ç¿¬´ï °Ç¼³·Î »ýÈ°ÅÍÀüÀ» ³»ÁÖ¾úÁö¸¸, Á¤ÀÛ ½Ä¼ö·Î ºÎÀûÇÕÇÑ ÁöÇÏ¼ö·Î ¼ö½Ê³â µ¿¾È »ýÈ°¿ë¼ö·Î »ç¿ëÇØ ¿Ô´Ù. “»ó¼ö¿øº¸È£±¸¿ª¿¡ ¹¿© °¢Á¾ °³¹ß¿¡ Á¦ÇÑÀ» ¹Þ´Âµ¥ ¸Ô´Â ¹°±îÁö Â÷º°À» ¹Þ¾Æ ¿Ô´Ù”¸ç “¿ï»ê½Ã¹ÎµéÀÇ ¸¼Àº ¹° °ø±ÞÀ» À§ÇØ Èñ»ýÇÏ´Â ÁÖ¹ÎµéÀ» À§ÇØ »ó¼öµµ¸¦ ¿¬°áÇØ ´Þ¶ó”°í µµ ÇÑ´Ù.
ÇàÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ºÒ½Å°ú ¼Ò¿Ü°¨µµ ¸¹´Ù. “¾Ï°¢È ÁÖº¯¿¡¼ Å©°í ÀÛÀº ÀÏµéÀÌ ÀÖ¾úÁö¸¸ ¸¶À» »ç¶÷µéÀº ¾ÈÁß¿¡µµ ¾ø¾ú´Ù”¸ç “¸¶À»ÁÖ¹ÎÀ» ¹«½ÃÇÏ´Â ÇàÁ¤ÀÌ¾ú´Ù”°í Çª³äÇÑ´Ù. ´ë°îÃµ¾Ï°¢È±ºÀÇ ¼¼°èÀ¯»êµîÀç ³ë·Â¿¡ Å« ¹Ú¼ö¸¦ ¸ø º¸³»´Â ÀÌÀ¯´Â ¾Ï°¢È°¡ ¼¼°èÀ¯»ê¿¡ µîÀçµÇ¸é “´õ ¸¹Àº ±ÔÁ¦”¿Í “´õ ¸¹Àº »ýÈ°ºÒÆí”ÀÌ ±â´Ù¸®°í ÀÖÀ½À» Áö±Ý±îÁö ÀÚ½ÅµéÀÌ °Þ¾î¿Â ¼ö¸¹Àº °æÇèÀÌ ¸»ÇØÁÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
À¯³×½ºÄÚ ¼¼°èÀ¯»êÀ§¿øÈ¸´Â ¼¼°èÀ¯»êÀÇ È¿°úÀûÀÎ º¸È£. °ü¸®¸¦ À§ÇØ À¯»êÁö±¸ Áö¿ª»çÈ¸ ÁÖ¹ÎµéÀÇ Âü¿©¿Í ¿ªÇÒÀÌ Àý´ëÀûÀ¸·Î Áß¿äÇÔÀ» °Á¶ÇØ ¿Ô´Ù. ¼¼°èÀ¯»êÀ§¿øÈ¸´Â Áö³ 2007³â Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÇ °ü¿©°¡ Áö´Ï´Â Áß¿ä¼º¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ½ÄÀ¸·Î, ±âÁ¸ ³×°¡Áö Àü·«¸ñÇ¥, Áï º¸Á¸(Conservation), ¿ª·®°È(Capacity building), ½Å·Úµµ(Credibility), ¼ÒÅë(communication)ÀÌ¿Ü¿¡ °øµ¿Ã¼(Community)¸¦ Ãß°¡ÇÏ¿© 5C ¼¼°èÀ¯»êÇù¾à Àü·«¸ñÇ¥¸¦ Á¦½ÃÇÏ¿´´Ù.
2007³â ÀÌÀü ¼¼°èÀ¯»ê µîÀç °úÁ¤¿¡ Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÇ Âü¿©°¡ ¹èÁ¦µÈ °æ¿ì°¡ Á¾Á¾ ¹ß»ýÇÏ¿´´Âµ¥, ÀÌ°ÍÀº ‘ÀÎ±Ç’ÀÌ¶ó´Â Ãø¸é¿¡¼ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù°í ¹àÈ÷°í ÀÖ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¹®Á¦ÀÇ½ÄÀ¸·Î ¼¼°èÀ¯»êÀ§¿øÈ¸´Â Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÌ ±×µéÀÇ ¹®È¸¦ À¯ÁöÇÏ°í, °³¹ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±Ç¸®¸¦ º¸È£ÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù°í °Á¶ÇÏ¿´´Ù.
Áö³ 2014³â À¯³×½ºÄÚ ¼¼°èÀ¯»êÀ§¿øÈ¸´Â ³²ÇÑ»ê¼ºÀ» ¼¼°èÀ¯»êÀ¸·Î µîÀçÇÏ¸é¼ Æ¯º°È÷ ³²ÇÑ»ê¼º ÀÎÁ¢ Áö¿ªÀÇ °³¹ß ÇàÀ§¸¦ ÀûÀýÈ÷ ÅëÁ¦ÇÏ°í, ÁÖ¹ÎµéÀÌ À¯»ê°ü¸®¿¡ È¿°úÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÒ °ÍÀ» Ãß°¡·Î ±Ç°íÇÏ¿´´Ù. ¼¼°èÀ¯»ê°úÁ¤Àº ÀáÁ¤¸ñ·Ï µîÀç, µîÀç½ÅÃ», µîÀç ÈÄ º¸Àü°ü¸® µîÀ» Æ÷°ýÇÏ¸ç, ÀÌ·¯ÇÑ Àü¹ÝÀûÀÎ °úÁ¤ÀÌ °ú°Å¿¡´Â Àü¹®°¡¿Í ±¹°¡ ÁÖµµ·Î ÀÌ·ç¾îÁ³´Ù¸é ÃÖ±Ù¿¡´Â Áö¿ª°øµ¿Ã¼¿Í ¹Î°£ ÁÖµµ·Î º¯ÈÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¼¼°èÀ¯»ê°úÁ¤ÀÇ ÆÐ·¯´ÙÀÓ º¯È´Â Áö¿ª»çÈ¸°¡ À¯»ê°úÁ¤¿¡ Á¦°øÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ÇüÅÂÀÇ Áö¿øÀº À¯»ê »çÀÌÆ®ÀÇ Áö¼Ó¼º°ú À¯»êÀÇ °¡Ä¡ º¸È£¿¡ ÇÊ¼öÀûÀÌ¶ó´Â »ç½Ç°ú À¯»ê º¸Á¸ÀÇ ±Ã±ØÀû ¸ñÀûÀÌ Áö¿ª»çÈ¸ÀÇ Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ¹ßÀü°ú ¿¬°üµÇ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
´ë°îÃµ¾Ï°¢È±ºÀÇ ¼¼°èÀ¯»êµîÀç¿Í µîÀç ÀÌÈÄÀÇ º¸Á¸. °ü¸®¸¦ À§ÇØ¼´Â ¾Ï°¢È ÀÎÁ¢ Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÇ Àû±ØÀûÀÎ µ¿ÂüÀ» ÀÌ²ø¾î ³»¾ß ÇÔÀº ÀÚ¸íÇÏ´Ù. ½±Áö ¾ÊÀº °úÁ¦ÀÌÁö¸¸ ÃÖ±Ù ¼¼°èÀ¯»êÀ¸·Î µîÀçÇÑ Áö¿ªµéÀÇ °æÇèÀ¸·ÎºÎÅÍ ½Ç¸¶¸®¸¦ Ã£À» ¼ö ÀÖÀ»Áö ¸ð¸¥´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ Ãø¸é¿¡¼ 2014³â ¼¼°èÀ¯»êÀ¸·Î µîÀçÇÑ ³²ÇÑ»ê¼ºÀÇ µîÀçÃßÁø °úÁ¤¿¡ °Þ¾ú´ø °æÇèÀ» ÁÖ¿ä ÀÌÇØ ´ç»çÀÚµé °£ÀÇ °¥µîÃø¸é¿¡¼ ºÐ¼®ÇÑ »ç·Ê¿¬±¸ ÀÚ·á°¡ Èï¹Ì·Ó´Ù.
ÀÌ ¿¬±¸¿¡¼ ÁÖ ÀÌÇØ´ç»çÀÚÀÎ ÁÖ¹Î°ú ÇàÁ¤ °£ °¥µîÀ» À¯¹ßÇÑ ÁÖ¿äÀïÁ¡Àº ´ÙÀ½°ú °°´Ù. Ã¹Â°, Á¤ºÎ¿Í ÁöÀÚÃ¼´Â ¼¼°èÀûÀÎ °ü±¤Áö·Î ¹ßµ¸¿òÇÏ±â À§ÇØ¼´Â ¼¼°èÀ¯»ê µîÀç°¡ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÇÏÁö¸¸ ÁÖ¹ÎÀÇ ÀÔÀåÀÌ ¹èÁ¦µÈ Á¤Ã¥ ÃßÁøÀº ÁÖ¹Î¿¡°Ô ÇÇÇØ¸¦ ÁÙ ¼ö ÀÖ´Ù¸ç ÀïÁ¡È µÇ¾ú´Ù.
µÑÂ°, Á¤º¸ÀÇ °ø°³·Î ÀÎ±ÙÁÖ¹ÎÀÇ °æ¿ì ¹Ýµå½Ã ¾Ë±Ç¸®°¡ ÃæÁ·µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌÁö¸¸ Á¤ºÎ ¹× ÁöÀÚÃ¼´Â ¼¼°èÀ¯»ê µîÀç¸¦ À§ÇÑ °úÁ¤¿¡¼ ºñ°ø°³°¡ ¿øÄ¢ÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ¾îÂ¿ ¼ö ¾ø´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù.
¼ÂÂ°, ÁÖ¹ÎÀº ÇöÀçµµ ¹®ÈÀçº¸È£¹ýÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ ±ÔÁ¦°¡ ÀÖ´Âµ¥ µîÀç·Î ÀÎÇÏ¿© Ãß°¡ÀûÀÎ ±ÔÁ¦°¡ ÀÖÀ» °ÍÀÌ¶ó´Â ÀÔÀåÀÌÁö¸¸ ÇàÁ¤Àº Ãß°¡ÀûÀÎ ±ÔÁ¦´Â ¾ø´Ù°í ÇÏ¿´´Ù.
´Ù¼¸Â°, ÇâÈÄ °ü¸® ¹æ¾È¿¡ °üÇÑ ¹®Á¦·Î ÁÖ¹ÎÀº È¯°æÀÇ º¯È·Î ÀÎÇÑ ÁÖ¹ÎÀÇ ºÒ¾È°¨À» ÇØ¼ÒÇÏ±â À§ÇÏ¿© ±¸Ã¼ÀûÀÎ ´ëÃ¥À» ¼ö¸³ÇØ ´Þ¶ó´Â ÀÔÀåÀÌÁö¸¸ ÇàÁ¤Àº ÇöÀç´Â Á¤ÇØÁø¹Ù°¡ ¾øÀ¸¹Ç·Î º¸Á¸°ü¸®°èÈ¹À» ¼ö¸³ÇÏ¸é¼ ¼¼¿ì°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ¾ú´Ù.
¿©¼¸Â°, ÁÖ¹Î°úÀÇ ¼ÒÅëÀ¸·Î ÁÖ¹ÎµéÀº ³²ÇÑ»ê¼º °ü·Ã Çö¾È ¶Ç´Â Á¤Ã¥À» ½ÇÇàÇÏ±â¿¡ ¾Õ¼ ÃæºÐÇÑ ÁÖ¹Î¼ÒÅëÀÌ ¾ø¾ú´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ³ª ÇàÁ¤Àº °øÃ»È¸ µîÀ» ÅëÇÏ¿© ´Ù¾çÇÏ°Ô ÁÖ¹Î°ú ¼ÒÅëÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ¾ú´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ³²ÇÑ»ê¼º »ç·Ê´Â ´ë°îÃµ¾Ï°¢È ¼¼°èÀ¯»êµîÀç ÃßÁø°úÁ¤¿¡ ±×´ë·Î Ç¥¸éÈµÉ ¼ö ÀÖ¾î º¸ÀÎ´Ù. ¸ÕÀú ¼¼°èÀ¯»êµîÀç ÃßÁø°úÁ¤¿¡¼ À¯¹ßµÇ´Â °¥µîÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ±â À§ÇØ¼´Â ¼¼°èÀ¯»ê°úÁ¤ÀÇ ¸ðµç ´Ü°è¿¡¼ Á¤È®ÇÑ Á¤º¸Á¦°ø°ú Àû±ØÀûÀÎ ¼ÒÅëÀ¸·Î ÀÌÇØ´ç»çµé °£ÀÇ ½Å·Ú¸¦ È®º¸ÇÏ´Â °ÍÀÌ °ü°ÇÀÌ´Ù.
µû¶ó¼ µîÀç¸¦ À§ÇÑ °øÃ»È¸, ¼³¸íÈ¸ µî Çü½ÄÀûÀÎ ¼ÒÅëº¸´Ù´Â µîÀçÀÇ ½ÅÃ»¿¡¼ºÎÅÍ ÁÖ¹ÎÀÌ Àû±ØÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸¸¦ ¸¶·ÃÇÏ´Â °ÍÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ ½ÇÈ¿ÀûÀÎ ÁÖ¹ÎÂü¿©Çü °Å¹ö³Í½º¸¦ Á¶±â¿¡ ¸¶·ÃÇÏ¿© ÆÄÆ®³Ê½ÊÀ» °øÀ¯ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
´ÙÀ½À¸·Î´Â À¯»êÁö±¸ ¸¶À» ÁÖ¹ÎµéÀÇ ´ëÇ¥¼ºÀÌ ¹ýÀûÀ¸·Î º¸ÀåµÇ°í ¸¶À»ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ °èÈ¹ÇÏ´Â ¸¶À» ¸¸µé±â »ç¾÷À» ÁÖ¹ÎµéÀÌ ÁÖµµÀûÀ¸·Î ±âÈ¹ÇÏ¿© ÃßÁøÇÔÀ¸·Î¼ ¸¶À»°øµ¿Ã¼¼ºÀ» ÁøÀÛ½ÃÅ³ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù. ³²ÇÑ»ê¼ºÀÇ °æ¿ì ¸¶À»°èÈ¹À» ¼ö¸³ÇÏ±â À§ÇÑ ºñ¿ëÀ» Áö¿øÇÏ°í ¿ë¿ªÀ» ¹ßÁÖÇÏ¿© »ç¾÷À» ÁøÇàÇÏ°Ô µÇ¾úÁö¸¸ ÁÖ¹ÎµéÀº ±× »ç¾÷À» ¿ÖÇÏ´ÂÁö ´ëºÎºÐ ¸ð¸£°í ÀÖ¾ú°í ´çÀ§¼ºµµ ´À³¢Áö ¸øÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù.
¼¼°èÀ¯»êÁö¿ªÀÇ Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ¹ßÀü°ú ÁÖ¹Î Âü¿©¹æ¹ý¿¡ ´ëÇØ¼´Â Áö³ 2015³â ¼¼°èÀ¯»êÀ¸·Î ¸ÕÀú µîÀçµÈ ¹éÁ¦¿ª»çÀ¯ÀûÁö±¸¸¦ ÁÖ¸ñÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù. »ó½ÃÀûÀÎ ÅëÇÕº¸Á¸°ü¸®Ã¼°è·Î¼ (Àç)¹éÁ¦¼¼°èÀ¯»ê¼¾ÅÍ¸¦ ±¸ÃàÇÏ¿´°í, Áß¾Ó ¹× Áö¹æÁ¤ºÎ ´ëÇ¥ »Ó ¾Æ´Ï¶ó Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÌ °ø½ÄÀûÀ¸·Î Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÅëÇÕ°ü¸®À§¿øÈ¸¸¦ ¼³¸³ÇÏ¿© ¹®ÈÀçÀÇ º¸Á¸°ú Áö¿ªÀÇ À°¼º ¹× Áö¿ø»ç¾÷¿¡ ´ëÇÑ ºñÁßÀÌ ¼·Î ±ÕÇü ÀÖ°Ô ÀÌ·ç¾îÁú ¼ö ÀÖ´Â Ã¼°è°¡ ¸¶·ÃµÇ¾ú´Ù. Áö¿ª ÁÖ¹ÎµéÀÇ ÀÇ°ßÀÌ °èÈ¹ ¼ö¸³´Ü°è¿¡¼ºÎÅÍ ¹Ý¿µµÇ°í ÀçÁ¤ Áö¿øÀÇ ±Ù°Å¸¦ ¹ýÀûÀ¸·Î ¸¶·ÃÇÔÀ¸·Î¼ ÁÖ¹ÎÁö¿ø »ç¾÷ÀÌ ´Ü¼øÈ÷ ¹®ÈÀç º¸Á¸À¸·Î ÀÎÇÑ Àç»ê±Ç Ä§ÇØ¿¡ ´ëÇÑ ¹æ¾îÀûÀÎ ºÎºÐ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¼ÒµæÁõ´ë»ç¾÷, º¹¸®ÁõÁø»ç¾÷, ÁÖ°ÅÈ¯°æ °³¼±»ç¾÷, ÁÖ¹ÎÀÇ »ýÈ°ÆíÀÍ·±³À°·¹®È»ç¾÷±îÁö È®ÀåµÇ¾ú´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹ÝÇØ 1997³â À¯³×½ºÄÚ ¼¼°è¹®ÈÀ¯»ê¿¡ µîÀçµÈ ¼ö¿ø È¼ºÀÇ °ú°Å»ç·Ê´Â À¯»êÁö¿ª ÁÖ¹ÎÀ» ¹èÁ¦ÇÑ Áö¿ªÁ¤Ã¥ÀÌ Áö´Ï´Â À§Çè¼ºÀ» Àß º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù. ¼¼°è¹®ÈÀ¯»ê Áß½ÉÀÇ Áö¿ª°ü±¤ Á¤Ã¥°ú ¹®ÈÀçº¸È£¹ýÀ¸·Î À¯»êÁö¿ªÁÖ¹ÎÀº »îÀÇ °ø°£¿¡ ´ëÇÑ ÁÖÀÎÀ¸·Î ÃæºÐÇÑ ±Ç¸®¸¦ ÀÎÁ¤¹ÞÁö ¸øÇÏ¿´À¸¸ç, Á¤ÁÖÀÇ½ÄÀÌ ³·¾ÆÁö°í °á±¹Àº ÀÎ±¸¿Í °í¿ëÀÌ °¨¼ÒÇÏ´Â ¼èÅðÁö¿ªÀ¸·Î Àü¶ôÇÏ¿´´Ù.
´ë°îÃµ¾Ï°¢È±ºÀÇ ¼¼°èÀ¯»êµîÀç¿Í ¼¼°èÀ¯»êµµ½Ã·Î¼ Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ¹ßÀüÀ» À§ÇØ¼´Â À¯»êÁö¿ª ÁÖ¹ÎÀÇ Âü¿©¿Í ¿ªÇÒÀÌ ¸Å¿ì Áß¿äÇÏ´Ù. ´ëÇ¥¼ºÀ» °®´Â ÁÖ¹Î´ÜÃ¼°¡ ÀÚ»ý·Â°ú µ¶¸³¼ºÀ» È®º¸ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿ï»ê½Ã¿Í ¿ïÁÖ±ºÀº Áö¼ÓÀûÀÎ Çà·ÀçÁ¤Àû Áö¿øÀ» Á¦°øÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù. ¼¼°èÀ¯»êÀÇ µîÀç°¡ ÁÖ¹ÎµéÀÇ »çÀ¯Àç»ê±Ç Á¦ÇÑÀÌ³ª °³¹ß Á¦¾à µîÀÇ ÇÇÇØ¸¸ ÀÔ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó À¯»êÀ¸·Î ÀÌµæÀ» ¾ò°í ÀÌ·¯ÇÑ ÀÌµæÀ» ´Ù½Ã ¾Ï°¢ÈÀ¯»êÀÇ º¸Á¸°ü¸® Âü¿©¸¦ ÅëÇØ ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î ÀÛµ¿ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼±¼øÈ¯ ±¸Á¶¸¦ ¸¸µé¾î ³»´Âµ¥ ¸ðµÎ°¡ ÇÔ²² ³ë·ÂÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
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