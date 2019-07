[기적의 영단어필수단어편(20)] possess, expose , notice

possess v. 소유하다; (능력 등을) 갖고 있다.

(연상) 농부들은 곡물을 창고 안에 퍼 (po) 넣어 차곡차곡 재 서(ssess)

(→퍼제스) 소유한다 .



He possesses much gold. 그는 많은 양의 금을 소유하고 있다.파. possession n. 소유(물); 재산possessed a. ~에 집착한; ~에 홀린, 미친

expose v. 노출시키다 ; 폭로하다(reveal)

(연상) 익서 (ex)는 포-우즈 (pose)(→익스포우즈)를 취해 카메라에 앞에

자신을 노출시켰다 .



He did not want to expose his fears and insecurity to anyone.그는 누구에게도 자신의 두려움과 불안함을 드러내고 싶지 않았다.파. exposure n. 노출

notice v. 알아차리다. 주목하다 n. 주목; 통지

(연상) 전에 필기한 노우트 (note)가 있어 (ice)(→노우터스)서 그 내용을

알아 차렸어 .

She noticed that it had begun to rain.

그녀는 비가 내리기 시작한 것을 알아차렸다.

파. notify v. 통지하다 noticeable a. 주목할 만한

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의