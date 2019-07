▲ '레 미제라블' 김성경 연출

▲ '레 미제라블' 김성진 지휘자

▲ 울산 남구구립교향악단.





울산시립합창단은 11일 오후 7시 30분 울산문화예술회관 대공연장에서 기획공연 ‘뮤지컬 레미제라블 콘서트’를 무대에 올린다.



빅토르위고의 소설을 원작으로 한 뮤지컬 ‘레미제라블’은 가난과 굶주림으로 빵 한 조각을 훔쳐 19년 동안 감옥살이를 한 주인공 장발장을 통해 피 끓는 혁명정신과 노동자, 농민들의 저항 정신, 그리고 가난한 사람들의 인간애를 다루고 있는 작품으로 세계 4대 뮤지컬 중 하나로 손꼽히는 대작이다.김천시립교향악단 김성진 지휘자가 지휘봉을 잡고, 예술창작소‘코드’의 김성경 예술감독이 연출을 맡는다.특히 이번 무대는 울산시립합창단 단원들이 장발장, 자베르, 판틴, 코제트 등 주요 배역을 맡아 열연을 펼치고, 남구구립교향악단이 진한 감동의 선율을 더한다.프로그램은 가난한 민중들의 분노를 담은 노래 ‘At the end of the day’, 코제트 어머니 판틴이 부르는 애절한 노래 'I Dreamed a Dream', 젊은 혁명가들의 굳은 의지가 담긴 주제곡 'Do You Hear People Sing'을 비롯해 짝사랑의 안타까움을 표현한 'On My Own', 자베르의 다짐, 코제트와 마리우스의 사랑, 장발장의 고뇌까지 한 곡에 담고 있는 'One Day More' 등 총 15곡으로 구성됐다.11일 울산문화예술회관 무대에 이어,1 5일 동구 현대공업고등학교에서 찾아가는예술단 프로그램으로, 울산박물관에서 27일 열리는 ‘사계(四季)콘서트-여름·여행’, 10월 1일 북구문화예술회관 대공연장 무대에서도 선보인다.한편 울산시립합창단은 하반기에 ’뮤지컬 레미제라블 콘서트‘을 시작으로 ‘객원지휘자 초청연주’와 ‘피가로의 결혼’, ‘마술피리’ 등 모차르트 오페라를 소개하는 ‘Opera Stories’ 시리즈 등을 펼친다. 고은정기자

