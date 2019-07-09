[¹Ý±¸´ë] ¡®Â÷º°¡¯°ú ¡®Â÷ÀÌ¡¯

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2017³â 5¿ù 11ÀÏ ÃëÀÓ ÀÌÆ²Â°¸¦ ¸ÂÀº ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº ÀÎÃµ±¹Á¦°øÇ×°ø»ç¸¦ Ã£¾Æ°¡ “°ø°øºÎ¹® ºñÁ¤±ÔÁ÷ Á¦·Î(0)½Ã´ë¸¦ ¿­°Ú´Ù”°í ¼±¾ðÇß´Ù. ÀÌÈÄ Á¤ºÎ´Â 2020³â±îÁö 20¸¸5000¸íÀÇ Á¤±ÔÁ÷ÀüÈ¯À» ¾à¼ÓÇß°í, ¿ÃÇØ±îÁö 17¸¸7000¸íÀ» ÀüÈ¯ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ Á¤ºÎÀÇ `ºñÁ¤±ÔÁ÷ Á¦·Î' ¾à¼Ó¿¡ ´ëÇÑ ÇØ¼®ÀÌ ¾ù°¥¸®¸é¼­ Á¤±ÔÁ÷ ÀüÈ¯ °¥µîÀÌ °ø°ø ºÎ¹®¿¡¼­ ´õ È®»êµÇ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ¹Î³ëÃÑ »êÇÏ °ø°øºÎ¹® ºñÁ¤±ÔÁ÷ ±Ù·ÎÀÚµéÀÌ »çÈê°£ ÃÑÆÄ¾÷¿¡ ³ª¼¹´Ù. ÀÌ¹ø ÃÑÆÄ¾÷À» ÁÖµµÇÑ ÇÐ±³ºñÁ¤±ÔÁ÷Àº ¿µ¾ç»çþÄÁ¶¸®¿øþÄµ¹º½Àü´ã»çþÄ½Ã¼³°ü¸®»ç µî ±³À° °ø¹«Á÷ Á¾»çÀÚµéÀÌ´Ù.

Áö³­ÇØ ±âÁØ 14¸¸2864¸íÀ¸·Î ÀÌ¹Ì 82%°¡ °ø°øºÎ¹® ºñÁ¤±ÔÁ÷ Á¦·Î Á¤Ã¥À¸·Î Á¤³â 60¼¼°¡ º¸ÀåµÇ´Â ¹«±â°è¾àÁ÷À¸·Î ÀüÈ¯µÆ´Ù. ÀÌµéÀº ÀÓ±ÝÀ» 6.24% ÀÏ°ýÀûÀ¸·Î ÀÎ»óÇØ 9±Þ °ø¹«¿øÀÇ 80% ¼öÁØ¿¡ ¸ÂÃß°í ±³À°°ø¹«Á÷ÀÇ ¹ýÀû ±Ù°Å¸¦ ¸í½ÃÇØ ´Þ¶ó°í ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. »ç½Ç»ó ¼¼±ÝÀ¸·Î °ø¹«¿øÀ» ´Ã¸®´Â °Í°ú Áø¹è¾ø¾î ±³À°¿¹»êÀ¸·Î °¨´çÇÒ ¼öÁØÀÎÁö ÁßÀå±âÀû °ËÅä°¡ ÇÊ¿äÇÑ »ç¾ÈÀÌ´Ù.

ÆÄ¾÷»çÅÂ´Â °ø°øºÎ¹® ºñÁ¤±ÔÁ÷ Á¦·Î¸¦ Àå´ãÇßÀ» ¶§ ÀÌ¹Ì ¿¹°íµÆ´ø ¹Ù´Ù. ±³À° Á¤Ã¥ÀÌ ¹Ù²ð¶§¸¶´Ù ÇÐ±³ ºñÁ¤±ÔÁ÷ÀÌ ¾ç»êµÆ°í, Ã³¿ì°¡ ¿­¾ÇÇß´ø °Íµµ »ç½ÇÀÌ´Ù. ±×·±µ¥ ´©ÀûµÈ Â÷º°À» ÇØ¼ÒÇÏ±âº¸´Ù Á¤±ÔÁ÷À¸·Î ½ÅºÐ¸¸ ¼­µÑ·¯ ÀüÈ¯ÇÏ¸é¼­ °¢Á¾ ºÎÀÛ¿ëÀÌ ³ªÅ¸³µ´Ù. ÀÌ¹Ì ÇÐ±³ ÇöÀå¿¡¼­´Â °ø¹«¿ø½ÃÇè Ãâ½Å °ø¹«¿ø°ú °ø¹«Á÷ »çÀÌ¿¡ ¿ªÂ÷º° ³í¶õÀÌ ¹ú¾îÁö¸é¼­ °¥µîÀÌ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.

Æ¯È÷ Ãë¾÷À» ÁØºñÁßÀÎ Ã»³âµéÀº »ó´ëÀû ¹ÚÅ»°¨À» È£¼ÒÇÏ°í ÀÖ´Ù. 9±Þ °ø¹«¿ø ½ÃÇèÀ» ÁØºñ ÁßÀÎ °ø½Ã»ý ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ÃÑÆÄ¾÷¿¡ ´ëÇÑ ºñÆÇÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù. “Á¶¸®¿øºÐµé °í»ýÇÏ½Ã´Â °Ç ÀÎÁ¤ÇÏÁö¸¸ ±×·¸´Ù°í ±¹°¡ ½ÃÇèÀ» Ä¡°í ÀÏÇÏ´Â °ø¹«¿ø°ú °°Àº ´ë¿ì¸¦ ¿øÇÑ´Ù´Â °Ç ¹Þ¾ÆµéÀÏ ¼ö ¾ø´Ù”´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ´Â ‘Â÷º°ÀÌ ¾Æ´Ñ Â÷ÀÌ’¶ó´Â ¾ê±â´Ù. ¿ÃÇØ¿¡¸¸ 19¸¸ 5322¸íÀÌ ½ÃÇèÀ» Ä¡·¶À¸¸ç, ÇÕ°Ý·üÀº °íÀÛ 2.5%´Ù. ÇöÁ÷ °ø¹«¿øµéµµ ÇãÅ»°¨À» Ç¥½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù. ³ëµ¿ÇöÀå¿¡¼± Â÷º°°ú Â÷ÀÌ¸¦ ±¸ºÐÇÏÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù.


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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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