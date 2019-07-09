[¹Ý±¸´ë] ¡®Â÷º°¡¯°ú ¡®Â÷ÀÌ¡¯

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2017³â 5¿ù 11ÀÏ ÃëÀÓ ÀÌÆ²Â°¸¦ ¸ÂÀº ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº ÀÎÃµ±¹Á¦°øÇ×°ø»ç¸¦ Ã£¾Æ°¡ “°ø°øºÎ¹® ºñÁ¤±ÔÁ÷ Á¦·Î(0)½Ã´ë¸¦ ¿°Ú´Ù”°í ¼±¾ðÇß´Ù. ÀÌÈÄ Á¤ºÎ´Â 2020³â±îÁö 20¸¸5000¸íÀÇ Á¤±ÔÁ÷ÀüÈ¯À» ¾à¼ÓÇß°í, ¿ÃÇØ±îÁö 17¸¸7000¸íÀ» ÀüÈ¯ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
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