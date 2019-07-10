¡°¼±»ç¿Í ¿ª»ç½Ã´ë ÀÌ¾îÁÖ´Â °ø°£¡¦ ½Å¶óÀÎÀÇ »ç¶û ÈçÀûµµ¡±

¡á ¿ï»ê¸ÅÀÏ-¹Ý±¸´ëÆ÷·³ °øµ¿ ±âÈ¹ '´ëÇÑ¹Î±¹ ÀÎ·ùÀ¯»ê ´ë°îÃµ¾Ï°¢È±º'
18. ÃµÀü¸® ¡º¼¼®¾Ï°¢È¡» - ±×µéÀÇ »çÀ¯¼¼°è(2)
¸í¹® »õ±ä ½Å¶óÀÎµé °¢¼® »ó´Ü
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|±èÇö±Ç ¹®ÈÀçÃ» ¹®ÈÀç°¨Á¤À§¿ø
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ¿ïÁÖ±º µÎµ¿¸é ÃµÀü¸®¿¡´Â ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼ ÃÖÃÊ·Î ÇÐ°è¿¡ º¸°íµÈ ¹ÙÀ§±×¸²ÀÎ ±¹º¸ 147È£ ÃµÀü¸®°¢¼®(ê¥ñ¶ ô¹îñ×ìÊ¾à´)ÀÌ¶ó ºÒ¸®´Â Èï¹Ì·Î¿î ÇÑ±¹ÀÇ ¹Ì¼úÀÌ ÀÖ´Ù. ´ë°îÃµ¾Ï°¢È±ºÀÇ ¼¼°èÀ¯»êµîÀç¸¦ À§ÇÑ Å¹¿ùÇÑ º¸ÆíÀû °¡Ä¡(OUV)¸¦ ÀÔÁõÇÏ´Âµ¥ ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È ¸¸ÅÀÌ³ª Áß¿äÇÑ À¯ÀûÀÌ´Ù. ÀÌ °¢¼®ÀÇ »ó´Ü¿¡´Â »ç½ÇÀûÀÎ µ¿¹°»ó°ú Ãß»ó ¹®¾çÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁø ½Å¼®±â¿Í Ã»µ¿±â½Ã´ëÀÇ ¾Ï°¢È°¡ ÀÖÀ¸¸ç ÇÏ´Ü¿¡´Â ½Å¶ó½Ã´ë¿¡ »õ°ÜÁø ¸í¹®(Ù¯Ùþ) µîÀÌ »êÀçÇØ ÀÖ´Ù. ÀÌ·¸°Ô ÇÑ °ø°£¿¡ ½Ã°£À» ´Þ¸®ÇÏ´Â ¹Ì¼úÀÌ ÆîÃÄÁ® ÀÖ±â¿¡ ÈçÈ÷µé ¼±»çÀÎ°ú ½Å¶óÀÎÀÌ °¢°¢ »õ°åÀ» °Å¶ó°í¸¸ ÀÌÇØÇÑ´Ù. ±×·¸Áö¸¸ Á¶±Ý ´õ °í¹ÎÇÏ¸é ‘½Å¶óÀÎÀÌ ¸í¹® µîÀ» »õ±æ ¶§ ¼±»ç¾Ï°¢È¸¦ º¸¾ÒÀ» ÅÙµ¥ ÀÌµéÀº ¾Æ¹«·± »ý°¢ÀÌ ¾ø¾úÀ»±î?’ È¤Àº ‘ÀÌµéÀº ¹«½¼ »ý°¢À» ÇßÀ»±î?’¶ó´Â ÀÇ¹®À» ´øÁú ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ Áú¹®Àº ÇÑ¹ÝµµÀÇ ¼±»ç¿Í °í´ëÀÇ ¹®ÀÚ¸¦ ÀÌÇØÇÏ´Â ½ÃÀÛÁ¡ÀÌ µÈ´Ù.
# °¥¹®¿Õ°ú ´©ÀÌÀÇ ¾ÖÆ¶ÇÑ »ç¿¬
»ó±âÀÇ Áú¹®À» ÇØ°áÇØ ÁÙ ÄÚµå´Â »ç·®ºÎ(ÞÞÕÜÝ») ¼öÀåÀÎ »çºÎÁö(ÞÕÜýò±)°¥¹®¿Õ(ÊçÙþèÝ)ÀÌ ±× ´©ÀÌ ¾î»çÃß¿©¶û(åÚÞÈõÛÒ³ÕÍ)°ú ÇÔ²² À¯¶÷ÇÏ¿´À» ¶§ °¢¼®¿¡ »õ±ä <¿ø¸í(ê«Ù¯)>¿¡ ºñ¹Ð½º·´°Ô ´ã°Ü ÀÖ´Ù. ÀÌ ¸í¹®¿¡´Â ‘°í°î¹«¸í(Í¯ÍÛÙéÙ£)’ÀÌ¶ó´Â ±Û±Í°¡ º¸ÀÎ´Ù. Áï ‘¿À·¡µÈ °è°î(Í¯ÍÛ)Àº ÀÌ¸§ÀÌ ¾ø´Ù’ÀÌ´Ù. »ó½ÄÀûÀ¸·Î »ý°¢ÇÏ¸é °è°îÀÌ ¿À·¡µÈ °Í°ú ±Ù·¡ ¸¸µç °ÍÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ¾ø´Ù. ±×·³¿¡µµ ±»ÀÌ ‘°í°î’ÀÌ¶ó°í ÇÑ Á¡Àº ¾î¶°ÇÑ Æ¯º°ÇÑ ÀÇ¹Ì°¡ ´ã°Ü ÀÖ±â ¶§¹®ÀÏ ÅÙµ¥, ´Ü¾îÀÇ ÀÇ¹Ì»ó °¥¹®¿Õ°ú ±× ÀÏÇàÀº ÀÌ °ñÂ¥±â°¡ ½Å¶ó ÀÌÀü ½Ã±â¿Í ¾î¶² ½ÄÀ¸·Îµç °ü·ÃµÇ¾î ÀÖ´Ù°í »ý°¢Çß±â ¶§¹®ÀÏ °ÍÀÌ´Ù. ÇöÀç·Î½á´Â ÃµÀü¸®°¢¼® »ó´ÜÀÇ ¼±»ç¾Ï°¢È°¡ ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ¶ó´Â »ç½Ç ¿Ü¿¡´Â ´Ù¸¥ ÀÌÀ¯¸¦ Ã£±â Èûµé´Ù.
¶ÇÇÑ <¿ø¸í>¿¡´Â ‘°î¼±¼®µæÁ¶¼(ÍÛà¼à´淂ðãßö)’¶ó´Â Èï¹Ì·Î¿î ±Û±Í°¡ ´«¿¡ ¶è´Ù. ÀÏ¹ÝÀûÀÎ ÇÑ¹® ÇØ¼®°ú´Â ´Ù¸¥ ½Å¶ó½Ã´ë ¹æ½ÄÀ¸·Î Á÷¿ªÇÏ¸é ‘°è°î¿¡¼ ÁÁÀº µ¹(à¼à´)À» ¾ò¾î ±ÛÀ» ¸¸µé¾ú´Ù’ÀÌ´Ù. ‘¼±¼®’Àº ÇöÀç <¿ø¸í>ÀÌ »õ°ÜÁø ¹ÙÀ§ ¸éÀ¸·Î ÀÌÇØµÇ°í ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ÃµÀü¸®°¢¼®¿¡¼ ¼±»ç¾Ï°¢È°¡ ÀÖ´Â ÀÚ¸®´Â ºñ±³Àû ÆòÆòÇÑ ¹Ý¸é¿¡ <¿ø¸í>ÀÌ »õ°ÜÁø ¸éÀº »ó´ëÀûÀ¸·Î ¿ïÅüºÒÅüÇØ¼ ±ÛÀ» »õ±â±â°¡ °ï¶õÇÏ´Ù. °áÄÚ ‘ÁÁÀº µ¹’ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ±×·¡¼ »ï±¹½Ã´ë¿¡ »õ°ÜÁø ¼±°¢È¸¦ ±ð¾Æ³»´Â ¼ö°í¸¦ °¨¼öÇÏ°í ±× À§¿¡ »õ°å´Ù. ±×·¯¹Ç·Î À§ÀÇ ±Û±Í´Â ´Ù¸£°Ô ÀÌÇØÇØ¾ß ÇÒ °Í °°´Ù.
°¥¹®¿ÕÀº 525³â¿¡ ÃµÀü¸®¿¡ À¯¶÷ ¿Ô´Âµ¥ ¼±»ç½Ã´ë ¾Ï°¢È¸¦ ¹ß°ßÇÏ¿´°í ¿À´Ã³¯ÀÇ ¿ì¸®µéÃ³·³ ½Å±âÇØ ÇßÀ» °ÍÀÌ´Ù. ±×·¸´Ù¸é ‘¼±¼®’Àº ´Ü¼øÈ÷ ±ÛÀÚ¸¦ »õ±â±â¿¡ ‘ÁÁÀº µ¹’ÀÌ¶ó´Â ÀÇ¹Ì°¡ ¾Æ´Ï¶ó ¾Ï°¢È°¡ »õ°ÜÁø ‘ÈÇ¸¢ÇÑ µ¹’ÀÌ µÈ´Ù. ÀÌ´Â »ó»óÀÌ¶ó°í Ä¡ºÎÇÒ ¼ö ¾ø´Ù. °¥¹®¿Õ ÀÏÇà°ú ½Å¶óÀÎÀÌ À¯¶÷À» ¿Í¼ »õ±ä ¸í¹®°ú ¼±°¢È ´ë´Ù¼ö°¡ ¼±»ç¾Ï°¢È¸¦ ÇÇÇØ ¾Æ·¡ ¸é¿¡ »õ°å´Ù´Â »ç½Ç ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀÌ´Â ºÐ¸í ½Å¶óÀÎÀÌ ¼±»ç¾Ï°¢È¸¦ ÀÇ½ÄÇß´Ù´Â Áõ°Å°¡ µÈ´Ù. ¼±»ç¾Ï°¢È¿¡´Â ¹Ý±¸´ë¿¡¼ º¸ÀÌ´Â µ¿¹° ¿Ü¿¡µµ ÀÇ¹Ì¸¦ ¾Ë ¼ö ¾ø´Â ¹®¾çÀÌ »ó´çÈ÷ º¸ÀÎ´Ù. ¹Ì¼ú»çÇÐÀÚ Çã¹öÆ®¸®µå(Herbert Read)°¡ ¼±»ç¹Ì¼úÀº ±¸»ó¿¡¼ Ãß»óÀ¸·Î º¯ÈÇØ °¬´Ù°í ÇÏ¿´À¸¸ç ¹®ÀÚ´Â ÀÌ Ãß»óÈ ´Ü°èÀÇ ²ôÆ®¸Ó¸®¿¡ ÀÖ´Âµ¥, ÀÌ¸¦ ¿ä¾àÇÏ¸é »ç½Ç->±âÈ£->¹®ÀÚÀÇ °úÁ¤ÀÌ´Ù. ÃµÀü¸®°¢¼®¿¡ ÀÖ´Â ¼±»ç¾Ï°¢ÈÀÇ Ãß»ó ¹®¾çÀº ±âÈ£¿¡ ÇØ´çÇÏ¸ç ¹®ÀÚ ÀÌÀüÀÇ ÇüÅÂÀÌ´Ù.
±×·¸´Ù¸é °¥¹®¿ÕÀº ¼±»ç¾Ï°¢È¸¦ º¸°í ÈÎ¾À ÀÌÀüÀÇ °í´ë ±âÈ£³ª ¹®ÀÚ¸¦ »ý°¢ÇÑ °ÍÀº ¾Æ´Ò±î? ½ÇÁ¦·Î ±×¸² ³»Áö ±âÈ£¸¦ ±ÛÀÚÃ³·³ ÀÌ¿ëÇÑ ¿¹°¡ ¾È¾ÐÁö ÃâÅä ¸ñ°£¿¡¼ È®ÀÎµÈ´Ù. 8¼¼±â°æÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ÀÌ ¸ñ°£¿¡´Â »ç¶÷ÀÇ ´«·ÄÚ·ÀÔÀ» °¢°¢ ¹®¾çÀ¸·Î ¸¸µé¾î ±ÛÀÚÃ³·³ »ç¿ëÇÏ¿´´Âµ¥, ¼±´ëÀÇ °ü½ÀÀÌ ¹Î°£¿¡¼ Áö¼ÓµÈ °ÍÀ¸·Î º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. °¥¹®¿Õ ÀÏÇàÀº ºÐ¸í ¼±»ç¾Ï°¢È¸¦ º¸°í °í´ëÀÇ ÀÇ¹Ì ½ÉÀåÇÑ Ç¥½ÄÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇßÀ» °ÍÀÌ°í ±×·¡¼ <¿ø¸í>ÀÇ ±Û¿¡ ‘¿À·¡µÈ °è°î(°í°î)’°ú ‘ÈÇ¸¢ÇÑ µ¹(¼±¼®)’ÀÌ¶ó´Â Ç¥ÇöÀÌ ³ª¿Ã ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
»ó±âÀÇ Áú¹®À» ÇØ°áÇØ ÁÙ ÄÚµå´Â »ç·®ºÎ(ÞÞÕÜÝ») ¼öÀåÀÎ »çºÎÁö(ÞÕÜýò±)°¥¹®¿Õ(ÊçÙþèÝ)ÀÌ ±× ´©ÀÌ ¾î»çÃß¿©¶û(åÚÞÈõÛÒ³ÕÍ)°ú ÇÔ²² À¯¶÷ÇÏ¿´À» ¶§ °¢¼®¿¡ »õ±ä <¿ø¸í(ê«Ù¯)>¿¡ ºñ¹Ð½º·´°Ô ´ã°Ü ÀÖ´Ù. ÀÌ ¸í¹®¿¡´Â ‘°í°î¹«¸í(Í¯ÍÛÙéÙ£)’ÀÌ¶ó´Â ±Û±Í°¡ º¸ÀÎ´Ù. Áï ‘¿À·¡µÈ °è°î(Í¯ÍÛ)Àº ÀÌ¸§ÀÌ ¾ø´Ù’ÀÌ´Ù. »ó½ÄÀûÀ¸·Î »ý°¢ÇÏ¸é °è°îÀÌ ¿À·¡µÈ °Í°ú ±Ù·¡ ¸¸µç °ÍÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ¾ø´Ù. ±×·³¿¡µµ ±»ÀÌ ‘°í°î’ÀÌ¶ó°í ÇÑ Á¡Àº ¾î¶°ÇÑ Æ¯º°ÇÑ ÀÇ¹Ì°¡ ´ã°Ü ÀÖ±â ¶§¹®ÀÏ ÅÙµ¥, ´Ü¾îÀÇ ÀÇ¹Ì»ó °¥¹®¿Õ°ú ±× ÀÏÇàÀº ÀÌ °ñÂ¥±â°¡ ½Å¶ó ÀÌÀü ½Ã±â¿Í ¾î¶² ½ÄÀ¸·Îµç °ü·ÃµÇ¾î ÀÖ´Ù°í »ý°¢Çß±â ¶§¹®ÀÏ °ÍÀÌ´Ù. ÇöÀç·Î½á´Â ÃµÀü¸®°¢¼® »ó´ÜÀÇ ¼±»ç¾Ï°¢È°¡ ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ¶ó´Â »ç½Ç ¿Ü¿¡´Â ´Ù¸¥ ÀÌÀ¯¸¦ Ã£±â Èûµé´Ù.
¶ÇÇÑ <¿ø¸í>¿¡´Â ‘°î¼±¼®µæÁ¶¼(ÍÛà¼à´淂ðãßö)’¶ó´Â Èï¹Ì·Î¿î ±Û±Í°¡ ´«¿¡ ¶è´Ù. ÀÏ¹ÝÀûÀÎ ÇÑ¹® ÇØ¼®°ú´Â ´Ù¸¥ ½Å¶ó½Ã´ë ¹æ½ÄÀ¸·Î Á÷¿ªÇÏ¸é ‘°è°î¿¡¼ ÁÁÀº µ¹(à¼à´)À» ¾ò¾î ±ÛÀ» ¸¸µé¾ú´Ù’ÀÌ´Ù. ‘¼±¼®’Àº ÇöÀç <¿ø¸í>ÀÌ »õ°ÜÁø ¹ÙÀ§ ¸éÀ¸·Î ÀÌÇØµÇ°í ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ÃµÀü¸®°¢¼®¿¡¼ ¼±»ç¾Ï°¢È°¡ ÀÖ´Â ÀÚ¸®´Â ºñ±³Àû ÆòÆòÇÑ ¹Ý¸é¿¡ <¿ø¸í>ÀÌ »õ°ÜÁø ¸éÀº »ó´ëÀûÀ¸·Î ¿ïÅüºÒÅüÇØ¼ ±ÛÀ» »õ±â±â°¡ °ï¶õÇÏ´Ù. °áÄÚ ‘ÁÁÀº µ¹’ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ±×·¡¼ »ï±¹½Ã´ë¿¡ »õ°ÜÁø ¼±°¢È¸¦ ±ð¾Æ³»´Â ¼ö°í¸¦ °¨¼öÇÏ°í ±× À§¿¡ »õ°å´Ù. ±×·¯¹Ç·Î À§ÀÇ ±Û±Í´Â ´Ù¸£°Ô ÀÌÇØÇØ¾ß ÇÒ °Í °°´Ù.
±×·¸´Ù¸é °¥¹®¿ÕÀº ¼±»ç¾Ï°¢È¸¦ º¸°í ÈÎ¾À ÀÌÀüÀÇ °í´ë ±âÈ£³ª ¹®ÀÚ¸¦ »ý°¢ÇÑ °ÍÀº ¾Æ´Ò±î? ½ÇÁ¦·Î ±×¸² ³»Áö ±âÈ£¸¦ ±ÛÀÚÃ³·³ ÀÌ¿ëÇÑ ¿¹°¡ ¾È¾ÐÁö ÃâÅä ¸ñ°£¿¡¼ È®ÀÎµÈ´Ù. 8¼¼±â°æÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ÀÌ ¸ñ°£¿¡´Â »ç¶÷ÀÇ ´«·ÄÚ·ÀÔÀ» °¢°¢ ¹®¾çÀ¸·Î ¸¸µé¾î ±ÛÀÚÃ³·³ »ç¿ëÇÏ¿´´Âµ¥, ¼±´ëÀÇ °ü½ÀÀÌ ¹Î°£¿¡¼ Áö¼ÓµÈ °ÍÀ¸·Î º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. °¥¹®¿Õ ÀÏÇàÀº ºÐ¸í ¼±»ç¾Ï°¢È¸¦ º¸°í °í´ëÀÇ ÀÇ¹Ì ½ÉÀåÇÑ Ç¥½ÄÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇßÀ» °ÍÀÌ°í ±×·¡¼ <¿ø¸í>ÀÇ ±Û¿¡ ‘¿À·¡µÈ °è°î(°í°î)’°ú ‘ÈÇ¸¢ÇÑ µ¹(¼±¼®)’ÀÌ¶ó´Â Ç¥ÇöÀÌ ³ª¿Ã ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
|´ë°îÃµ¾Ï°¢È±ºÀÇ ÇÙ½ÉÀ¯»ê ÁßÀÇ ÇÏ³ªÀÎ ÃµÀü¸®°¢¼®. ¿ï»ê¸ÅÀÏ Æ÷Åä¹ðÅ©
#ÇöÁ¸ÇÏ´Â ½Å¶óÀÇ Ã¹ È¸È ‘Çà·Äµµ' - Åä¿ì µîÀ¸·Î Á¦ÀÛ¿¬µµ Ãß·Ð °¡´É
ÀÌÁ¦ ÃµÀü¸®°¢¼®Àº ½Å¶ó½Ã´ë¿¡µµ Áß¿äÇÑ °ø°£ÀÌ µÇ±â ½ÃÀÛÇÏ¿´°í °¥¹®¿ÕÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ½Å¶óÀÎÀº Çà·Ä Àå¸éÀÌ ¹¦»çµÈ ¼±°¢È¸¦ ¼®º®¿¡ »õ°Ü ³Ö°Ô µÈ´Ù. ÇÞ»ìÀÌ ¼®º®À» ºñÃß´Â ¾ÆÄ§¿¡¸¸ ÇÏ´ÜÀÇ ÁÂÃø¿¡¼ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³»´Â ÀÌ <Çà·Äµµ>´Â ½Å¶óÀÇ ¹Ì¼ú Áß¿¡ ÇöÁ¸ÇÏ´Â Ã¹ È¸ÈÀÌ´Ù. ÀÌ ¼±°¢È´Â ¾î¶² ÀÇ¹Ì¸¦ °®°í ÀÖÀ¸¸ç ´©°¡ »õ°åÀ»±î. ±×¸®°í ¾ðÁ¦ »õ°åÀ»±î?
<Çà·Äµµ>ÀÇ Á¦ÀÛ ½Ã±â´Â ¸¶Ä¡ ½Å¶óÅä¿ì¸¦ ¿¬»óÇÏ´Â ÀÎ¹°»óÀÇ ¸ð½À¿¡ ´ã°Ü ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ±â¸¶ÀÎ¹°»óÀº ÇüÅÂ¸¦ ´ëÃæ ¸¸µç ÈÄ °£´ÜÇÑ ±¸¸ÛÀ» ³»¾î ´«·ÄÚ·ÀÔÀ» Ç¥ÇöÇÑ Åä¿ìÀÇ ¸ð½À°ú ³Ê¹«³ª ´à¾Ò´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ Çü½ÄÀÇ ½Å¶óÅä¿ì´Â ÁÖ·Î 5¼¼±â ÁßÈÄ¹Ý¿¡¼ 7¼¼±â¿¡ Á¦ÀÛµÇ¾úÀ¸¹Ç·Î ÀÌ <Çà·Äµµ> ¿ª½Ã ºñ½ÁÇÑ ½Ã±â°¡ µÈ´Ù. ÀÌ ¼±°¢ÈÀÇ Á¦ÀÛ ½Ã±â´Â ¹¦»çµÈ ÀÎ¹°ÀÌ ¾î¶² ºÎ·ùÀÎ°¡¸¦ Ãß·ÐÇÏ´Âµ¥ ´Ü¼¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. ÃµÀü¸®°¢¼®¿¡¼ ¿¬´ë¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸í¹® Áß¿¡¼ ¼Ò¼ÓÀÌ³ª °üµî, È¤Àº ½ÅºÐÀÌ ÆÄ¾ÇµÇ´Â ÀÎ¹°À» ½Å¶óÀÇ À°ºÎ(×¿Ý»)·Î ±¸ºÐÇÏ¿© Á¤¸®ÇÏ¸é, 6¼¼±â ½Å¶ó »çÈ¸ÀÇ Áß½É¼¼·Â Áß¿¡ »ç·®ºÎ°¡ °¡Àå ¸¹°í ´ÙÀ½À¸·Î´Â ¾çºÎ(ÕÙÝ»)ÀÌ´Ù. ±×·¯¹Ç·Î ÀÌ°÷Àº ÀÌ µÎ ¼¼·ÂÀÇ ÁÖ¿ä À¯¶÷ Àå¼Ò¶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ³ª¾Æ°¡ ÃµÀü¸®°¢¼®ÀÌ ÀÖ´Â °÷Àº »ç·®ºÎÀÇ °üÇÒÁö¿ª ÀÌ¾ú±â¿¡ ¼öÀåÀÎ °¥¹®¿ÕÀ» ºñ·ÔÇØ »ç·®ºÎ ¼Ò¼Ó ½Å¶óÀÎÀÌ ÀÌ°÷À» ÁýÁßÀûÀ¸·Î À¯¶÷ÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù. ±×·¯¹Ç·Î <Çà·Äµµ>ÀÇ Á¦ÀÛÀÚ´Â »ç·®ºÎ ¼Ò¼ÓÀÏ °¡´É¼ºÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î ³ô´Ù. Á» ´õ »ìÆìº¸ÀÚ.
<Çà·Äµµ>¿¡´Â °©¿ÊÀ» ÀÔÀº ÀÎ¹°»óµéÀÌ °¡Àå Å©°Ô ¹¦»çµÇ¾î ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â ÀÎ¹°ÀÇ Áß¿äµµ¿¡ µû¶ó Å©±â¸¦ ´Þ¸®ÇÏ´Â °í´ëÀÇ È¹ý(ûþÛö)À¸·Î, °©¿ÊÀ» ÀÔÀº ÀÎ¹°»óÀÌ Çà·ÄÀÇ ¿ìµÎ¸Ó¸®ÀÓÀ» ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù. Èï¹Ì·Î¿î Á¡Àº ÀÌ <Çà·Äµµ>°¡ 4°³ÀÇ ±ºÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù´Â »ç½ÇÀÌ´Ù. °¡Àå ¿À¸¥ÂÊ¿¡´Â µÎ Ã´ÀÇ ¹è°¡ ¹¦»çµÇ¾úÀ¸¸ç, µÎ ¹øÂ°´Â °©¿ÊÀ» ÀÔÀº ±â¸¶ÀÎ¹°»ó°ú ÀÏ±ºÀÇ ÀÎ¹°µé, ¼¼ ¹øÂ°´Â ¸»¿¡¼ ³»¸° ±â¸¶ÀÎ¹°»ó µîÀÌ »õ°ÜÁ® ÀÖÀ¸¸ç, ¸¶Áö¸·À¸·Î ÁÂÃø¸é¿¡´Â °©¿ÊÀ» ÀÔÀº ÀÎ¹°»óÀÌ Ç¥ÇöµÇ¾î ÀÖ´Ù. ÀÌÁß¿¡ °©¿ÊÀ» ÀÔÀº ÀÎ¹°»óÀº µÎ ¹øÂ° ±º¿¡¼´Â ¸»À» ÅÀÀ¸¸ç, ¼¼ ¹øÂ°¿¡¼´Â ¸»¿¡¼ ³»·Á °È°í ÀÖÀ¸¸ç, ¸¶Áö¸·¿¡¼´Â µµÂøÇÏ¿© Á¤ÁöÇØ ÀÖ´Â °Í °°´Ù. ¸¶Ä¡ Àå¸éÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖÀ¸¹Ç·Î ±â¸¶ÀÎ¹°»óÀº ÇÑ ÀÎ¹°ÀÏ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù. ±×·¸´Ù¸é Ã¹ ¹øÂ° ±ºÀº ±â¸¶ÀÎ¹°»óÀ» ºñ·ÔÇÑ Çà·ÄÀÌ ¸»À» Å¸±â ÀÌÀüÀÇ »óÈ²ÀÌ µÈ´Ù. ÀÌ´Â °í´ëÀÇ È¸È ±â¹ýÁß ÇÏ³ª·Î ½Ã°£ ¼ø¼¿¡ µû¶ó ±¸ºÐÇÏ¿© Ç¥ÇöÇÏ´Â ÀÌ½Ãµ¿µµ¹ý(ì¶ãÁÔÒÓñÛö)À» »ç¿ëÇÑ °á°úÀÌ´Ù.
ÀÌÁ¦ ÃµÀü¸®°¢¼®Àº ½Å¶ó½Ã´ë¿¡µµ Áß¿äÇÑ °ø°£ÀÌ µÇ±â ½ÃÀÛÇÏ¿´°í °¥¹®¿ÕÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ½Å¶óÀÎÀº Çà·Ä Àå¸éÀÌ ¹¦»çµÈ ¼±°¢È¸¦ ¼®º®¿¡ »õ°Ü ³Ö°Ô µÈ´Ù. ÇÞ»ìÀÌ ¼®º®À» ºñÃß´Â ¾ÆÄ§¿¡¸¸ ÇÏ´ÜÀÇ ÁÂÃø¿¡¼ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³»´Â ÀÌ <Çà·Äµµ>´Â ½Å¶óÀÇ ¹Ì¼ú Áß¿¡ ÇöÁ¸ÇÏ´Â Ã¹ È¸ÈÀÌ´Ù. ÀÌ ¼±°¢È´Â ¾î¶² ÀÇ¹Ì¸¦ °®°í ÀÖÀ¸¸ç ´©°¡ »õ°åÀ»±î. ±×¸®°í ¾ðÁ¦ »õ°åÀ»±î?
<Çà·Äµµ>ÀÇ Á¦ÀÛ ½Ã±â´Â ¸¶Ä¡ ½Å¶óÅä¿ì¸¦ ¿¬»óÇÏ´Â ÀÎ¹°»óÀÇ ¸ð½À¿¡ ´ã°Ü ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ±â¸¶ÀÎ¹°»óÀº ÇüÅÂ¸¦ ´ëÃæ ¸¸µç ÈÄ °£´ÜÇÑ ±¸¸ÛÀ» ³»¾î ´«·ÄÚ·ÀÔÀ» Ç¥ÇöÇÑ Åä¿ìÀÇ ¸ð½À°ú ³Ê¹«³ª ´à¾Ò´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ Çü½ÄÀÇ ½Å¶óÅä¿ì´Â ÁÖ·Î 5¼¼±â ÁßÈÄ¹Ý¿¡¼ 7¼¼±â¿¡ Á¦ÀÛµÇ¾úÀ¸¹Ç·Î ÀÌ <Çà·Äµµ> ¿ª½Ã ºñ½ÁÇÑ ½Ã±â°¡ µÈ´Ù. ÀÌ ¼±°¢ÈÀÇ Á¦ÀÛ ½Ã±â´Â ¹¦»çµÈ ÀÎ¹°ÀÌ ¾î¶² ºÎ·ùÀÎ°¡¸¦ Ãß·ÐÇÏ´Âµ¥ ´Ü¼¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. ÃµÀü¸®°¢¼®¿¡¼ ¿¬´ë¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸í¹® Áß¿¡¼ ¼Ò¼ÓÀÌ³ª °üµî, È¤Àº ½ÅºÐÀÌ ÆÄ¾ÇµÇ´Â ÀÎ¹°À» ½Å¶óÀÇ À°ºÎ(×¿Ý»)·Î ±¸ºÐÇÏ¿© Á¤¸®ÇÏ¸é, 6¼¼±â ½Å¶ó »çÈ¸ÀÇ Áß½É¼¼·Â Áß¿¡ »ç·®ºÎ°¡ °¡Àå ¸¹°í ´ÙÀ½À¸·Î´Â ¾çºÎ(ÕÙÝ»)ÀÌ´Ù. ±×·¯¹Ç·Î ÀÌ°÷Àº ÀÌ µÎ ¼¼·ÂÀÇ ÁÖ¿ä À¯¶÷ Àå¼Ò¶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ³ª¾Æ°¡ ÃµÀü¸®°¢¼®ÀÌ ÀÖ´Â °÷Àº »ç·®ºÎÀÇ °üÇÒÁö¿ª ÀÌ¾ú±â¿¡ ¼öÀåÀÎ °¥¹®¿ÕÀ» ºñ·ÔÇØ »ç·®ºÎ ¼Ò¼Ó ½Å¶óÀÎÀÌ ÀÌ°÷À» ÁýÁßÀûÀ¸·Î À¯¶÷ÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù. ±×·¯¹Ç·Î <Çà·Äµµ>ÀÇ Á¦ÀÛÀÚ´Â »ç·®ºÎ ¼Ò¼ÓÀÏ °¡´É¼ºÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î ³ô´Ù. Á» ´õ »ìÆìº¸ÀÚ.
<Çà·Äµµ>¿¡´Â °©¿ÊÀ» ÀÔÀº ÀÎ¹°»óµéÀÌ °¡Àå Å©°Ô ¹¦»çµÇ¾î ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â ÀÎ¹°ÀÇ Áß¿äµµ¿¡ µû¶ó Å©±â¸¦ ´Þ¸®ÇÏ´Â °í´ëÀÇ È¹ý(ûþÛö)À¸·Î, °©¿ÊÀ» ÀÔÀº ÀÎ¹°»óÀÌ Çà·ÄÀÇ ¿ìµÎ¸Ó¸®ÀÓÀ» ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù. Èï¹Ì·Î¿î Á¡Àº ÀÌ <Çà·Äµµ>°¡ 4°³ÀÇ ±ºÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ´Ù´Â »ç½ÇÀÌ´Ù. °¡Àå ¿À¸¥ÂÊ¿¡´Â µÎ Ã´ÀÇ ¹è°¡ ¹¦»çµÇ¾úÀ¸¸ç, µÎ ¹øÂ°´Â °©¿ÊÀ» ÀÔÀº ±â¸¶ÀÎ¹°»ó°ú ÀÏ±ºÀÇ ÀÎ¹°µé, ¼¼ ¹øÂ°´Â ¸»¿¡¼ ³»¸° ±â¸¶ÀÎ¹°»ó µîÀÌ »õ°ÜÁ® ÀÖÀ¸¸ç, ¸¶Áö¸·À¸·Î ÁÂÃø¸é¿¡´Â °©¿ÊÀ» ÀÔÀº ÀÎ¹°»óÀÌ Ç¥ÇöµÇ¾î ÀÖ´Ù. ÀÌÁß¿¡ °©¿ÊÀ» ÀÔÀº ÀÎ¹°»óÀº µÎ ¹øÂ° ±º¿¡¼´Â ¸»À» ÅÀÀ¸¸ç, ¼¼ ¹øÂ°¿¡¼´Â ¸»¿¡¼ ³»·Á °È°í ÀÖÀ¸¸ç, ¸¶Áö¸·¿¡¼´Â µµÂøÇÏ¿© Á¤ÁöÇØ ÀÖ´Â °Í °°´Ù. ¸¶Ä¡ Àå¸éÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖÀ¸¹Ç·Î ±â¸¶ÀÎ¹°»óÀº ÇÑ ÀÎ¹°ÀÏ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù. ±×·¸´Ù¸é Ã¹ ¹øÂ° ±ºÀº ±â¸¶ÀÎ¹°»óÀ» ºñ·ÔÇÑ Çà·ÄÀÌ ¸»À» Å¸±â ÀÌÀüÀÇ »óÈ²ÀÌ µÈ´Ù. ÀÌ´Â °í´ëÀÇ È¸È ±â¹ýÁß ÇÏ³ª·Î ½Ã°£ ¼ø¼¿¡ µû¶ó ±¸ºÐÇÏ¿© Ç¥ÇöÇÏ´Â ÀÌ½Ãµ¿µµ¹ý(ì¶ãÁÔÒÓñÛö)À» »ç¿ëÇÑ °á°úÀÌ´Ù.
# ¼¶ó¹ú¿¡¼ Ãâ¹ß ¹è·Î ÅÂÈ° °Å½½·¯ À¯¶÷ÇßÀ» °¡´É¼ºµµ
ÀÌ <Çà·Äµµ>ÀÇ ±Ô¸ð´Â µÎ ¹øÂ° ±º¿¡¼ °©¿ÊÀ» ÀÔÀº ±â¸¶ÀÎ¹°»óÀÌ »ê°³¸¦ ¾²°í ÀÖ°í ÃãÃß´Â ¿©ÀÎ°ú ÀÎ¹°µéÀÌ ÀÌ¾îÁ® ÀÖ´Â Àå¸éÀ» ÅëÇØ ´ë·« °¡´ÆÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ Á¡Àº ÀÌµéÀÌ ¾î¶² ±³Åë¼ö´ÜÀ¸·Î ÃµÀü¸®°¢¼®À» ÀÌ¿ëÇÏ¿´´Â°¡¸¦ ÆÄ¾ÇÇÏ´Âµ¥ ´Ü¼¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. ÃµÀü¸®°¢¼®À» À¯¶÷ÇÏ´Â ½Å¶óÀÎµéÀº ÁÖ·Î À°·Î¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿´À» °ÍÀÌ³ª <Çà·Äµµ> ¼ÓÀÇ ÀÏÇàÀº ±×·¸Áö ¾Ê¾Æ º¸ÀÎ´Ù. ±×µéÀº ÀÌ°÷¿¡ ¿À±âÀ§ÇØ ¼±°¢ÈÀÇ Ã¹ ¹øÂ° ±º¿¡ Ç¥ÇöµÈ µÎ Ã´ÀÇ ¹è¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿´´Ù. ¹èÀÇ ÇüÅÂ°¡ Á¤È®ÇÏÁö ¾ÊÀ¸³ª ¹î¸Ó¸®¿Í ÈÄ¹Ì°¡ µÕ±Û°Ô µÇ¾î ÀÖ´Â ¸ð¾çÀº °ÀÌ³ª ¿¬¾ÈÀ» ´Ù´Ï´Â ´ç½ÃÀÇ ÆòÀú¼±(øÁî¼àÏ)À» ¿¬»ó½ÃÅ²´Ù. ±×·¸´Ù¸é ÀÌµéÀº ÇÏÃµ·Î³ª ÇØ¾È·Î¸¦ ÀÌ¿ëÇßÀ» °ÍÀÌ´Ù. ±× °æ·Î´Â µÎ °¡ÁöÀÎµ¥, ¿ì¼± Æ÷Ç×±îÁö °£ ÈÄ ±× °÷¿¡¼ ¹è¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¿¬¾ÈÀ» Å¸°í ¿ï»êÀ¸·Î ³»·Á°¡ ÅÂÈ° ÇÏ·ù¿¡¼ »ó·ù·Î °Å½½·¯ ¿Ã¶ó°¡´Â °æ·Î°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ´ÙÀ½À¸·Î °æÁÖ¿¡¼ Æ÷Ç×±îÁö ÀÌ¾îÁö´Â Æò¾ß¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÈÄ ¸¶Âù°¡Áö·Î ÅÂÈ°À» ÀÌ¿ëÇÏ´Â °æ¿ìÀÏ °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ ¸ð½ÀÀº ±×´ë·Î <Çà·Äµµ>¿¡ ÀçÇöµÇ¾î ÀÖ´Ù. ¹è¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÀÌÀ¯´Â ¿ì¸®µµ ¸ð¸¦ Æ¯º°ÇÑ »çÁ¤ÀÌ ÀÖ¾ú±â ¶§¹®ÀÏ ÅÙµ¥, ÀÌÁß¿¡´Â Çà·ÄÀÇ ±Ô¸ð°¡ Å©°Å³ª ½ÅºÐÀÌ ³ôÀº ¿©¼ºÀÌ Æ÷ÇÔµÈ °æ¿ìµµ ÇØ´çµÉ ¼ö ÀÖ´Ù.
¸¸ÀÏ ÈÄÀÚ¶ó¸é ¿ì¸®´Â °¥¹®¿Õ°ú ±× ´©ÀÌÀÇ À¯¶÷À» ¶°¿Ã¸± ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±×·¯±â¿¡ µå¶ó¸¶ °°Àº »ó»óÀ» ¶°¿Ã¸±¸¸ÇÏ´Ù. »ç·®ºÎÀÇ ¼öÀåÀÎ °¥¹®¿ÕÀº 525³â¿¡ »ç¶ûÇÏ´Â ´©ÀÌ¿Í ÇÔ²² ÃµÀü¸®°¢¼®À» À¯¶÷ÇÏ¿´´Ù. ÀÌ ÀÏÇàÀº ¼±»ç¾Ï°¢È¸¦ ¹Ù¶óº¸¸ç ÀÌÀü ½Ã´ëÀÇ ±âÈ£ ³»Áö ¹®ÀÚ·Î ÀÌÇØÇÏ¿´À» °ÍÀÌ´Ù. ±×¸®°í ÀÌ ½Åºñ·Î¿î °æÇèÀ» ¼®º® ÇÏ´Ü¿¡ ±Û·Î »õ°å´ø °ÍÀÌ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ÀÌ·¯ÇÑ À¯¶÷À» ±â³äÇÏ°íÀÚ °í´ë ÀÎ¹°È¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÑ <Çà·Äµµ>¸¦ ¹ÙÀ§¿¡ »õ±âÁö´Â ¾Ê¾ÒÀ»±î? ±»ÀÌ °¥¹®¿Õ ÀÏÇàÀÌ ¾Æ´Ï¶óµµ ÃµÃµ¸®°¢¼®ÀÇ ¼±»ç¾Ï°¢È´Â º»·¡ÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ ³Ñ¾î ¼±»ç¿Í ¿ª»ç µÎ ½Ã´ë¸¦ ¿¬°á½ÃÄÑ ÁÖ´Â ¿ªÇÒÀº º¯ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
°¥¹®¿ÕÀº 12³â µÚÀÎ 537³â¿¡ ¼¼»óÀ» ¶°³ª°í ¸»¾Ò´Ù. ±×·¯³ª ´©ÀÌ ¾î»çÃß¿©¶û(åÚÞÈõÛÒ³ÕÍ)Àº ±×¸¦ ÀØÁö ¸øÇÏ¿´±â¿¡ 2³â µÚÀÎ 539³â¿¡ ÃµÀü¸®°¢¼®À» ´Ù½Ã ¹æ¹®ÇÏ¿© ±×¿Í ÇÔ²² À¯¶÷Çß´ø ³¯À» È¸»óÇÏ¸ç <¿ø¸í> ¿·¿¡ ÀÌ »ç½ÇÀ» ³²°å´Ù. ¿À´Ã³¯ ÀÌ¸¦ <Ãß¸í(õÚÙ¯)>ÀÌ¶ó°í ÇÑ´Ù. ÀÌ·Î½á ÃµÃµ¸®°¢¼®Àº ½Å¶óÀÎÀÇ »ç¶ûÀÌ ½º¸çÁ® ÀÖ´Â Àå¼Ò°¡ µÇ¾ú´Ù. ÀÌÁ¦ ÃµÀü¸®°¢¼®Àº °¥¹®¿Õ°ú ´©ÀÌÀÇ À¯¶÷À¸·Î ÀÎÇØ ½Å¶ó»çÈ¸¿¡ ¼¼®°î(ßöà´ÍÛ)ÀÌ¶ó´Â ¸íÄªÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³À» °ÍÀÌ¸ç ½Å¶óÀÎµéÀÌ Áñ°Ü Ã£°Ô µÈ´Ù. 9¼¼±â±îÁö °è¼ÓÇØ¼ »õ°ÜÁö´Â ¸í¹®ÀÌ ÀÌ¸¦ ¸»ÇØÁØ´Ù.
ÀÌ <Çà·Äµµ>ÀÇ ±Ô¸ð´Â µÎ ¹øÂ° ±º¿¡¼ °©¿ÊÀ» ÀÔÀº ±â¸¶ÀÎ¹°»óÀÌ »ê°³¸¦ ¾²°í ÀÖ°í ÃãÃß´Â ¿©ÀÎ°ú ÀÎ¹°µéÀÌ ÀÌ¾îÁ® ÀÖ´Â Àå¸éÀ» ÅëÇØ ´ë·« °¡´ÆÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ Á¡Àº ÀÌµéÀÌ ¾î¶² ±³Åë¼ö´ÜÀ¸·Î ÃµÀü¸®°¢¼®À» ÀÌ¿ëÇÏ¿´´Â°¡¸¦ ÆÄ¾ÇÇÏ´Âµ¥ ´Ü¼¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. ÃµÀü¸®°¢¼®À» À¯¶÷ÇÏ´Â ½Å¶óÀÎµéÀº ÁÖ·Î À°·Î¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿´À» °ÍÀÌ³ª <Çà·Äµµ> ¼ÓÀÇ ÀÏÇàÀº ±×·¸Áö ¾Ê¾Æ º¸ÀÎ´Ù. ±×µéÀº ÀÌ°÷¿¡ ¿À±âÀ§ÇØ ¼±°¢ÈÀÇ Ã¹ ¹øÂ° ±º¿¡ Ç¥ÇöµÈ µÎ Ã´ÀÇ ¹è¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿´´Ù. ¹èÀÇ ÇüÅÂ°¡ Á¤È®ÇÏÁö ¾ÊÀ¸³ª ¹î¸Ó¸®¿Í ÈÄ¹Ì°¡ µÕ±Û°Ô µÇ¾î ÀÖ´Â ¸ð¾çÀº °ÀÌ³ª ¿¬¾ÈÀ» ´Ù´Ï´Â ´ç½ÃÀÇ ÆòÀú¼±(øÁî¼àÏ)À» ¿¬»ó½ÃÅ²´Ù. ±×·¸´Ù¸é ÀÌµéÀº ÇÏÃµ·Î³ª ÇØ¾È·Î¸¦ ÀÌ¿ëÇßÀ» °ÍÀÌ´Ù. ±× °æ·Î´Â µÎ °¡ÁöÀÎµ¥, ¿ì¼± Æ÷Ç×±îÁö °£ ÈÄ ±× °÷¿¡¼ ¹è¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¿¬¾ÈÀ» Å¸°í ¿ï»êÀ¸·Î ³»·Á°¡ ÅÂÈ° ÇÏ·ù¿¡¼ »ó·ù·Î °Å½½·¯ ¿Ã¶ó°¡´Â °æ·Î°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ´ÙÀ½À¸·Î °æÁÖ¿¡¼ Æ÷Ç×±îÁö ÀÌ¾îÁö´Â Æò¾ß¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÈÄ ¸¶Âù°¡Áö·Î ÅÂÈ°À» ÀÌ¿ëÇÏ´Â °æ¿ìÀÏ °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ ¸ð½ÀÀº ±×´ë·Î <Çà·Äµµ>¿¡ ÀçÇöµÇ¾î ÀÖ´Ù. ¹è¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÀÌÀ¯´Â ¿ì¸®µµ ¸ð¸¦ Æ¯º°ÇÑ »çÁ¤ÀÌ ÀÖ¾ú±â ¶§¹®ÀÏ ÅÙµ¥, ÀÌÁß¿¡´Â Çà·ÄÀÇ ±Ô¸ð°¡ Å©°Å³ª ½ÅºÐÀÌ ³ôÀº ¿©¼ºÀÌ Æ÷ÇÔµÈ °æ¿ìµµ ÇØ´çµÉ ¼ö ÀÖ´Ù.
¸¸ÀÏ ÈÄÀÚ¶ó¸é ¿ì¸®´Â °¥¹®¿Õ°ú ±× ´©ÀÌÀÇ À¯¶÷À» ¶°¿Ã¸± ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±×·¯±â¿¡ µå¶ó¸¶ °°Àº »ó»óÀ» ¶°¿Ã¸±¸¸ÇÏ´Ù. »ç·®ºÎÀÇ ¼öÀåÀÎ °¥¹®¿ÕÀº 525³â¿¡ »ç¶ûÇÏ´Â ´©ÀÌ¿Í ÇÔ²² ÃµÀü¸®°¢¼®À» À¯¶÷ÇÏ¿´´Ù. ÀÌ ÀÏÇàÀº ¼±»ç¾Ï°¢È¸¦ ¹Ù¶óº¸¸ç ÀÌÀü ½Ã´ëÀÇ ±âÈ£ ³»Áö ¹®ÀÚ·Î ÀÌÇØÇÏ¿´À» °ÍÀÌ´Ù. ±×¸®°í ÀÌ ½Åºñ·Î¿î °æÇèÀ» ¼®º® ÇÏ´Ü¿¡ ±Û·Î »õ°å´ø °ÍÀÌ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ÀÌ·¯ÇÑ À¯¶÷À» ±â³äÇÏ°íÀÚ °í´ë ÀÎ¹°È¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÑ <Çà·Äµµ>¸¦ ¹ÙÀ§¿¡ »õ±âÁö´Â ¾Ê¾ÒÀ»±î? ±»ÀÌ °¥¹®¿Õ ÀÏÇàÀÌ ¾Æ´Ï¶óµµ ÃµÃµ¸®°¢¼®ÀÇ ¼±»ç¾Ï°¢È´Â º»·¡ÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ ³Ñ¾î ¼±»ç¿Í ¿ª»ç µÎ ½Ã´ë¸¦ ¿¬°á½ÃÄÑ ÁÖ´Â ¿ªÇÒÀº º¯ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
°¥¹®¿ÕÀº 12³â µÚÀÎ 537³â¿¡ ¼¼»óÀ» ¶°³ª°í ¸»¾Ò´Ù. ±×·¯³ª ´©ÀÌ ¾î»çÃß¿©¶û(åÚÞÈõÛÒ³ÕÍ)Àº ±×¸¦ ÀØÁö ¸øÇÏ¿´±â¿¡ 2³â µÚÀÎ 539³â¿¡ ÃµÀü¸®°¢¼®À» ´Ù½Ã ¹æ¹®ÇÏ¿© ±×¿Í ÇÔ²² À¯¶÷Çß´ø ³¯À» È¸»óÇÏ¸ç <¿ø¸í> ¿·¿¡ ÀÌ »ç½ÇÀ» ³²°å´Ù. ¿À´Ã³¯ ÀÌ¸¦ <Ãß¸í(õÚÙ¯)>ÀÌ¶ó°í ÇÑ´Ù. ÀÌ·Î½á ÃµÃµ¸®°¢¼®Àº ½Å¶óÀÎÀÇ »ç¶ûÀÌ ½º¸çÁ® ÀÖ´Â Àå¼Ò°¡ µÇ¾ú´Ù. ÀÌÁ¦ ÃµÀü¸®°¢¼®Àº °¥¹®¿Õ°ú ´©ÀÌÀÇ À¯¶÷À¸·Î ÀÎÇØ ½Å¶ó»çÈ¸¿¡ ¼¼®°î(ßöà´ÍÛ)ÀÌ¶ó´Â ¸íÄªÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³À» °ÍÀÌ¸ç ½Å¶óÀÎµéÀÌ Áñ°Ü Ã£°Ô µÈ´Ù. 9¼¼±â±îÁö °è¼ÓÇØ¼ »õ°ÜÁö´Â ¸í¹®ÀÌ ÀÌ¸¦ ¸»ÇØÁØ´Ù.
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