[Ã¢°£ 28ÁÖ³â Æ¯Áý]¡°¿ï»ê¸ÅÀÏ½Å¹® Ã¢°£ 28ÁÖ³âÀ» ÃàÇÏÇÕ´Ï´Ù¡±

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¿ï»êÀÇ ¾ÆÄ§À» ¿¾î¿Â ¿ï»ê ÃÖÃÊ Á¶°£½Å¹®, ¿ï»ê¸ÅÀÏ½Å¹®ÀÌ Ã¢°£ 28ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Ò½À´Ï´Ù. Áö¿ª ¾ð·Ð»çÀÇ ÁöÆòÀ» ³ÐÇô¿Â ÀÌ¿¬Èñ »çÀå´Ô°ú ÀÓÁ÷¿ø ¿©·¯ºÐ²² Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇÏµå¸³´Ï´Ù.
Áö³ 28³â, ¿ï»ê¸ÅÀÏÀº ‘¿ì¸® ½Ã¹Î’À» Áö¸é Á¦ÀÛÀÇ À¸¶ä °¡Ä¡·Î ¼¼¿ö¿Ô½À´Ï´Ù. Áö¹æÀÇ ¿¾ÇÇÑ ¾ð·Ð È¯°æ¿¡¼ °í´ÜÇÏ°í ¿Ü·Î¿ï ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Â ±æÀÌ¾ú½À´Ï´Ù. ±×°£ÀÇ Çå½Å°ú ¿Á¤¿¡ °æÀÇ¸¦ Ç¥ÇÕ´Ï´Ù.
±×µ¿¾È ¿ï»ê¸ÅÀÏÀÌ ½á³»·Á ¿Â ¿ï»êÀº ¸¹Àº ¹ßÀü°ú º¯È¸¦ °ÅµìÇß½À´Ï´Ù.
Á¶±¹ ±Ù´ëÈ¸¦ °ßÀÎÇÑ º¸¶÷°ú ¿µ±¤ÀÌ ÀÖ¾ú´Â°¡ÇÏ¸é, Áö³ ¸î ³â°£Àº Àå±âºÒÈ²ÀÌ¶ó´Â ³ôÀº ÆÄ°í¿Íµµ ¸Â¼ ½Î¿ö¾ßÇß½À´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸, ¿Ã µé¾î ¿ï»ê »êÀçÀü¹® °ø°øº´¿ø °Ç¸³, ¿Ü°û¼øÈ¯°í¼Óµµ·Î °Ç¼³ »ç¾÷ÀÇ ¿¹ºñÅ¸´ç¼º¸éÁ¦ È®Á¤, Á¶¼±°æ±â ¹Ýµî µî ±½Á÷ÇÑ ¼÷¿ø»ç¾÷µéÀÌ ÇØ°áµÇ¸é¼ Áö¿ª°æÁ¦¿¡ Ã»½ÅÈ£°¡ ÄÑÁö±â ½ÃÀÛÇß½À´Ï´Ù.
¶Ç Áö³ 12ÀÏ¿¡´Â ‘ºÎÀ¯½Ä ÇØ»óÇ³·Â¹ßÀü’, ‘¼ö¼Ò°æÁ¦’µî ¿ì¸®½Ã°¡ ¿ï»êÀçµµ¾àÀ» À§ÇØ ±¸ÃàÇÏ·Á´Â ÀÏ°ö °³ÀÇ ¼ºÀå´Ù¸® Áß¿¡ ÇÏ³ªÀÎ ÅÂÈ° Áö¹æÁ¤¿øÀÌ Á¦ 2 ±¹°¡Á¤¿øÀ¸·Î ÁöÁ¤µÇ´Â Äè°Å¸¦ ÀÌ·ð½À´Ï´Ù.
Àú´Â ÀÌ ¸ðµç ±àÁ¤ÀÇ ½ÅÈ£°¡ ¿ï»ê¸ÅÀÏÀ» ºñ·ÔÇÑ ½Ã¹Î ¸ðµÎ°¡ È¥¿¬ÀÏÃ¼°¡ µÇ¾î ³ë·ÂÇÑ °á°ú¹°ÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ ÀÚ¸®¸¦ ºô·Á ±×°£ÀÇ ¼º¿ø¿¡ °¨»çµå¸®¸ç, Àú´Â ¶Ç ¿ï»êÀçµµ¾àÀ» À§ÇØ ´õ ÈûÂ÷°Ô ¶Û °ÍÀ» ´ÙÁüÇÏ´Â ¹ÙÀÔ´Ï´Ù.
Áö±Ý²¯ ¿ï»ê¸ÅÀÏÀº Èñ¸Á°ú ´ë¾ÈÀ» °í¹ÎÇÏ´Â ³²´Ù¸¥ ½Ã¼±À¸·Î ¿ï»êÀÇ ¾ÆÄ§À» ÁöÄÑ¿Ô°í, ¾Õ¼°¡´Â ½Å¹®À¸·Î ÀÎÅÍ³Ý ½Ã´ëÀÇ ´º½º¿å±¸¸¦ Àû±Ø ¼ö¿ëÇØ UTV¸¦ °³±¹Çß½À´Ï´Ù.
¾ÕÀ¸·Îµµ ¿ï»êÀ» ºñÃß´Â Ã¢À¸·Î ÇÑ ¹ß ºü¸¥ ´º½º¿Í ±íÀÌ ÀÖ´Â ÇØ¼³, ½Ã¹ÎÀÇ ´ã·ÐÀ» ¸ðÀ¸´Â °ø±â·Î½á »ê¾÷¼öµµ¿¡¼ »ýÅÂ¹®È ¿ª»ç°ü±¤µµ½Ã·Î °Åµì³ª°í ÀÖ´Â ¿ï»ê¿¡ »õ ÀÌÁ¤Ç¥¸¦ Á¦½ÃÇØÁÖ±â¸¦ ´çºÎ µå¸³´Ï´Ù. ´Ù½Ã±Ý Ã¢°£ 28ÁÖ³âÀ» ÃàÇÏµå¸®¸ç, ¿ï»ê¸ÅÀÏÀÌ µ¶ÀÚ·ÎºÎÅÍ ´õ¿í »ç¶û¹Þ´Â ½Å¹®»ç°¡ µÇ±â¸¦ ±â¿øÇÕ´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
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¿ï»êÀÇ µçµçÇÑ ¹þ, ¿ï»ê¸ÅÀÏ½Å¹®ÀÇ Ã¢°£ 28ÁÖ³âÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇÏÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ¿¬Èñ »çÀå´Ô°ú ÀÓÁ÷¿ø ¿©·¯ºÐµéÀÇ ³ë°í¿¡ ±íÀÌ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
Àúµµ ÇÏ·çÀÇ ½ÃÀÛ°ú ³¡À» ¿ï»ê¸ÅÀÏ½Å¹®°ú ÇÔ²² ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¾ÀÌ ½Å¹®À¸·Î ÀÐ°í, ÀÎÅÍ³Ý°ú ¸ð¹ÙÀÏÀ» ÅëÇØ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ¾îÁ¦ÀÇ ¿ï»êÀ» ÅëÇØ ¿À´ÃÀÇ ¿ï»êÀ» º¸°í, ³»ÀÏÀÇ ¿ï»êÀ» ±×¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ä®º¸´Ù ´õ ³¯Ä«·Ó°í ¿¹¸®ÇÑ ÆæÀÇ À§·ÂÀ» ½Ç°¨ÇÒ¶§°¡ ÇÑ µÎ¹øÀÌ ¾Æ´Ï¾ú½À´Ï´Ù. ºñÆÇ¿¡ ¸Å¸ôµÇ±â º¸´Ù´Â ´ë¾Èµµ Á¦½ÃÇÏ°í, ¿©·ÐÀÇ ÁßÁö¸¦ ¸ðÀ¸´Âµ¥ ¿ï»ê¸ÅÀÏ½Å¹®Àº Æ¯È÷ °Á¡À» º¸ÀÌ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ï»êÀÌ °¡¾ßÇÒ ¹æÇâ¿¡ ´ëÇÑ °Å´ë ´ã·ÐÀº ¹°·Ð ÀÌ¿ôµéÀÇ ¼Ò¼ÒÇÑ ÀÌ¾ß±âµµ ¼ÒÈ¦È÷ ÇÏÁö ¾Ê°í ±Í´ã¾Æ µè°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áö³ 28³â°£ º¯ÇÔ°ú ²÷ÀÓ¾øÀÌ ¿ï»ê¸ÅÀÏ½Å¹®ÀÌ È°ÀÚ·Î Àü´ÞÇÑ ¹¬Á÷ÇÑ ¿ï¸²Àº ¿ï»êÀÇ ¹ßÀü°ú ½Ã¹ÎÀÇ »îÀÇ Áú¿¡ Å« ±â¿©¸¦ ÇØ¿ÔÀ½À» ´Ã °í¸¿°í °¨»çÇÏ°Ô »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿ï»ê¸ÅÀÏUTV µî Ç×»ó ÇÑ¹ß ¾Õ¼ µµÀüÇÏ°í ¸ðÇèÇÏ´Â ½ÇÇèÁ¤½ÅÀÌ¾ß¸»·Î ¿ï»ê¸ÅÀÏ½Å¹®À» »óÂ¡ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾ð·ÐÀÇ º»·ÉÀ» ±»°ÇÈ÷ ÁöÄÑ°¡¸ç, ½Ã´ë¿Í ¼¼¿ùÀÇ Èå¸§¿¡ ¹ß¸ÂÃá ¿ï»ê¸ÅÀÏ½Å¹®ÀÇ º¯È°¡ ¾ð·ÐÀÇ ÁöÆòÀ» ´õ¿í ³ÐÇô°¥ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÕ´Ï´Ù.
½Ã¹ÎÀ» ´ëº¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÀÇÈ¸ È°µ¿¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¾ÖÁ¤ ¾î¸° Ãæ°í¿Í Á¶¾ðÀ» ´çºÎµå¸³´Ï´Ù.
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Áö¿ª Çö¾È ½ÉÃþº¸µµþÄ´Ù¾çÇÑ ¹®ÈÇà»ç ¸ð¹ü
°øÁ¤þÄ±ÕÇüº¸µµ·Î ¾ÆÀÌµé¿¡°Ô Èñ¸Á ¼±¹°ÇÏ±æ
¿ï»ê¸ÅÀÏ½Å¹® Ã¢°£ 28ÁÖ³âÀ» ¿ï»ê±³À°°¡Á·ÀÇ ¸¶À½À» ´ã¾Æ Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇÏµå¸³´Ï´Ù.
Áø½ÇµÇ°í ½Å¼ÓÇÏ¸ç °øÁ¤ÇÑ ¾ð·ÐÀÌ µÇ±â À§ÇØ ´Þ·Á ¿Â ¿ï»ê¸ÅÀÏÀÇ 28³âÀº ¸¹Àº ÀÌµéÀÇ ³ë·ÂÀÌ ½×ÀÎ ±ä ½Ã°£ÀÎ µ¿½Ã¿¡, ¾ÕÀ¸·Îµµ °è¼Ó µÉ ¿ª»çÀÇ ÂªÀº ¼ø°£ÀÌ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¿ï»ê¸ÅÀÏ½Å¹®Àº Áö¿ª Çö¾È¿¡ ´ëÇÑ ½ÉÃþº¸µµ¿Í ´Ù¾çÇÑ ¹®ÈÇà»ç·Î Áö¿ª ¾ð·ÐÀÇ ÁÁÀº ¸ð¹üÀÌ µÇ¾î ¿Ô½À´Ï´Ù. ½Ã¹ÎµéÀÇ ¾Ë ±Ç¸®¸¦ Ã¤¿ì±â À§ÇØ µÎ ¹ß·Î ¶Ù°í, ¼Ò¿Ü°èÃþ°ú »çÈ¸Àû ¾àÀÚ¸¦ ´ëº¯ÇÏ±â À§ÇØ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´½À´Ï´Ù.
‘¿À¿µ¼ö ¹®ÇÐ»ó’, ‘¿ï»ê¸ÅÀÏ ÅÂÈ° ±¹Á¦¸¶¶óÅæ´ëÈ¸’, ‘È¯°æÄÜ¼Æ®’´Â ¿ï»ê½Ã¹ÎµéÀÇ ÀÏ»óÀ» Ç³¿ä·Ó°Ô Ã¤¿ö ÁÖ¾ú½À´Ï´Ù. 28³â µ¿¾È ÇÑ°á°°Àº ¸¶À½À¸·Î °¡»Ú°Ô ´Þ·Á ¿Â ¿ï»ê¸ÅÀÏ¿¡ µû¶æÇÑ °Ý·Á¸¦ º¸³À´Ï´Ù.
¾ÕÀ¸·Îµµ Áö¿ªÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ ¹ßÀüÀ» À§ÇØ ¿ï»ê¸ÅÀÏ½Å¹®ÀÌ Å« ¿ªÇÒÀ» ÇØÁÖ½Ã±æ ±â´ëÇÕ´Ï´Ù. ¿ï»êÀÇ Àå·¡¸¦ À§ÇØ ²À ³íÀÇµÇ¾î¾ß ÇÒ ÀÇÁ¦¸¦ ¹ß±¼ÇÏ°í ¾ÕÀå¼ ÀÌ²ø¾î ³ª°¡´Â ³ë·ÂÀ» ÀÌ¾î°¡±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
½Ã´ë¿¡ ¹ß¸ÂÃç ¾ð·ÐÈ¯°æµµ ºü¸£°Ô º¯ÈÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª °øÁ¤ÇÏ°í ±ÕÇü ÀÖ´Â º¸µµ¶ó´Â ¾ð·ÐÀÇ Ã¥ÀÓÀº º¯ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾ð·Ð º»¿¬ÀÇ »ç¸íÀ» ´ÙÇÏ´Â ³ë·ÂÀº ¿ì¸® ¾ÆÀÌµé¿¡°Ô ½Å·Ú¿Í Èñ¸ÁÀÌ ÀÖ´Â »çÈ¸¸¦ ¼±¹°ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
´Ù½Ã ÇÑ¹ø Ã¢°£ 28ÁÖ³âÀ» ÃàÇÏµå¸®¸ç ÀÓÁ÷¿ø°ú ½Ã¹Î ¿©·¯ºÐÀÇ Çàº¹À» ±â¿øÇÕ´Ï´Ù.
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