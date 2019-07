[기적의 영단어필수단어편(25)] earn, register, remind

earn v. (생계비를) 벌다; (명성 등을) 얻다.

[əːrn] (연상) 옛날엔 많은 사람들이 은 (銀)(→ 어언) 세공으로 생계를 벌었다 .

He earned a reputation for honesty. 그는 정직하다는 평판을 얻었다.



파. earning n. (pl) 소득; 임금

register v. 등록하다; 등기로 부치다 n. 등록(기); 등록(부)

[rédʒəstəːr] 연상. 다방 레지 (regi) 스타 (ster)(→레지스터)가 되려면 서비스업 종사자로 등록해야 한다.

How many students have registered for English classes?



영어 강좌에 얼마나 많은 학생이 등록했나요?파. registration n. 등록, 기록

remind v. 생각나게 하다, 상기시키다

[rimáind] 연상. 시골마을 리 (里)는 mind (마음)(→리마인드)에 시골생활을 상기 시킨다 .

The picture reminds me of the old days.

그 그림을 보면 옛날 생각이 난다.

파. reminder n. 생각나게 하는 사람(것)

reminiscence n. 추억; 회상; (pl.) 회고록

