postpone n. 연기하다 (동) delay, adjourn (반) advance 앞당기다

[poustpóun] 연상. post (우편제도)가 phone (전화)의 발달을 연기하게 했다.

The meeting was postponed until the following day.



모임은 다음 날까지 연기됐다.

combine v. 결합하다, 연합하다 (반) separate 분리시키다

[kəmbáin] 연상. 농업용 콤바인 (→컴바인)은 여러 부품을 결합하여 만든다.

He combines intelligence with vitality.

그는 총명함과 활력을 겸비하고 있다.



