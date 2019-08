celebrate v.기념하다. 경축하다; (의식을) 거행하다

연상. 세리(cele) 는 친구 브레이트(brate )(→셀리브레이트)의 회장 당선을 경축했 다.

We celebrated our 20th wedding anniversary in France.



커

tail

피겨

인물

모습

우리는 프랑스에서 우리의 결혼 20주년을 기념했다.파. celebration n.축하; 거행 celebrated a.유명한v.(비용 따위를)연상. 크기가(cur)서(꼬리)(→커;테일)를 자르는 것이 줄이는 것이다.They curtailed the working hours. 그들은 노동 시간을 단축했다.파. curtailment n. 단축n.연상.(→피겨) 스케이팅은의 아름다운을 보여 주는 경기다.The figure in the picture is the artist's mother.그림 속에 인물은 화가 자신의 어머니다.

