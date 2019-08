무협, 38기 SC IT마스터 신입 교육생 모집

한국무역협회 무역아카데미의 ‘스마트클라우드 IT마스터(이하 SC IT마스터) 과정’이 38기 신입생을 모집한다.



‘SC IT마스터’는 글로벌 소프트웨어 전문가 양성을 목표로 지난 2001년부터 한국무역협회가 운영해 오고 있는 우리나라의 대표 해외취업 연계 교육과정이다.



올해 19년째를 맞은 ‘SC IT마스터’는 총 11개월 과정으로 해외 ICT 기업 취업에 필요한 ICT 및 외국어를 집중적으로 교육한다. 교육생들은 수료 전 국내외 취업박람회에 참가해 면접을 본 후 입사기업을 확정하게 된다.‘SC IT마스터’ 취업 성과는 눈부시다. ‘SC IT마스터’ 누적 수료생은 2,500여명, 누적 취업률은 98%에 달한다. 글로벌 IT 기업의 니즈가 반영된 교육 커리큘럼이 높은 취업률의 성공요인으로 꼽힌다. ICT 교육에서는 웹 개발 및 AI기초, 팀 프로젝트 및 포트폴리오 구성의 과정을 거친다. 또한, 4차 산업혁명 시대에 대비하는 빅데이터, 블록체인 같은 신기술 관련 특강도 제공된다.졸업생에 대한 채용기업의 만족도 역시 증가 추세다. ‘라쿠텐(RAKUTEN), 소프트뱅크(Softbank), 에이팀(A-Team) 등 200여개의 유수의 IT 대기업들 역시 해마다 졸업생 채용의사를 한국무역협회에 꾸준히 타진해 오고 있다.선발대상은 전공 무관으로 2년제 대학 이상 졸업(예정)자면 누구나 지원이 가능하며 교육기간은 오는 9월부터 2020년 7월까지 총 11개월이다. 지원자들은 1차 서류전형과 2차 면접전형을 통해 최종 선발되며 교육장소는 서울 삼성동 코엑스에 위치한 한국무역협회 무역아카데미 ICT교육센터이다.한편, 한국무역협회는 오는 31일 서울 삼성동 코엑스에서 과정설명회를 열고 예비 지원자를 대상으로 교육과정에 대한 설명과 글로벌 IT 취업 노하우를 공유할 예정이다. 과정설명회 참가 및 지원서 접수는 무역아카데미 홈페이지(www.itmasters.org)를 통해 가능하다.문의는 한국무역협회 무역아카데미 ICT교육센터(02-6000-5413/5387)로 하면 된다.

