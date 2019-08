[기적의 영단어 필수단어편 (31)] amend , exclude , cease

amend v. (법안 등을)수정하다; 고치다

[əménd] 연상. 잘못된 행동을 고치는 것을 여러 사람보다 a (한) men (사람)이

더 (d)(→어멘더) 잘 한다.



익서

커

누드

제외시켰다

She determined to amend her way of living.그녀는 자신의 생활 방식을 고치기로 결심했다.v.(반) include (포함하다)[iksklúːd] 연상. 화가인(ex)는(c)서(lude)(→익스클루:드)화를 자기작품에서We'll exclude his statement from the report.우리는 보고서에서 그의 진술을 제외시키겠다.파. exclusive a. 배타적인, 독점적인

cease v. 중지하다(stop); 그만두다

[siːs] 연상. 가뭄으로 시 (市에) 서 (→시:스) 수돗물 공급을 중지했다 .

A small number of firms have ceased trading.

소수의 회사들이 교역을 중단했다.

파. ceaseless a.끊임없는

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의