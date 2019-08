[기적의 영단어필수단어편(32)] estimate , amount, exhaust

estimate v. 평가하다; 추정하다; 견적하다 n. [éstimit] 평가; 견적

[éstəmèit] 연상. 에스 (S)라인 티 (ti)셔츠를 입고 있는 mate (친구)(→에스티메이트) 를

너는 어떻게 평가하니 ?



Inaccurate estimates can lead to overproduction.부정확한 평가가 과잉 생산에 이르게 된다.

amount n. 총계(sum); 양 v. 총계 ~이 되다 mount

[əmáunt] 연상. a (하나) mount (산)(→어마운트)만큼 총계 , 양 이 많다.



I found that the expense would amount to 1,000 dollars.나는 경비의 총액이 1,000달러에 이를 것임을 알았다.

exhaust v. 다 써버리다; 고갈시키다; 배출하다 n. 배기가스

[igzɔ́ːst] 연상. 이그 , 죠스터 (→이그 조:스트)(식인 상어가 나오는 곳)에 와서

힘을 다 써 버렸다 .(조스를 피하느라)

Their limited resources were quickly exhausted.

그들의 제한된 자원은 곧 고갈되었다.

파. exhaustion n. 소모; 피로; 고갈 exhausted a.지친

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의