▲ 전시에서 관람객들에게 단연 주목받은 작품은 'Connect With Me'. 비트코인의 급격한 가치 변동을 고스란히 담은 이번 전시의 대표작품이다.

“우리 삶은 경제와 얽히지 않은 게 없다. 사회의 거대 권력이 우리 삶에 어떻게 작동하는지 보여주고 싶었다”



현대 사회가 직면한 권력과 자본에 대한 비판적 시각을 설치미술로 꿰뚫어 보는 전시회가 가까운 부산에서 열리고 있다.



지난 14일 국제갤러리에서 개막한 이번 전시는 덴마크 출신 3인조 작가그룹 수퍼플렉스(SUPERFLEX) 개인전이다.수퍼플렉스는 1993년 야콥 펭거, 브외른스테르네 크리스티안센, 라스무스 닐슨 3인이 결성한 작가그룹이다.이번 부산전시 주제는 '우리도 꿈속에서는 계획이 있다'(In our dreams we have a plan).1976년 발표된 아바(ABBA)의 ‘머니 머니 머니(Money Money Money)’ 중 가사 한 소절을 빌린 것으로, 기존 가사의 ‘나(I)’를 ‘우리(we)’로 바꿔 더 이상 개개인이 맞서 싸울 수 있는 것이 아닌, 인류 전체가 당면한 위기를 시사한다.최근 열린 기자간담회에 참석한 야콥 펭거(51), 브외른스테르네 크리스티안센(50)은 “2008년 세계 금융 위기라는 구체적인 사건을 매개로 권력과 자본 본질, 상징성의 허무함 등을 표현했다”며 "“현대사회 속 작가 역할이 무엇인지 끊임없이 자문하며 그동안 글로벌 세계와 권력 시스템 본질을 비판적 시각에서 고찰해왔다”고 말했다.갤러리 한쪽 벽면을 장식한 'Bankrupt Banks'는 2008년 세계 금융 위기 당시 파산을 선언한 은행 로고들로 눈길을 끌기에 충분했다. 회화 형태의 작품들은 한때 권위와 자신감의 상징이었지만 이제는 더 이상 유효하지 않은 상징물, 실패한 권력 구조의 초상이 됐음을 보여줬다.반대쪽 벽면에는 세계 금융권 구조조정 연대기가 기다란 검정색 패널 위에 정리돼 있었는데 권력과 자본 본질이 고스란히 드러나 있었다.전시에서 관람객들에게 단연 주목받은 작품은 글로벌 금융 시스템 변칙성을 시각화한 'Connect With Me'.금융위기 시기 가장 논쟁거리가 된 비트코인의 급격한 가치 변동을 고스란히 담은 이번 전시의 대표작품이다.작품은 2008년 세계를 강타한 금융 위기가 선진 금융을 향한 믿음, 신자유주의에 대한 신뢰를 앗아갔음을 고발한다.한편 수퍼플렉스는 런던 테이트 모던(2017), 멕시코시티 후멕스 현대미술재단(2013), 런던 사우스 런던 갤러리(2009), 스위스 쿤스트할레 바젤(2005) 등에서 개인전을 열었고 광주 비엔날레(2018, 2002), 상파울루 비엔날레(2006) 등 다수의 비엔날레와 단체전에 초대됐다.최근에는 한국과 덴마크 수교 60주년을 기념해 경기도 파주 도라산 전망대에 3인용 모듈식 그네 작품 '하나 둘 셋 스윙!'을 설치 전시하기도 했다. 전시는 10월 27일까지 이어진다.글·사진=고은정기자(부산)

