[ENG] 독도영상(속이 뻥 뚫리는 드론 항공 촬영 영상)

한국 사람이라면 누구나 갈 수 있는 섬이자 대한민국 동쪽 끝을 지키고 있는 우리의 땅. 독도(獨島)에 다녀왔다. 독도는 섬 전체가 천연기념물로 지정되어있는 천연보호구역이다. 울산매일UTV는 전국 중앙·지역 신문사 가운데 최초로 독도에서 드론 촬영을 통해 독도 곳곳 숨 막히는 비경을 촬영하였다.

#독도 #독도는우리땅 #독도드론영상

Dokdo, the easternmost island in the East Sea,

is an integral part Korean territory historically, geographically, and under international law.

Our Country, Our Island Dokdo!

