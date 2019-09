conform v. (규칙ㆍ습관에)순응하다; 적합하다; 적합 시키다

[kənfɔ́ːrm] 연상. 우리 모두 사회의 법, 전통과 같은 큰 틀, 즉 큰 (con) 폼 (form)

(→컨포옴)에 순응해야 한다.

We ought to conform to the customs. 우린 관습에 순응해야 한다.



파. conformity n .순응; 일치

indifferent a. 무관심한; 냉담한

[indífərənt] 연상. in (=not) + different (다른)(→인디퍼런트) = 사람들은 뭔가 ‘다른

것이 아니면’ 무관심하다 .



He is indifferent to fame and money. 그는 명예와 돈에 무관심하다.파. indifference n. 무관심; 냉담

emotion n. 감정; 감동

[imóuʃən] 연상. 너의 이 (e) motion (동작)(→이모우션)에 감정 이 실려 있군.

My wife's face showed no emotion.

아내의 얼굴은 감정을 드러내지 않았다.

파. emotional a. 감정적인, 감정의

