[기적의 영단어필수단어편(34)] attract, occur, express

attract v. (흥미 등을 )끌다; (물건 등을) 끌어당기다; 유인하다

[ətrǽkt] 연상. a(한 대의) 트랙터 (→어트랙트)가 많은 물건을 끌어당긴다 .

A bold price cut might attract potential buyers.



어커

일어나다니

대담한 가격 할인이 잠재적 고객을 끌어드리게 될 것이다.파. attractive a. 매력적인 attraction n. 매력v. (사건 등이); (머리에)( to)[əkə́ːr] 연상.!(어이쿠)(→어커:), 그런 일이The accident occurred in a gas station last night.그 사고는 지난밤에 한 주유소에서 일어났다.파. occurrence n. 사건; 사건의 발생

express v. 표현하다; 표시하다 a. 급행의 n. 급행

[iksprés] 연상. 익서는 프레스 (→익스프레스)센터에서 자신의 의견을 표현했다 .

I cannot express how happy I am now.

나는 지금 얼마나 행복한지 표현할 수 없다.

파. expression n. 표현; 표정 expressive a. 표현하는

