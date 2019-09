term n. 기간; 학기; 용어; (pl.)조건

연상. 어느 시간에서 어느 시간까지의 틈 (→터엄)이 기간 이다.

in the short〔long〕term 단기적〔장기적〕으로는



팩

터

요인

아

기우

주장했

Myocardial infarction is the medical term for a heart attack.심근경색은 심장마비를 일컫는 의학적 용어다.파. terminal a. 끝의 n. 종점n.연상.(→팩터)지는 데는 그이 있다.This is regarded as the crucial factor in deciding who should get priority.이것은 누가 우선권을 갖느냐를 결정하는데 중요한 요인으로 간주된다.v.연상. 그는 나의 의견을(杞憂, 쓸데없는 걱정)(→아:규우)라고다.They argue endlessly about money.그들은 돈을 놓고 끝임 없이 다툰다.파. argument n. 논지, 주장

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의