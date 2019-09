ascend v. 올라가다; (지위 등이)오르다 (반) descend 내려가다

[əsénd] 연상.산을 오르는 사람들은 “ 어서 end (끝까지)(→어센드) 오르자 !”라고 말한다.

I ascended Mt. Halla for the first time.



풀이

시든

앞서서

밴

금지합니다

밴

금지하는

나는 처음으로 한라산을 등반했다.파. ascent n. 오르기; 비탈길v. (공간적․시간적으로); (서열 등이)[prisíːd] 연상.(pre)(cede)(→프리:시:드)다. 나무보다He was a much stronger leader than the man who preceded him.그는 전임자보다 훨씬 강력한 지도자였다.파. precedent n. 전례, 선례 preceding a. 선행하는v.n.[bæn] 연상. ① 아이를여성은 이 영화를 보는 것을(van: 화물차)의 진입을곳이 많군.Smoking is banned in public places. 공공장소에서 흡연이 금지된다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의