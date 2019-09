울산대병원 최윤숙 교수, 3년 연속 국제조혈모세포이식 학술대회서 '우수 구연상'

▲ 울산대학교병원 혈액종양내과 최윤숙 교수. 울산대병원 제공.

울산대학교병원은 혈액종양내과 최윤숙 교수가 이달 1일 열린 ‘제24차 2019 아시안태평양·국제조혈모세포이식학회 (APBMT·ICBMT) 국제 학술대회’에서 3년 연속 우수 구연상을 수상했다고 19일 밝혔다.



최 교수는 이번 학회에서 ‘동종조혈모세포이식을 받은 혈액암 생존자를 대상으로 장기적인 합병증과 삶의 질 평가’(Late complications and quality of life assessment for survivors after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation)에 대한 연구 주제를 발표했다.



이 연구는 울산대병원에서 동종조혈모세포이식을 시행 받고 완치된 67명의 생존자를 대상으로 진행됐으며, 울산대병원 이식 생존자 클리닉을 통해 치료해온 3년간의 진료 기록을 바탕으로 햇다.최 교수는 혈액암으로 동종조혈모세포이식(골수이식)을 받은 환자들의 장기적인 합병증의 양상과 건강관리 실태를 분석, 이식 후 합병증과 삶의 질에 영향을 주는 요인에 대해 발표했다.연구 결과에 따르면 형제간이식, 반일치이식이나 타인골수이식 등 골수이식의 종류는 장기적인 합병증이나 삶의 질에 영향을 주지 않았다.하지만 환자의 나이나 혈액암의 종류, 이식편대숙주질환의 발생 여부가 삶의 질에 영향을 주는 주된 요인으로 작용하는 것으로 나타났다.이에 따라 취약군에 대한 이식 후 신체적, 정신적 상태에 대한 지속적인 모니터링 프로그램과, 다학제 협진 시스템 개발의 중요성을 강조했다.그는 “골수이식 후 혈액암이 완치된 환자라도 많은 후유증을 가지고 있는데, 이는 정신적·신체적 등 다양한 양상으로 나타나기 때문에 제대로 진단과 관리가 되지 않는 경우가 많다”며 “특히 혈액암 완치판정을 받은 후에는 정기적인 검사나 건강관리에 대한 환자의 인식이 많이 부족하다는 것이 이번 연구로 밝혀졌으며, 이에 대해 의료진은 관리에 대한 중요성을 인식하고 총체적 관리할 수 있는 진료 체계를 갖춰야한다”고 밝혔다.최 교수는 매년 국제조혈모세포이식 학술대회에서 골수이식에 대한 새로운 연구 결과를 발표했으며, 지난 2017년부터 올해까지 3년 연속 우수구연상을 수상하는 업적을 이뤘다. 올해 세계 각지에서 제출된 280여개의 연구 초록 중 우수구연상 2위 수상을 통해 골수이식 전문가 및 연구자로서의 우수성을 인정받았다는 평가다.이번 국제조혈모세포이식학회 학술대회는 대한조혈모세포이식학회와 아시안태평양이식학회 공동주최로 지난달 31일부터 이달 1일까지 3일간 부산 벡스코에서 열렸으며, 전 세계 25개국에서 1,300명의 골수이식전문가들이 참석했다.한편, 울산대병원은 성인 혈액암 환자들을 위해 국내에서 유일하게 골수이식 생존자 클리닉(이식클리닉)을 운영하고 있다. 환자들은 정기적으로 이식클리닉을 통해 100여개 이상의 항목을 통해 신체·정신·사회경제적 문제에 대한 광범위한 점검을 받고, 이를 바탕으로 맞춤형 치료 계획을 수립하고 있다.

