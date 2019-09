▲ 울산CBS는 창립 15주년을 맞아 오는 28일 오후 7시30분 울산문화예술회관 대공연장에서 코믹 판타스틱쇼 ‘크레이지 오페라’를 마련한다.

정통 오페라 가수로 구성된 유럽 최고의 음악극이 울산에서 펼쳐진다.



울산CBS는 창립 15주년을 맞아 오는 28일 오후 7시30분 울산문화예술회관 대공연장에서 코믹 판타스틱쇼 ‘크레이지 오페라’를 마련한다고 밝혔다.



크레이지 오페라는 전 세계를 무대로 활동하고 있는 개성 만점 성악가들이 한 시대를 풍미했던 전설의 명곡들을 새로운 퍼포먼스로 재해석한 한편의 드라마다.호기심을 유발하는 파격적인 분장과 신선하고 획기적인 퍼포먼스로 꾸며지는 노래는 관객들의 눈과 귀를 사로잡는다.전 세계를 무대로 공연을 펼치고 있는 소프라노 까놀리나 고메스와 영국의 남성 코러스 뮤지컬 경연에서 여성 소프라노 최초로 수상한 메조 소프라노 마이카 테바가 출연한다.스페인 마드리드 국립 음악극장을 비롯해 전 세계 공연장에서 초청받고 있는 테너 하비에르 아구요와 스페인 주요 오페라 극장에서 활동하고 있는 바리톤 엔리케 산체스 라모르는 넘치는 유머와 놀라운 가창력을 80분 동안 쉴 새 없이 뽐낸다.오페라 가수들은 베르디 오페라 ‘나부코’ 중 ‘히브리 노예들의 합창’과 모차르트 오페라 ‘마술피리’ 중 ‘파파게노 파파게나’ 등 다양한 명곡을 선보인다.영화 ‘타이타닉’ 주제곡 ‘마이 하트 윌 고 온(My heart will go on)’과 팝가수 비욘세의 ‘크레이지 인 러브(Crazy In Love)’ 등 익숙한 히트곡들을 재해석해 열창한다.예매는 인터파크(www.interpark.com)나 울산CBS 총무국(052-256-3333)으로 하면 된다. 고은정기자

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의