대검찰청 백만소(百萬疎)를 보며 이 노래를 들었다

김한태울산학연구센터장









조국 전선 검찰 ‘무자비’ 언론 ‘오도’ 백만 인파가 내 생각과 비슷검찰 수사범위 3족 넘어 9족 멸하려는 듯…의혹 재판서 판가름언론 사실규명 느슨·의혹만 부채질·국가적 이슈 희석 ‘아쉬움’대검찰청이 있는 서울 서초동에서 백만 인파가 검찰개혁을 외쳤다는 지난 밤, 옛 노래 한 곡을 들었다. 볼륨을 최대한 높여서 여러 차례 들었다. 제목은 ‘Reach out, I’ll be there’. 50년전 노래다. 미국 흑인 가수 4명으로 된 ‘포 탑스’가 불렀다. ‘뻗쳐라, 그러면 도와줄께’라는 내용이다. 청년시절 들은 뒤 잊고지내던 이 노래가 울컥 솟구친 것처럼 떠올랐다. ‘삶은 혼란으로 가득하고 세상이 쓰러질 것 같을 때..., 길을 잃고 표류하려고 할 때 손을 뻗으라’ 노래는 박진감 있게 영혼을 흔들 듯 귀청을 두드렸다. 반세기 전 미국과 영국민의 마음을 흔들었던 이 노래가 오늘 내 마음을 흔들었다.왜 이 노래에 심취하는가? 그것은 ‘조국전선’에서 표류하는 나를 보기 때문이었다. 나는 이날 위로를 받았다. 함께 손잡고 갈 사람이 넘쳐나는 것을 보았다. 나는 검찰이 이렇게 무자비해서는 안된다고 생각했다. 언론이 이렇게 오도해서는 안된다고 생각했다. 그럼에도 큰 소리도 외치지 못했다. 혹시 내 생각이 오류일까 염려스러웠기 때문이다. 그런데 백만인파가 내 생각과 비숫하다는 것을 알았다. 많은 사람이 비슷한 심정이란 동질감에 울컥했다.내가 조국전선에서 가장 이상스럽게 보는 것은 검찰의 수사범위다. 3족을 넘어 9족을 멸하는 듯한 태도다. 장관의 자격을 검증하는데, 9족의 신상까지 까야 한다면 살아남을 사람 누가 있겠는가. 검찰이 투입한 정예수사관이 그만큼 많고, 압수수색 대상이 그만큼 많고, 혐의규명 시간이 그만큼 많이 필요했는지 의문이다. 혐의 종류도 의문 투성이다. 암까마구 숫까마구 구별불능이다. 어느 구름에 비가 들었는지 가늠키 어려운 시간이었다. 정서적으로나 도덕적으로 판단할 문제도 애매했다.조국이 부인의 전화는 안 받았어야 옳다고 생각했다. 받았더라도 그 선에 마무리했어야 했다고 생각했다. 그런데 지금 들리는 소리는 다르다. 부인인 정경심 교수가 영국 유학때 심한 교통사고로 장애가 있고, 심각한 지병이 있어 세심한 관심이 필요하다는 얘기가 들린다.정 교수 딸의 증명서 논란을 일으킨 동양대학 총장도 헷갈린다. 그 총장은 무슨 대학 박사학위자가 아니라 대학 제적자란 사실이 드러났다. 진술자의 진정성이 혼란에 빠질 수 밖에 없다. 이런 모호한 사안들이 세상을 진동시키고 있다. 어느 한 쪽을 믿는 자에게는 다 천인공노할 대상이다. 지금까지 대부분 의혹이다. 검찰은 이것을 죄 있다고 기소하면, 재판에서 판가름 날 것이다. 이 과정에 백성들은 긴가민가 헷갈리고, ‘확정편향성’이라는 새로운 유행어와 만나고, 제 볼 것만 보고 믿어버리는 ‘파레이돌리아’란 심리용어도 접하게 됐다. 이 혼돈 속에서 많은 사람들이 스스로 의심하고, 이상한 두려움에 빠져있다.검찰 다음 문제는 언론이다. 언론은 두 개의 문제를 만들었다.첫째 사실규명에는 느슨하고 의혹만 부채질했다. 어느 집단이 생산한 불씨를 이곳저곳 퍼 나르고 기름을 부었다. 국민이 뻔히 지켜 본 청문회 증언 마저 비틀고 허위로 오염시켰다. 마치 조국을 꺾어야 대한민국을 살리는 것처럼 기세를 피웠다. 언론이 제4부로서 국가를 끌고 간다는 신념을 표방하는 것처럼 보였다. 미숙한 취재. 선정적 편집이 도처에 보였다. 아세곡필이란 비판에도 정론직필이라 우기고 있다.둘째 조국전선에 국민 시선을 빨아들이면서 국가적 이슈를 희석시켰다. 일본의 경제전쟁 선전포고에 대한 취재보도를 느슨히 했다. 후쿠시마 방사능 오염수를 방출한다는 데도 무덤덤하다. 우리나라가 이 보다 더 큰 현안이 없다고 보는 사람들도 많다. 해류의 이동과 방사성물질의 세기 등을 분석해 준 기사가 드물다. 태평양 연안국가들과 협력해 방류를 방지해야 하는 아젠다도 설정하지 못하고 있다. 남북 및 북미 관계는 말할 것도 없다. 대통령의 유엔연설이란 국제적 이슈도 지면 아래에 깔아버렸다.아쉽고 통탄스럽다. 군부독재 엄혹한 시절에도 검찰과 언론이 살면 나라가 산다고 했다. 그런데 모든 금지. 금족이 없어진 지금 언론과 검찰이 어디로 가고 있길래 이다지 많은 사람들이 모여 탄식과 외침을 이어가는가!외침과 희망을 바라는 이들에게 ‘Reach out, I’ll be there’ 한 곡 듣기를 권한다.

