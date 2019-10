[기적의 영단어 필수단어편 (38)] resume, advantage, transform

resume v. 다시 시작하다; (원기 등을)되찾다 n. 이력서

연상. 시골마을, 리 (里 re)에서 줌(sume )(→리주움)렌즈로 사진촬영 일을

다시 시작했다 .



얻어

van(밴

튀지(tage

이점

After the war he resumed his duties at London university.전쟁이 끝난 뒤 그는 런던대학에서 학업을 재개했다.파. resumption n.되찾음; 회복; 재개n .; 유리한 입장연상.(ad) 탄짐차)이)(→어드벤티지)? 그러니얼마나이 많니?He has the advantage of good health. 그는 건강하다는 장점이 있다.파. advantageous a.유리한

transform v. 변형시키다; 변형하다

연상. 트랜스 (변압기)는 전기를 여러 가지 form (형태)(→트랜스포옴)으로

변형시킨다 .

He transformed himself from criminal to good citizen.

그는 범죄자에서 모범 시민으로 변신했다.

파. transformation n.변형; 변질



