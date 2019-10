▲ 재즈파크빅밴드.

▲ JK김동욱.

▲ 웅산.

무르익어 가는 가을 낭만을 더해줄 다채로운 음악공연들이 잇따라 울산문화예술회관 무대를 꾸민다.



먼저 10일 오후 8시 소공연장에서 이니찌아 ‘배배꼬인 음악회’가 열린다.



‘배배꼬인 음악회’는 오페라 마술피리의 ‘밤의 여왕’, 영화 알라딘의 ‘A whole new world', 뮤지컬 오페라의 유령의 ’The Phantom of the opera' 등 널리 알려진 곡들을 실력파 성악가들이 코믹하게 꾸미는 무대다.익숙한 명곡들을 색다른 버전으로 감상하며 그래도 인생은 살 만하다는 격려의 메시지를 전한다. 배우들의 얼굴을 캔버스로 사용하는 팝아트 메이크업을 보는 재미는 덤이다. 성악가 정준식, 김아리, 이로운, 백윤미 등이 무대에 오른다. 전석 1만원.이어 12일 오후 5시에는 JK김동욱과 웅산이 재즈파크빅밴드와 함께 울산무대를 찾는다.‘Straight Ahead', 'Take five' 등 주옥같은 재즈 명곡들과 ’I put a spell on you' , 'pink panther' 등 기억 속에 잊히지 않는 영화 속 음악들, 그리고 재즈 선율로 새롭게 만나는 팝송 등 대중곡까지 다양한 음악들을 만날 수 있다.이번 공연은 ‘문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업’의 일환이다. 유료 관람객 외에도 교육복지대상자 가족 및 지역아동센터, 복지관 이용자 등 평소 공연관람이 쉽지 않은 시민들 400여명도 무료로 공연을 즐길 예정이다. 공연문의 및 예매 울산문화예술회관(052-275-9623, http://ucac.ulsan.go.kr). 모두 8세 이상 관람가능.

