울산지역 문화가 주말 볼만한 공연·전시( 2019년 10월 18일~)

▲ 젊음의거리 제2회 가을패션쇼.

▲ 연극 <운빨로맨스>

▲ 재즈보컬리스트 허소영

▲ 코아 댐 건설현장에서 암각화 보존운동을 펼치고 있는 학생들

▲ 하이퍼 리얼리즘전 김성진작<마인트콘트롤>

▲ 박태영씨, 독일정원 박람회 사진전

◆젊음의거리, 123 Festival-제2회 가을패션쇼중구 젊음의거리 상인회와 젊음의거리 문화관광형시장 육성사업단은 18일부터 20일까지 3일간 중구 젊음의거리 특설무대인 KT광장 일원에서 '123 Festival-제2회 가을패션쇼'를 진행한다.19일에는 진행되는 패션쇼에는 전문모델들은 물론, 박태완 중구청장도 의상을 입고 런웨이 워킹과 축사도 진행해 볼거리를 더한다. 또 '123 내가 모델왕'과 '이색패션쇼'가 열리며, 다양한 체험전시 행사, 댄스공연, DJ CLUB 파티 등 다채로운 공연으로 진행된다.◆로맨틱 코미디 연극 ‘운빨로맨스’로맨틱 코미디 연극 ‘운빨로맨스’가 이달 23일까지 현대예술관이 소극장 무대에 오른다.‘운빨로맨스’는 웹툰작가 김달님 원작의 웹툰을 연극으로 각색해 만든 작품으로, 2016년에는 황정음?류준열 주연의 MBC 수목드라마로 제작되기도 했다. 이 작품은 정해진 운명을 믿는 여자 ‘점보늬’와 자신의 의지로 운명을 개척해온 남자 ‘제택후’의 좌충우돌 사랑이야기를 다룬다. 평일 7시 30분, 토요일 오후 3시·7시 공연. (일요일 공연 없음) 전석 2만 5,000원. 문의 현대예술관 www.hhiarts.co.kr, 1522-3331.◆중구문화의전당 '보컬리스트 허소영 콘서트'울산 중구문화의전당이 19일 오후 7시 30분 2층 함월홀에서 기획공연 '보컬리스트 허소영 콘서트'를 선보인다.이번 공연에서 그녀는 Destination Moon, That’s all 등과 함께 동화 같은 이야기를 담고 있는 Rainbow Connection, 가을에 어울리는 When October Goes 등의 곡을 자신만의 독특한 스타일로 부를 예정이다. 입장료 전석 1만원으로, 중구문화의전당 홈페이지(http://artscenter.junggu.ulsan.kr)에서 예매 가능. 문의 052-290-4000.전시◆ <포르투갈 코아 계곡 암각화의 교훈> 특별전울산박물관은 포르투갈 코아 계곡 암각화를 소개하는 <코아 스토리 - 포르투갈 코아 계곡 암각화의 교훈> 특별전을 이달 17일부터 2020년 2월 23일까지 울산박물관 기획전시실Ⅱ에서 연다. 코아 계곡 암각화의 발견과 보존, 유네스코 세계유산 등재 과정에 대해 다룬다. 당시 암각화 보존 운동의 중심에 있었던 포즈 코아 중등학교 학생들의 모습이 담겨져 있는 사진 자료와 함께 논쟁을 거듭하는 과정에서 쏟아진 각종 언론보도와 뉴스 등이 소개된다.◆‘하이퍼 리얼리즘-자연과 미술전’한국 극사실 회화작품의 진수를 한자리에서 볼 수 있는 전시 ‘하이퍼 리얼리즘(Hyper realism)?자연과 미술전’이 지난 10일부터 울산문화예술회관 제1전시장에서 선보이고 있다.이달 20일까지 진행되는 이번 전시는 자연과 사물을 소재로 1970년대부터 활동한 원로작가부터 해외에서도 잘 알려진 중견작가들의 다양한 작품 50점이 펼쳐졌다. 전문 도슨트가 배치돼 현대미술을 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 설명해 준다. 문의 052-226-8254.◆‘사진의 마술사’ 에릭 요한슨 사진전상상을 찍는 ‘사진의 마술사’ 에릭 요한슨(Erik Johansson)사진전이 18일부터 연말까지 현대예술관 미술관에서 열린다.이번 전시에서는 불가능을 가능으로 만들어 낸 에릭 요한슨의 환상적인 작품들을 한자리에서 만날 수 있다. 서울에서 전시되지 않았던 새로운 작품들을 포함해 대형 작품 50여 점과 사진 촬영을 위한 스케치, 미디어, 메이킹 필름, 소품 등을 4개의 섹션으로 나눠 소개한다.일반 9천원, 중고생 이하 7천원. (가족 단위 관람객, 20인 이상 단체, 현대예술관 문예회원 다양한 할인 혜택.◆박태영, 독일정원사진전박태영 씨의 5번째 개인사진전이 열리고 있다. 전시 주제는 ‘BUGA 2019 Heilbronn’. 독일 하이브론에서 개최된 BUGA(독일연방정원박람회)를 참관하고 촬영한 작품으로, 정원박람회의 다양한 정원 작품과 시설, 행사모습, 관람객들의 행복한 모습을 담았다.11월 3일까지 울주군 청량면 S갤러리에서 개최되며, 이어 11월 4일부터 11월 17일까지는 태화루 열린갤러리에서 진행된다.◆울산미술협회 공예분과전울산지역 미술협회 공예디자인 분과전이 이달 15일부터 30일까지 ‘갤러리카페 연’에서 열린다.‘모락모락 커피’, ‘반야심경’, ‘임계질량’, ‘추억소리’ 등 다양한 주제의 공예품을 선보이는 이번 전시에서는 각기 다른 소재와 기법으로 풀어낸 작가들의 풍성한 이야기가 담겨 있다. 참여 작가는 강삼상, 공진성, 김상진, 김은숙, 김진희, 김철민, 남택신, 문정화, 이미자, 이선애, 이수경, 이영아, 이우덕 이제환, 정소영, 정정호, 최량, 최민아 등 회원 18인.

