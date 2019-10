소녀시대 태연. 연합뉴스



소녀시대 태연(사진)이 28일 오후 6시 정규 2집 ‘퍼포즈'(Purpose)를 발표한다.

당초 태연은 22일 2집을 발매할 예정이었으나, 같은 소속사 동료 설리가 세상을 떠나면서 발매일을 늦췄다.



이번 앨범에는 타이틀곡 ‘불티'(Spark)를 비롯해 ‘히어 아이 엠'(Here I Am), ‘러브 유 라이크 크레이지'(Love You Like Crazy) 등 작년 단독 공연에서 선보인 미발표곡에다가 ‘파인드 미'(Find Me), ‘하하하'(LOL)까지 신곡 10곡이 수록됐다.음원사이트에는 이들 10곡이 공개되며, 오프라인 앨범에만 이전 싱글 발표곡 ‘사계'(Four Seasons), ‘블루'(Blue)를 추가로 수록했다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의