phenomenon n. 현상; 특이한 사건[일]

[finɑ́mənɑ̀n] 연상. 피나며 (phenome) (나타) 난 (non)(→피나머난) 현상이 바로 응고

현상 이다.



시간을 지키기

‘팡’

추월

큰

덕

행동하라

A rainbow is a natural phenomenon. 무지개는 자연 현상이다.a. 시간을 잘 지키는[pʌ́ŋktʃuəl] 연상. 나는위해 경적을울리며 앞 차를(→펑추얼)했다.He is punctual to the minute. 그는 단 1분도 시간을 어기지 않는다.파생. punctuality n. 시간 엄수v.[kəndʌ́kt] n.연상.(con)(德 duct)(→칸덕(트))으로.(공자님 말씀)Education was conducted separately for males and females.남녀를 위한 교육이 분리되어서 행해졌다.파. conductor n.차장; 지휘자, 안내자. 도체

