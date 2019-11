Save the Ocean, Save the Children

변의현 사회적기업 우시산 대표









아이린 오마이컴퍼니 크라우드펀딩 프로젝트 500만원 후원SK이노베이션도 취지에 공감 500만원 매칭그랜트 방식 후원세이브더칠드런에 업사이클링 별까루 고래인형 670마리 기부한 대기업과 연예인의 작은 행동 하나가 우리 사회에 큰 감동을 주고 있다.모델 아이린은 최근 목표대비 2571% 초과달성으로 성공리에 마감된 사회적기업 우시산의 오마이컴퍼니 크라우드펀딩 프로젝트 <플라스틱에 고통 받는 고래의 비명이 들리시나요?>를 통해 500만원 상당의 ‘별까루 고래인형’을 구매하고 아래와 같은 의견을 전해왔다.“고래 배 속으로 들어가는 플라스틱을 고래 인형의 솜으로 채운 취지에 공감해 펀딩에 참여했다. 가정적인 문제나 경제적 빈곤 등으로 어려움을 겪고 있는 아이들에게 플라스틱을 재활용해 만든 고래인형을 기부해 주길 바란다.”아무리 연예인이라 하더라도 500만원이 적은 돈은 아닐 텐데 이렇게 통 큰 결정을 한 것에 대해 필자는 놀라지 않을 수 없었다.그런데 얼마 지나지 않아 또 한 번 입이 벌어지게 된 사건이 일어났다.SK이노베이션도 아이린의 결정이 사회적가치 창출 노력에 부합한다며 500만원을 매칭그랜트(기업의 사회공헌활동의 하나로, 임직원이 내는 기부금만큼 동일한 금액을 1:1로 매칭시켜 내는 것) 방식으로 후원한 것.필자가 운영하는 사회적기업 우시산은 아이린과 SK이노베이션의 후원에 힘입어 지난 2일 세이브더칠드런 동부지부에 1,000만원 상당의 별까루 고래인형 670마리를 기부했다.이와 함께 우시산은 세이브더칠드런 별도행사인 ‘Market with’ 플리마켓에도 참여해 인기를 모았다.무려 57개의 패트병을 재활용해 만든 별까루 고래인형 대자의 경우 시세보다 2배 이상 비싼 가격으로 경매에 낙찰됐다.이날 기부된 670마리의 고래인형은 세이브더칠드런 산하 부산지역 시설인 △백양종합사회복지관 △부산시가정위탁지원센터와 울산지역 시설인 △울산지역아동센터지원단 △울산신나는쉼터 등의 아동보호 전문기관에 조만간 보내질 예정이다.모델 아이린은 평소에도 W 코리아가 주최한 ‘제14회 유방암 인식향상 캠페인 자선 행사’에 참여하는 등 기부와 자선 활동에 관심이 많은 개념 셀럽으로 유명하다. SK이노베이션 역시 국내뿐만 아니라 전 세계적으로 환경적, 사회적가치 창출 성과를 인정받고 있는 기업이다.우시산은 ‘Save the Ocean, Save the Whales’를 목표로 SK이노베이션과 울산항만공사, 울산지방해양수산청, UN환경계획 한국협회 등과 함께 해양 플라스틱 업사이클링 사업을 하고 있다.폐사된 고래 뱃속에서 엄청난 양의 폐플라스틱이 나온 것을 언론을 통해 접한 이후, 바다에 무분별하게 버려지는 플라스틱으로 인한 해양환경 오염의 심각성을 인식하고 이를 해결하기 위해 폐플라스틱을 업사이클링해 고래 인형을 만드는 역발상을 실행에 옮기고 있다.최근에는 고래인형 뿐만 아니라 울산큰애기와 독도강치 인형도 주문을 받아 제작중이다.‘바다를 보호해 고래를 구한다’는 우리의 취지는 ‘아이들을 보호해 세상을 구한다’는 세이브더칠드런의 취지와 일맥상통하다. 바다와 고래를 보호하는 일이 결국 자라나는 미래세대를 위한 일이기 때문이다.‘Save the Ocean, Save the Whales, Save the Children…’. 우리의 구호를 표방한 활동들이 온 사회에 더욱 많아졌으면 좋겠다.모두의 정성이 가득 담긴 별까루 고래인형으로 아이들이 어떤 행복한 표정을 지을지 벌써부터 궁금해진다. 이 아이들은 분명 마음의 아픔을 딛고 고래처럼 큰 꿈을 이룰 수 있으리라 확신한다.

