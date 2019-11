blink v. (등불·별 등이) 깜박이다, 명멸하다(눈을) 깜박이다 n. 깜박임

[bliŋk] (연상). 나는 불 (bl)과 ink (잉크)(→블링크)만 보면 눈이 깜박인다 . (자극, 반사 때문에)

She blinked at the sudden light.



up

set

뒤집어엎는

화나게 한다

men

틀

men 틀

정신의

갑자기 빛이 비치자 그녀는 눈을 깜박였다.파. blinker n. (자동차의) 깜박이, 방향 지시등v.[ʌpsét] a.; 뒤집힌 n. 전복, 혼란(연상) 밑 부분을(위에) 가도록(놓은)(→업셋) 것이것인데그것은 때때로 나를The cat has upset its saucer of milk. 고양이가 우유 접시를 뒤엎었다.get upset over ~에 기분이 상하다a.; 마음의 (반) physical 육체의; 물질적인[méntl] (연상)(인간)을 구성하는, 즉(→멘틀)이 바로틀이 다.She has been put in a mental hospital.그녀는 정신 병원에 입원해 있다.파. mentality n. 저력; 사고방식

