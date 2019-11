엑소 정규 6집 ‘옵세션’…100만 기록 또 세울까

‘엑소 vs 가상 엑소’ 세계관 바탕

힙합 댄스·R&B 등 수록곡 다채

그룹 엑소 정규 6집 앨범 '옵세션'의 엑소 콘셉트 사진.







‘퀸터플(quintuple) 밀리언셀러'인 그룹 엑소(EXO)가 여섯 번째 정규 앨범을 내놓는다.소속사 SM엔터테인먼트는 엑소 정규 6집 '옵세션'(OBSESSION)이 27일 오후 6시에 발매된다고 이날 밝혔다.지난해 11월 발매한 정규 5집 ‘돈트 메스 업 마이 템포'(DON'T MESS UP MY TEMPO) 이후 약 1년 만의 신보다.‘돈트 메스 업 마이 템포'는 발매 당시 약 120만 장 팔렸다. 이로써 엑소는 1∼5집까지 모두 판매량 100만 장을 돌파해 퀸터플 밀리언셀러를 기록했다.이들은 새 앨범을 발표할 때마다 독특한 세계관을 보여줌으로써 팬들에게 해석하는 재미를 안겼다.이번 앨범에서도 엑소와 X-엑소라 불리는 가상의 엑소가 맞선다는 세계관을 바탕에 뒀다.수록곡 역시 다채롭다.힙합 댄스곡인 타이틀곡 옵세션 한국어·중국어 버전을 비롯해 R&B 곡 ‘오늘도'(Day After Day), 트랩과 레게 사운드가 결합한 ‘트러블'(Trouble), 플루트 연주가 돋보이는 몽환적 분위기의 ‘춤'(Groove) 등 10곡을 앨범에 채웠다.

